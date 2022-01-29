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Новости
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В Польше ожидают около миллиона беженцев из Украины в случае полномасштабного вторжения России

В Польше ожидают около миллиона беженцев из Украины в случае полномасштабного вторжения России

В случае начала полномасштабной агрессии РФ против Украины на границе с Польшей можно ожидать волну до миллиона беженцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, такое мнение высказали вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик.

"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Люди, бегущие от огня, люди, бегущие от смерти, бегущие от зверств войны", - сказал Вонсик.

Он добавил, что Польша должна быть готова к худшему сценарию. "Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе", – сказал он.

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Мацей Вонсик добавил, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании. "По Женевской конвенции, эти люди будут под защитой Польши, и мы не будем от этого дистанцироваться. Там, где на самом деле есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры . Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться", - сказал замглавы МВД.

Он также призвал не поддаваться на истерику и панику. "У нас еще Олимпиада впереди. Кажется, у Путина настолько важные отношения с Китаем, что он не сделает никаких решительных шагов до окончания Олимпиады, потому что это может обратить китайскую сторону против него", - оценил он.

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В пятницу в Варшаве прошло заседание Совета национальной безопасности Польши, в ходе которого обсудили текущую ситуацию, связанную с угрозой российского вторжения в Украину. В начале заседания Совета национальной безопасности президент Анджей Дуда заявил, что прямой военной угрозы Польше нет. При этом он добавил, что такой ситуации, как сегодня, не было с 1989 года.

беженцы (1651) Польша (8500)


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Топ комментарии
+18
Біженці які зрештою шукатимуть роботу і я певен багато знайдуть і влаштуються. Роботящі, християни, не агресивні. Польщі це на руку...принаймі я так розумію віце міністра
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29.01.2022 16:21 Ответить
+17
дякуємо полякам !

а ще краще передайте цю інформацію німцям, бо однією Польщею біженці не обмежаться
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29.01.2022 16:12 Ответить
+13
хто хоче, хай біжить, звичайно я особисто будинок який збудував, якщо дійде до того заберу із собою.... а ще заберу штучок тридцять кацапні! зброя є Слава Україні!!!
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29.01.2022 17:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
с нашим Зе все равно будет

или миллион беженцев или миллион переселенцев

и скоро останется только квартал в расширенном формате
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29.01.2022 16:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dE4xwpXljLM https://www.youtube.com/watch?v=dE4xwpXljLM

Браві морпєхи Ресурсной!
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29.01.2022 18:23 Ответить
ОП, ВР и Кабмин первые побегут.
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29.01.2022 16:09 Ответить
Так вони ж в Московію! Це інша річ!
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29.01.2022 17:07 Ответить
дякуємо полякам !

