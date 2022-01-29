У президента Чехии "случайно" уничтожили секретный документ о причастности шпионов ГРУ Мишкина и Чепиги к взрывам во Врбетице

Полиция Чешской Республики проверяет обстоятельства уничтожения секретного документа чешских спецслужб о взрывах на складах боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Прага.

По данным издания, в сообщении Службы безопасности и информации, предназначенной исключительно президенту Чехии Милошу Земану, содержались данные о причастности к взрывам агентов российской военной разведки ГРУ.

Об уничтожении документа полиция узнала в момент проверки соблюдения Пражским Градом режима работы с такого рода секретной информацией. Эксперты намеривались выяснить наличие на документе отпечатков пальцев или ДНК посторонних лиц, не имевших права ознакомиться с ним.

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Судя по доступной информации, секретное сообщение, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, также связанных с делом о попытке отравления "Новичком" в Великобритании двойного агента Сергея Скрипаля, было уничтожено случайно вместе с другими документами.

Президентский канцлер Вратислав Мынарж информацию об уничтожении секретной бумаги официально не опроверг, причины случившегося не уточнил, но одновременно категорически отверг возможность, что упоминаемый материал могли прочитать не имеющие на это право лица. Глава комитета безопасности Канцелярии президента республики Ян Новак для "Чешского радио" и сервера respekt.cz подчеркнул, что ликвидацией документов занимаются сотрудники соответствующего уровня проверки, которые составляют в таких случаях все необходимые протоколы.

Напомним, власти Чехии в апреле 2021 года объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

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В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. В часности, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

25 апреля президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасами в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".