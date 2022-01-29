Информация о том, что РФ доставляет к границе с Украиной кровь и медицинские материалы - не соответствует действительности, - заместитель главы Минобороны Маляр
Распространившаяся в сети информация о том, что Россия направляет на границу с Украиной медицинские материалы и запасы крови, не соответствует действительности и является элементом психологической войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заместитель министра обороны Анна Маляр написала в фейсбуке.
"Сейчас по интернету распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых к украинской границе.
Эта информация не соответствует действительности. Такие "новости" являются элементом информационно-психологической войны.
Цель такой информации – распространить панику и страх в нашем обществе".
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+72 Myroslav Hrabovsky
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+57 Scorpman Y
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в аналитическойhttps://edition.cnn.com/2022/01/28/politics/us-ukraine-biden-zelensky/index.html статье CNN , вышедшей после пресс-конференции Зеленского для иностранных СМИ. Администрацию Байдена заметно возмутил упрек украинского президента в якобы нагнетании западной повестки, которая вероятность новой атаки РФ называет "неизбежной".
"У нас есть вопросы к украинскому лидеру: зачем делать подобные публичные заявления и искажать информацию? Ведь США на сегодня остаются вашими главными стратегическими партнерами в противостоянии агрессии России. Если угроза на границах действительно завышена с нашей стороны, то почему вам требуется больше вооружения?", - передают в СМИ слова из источников в Белом доме. "
https://news.obozrevatel.com/politics/u-bajdena-otvetili-zelenskomu-zachem-prosit-bolshe-oruzhiya-esli-ugroza-ot-rf-ne-vozrosla.htm?_gl=1*1kj0nmc*_ga*MzA1NTEzODE0LjE0NzEzNzk1NTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0MzQ2ODQ5Ni4xMjM5LjEuMTY0MzQ2ODUyMy4w&_ga=2.136717432.978789763.1637147411-305513814.1471379554 У Байдена ответили Зеленскому: зачем просить больше оружия, если угроза от РФ не возросла
пипец просто.
думаю, иной таксист и то был бы получше президент чем это Чмо.
@newstop_us
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https://twitter.com/newstop_us/status/1487203762615857155 16 ч
Коли ми вже почуємо від Зеленського - шо Амєріка хочє пасоріть братські народи...
******* Такасама
@n6j1K0PZH4vMK0y
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https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1487368231241359364 5 ч
Вся біда в тому, що Ссаничу всі його антидержавні справи сходять з рук і воно повірило в свою безкарність. Ще в 19му році воно ще якось ссало втупу здавати країну, а зараз обнагліло. Наглість воно канєшно друге щастя, але недовге. Головне не дати йому втекти.
запомните, идиоты: ЕСЛИ ВАШ СОЮЗНИК КАТИТ БОЧКУ НА ВАШЕГО ВРАГА - НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ СОЮЗНИКА!!!
идиоты матьих
@neumerherwam
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https://twitter.com/neumerherwam/status/1487483113265577999 16 мин
Навсякий случай, если кто не заметил...Уже до Харькова прямых авиарейсов из Европы нет, только с пересадкой в Варшаве, Жулянах или Борисполе. Люди обезопасили себя. А ты https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%85?src=hashtag_click #Зелох и дальше смотри видосики
Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-pro-zelenskogo-razdrazhaet-besit-vedet-sebya-polnostyu-kontrproduktivno/
Письмо, в котором вы выслали нам $100, мы не получали...
https://www.youtube.com/watch?v=cey9gbhTSLs&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Розвідники евакуюють документи з Києва? |
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