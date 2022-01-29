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Новости Агрессия России против Украины Война
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Информация о том, что РФ доставляет к границе с Украиной кровь и медицинские материалы - не соответствует действительности, - заместитель главы Минобороны Маляр

Информация о том, что РФ доставляет к границе с Украиной кровь и медицинские материалы - не соответствует действительности, - заместитель главы Минобороны Маляр

Распространившаяся в сети информация о том, что Россия направляет на границу с Украиной медицинские материалы и запасы крови, не соответствует действительности и является элементом психологической войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заместитель министра обороны Анна Маляр написала в фейсбуке.

"Сейчас по интернету распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых к украинской границе.

Читайте также: Россия заявляет о возвращении части войск от украинской границы на места постоянной дислокации

Эта информация не соответствует действительности. Такие "новости" являются элементом информационно-психологической войны.

Цель такой информации – распространить панику и страх в нашем обществе".

Читайте также: Войска РФ на границе с Украиной получили запасы крови, - Reuters

армия РФ (19633) информационная война (680) медицина (2526) кровь (62) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+72
Чому я повинен вірити корумпованим українським чиновникам, а не американській розвідці?
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29.01.2022 16:06 Ответить
+57
ну а как не верить зеленскому, который вчера заявил что : "расейские войска немедленно вторгнутся придут на защиту зеленского, если зеленского попытаются убрать из кресла"
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29.01.2022 16:10 Ответить
+45
Оно само не поняло как спалилось по тупому.
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29.01.2022 16:11 Ответить
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Чому у всіх дупа горить що там біля кордону ***** бряцає.Ось наркоша дав брифінг і світ побачив що Зе все сам може і все у ньго на контролі.Хуйло вже давно зрозумів ще у 15 році що Україну військово не перемогти народ вміє воювати.А ось з мізгами у народу гірше тому і клоун з монозбродом при владі.Контроль клоуна у тім що він з *****м вже знає як домовтитсь не на користь України, тіки лишилось виконати а ось Український народ з союзниками не дають.Доречі цей брифінг не був анонсований тому і воно для кого говорило?Напевно для *****.?
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29.01.2022 17:10 Ответить
А вот и первые звоночки после очередного дуркования преЗЕдента :"

в аналитическойhttps://edition.cnn.com/2022/01/28/politics/us-ukraine-biden-zelensky/index.html статье CNN , вышедшей после пресс-конференции Зеленского для иностранных СМИ. Администрацию Байдена заметно возмутил упрек украинского президента в якобы нагнетании западной повестки, которая вероятность новой атаки РФ называет "неизбежной".

"У нас есть вопросы к украинскому лидеру: зачем делать подобные публичные заявления и искажать информацию? Ведь США на сегодня остаются вашими главными стратегическими партнерами в противостоянии агрессии России. Если угроза на границах действительно завышена с нашей стороны, то почему вам требуется больше вооружения?", - передают в СМИ слова из источников в Белом доме. "
https://news.obozrevatel.com/politics/u-bajdena-otvetili-zelenskomu-zachem-prosit-bolshe-oruzhiya-esli-ugroza-ot-rf-ne-vozrosla.htm?_gl=1*1kj0nmc*_ga*MzA1NTEzODE0LjE0NzEzNzk1NTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0MzQ2ODQ5Ni4xMjM5LjEuMTY0MzQ2ODUyMy4w&_ga=2.136717432.978789763.1637147411-305513814.1471379554 У Байдена ответили Зеленскому: зачем просить больше оружия, если угроза от РФ не возросла
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29.01.2022 17:10 Ответить
наш внутриукраинский позор вышел на международный уровень.
пипец просто.
думаю, иной таксист и то был бы получше президент чем это Чмо.
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29.01.2022 17:50 Ответить
ой незнаю, незнаю.Уже есть два шофера( один- Мадуро работал водителем автобуса, а другой - обнуленыш,в 90- е подрабатывал таксистом) в итоге один привел страну в теплое, темное место, а другой еще в пути
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29.01.2022 18:54 Ответить
Жителей ДНР и ЛНР с паспортами РФ собираются начать призывать на срочную службу в армию России. Но только по их желанию.
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29.01.2022 17:16 Ответить
Немає днр і лнр.
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29.01.2022 19:09 Ответить
Це вже неможливо слухати. Треба закупити велику партію кляпів для слуг народу. І ще кілька девайсів з сексшопу.
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29.01.2022 17:18 Ответить
Voice of Ukraine


@newstop_us

·
https://twitter.com/newstop_us/status/1487203762615857155 16 ч



Коли ми вже почуємо від Зеленського - шо Амєріка хочє пасоріть братські народи...
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29.01.2022 17:23 Ответить
Пані Маляр ви на стороні агресора!
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29.01.2022 17:24 Ответить
Маляр идёт лесом.
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29.01.2022 17:27 Ответить
Зроби з дурної баби міністра - вона і лоб розіб"є...
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29.01.2022 17:37 Ответить















******* Такасама


@n6j1K0PZH4vMK0y

·
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1487368231241359364 5 ч



Вся біда в тому, що Ссаничу всі його антидержавні справи сходять з рук і воно повірило в свою безкарність. Ще в 19му році воно ще якось ссало втупу здавати країну, а зараз обнагліло. Наглість воно канєшно друге щастя, але недовге. Головне не дати йому втекти.

