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У президента Чехии "случайно" уничтожили секретный документ о причастности шпионов ГРУ Мишкина и Чепиги к взрывам во Врбетице

У президента Чехии

Полиция Чешской Республики проверяет обстоятельства уничтожения секретного документа чешских спецслужб о взрывах на складах боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Прага.

По данным издания, в сообщении Службы безопасности и информации, предназначенной исключительно президенту Чехии Милошу Земану, содержались данные  о причастности к взрывам агентов российской военной разведки ГРУ.

Об уничтожении документа полиция узнала в момент проверки соблюдения Пражским Градом режима работы с такого рода секретной информацией. Эксперты намеривались выяснить наличие на документе отпечатков пальцев или ДНК посторонних лиц, не имевших права ознакомиться с ним.

Читайте также: Чехия не рассматривает как акт государственного терроризма взрывы на складах, в которых подозреваются шпионы ГРУ "Петров" и "Боширов", - Бабиш

Судя по доступной информации, секретное сообщение, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, также связанных с делом о попытке отравления "Новичком" в Великобритании двойного агента Сергея Скрипаля, было уничтожено случайно вместе с другими документами.

Президентский канцлер Вратислав Мынарж информацию об уничтожении секретной бумаги официально не опроверг, причины случившегося не уточнил, но одновременно категорически отверг возможность, что упоминаемый материал могли прочитать не имеющие на это право лица. Глава комитета безопасности Канцелярии президента республики Ян Новак для "Чешского радио" и сервера respekt.cz подчеркнул, что ликвидацией документов занимаются сотрудники соответствующего уровня проверки, которые составляют в таких случаях все необходимые протоколы.

Напомним, власти Чехии в апреле 2021 года объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

Смотрите также: Чехия обвинила Россию в подрыве склада боеприпасов и убийстве двух граждан в 2014 году. ФОТО

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. В часности, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

25 апреля президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасами в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".

Автор: 

взрыв (6801) Чехия (1740) Чепига Анатолий (43) Мишкин Александр (32)


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Топ комментарии
+60
Президент Чехії,як і президенти Хорватії,Німеччини,та України,"випадково" виявились аґентурою РФ. Буденність...
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29.01.2022 19:28 Ответить
+38
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29.01.2022 19:32 Ответить
+30
президент Чехії то сама випадковість, як і наш зелений шашлик.
самі не знають шо зроблять в наступну секунду
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29.01.2022 19:29 Ответить
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Схоже когось присли і воно замітає сліди.
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29.01.2022 19:22 Ответить
Видать каких то новичков, уничтожают все без разбору.
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29.01.2022 19:24 Ответить
Вам же сказано,не специально,а случайно!ну,со всеми бывает.
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29.01.2022 19:48 Ответить
Насчет случайно уничтожили, мы можем дать фору любому.
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29.01.2022 19:23 Ответить
Президент Чехії,як і президенти Хорватії,Німеччини,та України,"випадково" виявились аґентурою РФ. Буденність...
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29.01.2022 19:28 Ответить
Да и еще предательская хеоргиевская ленточка развевалась на ветру.
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29.01.2022 20:53 Ответить
ніякої зради - то кольори німецького князівства Anhalt-Zerbst
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29.01.2022 21:01 Ответить
ну в Україні - це колишній президент - свиня порошенко
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29.01.2022 23:06 Ответить
а шо таке?
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29.01.2022 19:28 Ответить
но коррупция в Украине. смотрите не перепутайте
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29.01.2022 19:29 Ответить
Так, корупція в Україні. Вам пора це признати.
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29.01.2022 19:45 Ответить
коррупция есть везде
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29.01.2022 19:45 Ответить
шредер перелогинься
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29.01.2022 20:23 Ответить
интересно Земан в какую сумму какой валюты или валют обозначил эту
" СЛУЧАЙНОСТЬ"?????
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29.01.2022 19:29 Ответить
президент Чехії то сама випадковість, як і наш зелений шашлик.
самі не знають шо зроблять в наступну секунду
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29.01.2022 19:29 Ответить
Оно еще живое, этот Земан
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29.01.2022 19:31 Ответить
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29.01.2022 19:32 Ответить
Саш, привет..ну ты разобрался, как и кому платят по первой линии?
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29.01.2022 19:40 Ответить
Бажаю! Так, це зветься за збереження життя. виплата ця складає приблизно 6000 гривень.
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29.01.2022 19:44 Ответить
Друга лінія..по 5 тысяч они дополнительно получают? Так называемые за тишину?
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29.01.2022 19:51 Ответить
так, і друга лінія раніше отримувала. я тобі довів , що зеленське платить вам за збереження життя окупантам?
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29.01.2022 19:55 Ответить
Это назввается по другому..5 тысяч рядовому, если не получил взысканий..алкаши и наркоманы не получают..это рядовым..командиру отделения 6 тысяч, если нет залетов..причем тут жизнь оккупантов хз
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29.01.2022 20:01 Ответить
головне що ти все зрозумів, вибач я звільнився в 2019 році. я просто спитав по телефону у свого товариша з 58 бригади.
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29.01.2022 20:12 Ответить
Сірьож, бережи себе. Ти ще потрібен своїй рідні.
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29.01.2022 20:14 Ответить
пнх поцріот. по іншому я тобі малоросу не можу пояснити своє ставлення до тебе.
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29.01.2022 20:28 Ответить
Орест Рубаха, ничего не понял..Вы можете свои мысли формировать доступней?
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29.01.2022 20:28 Ответить
Что за тема? Обоснуй
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29.01.2022 20:46 Ответить
воно з росіянської партії сволота. де головний комуняка та кацапський запроданець алєжка тягнібок.
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29.01.2022 21:36 Ответить
Ой, Саш...Спасибо..да куда я денусь, мы в мой Шахтерск вернемся..если не на танках, то на БМП..
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29.01.2022 20:25 Ответить
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29.01.2022 20:28 Ответить
Petroff&Boshiroff Inc
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29.01.2022 19:40 Ответить
В нашем ОПе по вагнеровцам уже давно все документы на капусту порубили !
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29.01.2022 19:44 Ответить
Пару тройнку дней назад Христо Грозева назначили испрлнительным директором Билингкэт
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29.01.2022 19:47 Ответить
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29.01.2022 19:48 Ответить
Вітаємо!
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29.01.2022 20:24 Ответить
Когда уже следующая серия? Или лучше сразу заключительная, чтоб закрылись все вопросы.
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29.01.2022 20:41 Ответить
случайно )))
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29.01.2022 19:50 Ответить
тоже ведь парадокс, гэбнявый Земан брал деньги у ***** и играл на русской дудке, а доигрался до того, что Чехия подарила! нам груз вооружений стоимостью 240 миллионов гривен.

