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Новости Война
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Франция на фоне угрозы РФ готова направить военных в Румынию, - министр вооруженных сил Парли

Франция на фоне угрозы РФ готова направить военных в Румынию, - министр вооруженных сил Парли

Франция в рамках возможного развертывания сил НАТО на фоне угрозы широкомасштабного нападения России на Украину намерена отправить несколько сотен военных в Румынию.

Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

Отмечается, что Румыния стала "зоной чрезвычайного напряжения" из-за агрессивных намерений России.

Парли подчеркнула, что "очень скоро" состоится встреча членов НАТО по вопросу об отправке вооруженных сил в Румынию. Париж намерен отправить "несколько сотен людей" и хочет "быть основой для этих сил, которые будут таким образом развернуты".

Читайте также: Россия еще не приняла решение о вторжении в Украину, - Резников

Автор: 

НАТО (10069) россия (96125) Румыния (1116) Франция (3540) Парли (5)


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Топ комментарии
+7
***** спит и видит как бы захватить древнерусский город Бухарест.
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29.01.2022 20:41 Ответить
+6
https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2022/01/sobaka-kane-korso-vasya-olena-bilozerska.jpg Як кане-корсо Вася відгриз собі лапу і повернувся до бійців ЗСУ на трьох, щоб не лишатися в полоні бойовиків


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29.01.2022 20:44 Ответить
+5
Французы с румынами знатные вояки, ну
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29.01.2022 20:48 Ответить
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***** спит и видит как бы захватить древнерусский город Бухарест.
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29.01.2022 20:41 Ответить
чекаємо на французські Аербаси в Борисполі із стратегічним грузом консервованих жаб
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29.01.2022 21:03 Ответить
После знамени победы над Кремлём скажут, что без французской тушонки мы бы не победили
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29.01.2022 21:05 Ответить
тушьонки-жабьйонки
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29.01.2022 21:18 Ответить
Зря ржете. Не раз видел ватные заявки, что румыны это славяне. А стало быть тоже одиннарот
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29.01.2022 22:11 Ответить
Это бинго а венгры никого не принимают
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29.01.2022 20:43 Ответить
https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2022/01/sobaka-kane-korso-vasya-olena-bilozerska.jpg Як кане-корсо Вася відгриз собі лапу і повернувся до бійців ЗСУ на трьох, щоб не лишатися в полоні бойовиків


