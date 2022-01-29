Франция на фоне угрозы РФ готова направить военных в Румынию, - министр вооруженных сил Парли

Франция в рамках возможного развертывания сил НАТО на фоне угрозы широкомасштабного нападения России на Украину намерена отправить несколько сотен военных в Румынию.

Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

Отмечается, что Румыния стала "зоной чрезвычайного напряжения" из-за агрессивных намерений России.

Парли подчеркнула, что "очень скоро" состоится встреча членов НАТО по вопросу об отправке вооруженных сил в Румынию. Париж намерен отправить "несколько сотен людей" и хочет "быть основой для этих сил, которые будут таким образом развернуты".

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