еще пару штук таких игроков на русской дудке пока исполняют в Венгрии и Германии, надеюсь тоже доиграются
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29.01.2022 19:51 Ответить
У них пропадають секретні документи з ОП, а у нас всі державні секрети з ОП в копіях на другий день прямують до столу путлера. І при цьому ніяких розлідувань.
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29.01.2022 19:53 Ответить
Лейтенант Б. стоит на шухере !
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29.01.2022 20:11 Ответить
По ходу в этих ихних европах бардак не лучше нашего( Понимаю почему они так обделались от касапских танков. Если бы не зонтик натовский, сидели бы все уже лапками к верху. Брал бы их пуйло голыми руками и разделывал по одному как кроличьи тушки.
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29.01.2022 19:55 Ответить
Тогда в 2014 году Украине помогали реально военной помощью всего 4 страны...Литва,Чехия Болгария и Канада...,Но Порошенко расшевелил страны НАТО...выступая в обеих Палатах Конгресса США 18 сентября 2014 года...Именно в этот день была создана Антироссийская Коалиция против КГБшной Хунты...
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29.01.2022 19:55 Ответить
гоша ты не туда залетел. вернись назад на русвесну и рассказывай там эту херню. тут тебе никто не поверит
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29.01.2022 20:03 Ответить
интересно какую сумму потратила фсб на эту случайность...
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29.01.2022 19:57 Ответить
Сегодня в сухом остатке? Джо Байден напомнил РАБссии события в Югославии...где старина Джо херачил рюсский Мир ну ОЧЕНЬ нехило вместе с Гиркиным-типа Стрелковым...хотите повторит?,...Казламордые?
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29.01.2022 20:02 Ответить
Рукописи не горять...
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29.01.2022 20:03 Ответить
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29.01.2022 20:06 Ответить
Фу ***.
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29.01.2022 20:35 Ответить
Энтони Блинкэн Глава Госдепа и китайский глава госдепа Ван И говорили по телефону около 2 часов...,признали что экономика США круче всех в Мире,китайцы подтягиваются но что медленно...видать США закрыли доступ к новейшим технологиям особенно в авиации и военно-морском деле...
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29.01.2022 20:13 Ответить
Ну нас этим точно не удивишь -зекрыса каждый день под наркотой и жжет ...
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29.01.2022 20:15 Ответить
На Авиабазу НАТО в Румынии переброшен сверсекретный самолет-разведчик SL...что входит в его задачи по разведке конечно мы не узнаем...,но что в нем есть крутого..это просмотр и считывание любой информации на расстоянии 5 000 км...,это значит если он летит над Крымом...то знает все что происходит в Новосибирске или Якутске...
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29.01.2022 20:22 Ответить
СМИ США пишут, что зеленое говно доигралось, Байден больше с ним говорить не хочет, Джонсон летит в Украину поговорить, чтобы он хотя бы не мешал защитить страну... Очень надеюсь, что речь зайдет об отставке зеленого куска говна.
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29.01.2022 20:24 Ответить
У меня есть идея телесериала, примерно на 100 серий, с участием этого поца, конечно же в качестве заключенного. Есть шансы отбить хоть часть разворованного им бюджета.
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29.01.2022 23:51 Ответить
Сменая власти в Украине должна происходить только законным способом..типа Голобородька должен уехать в свой колхоз Лукашенко законным способом...
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29.01.2022 20:31 Ответить
Ничего удивительного, Земан известный ватник и этого не скрывает, что еще было ожидать давая ему документ.

