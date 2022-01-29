В Польше ожидают около миллиона беженцев из Украины в случае полномасштабного вторжения России
В случае начала полномасштабной агрессии РФ против Украины на границе с Польшей можно ожидать волну до миллиона беженцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, такое мнение высказали вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик.
"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Люди, бегущие от огня, люди, бегущие от смерти, бегущие от зверств войны", - сказал Вонсик.
Он добавил, что Польша должна быть готова к худшему сценарию. "Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе", – сказал он.
Мацей Вонсик добавил, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании. "По Женевской конвенции, эти люди будут под защитой Польши, и мы не будем от этого дистанцироваться. Там, где на самом деле есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры . Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться", - сказал замглавы МВД.
Он также призвал не поддаваться на истерику и панику. "У нас еще Олимпиада впереди. Кажется, у Путина настолько важные отношения с Китаем, что он не сделает никаких решительных шагов до окончания Олимпиады, потому что это может обратить китайскую сторону против него", - оценил он.
В пятницу в Варшаве прошло заседание Совета национальной безопасности Польши, в ходе которого обсудили текущую ситуацию, связанную с угрозой российского вторжения в Украину. В начале заседания Совета национальной безопасности президент Анджей Дуда заявил, что прямой военной угрозы Польше нет. При этом он добавил, что такой ситуации, как сегодня, не было с 1989 года.
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или миллион беженцев или миллион переселенцев
и скоро останется только квартал в расширенном формате
Браві морпєхи Ресурсной!
а ще краще передайте цю інформацію німцям, бо однією Польщею біженці не обмежаться
Скажу таку річ- проходжу повз приміщення і спостерігаю як раз або два на рік там роблять ремонт для в'їзду чергового магазину. Хтось інвестує і прогорає. Щось в нас не те
Я так и думал.
За його словами, ситуація навколо України не несе безпосередньої небезпеки для Угорщини, тому країна не потребує додаткових сил НАТО.
Міністр також зазначив, що, за оцінками угорської армії, передислокація російських військ уздовж кордону з Україною не свідчить про те, що Росія хоче напасти на Україну.