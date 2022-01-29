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Хакеры рассылают украинским организациям имейлы с "судебными запросами": в них - программа удаленного доступа к компьютеру

Хакеры рассылают украинским организациям имейлы с

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA зафиксировала массовую рассылку на имейлы архивов якобы с судебными запросами, на самом деле содержащими программу-шпион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт CERT-UA.

"Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA зафиксирован факт массового распространения электронных почтовых сообщений, содержащих ссылки на защищенные паролем архивы RAR и/или ZIP (например, "Судебный запрос №997836477463567677822"), размещенные на публичных сервисах Google Drive и DropMeFiles", – отмечается в сообщении.

Сказано, что после загрузки, распаковки и запуска содержимого архива на компьютер устанавливается программа Remote Utilities, которая предоставит скрытый удаленный доступ к устройству третьим лицам.

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"Чтобы удалить вредоносное приложение,  следует остановить сервис "RManService", удалить каталог "%PROGRAMFILES(X86)%\Remote Utilities - Host\", удалить ключ реестра "HKLM\SOFTWARE\Usoris", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подобные кибератаки "являются систематической активностью, осуществляемой в отношении государственных органов Украины".

Автор: 

киберпреступление (762) хакер (1191)


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Топ комментарии
+12
Еще с детства учат адекватно реагировать на надпись "съешь меня" и не совать в рот что попало не глядя.
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29.01.2022 18:53 Ответить
+4
відктивати емаіл від невідомого? - перша ступінь ідіотизму.
"большой спорт большим спортом, но елементарная физическая подґотовка должна быть." (c)
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29.01.2022 19:05 Ответить
+3
1. В адекватних компаніях ніяка хрінь не самовстановиться і не запуститься. Претензії до адмінів.
2. Категорично не можна відкривати листи від незрозумілих адресатів. Претензії туди ж. Нехай вчать персонал.
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29.01.2022 19:14 Ответить
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Еще с детства учат адекватно реагировать на надпись "съешь меня" и не совать в рот что попало не глядя.
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29.01.2022 18:53 Ответить
Такі за блаЗЄнського не проголосують
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29.01.2022 19:17 Ответить
Есть такое.
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29.01.2022 19:32 Ответить
Ты что шахматист
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29.01.2022 20:10 Ответить
відктивати емаіл від невідомого? - перша ступінь ідіотизму.
"большой спорт большим спортом, но елементарная физическая подґотовка должна быть." (c)
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29.01.2022 19:05 Ответить
https://youtu.be/LACUqW3rnew?t=6
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29.01.2022 19:06 Ответить
дитячий садок - тепер я розумію чому в Україні Гетьман клован...
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29.01.2022 19:12 Ответить
Ось тому барига він же гетьман і клоун все правильно ти помітив
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29.01.2022 20:08 Ответить
ви б на вулиці не дали в рожу невідомому який вас за рукав захопив?
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29.01.2022 19:20 Ответить
Ну здрасьте. Как это не открывать? Это может быть коммерческая организаация, которая работает с клиентами. Или государственная, которая должна реагировать на жалобы. А здесь извещение от суда. Очень даже известная организация.
Вот умники собрались.
Просто должен быть антивирусник. И хорошо, что предупредили об опасности.
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30.01.2022 06:52 Ответить
Зеленский нет агрессии!? Ты валодя лохом был лохом и остался. Ты даже клоуна не достоин. Тебя переоценили
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29.01.2022 19:07 Ответить
Посмотрим на реакцию Байдена. С нашим дурнем все понятно...
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29.01.2022 19:16 Ответить
1. В адекватних компаніях ніяка хрінь не самовстановиться і не запуститься. Претензії до адмінів.
2. Категорично не можна відкривати листи від незрозумілих адресатів. Претензії туди ж. Нехай вчать персонал.
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29.01.2022 19:14 Ответить
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29.01.2022 19:27 Ответить
Ну как это "незрозуміли". Очень даже понятные- из суда. Сейчас это не новость. Как это "невідкривати"?
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30.01.2022 06:56 Ответить
Бубочка, - "вы все врети!"
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29.01.2022 19:15 Ответить
имя архива "кликни меня"
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29.01.2022 19:34 Ответить
само распаковывающийся и само запускающийся архив ,надо только кликнуть
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29.01.2022 19:33 Ответить
В том то и дело. Самораспаковывающийся и самозапускающийся. А система лучше пользователя знает что делать. В Америке не зря системой Windows практически не пользуются.
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29.01.2022 20:19 Ответить
как два пальца ....
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29.01.2022 19:41 Ответить
а вы имеете представление, что не "каждая домохозяйка" имеет пк или ноут, не х\говоря уже о чистке реестра... ну, даете...
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30.01.2022 07:42 Ответить
А там інструкції встановлення ТімВьювер "хакери" не надсилають?
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29.01.2022 19:36 Ответить
а че Remote Utilities не х64 , отсталые хакеры
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29.01.2022 19:40 Ответить
Ну наверное потому что х64 системы поддерживают запуск программ x86, а наоборот нет. А добавлять эвристики вирусу по определению разрядности системы и запуска соответствующего пакета наверное не захотели заморачиваться.
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29.01.2022 20:22 Ответить
Вообще не новость, всегда такое было и прекрастно известно, - не открывать письма с неизвестных адресов. Детский какой-то сад.
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29.01.2022 21:08 Ответить
Из суда не открывать? Смешной вы. А вдруг там долг, или алименты, или ещё чего в наше веселое время. Умник вы наш. Это же как бы из суда, а не от дядюшки из Америки. Се1час многие организации и люди настоящие письма из суда получают.
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30.01.2022 07:06 Ответить
То ще херня. Юзери навіть в чергах стоять, щоб запустити невідомо що всередину свого організму...
Що тут якийсь ср@ний емейл...
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29.01.2022 21:41 Ответить
 
 