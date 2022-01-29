Венгрия не будет размещать у себя дополнительные силы НАТО, - министр обороны Бенке
Венгрия не считает целесообразным в сложившейся ситуации вокруг Украины размещать на своей территории дополнительные силы НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил в субботу в эфире радиостанции "Инфорадио" министр обороны страны Тибор Бенке.
По его словам, ситуация вокруг Украины не несет непосредственной опасности для Венгрии, поэтому страна не нуждается в дополнительных силах НАТО.
Министр также отметил, что, по оценкам венгерской армии, передислокация российских войск вдоль границы с Украиной не свидетельствует о том, что Россия хочет напасть на Украину.
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