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29.01.2022 17:43 Ответить
дерегент ,котрий дерегує "зеленими" антиукраїнськими солістами сидить в Москві.Сочатку соло "зе -преза" ,ту же арахімія відспівався ,тепер арію Маляр відспівала
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29.01.2022 17:45 Ответить
капец зеленые - больные люди.
запомните, идиоты: ЕСЛИ ВАШ СОЮЗНИК КАТИТ БОЧКУ НА ВАШЕГО ВРАГА - НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ СОЮЗНИКА!!!
идиоты матьих
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29.01.2022 17:48 Ответить
зелебобікі не дурні - просто союзник для них не той про кого ви думаєте ((
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29.01.2022 18:16 Ответить
Зеля решил сдать Украину Кремлю.
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29.01.2022 18:02 Ответить
ось коли б боярку ешелонами...
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29.01.2022 18:04 Ответить
вона вже забула про розпятих рузскоязьічньіх мальчиков на Донбасе.? хай ***** кацапи виводять свої війська від кордону України і з Криму і Донбасу за Урал. тупа **** - ця міністр. .. і кого вона виправдовує. . ..
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29.01.2022 18:10 Ответить
Чем больше говорят руководящие управленцы, тем тупее это выглядит. Маляр четко контролирует перемещение запасов крови в рашке? Представители МО могут только сказать что информация не подтверждена и все, но не делать выводы,что Reuters ведет против Украины информационную войну.
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29.01.2022 18:22 Ответить
Звідки в них кров. Вони своїх в 2014-2015 в крематоріях спалювали. Не вистачало ще кров на це м'ясо витрачати.
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29.01.2022 18:31 Ответить
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29.01.2022 18:47 Ответить
У нас українська влада? Кого ви обрали корисні ідіоти та зебіли?
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29.01.2022 19:32 Ответить
Что то не нравится бегом на швабру
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29.01.2022 20:23 Ответить
"Все хорошо,прекрасная маркиза..." (с)
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29.01.2022 19:53 Ответить
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
https://twitter.com/neumerherwam/status/1487483113265577999 16 мин



Навсякий случай, если кто не заметил...Уже до Харькова прямых авиарейсов из Европы нет, только с пересадкой в Варшаве, Жулянах или Борисполе. Люди обезопасили себя. А ты https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%85?src=hashtag_click #Зелох и дальше смотри видосики
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29.01.2022 20:06 Ответить
І хто ж це тобі, *****, розповів? Чи в тебе власні джерела інформації? Але мені, якось більше віри до інформації союзників, а не до зільоної балаболки.
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29.01.2022 20:19 Ответить
овцы вы можете не верить
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29.01.2022 20:21 Ответить
Да по#уй на кацапів.у нас вже запасаються кров'ю? На всіх каналах ідуть призови здати кров? Кров для поранених зараз уже потрібна цеберками, а буде - тонами .
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29.01.2022 22:20 Ответить
США про Зеленского: "раздражает, бесит, ведет себя полностью контрпродуктивно"

Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-pro-zelenskogo-razdrazhaet-besit-vedet-sebya-polnostyu-kontrproduktivno/
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29.01.2022 22:53 Ответить
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29.01.2022 22:54 Ответить
Інформація про те, що РФ доправляє до кордону з Україною кров та медичні матеріали - не відповідає дійсності.
Письмо, в котором вы выслали нам $100, мы не получали...
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29.01.2022 23:31 Ответить
Почему я верю американцам, а не зебилам?
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30.01.2022 03:57 Ответить
А як на кшалт пересувних русокрематоріїв ????фсбешники не все розказують ,бо працюють не на громадян України а на кремлівську фашистську мафі.
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30.01.2022 08:12 Ответить
Як можна вірити брехливій зеленій владі.
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30.01.2022 09:42 Ответить
Тим часом українські

https://www.youtube.com/watch?v=cey9gbhTSLs&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Розвідники евакуюють документи з Києва? |

Віталій Портников
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30.01.2022 12:29 Ответить
По укр. ТБ був діалог з одним компетентним спеціалістом від охорони здоров'я. Коли ведучий запитав його, чи може відбутися наступ російської армії, він відповів, що має інформацію по своїй діяльності з області охорони здоров'я, що в рф останнім часом перекинуто на східний кордон тони крові і замінників крові, та інші медпрепарати і засоби, називав все в цифрах детально. А потім сказав, що таку кількість медичних засобів могли перекинути тільки в тому випадку, якщо наказ про наступ вже є, і він вже підписаний. Цій телепередачі вже минуло пару тижнів.
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02.02.2022 09:46 Ответить
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