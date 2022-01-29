Информация о том, что РФ доставляет к границе с Украиной кровь и медицинские материалы - не соответствует действительности, - заместитель главы Минобороны Маляр

Распространившаяся в сети информация о том, что Россия направляет на границу с Украиной медицинские материалы и запасы крови, не соответствует действительности и является элементом психологической войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заместитель министра обороны Анна Маляр написала в фейсбуке.

"Сейчас по интернету распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых к украинской границе.

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Эта информация не соответствует действительности. Такие "новости" являются элементом информационно-психологической войны.

Цель такой информации – распространить панику и страх в нашем обществе".

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