Меня другое удивляет, почему для важных документов нет заверенных копий? Мы же не в средневековье живем, да и тогда были переписчики.
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29.01.2022 20:33 Ответить
Надеюсь,у американской разведки эти материалы сохранились.
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29.01.2022 20:35 Ответить
Думаю, що, зважаючи про згадані експертизи ДНК та відбитків пальців, питання стояло про те, хто ознайомлювався конкретно з цим екземпляром.
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29.01.2022 22:00 Ответить
Иногда мои 2 сына спорят кто сильнее в Мире..ВАТА Путлера или Илан Маск... Моя Сенаторша пытается их помирить простым способом...дает одному и второму книгу ...один читает Собачье Сердце,второй Карла Маркса... я наблюдая со стороны за этим концертом ржунимагу....
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29.01.2022 20:36 Ответить
👍🏼👏🏻👏🏻👏🏻
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29.01.2022 20:38 Ответить
Нету дела -нету тела...
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29.01.2022 20:40 Ответить
В чем секрет расследований Христо Грозева и его Билингкет?А в том что он и его команда не мудаки Лещенки Гнвпы Бигусы и не Пиховшеки и прочие бараны журналистики...
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29.01.2022 20:45 Ответить
Почему Медведчук с подельниками сидит под домашним арестом а не в тюрьме? Ведь уголовная статья предатель родины
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29.01.2022 20:46 Ответить
как следует из заметки уничтожен бумажный документ. С учетом же современного документооборота явно существует электронная версия, а с использованием Backup-ирования подобных документов не одна.
единственный минус это невозможность снятия пальчиков, чтобы проверить какакой возможный "крот" с документом ознакомился.
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29.01.2022 20:46 Ответить
ГРУ зачистило документ , Земану приготовиться )
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29.01.2022 20:53 Ответить
Ведмедчук очень хитрый Лис с КГБшным стажем...,с 1971 года...,посадить его по факту невозможно,а доказать вину тем более...,не миллиардерша Оскана Марченко спасет супруга за любые миллиарды...,а шоу с его якобы его домашним арестом..шоу для дураков... Леонид Данилыч своих не бросает...
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29.01.2022 20:53 Ответить
Да нормальный он чувак друг нашего барыги всё будет в ажуре миллиардеры не садятся
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29.01.2022 21:43 Ответить
Ну прям випадково... взяли і знищили !
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29.01.2022 20:58 Ответить
Зманы Орбаны Додоны Макроны и прочие Сильвио Берлускони с Ангелой Шмеркель прошли суровый отбор на экзаменах на Мацковии...получая чемодан с баксами и Еврами они клянутся верой и правдой служить Мавзолею чЛенина...,думаете это так просто?
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29.01.2022 21:02 Ответить
Скорее тебе в голову.
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30.01.2022 09:42 Ответить
Голобородька наехал на Байдена...,неопытный болван за 2,5 года наделал ошибок и проколов больше,чем все Генсеки СССр вместе взятые за 70 лет советской власти...Потому и нет Ссср...
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29.01.2022 21:14 Ответить
Старый паралитик Земан известный агент Кремля. Вот вам и Европа, вот вам НАТО, вот вам ЕС - каждый день одна-две рашен консервы" взрываются" при чем все на высших гос. постах. Все пропитано коррупцией, потому что идеологией ( как раньше во времена коммунистов) тут и не пахнет. А теперь можете представить что у нас внутри страны твориться по этому поводу... При чем под разной личиной, от радикальных "патриотов" до тихих и незаметных людишек во власти. Есть открытые кремляди типа ОПЗЖопса, НАШИ, отряд Шария.. так те хоть на свету, а сколько в тени или в сумерках...
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29.01.2022 22:04 Ответить
А можно в такой же документ Зелю завернуть и к Земану отправить?
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29.01.2022 22:49 Ответить
Наразі, в світлі ситуації яку маємо, бачу картинку - Сидять у нарадчій залі десь у Брюселі чи Парижі колишні та теперешні лідери доброї половини країн Європи. Відкриваються двері у залу. Заходить фрау Меркель та командує- Товарищі афіцери! Заходить Пуйло. Афіцери встають.
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30.01.2022 00:18 Ответить
Неужели ЗЕМАН -Штирлиц
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30.01.2022 04:41 Ответить
Зе(man -> человек)!
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30.01.2022 11:02 Ответить
У нас свої «знищення» по вагнерівцях, Ізоляції, офшорах, нардепах від мами, відкотах з асфальту, харчуванні військових, школярів, енергетики…
Але в Україні не тільки сраколизи привладні, є і Патріоти України повсюди!!
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30.01.2022 09:41 Ответить
Раньше "мыши ели", пожар или "ветром уносило", сегодня это называется "случайно уничтожили" (не креативно, моги бы сказать отцифровали, но "вирус скушал")!
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30.01.2022 11:00 Ответить
Ищите руSSкие консервы
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30.01.2022 12:23 Ответить
это ж сколько кацап*ких кротов осело в этой Эвропе......
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30.01.2022 18:00 Ответить
 
 