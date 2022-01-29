Франция на фоне угрозы РФ готова направить военных в Румынию, - министр вооруженных сил Парли
Франция в рамках возможного развертывания сил НАТО на фоне угрозы широкомасштабного нападения России на Украину намерена отправить несколько сотен военных в Румынию.
Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.
Отмечается, что Румыния стала "зоной чрезвычайного напряжения" из-за агрессивных намерений России.
Парли подчеркнула, что "очень скоро" состоится встреча членов НАТО по вопросу об отправке вооруженных сил в Румынию. Париж намерен отправить "несколько сотен людей" и хочет "быть основой для этих сил, которые будут таким образом развернуты".
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+7 До Коле #494615
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+6 Прощай немытая раССея
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+5 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий29.01.2022 20:48 Ответить Ссылка
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https://novynarnia.com/2022/01/29/cane-corso-vasyl/ Як кане-корсо Вася відгриз собі лапу і повернувся до бійців ЗСУ на трьох, щоб не лишатися в полоні бойовиків
Оно как то неловко золотые промыслы то отжимать, в Африке сподручнее.
А чего не в Бразилию?
войска из Приднестровия. Недавна Молдова сделала очередной
запрос к России. И как всегда ответа нет , а ихняя армия готовится
к оказанию "промощи" при возможны"х боевых действий в направлении Одессы. Молдаваны могли "попросить" румын обеспечить
прикрытие и навести порядок у себя в доме.