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29.01.2022 20:44 Ответить
это просто пипец... https://novynarnia.com/2022/01/29/cane-corso-vasyl/ ссыла:
https://novynarnia.com/2022/01/29/cane-corso-vasyl/ Як кане-корсо Вася відгриз собі лапу і повернувся до бійців ЗСУ на трьох, щоб не лишатися в полоні бойовиків
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29.01.2022 20:49 Ответить
Вася зробив мій вечір!
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29.01.2022 21:14 Ответить
Французы с румынами знатные вояки, ну
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29.01.2022 20:48 Ответить
Надо умело пользоваться их слабостями. Поставить спиной к спине, и усё, стоять будут насмерть
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30.01.2022 00:53 Ответить
Ну у Франции сильнейшая армия Европы вообще то, и кроме того Москву они брали!
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30.01.2022 08:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=POH14-HMGFc
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29.01.2022 20:50 Ответить
кацапня по хранцузcцькі.
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29.01.2022 21:03 Ответить
А почему не во Французкую Гвиану?
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29.01.2022 20:51 Ответить
Страшно. Там сейчас космодром кацапский.
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29.01.2022 21:06 Ответить
Не пали контору, они же заклятые враги.
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29.01.2022 21:44 Ответить
и давно Куру стал кацапским, лапотник?)
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29.01.2022 22:04 Ответить
Так там же французский Иностранный Легион расквартирован.
Оно как то неловко золотые промыслы то отжимать, в Африке сподручнее.
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30.01.2022 06:19 Ответить
По ходу у францов жабы сдохли......
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29.01.2022 20:53 Ответить
які жаби? що ти мелеш?
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29.01.2022 20:56 Ответить
ті жаби здохли .... що у лісі
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29.01.2022 21:05 Ответить
да ты шо?...
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29.01.2022 20:53 Ответить
Молодцы! А ведь могли просто написать в Спортлото!!!
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29.01.2022 20:59 Ответить
А почему не в Конго ?
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29.01.2022 21:02 Ответить
Може в Сенегал?
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29.01.2022 21:06 Ответить
А Ливию бомбили самолётами бо там нефть .Такие они европейцы мы уже увидели ихнюю димакратию
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29.01.2022 21:07 Ответить
дуня, давай уже про внешнее управление и величайшего клоуна в мире. тебе же хочется
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29.01.2022 21:14 Ответить
Ты как совковый граненый стакан. Только вместо водки в него насрали.
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29.01.2022 21:35 Ответить
Почему не водка? Потому,что алкоголь убивает клетки мозга. А у тебя в черепушке почти стерильно,только паутины немного между ушами и завалявшийся комсомольский значек..
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29.01.2022 22:10 Ответить
хйло даже макрону нахамило
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29.01.2022 21:13 Ответить
Дурацкие сообщения. И что они там будут делать в Румынии когда Россия нападет на Украину? Зачем вообще такую чушь писать.
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29.01.2022 21:33 Ответить
Бабуля географию макрону обьясняла еще по картам пирирейса
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29.01.2022 21:34 Ответить
Надо было еще партию тушенки отправить в Монголию. Не спрашивайте почему. Просто продолжить веселье.
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29.01.2022 21:47 Ответить
Я вражений мужністю французів. А якщо вони висловлять глибоке стурбування, то взагалі буде пипець
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29.01.2022 21:51 Ответить
Знал я одного деда русина , с тимишиоры регион Банат в румынии ,дошол до сталинграда так он мне говорил, еще придёт время и вам придётся доделывать то шо мы не смогли , а именно пить пиво на красной площади по 7 гривен !!!
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29.01.2022 21:54 Ответить
"на фоне угрозы широкомасштабного нападения России на Украину намерена отправить несколько сотен военных в Румынию. Источник: "
А чего не в Бразилию?
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29.01.2022 21:58 Ответить
А шо орки собираются нападать на Румынию???
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29.01.2022 22:33 Ответить
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29.01.2022 22:44 Ответить
На жопе было бы логичнее. И надпись,,юра,мы все просрали..,, прикрыла бы коричневые пятна
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29.01.2022 22:53 Ответить
Хотя нет. Спереди *****,с желтым нимбом вокруг головки . А сзади надпись,,юра,мы всепросрали,,.
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30.01.2022 01:22 Ответить
Скрепы сошлись
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30.01.2022 01:24 Ответить
Согласно Стамбулской встречи 1999года , Россия должна вывести
войска из Приднестровия. Недавна Молдова сделала очередной
запрос к России. И как всегда ответа нет , а ихняя армия готовится
к оказанию "промощи" при возможны"х боевых действий в направлении Одессы. Молдаваны могли "попросить" румын обеспечить
прикрытие и навести порядок у себя в доме.
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29.01.2022 23:11 Ответить
Странно. А соседи Румынии болгары два дня назад отказались от всех иностранных военных дабы не провоцировать москву в случае конфликта. Толи братушечный синдром, толи у консерв пуканы не держат.
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30.01.2022 01:50 Ответить
Болгарія завжди тримала хвіст по вітру. І ніколи не поспішали приєднуватись до когось, доки бійка вже майже не закінчилась. Підтримати сильнішого - це краще, ніж отримати під око.
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30.01.2022 09:54 Ответить
Краще б в Африку.... А як усе завершиться, вилізши із кущів, стати однією з країн-переможців, як це було за підсумками 2-ї Світової... Ой, ні, ще свої "легіони" для реалістичності повтору на початковій стадії війни - спрямувати на допомогу мокшанцям, і спонсувати їх усю війну економічно, зокрема і інтимними послугами... Ось тоді історія повториться в усій своїц повноті... Успіхів...
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30.01.2022 09:39 Ответить
Невже парижанки погодились їхати у Румунію? Там же так багато циганів.
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30.01.2022 09:52 Ответить
 
 