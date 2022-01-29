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Венгрия не будет размещать у себя дополнительные силы НАТО, - министр обороны Бенке

Венгрия не будет размещать у себя дополнительные силы НАТО, - министр обороны Бенке

Венгрия не считает целесообразным в сложившейся ситуации вокруг Украины размещать на своей территории дополнительные силы НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил в субботу в эфире радиостанции "Инфорадио" министр обороны страны Тибор Бенке.

По его словам, ситуация вокруг Украины не несет непосредственной опасности для Венгрии, поэтому страна не нуждается в дополнительных силах НАТО.

Министр также отметил, что, по оценкам венгерской армии, передислокация российских войск вдоль границы с Украиной не свидетельствует о том, что Россия хочет напасть на Украину.

Читайте также: Венгрия не поддержит Украину в противостоянии РФ из-за ее политики в отношении нацменьшинств, - Сийярто

Автор: 

Венгрия (2001) НАТО (10057)


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Топ комментарии
+66
Мадяри ************* шльондри.
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29.01.2022 17:24 Ответить
+33
так надо выходить из НАТО и вступить в ОДКБ! Там все ваши кореша!
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29.01.2022 17:40 Ответить
+25
Фашистики у минулому, боягузи та хвойди в сьогоденні. Мріють за рахунок відтягування шматка України про свою задрипану Австро-Угорську імперію. Вже стовплять собі шматки, Путіну натякають, що вони "в дєле".
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29.01.2022 17:30 Ответить
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А кто будет помогать самой коррумпированной стране в Европе?
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29.01.2022 19:16 Ответить
Ця ситуація.як лакмусовий папірець-все лайно чудово визначає.
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29.01.2022 19:19 Ответить
nu i ui na nih, mi budem prinimatj i zanimatsia drugimi horoshimi delami

Латвия вновь займется реабилитацией украинских военнослужащих и отдыхом их детей
Латвия восстановит летние лагеря для детей военнослужащих Украины, а также вернет программу реабилитации раненых украинских военнослужащих, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Dobra pozhalovatj k nam druzia.
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29.01.2022 19:26 Ответить
Ой а шо такое? Я бы на месте керивныцтва НАТО угров из альянса выгнал а Украину принял. Венгрия полностью ложится под путлера разве не видно? На куя такой член НАТО???
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29.01.2022 20:01 Ответить
Товарищ путен произошла чудовищная ошибка надо напомнить мадьярам 1956 год
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29.01.2022 20:13 Ответить
Угорщина може бути в НАТО з прокремлівською пропагандую а Україна ні!? Може тому вона блокую рух України в НАТО?! Подумайте НАТО?
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29.01.2022 20:49 Ответить
Та не, не может такого быть
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29.01.2022 22:26 Ответить
Венгры- исключительные гамнюки. Европа от них ещё будет иметь много проблем- цыгане, всегда цыгане.
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29.01.2022 20:53 Ответить
Вони не цигани.
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29.01.2022 21:53 Ответить
но и не лучше цыган
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29.01.2022 22:36 Ответить
Гірше.
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30.01.2022 06:59 Ответить
Да,ничего общего этнически нет - это я в смысле поведения и менталитета. Если не ошибаюсь-,, осевшие, после длительных миграций гунны.
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30.01.2022 07:44 Ответить
НАТО- содружество государств соседей объединившись перед лицом угрозы. Естественно, по истечению времени, политкурсы государств, еще естественней и их угрозы, меняются . Не-которые Государства забывают зачем собрались вместе. Остается одно, престиж и эксплуатировать содружество в своих полит интересах. Статьи периодически "перетрахивать" членов организации оставив тех кто придерживается принципам коллективной безопасности, нет. Вот и в...ются. Германия, Чехия, Венгрия, не-которые сьёжились и ждут критического часа признаться что не собираются участвовать или надеются отмахнутся прислав, каски или ещё что... Кому нужен альянс. Те,работают. Доказывая что содружество им актуально . Нормальное вообще-то явление.
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29.01.2022 21:29 Ответить
Може все це заворушення для того щоб виявити ху із ху, а потім копен в дупен... Із НАТО. Дуже багато зайвого баласту, Хорватія, Мадяри, чехи із своїм алконавтом...
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30.01.2022 00:27 Ответить
Не чіпайте чехів, лише одна країна НАТО заявила, що можуть надати не тільки зброю (і надають), а і солдат. А їх презік, то як в німеччині, нічого не вирішує. Їх прем'єр, у якого реальна влада, за нього вже вибачився.
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30.01.2022 07:03 Ответить
второй или третий день наблюдаю какие-то вскукареки неких персонажей альтернативно одарённых с Венгрии, кого их мнение интересует? может я не в курсе?
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30.01.2022 00:39 Ответить
Від Чопа до Будапешта всьго 300 кілометрів.
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06.02.2022 19:24 Ответить
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