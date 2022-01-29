Хакеры рассылают украинским организациям имейлы с "судебными запросами": в них - программа удаленного доступа к компьютеру
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA зафиксировала массовую рассылку на имейлы архивов якобы с судебными запросами, на самом деле содержащими программу-шпион.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт CERT-UA.
"Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA зафиксирован факт массового распространения электронных почтовых сообщений, содержащих ссылки на защищенные паролем архивы RAR и/или ZIP (например, "Судебный запрос №997836477463567677822"), размещенные на публичных сервисах Google Drive и DropMeFiles", – отмечается в сообщении.
Сказано, что после загрузки, распаковки и запуска содержимого архива на компьютер устанавливается программа Remote Utilities, которая предоставит скрытый удаленный доступ к устройству третьим лицам.
"Чтобы удалить вредоносное приложение, следует остановить сервис "RManService", удалить каталог "%PROGRAMFILES(X86)%\Remote Utilities - Host\", удалить ключ реестра "HKLM\SOFTWARE\Usoris", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подобные кибератаки "являются систематической активностью, осуществляемой в отношении государственных органов Украины".
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"большой спорт большим спортом, но елементарная физическая подґотовка должна быть." (c)
Вот умники собрались.
Просто должен быть антивирусник. И хорошо, что предупредили об опасности.
2. Категорично не можна відкривати листи від незрозумілих адресатів. Претензії туди ж. Нехай вчать персонал.
Що тут якийсь ср@ний емейл...