а ще краще передайте цю інформацію німцям, бо однією Польщею біженці не обмежаться
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29.01.2022 16:12 Ответить
это точно. мы в Германию побежит.
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29.01.2022 16:49 Ответить
хто хоче, хай біжить, звичайно я особисто будинок який збудував, якщо дійде до того заберу із собою.... а ще заберу штучок тридцять кацапні! зброя є Слава Україні!!!
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29.01.2022 17:11 Ответить
Біженці які зрештою шукатимуть роботу і я певен багато знайдуть і влаштуються. Роботящі, християни, не агресивні. Польщі це на руку...принаймі я так розумію віце міністра
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29.01.2022 16:21 Ответить
Наші люди роботящі і путящі, їм би додати досвіду зі школи, як вести власний бюджет спочатку, а потім як розпочати власний бізнес.
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29.01.2022 16:38 Ответить
Можливо й так.
Скажу таку річ- проходжу повз приміщення і спостерігаю як раз або два на рік там роблять ремонт для в'їзду чергового магазину. Хтось інвестує і прогорає. Щось в нас не те
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29.01.2022 16:46 Ответить
на шоу не вистачає.
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29.01.2022 18:32 Ответить
еще бы им в школе рассказывали, что такое политическая ответственность. а то сегодня ты голосуешь "против", а через 2.5 года - беженец.
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29.01.2022 20:24 Ответить
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29.01.2022 21:21 Ответить
О остальные?
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29.01.2022 16:23 Ответить
а остальные Максим Максимовичи будут лизать кацапские сапоги
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29.01.2022 21:21 Ответить
Т.е. вас 1 миллион и вы все свалите в Польшу?
Я так и думал.
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29.01.2022 22:08 Ответить
Этот посыл нравится, поэтому и помощь Украине нужна в несколько раз больше, чем сейчас.
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29.01.2022 16:25 Ответить
Патриоты , Шо сказать.
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29.01.2022 16:26 Ответить
діти і жінки, які не хочуть бути трупами? а від рашки нічого іншого не дочекаєшся
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29.01.2022 17:58 Ответить
то надто оптимістично
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29.01.2022 16:30 Ответить
Буде більше, враховуйте що тимчасові переселенці з окупованих територій Донбасу і анексованого Криму потягнуться до вас, а це вже більше мільйону + інші бажаючи пожити за зразком(ти дивися в них же СРСР досі діє) і таких достатньо багато
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29.01.2022 16:35 Ответить
раз такі справи то значить нашим заробітчанам вже час створювати якісь осередки з первинного прийому наших же людей. щоб біженці зимою не ночували на дворі
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29.01.2022 16:35 Ответить
Миллион єто с заробитчанами, или наоборот отток будет и они рванут назад Родину защищать?
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29.01.2022 16:40 Ответить
Зелю від Пуйла захищати ?
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29.01.2022 18:28 Ответить
А в Германии ждут все остальные 26 миллионов украинцев, благодаря польскому коридору.
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29.01.2022 16:44 Ответить
Чехи, поляки действительно близкие добрые соседи и вообще ЛЮДИ с большой буквы.
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29.01.2022 16:45 Ответить
https://www.unn.com.ua/uk/news/1961874-rosiya-povidomila-pro-povernennya-sil-zakhidnogo-viyskovogo-okrugu-do-mists-bazuvannya Росія повідомила про повернення сил Західного військового округу до місць базування
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29.01.2022 16:49 Ответить
Угорщина вважає недоцільним у нинішній ситуації розміщувати на своїй території додаткові сили НАТО, заявив у суботу в ефірі радіостанції "Інфорадіо" міністр оборони країни Тібор Бенке.

За його словами, ситуація навколо України не несе безпосередньої небезпеки для Угорщини, тому країна не потребує додаткових сил НАТО.

Міністр також зазначив, що, за оцінками угорської армії, передислокація російських військ уздовж кордону з Україною не свідчить про те, що Росія хоче напасти на Україну.
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29.01.2022 17:11 Ответить
Додбо **** поёт старые кацапские песни "о главном".
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29.01.2022 17:18 Ответить
ага їм і адік, рідний батько...........
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29.01.2022 17:37 Ответить
Земля об этом же поет
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29.01.2022 23:32 Ответить
Если бы поляки еще наши дипломы признали, думаю через год бы в украине остались одни менты, прокуроры и депутаты.
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29.01.2022 17:24 Ответить
думаю будет больше
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29.01.2022 18:40 Ответить
В смысле 1млн? Реально кто-то думает что от войны будет пытаться спастись один человек из сорока, а не каждый второй? Ну-ну.
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29.01.2022 20:10 Ответить
Ага поляки только и ждут кайфонуть рабами за сотку.
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29.01.2022 20:37 Ответить
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29.01.2022 20:55 Ответить
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29.01.2022 20:56 Ответить
В Польщі спостерігається відтік робочої сили в Німеччину та інші країни, де значно більші зарплати.
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29.01.2022 21:03 Ответить
Boże chroń Polskę!!!
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30.01.2022 11:27 Ответить
Україна готова прийняти літаки та системи ППО і ПРО від Польщі!
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24.02.2022 15:24 Ответить
 
 