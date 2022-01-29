Попытки свалить на западных партнеров ответственность за экономические неурядицы неприемлемы, - Порошенко
Для государства в состоянии войны, особенно в той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, мощная поддержка международных партнеров и их солидарность – это залог устойчивости и победы над агрессором.
Об этом в Facebook пишет пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.
Он отмечает: сомнение в подлинности этой поддержки, над которой в свое время пришлось работать денно и нощно, является ударом по единству и солидарности демократического мира и игрой против национальных интересов Украины.
"Категорически неприемлемы попытки свалить на западных партнеров и ответственность за экономические неурядицы, которые на самом деле являются следствием бездарного правления зеленой команды. Продолжение экономической политики в интересах коррупционного "Большого крадивництва" вместо обеспечения финансирования жизненно важных секторов, в частности безопасности и обороны, может оставить Украину беззащитной перед лицом врага, потому что очень сложно объяснить налогоплательщикам дружественных нам стран, почему за оружие должны платить они, если Украина не финансирует производство собственного оружия", - убежден Порошенко.
"Так же хочу заверить: украинцы хорошо знают и ценят усилия нашего стратегического союзника США и его лидера Джо Байдена. Как и не менее четко отдают себе отчет в возможных рисках от Российской федерации и Владимира Путина, который в 2014 году аннексировал украинский Крым и оккупировал Донбасс. Для украинцев нет сомнений, кто наш друг, а кто враг", - подчеркивает пятый президент.
"Искренне благодарен союзникам Украины, которые, несмотря ни на что, поддерживают нас и словом, и действиями, политически и практически, в том числе таким необходимым оборонительным оружием. В Украине достаточно сознательных государственнических сил, умеющих ценить эту поддержку! Мы должны выступать единым фронтом с Западом и не давать Кремлю никакого повода для того, чтобы его взорвать. Наша сила в единстве и солидарности!" - резюмирует Порошенко.
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- А если б на моем месте был какой-нибудь дурачёк? ...
Моя позиція, що Україна зі свого боку має прийняти зміни до бюджету і нарешті виділити 50 млрд гривень для української армії. Для того, щоб український воїн отримував поза фронтом 25 тисяч, а на фронті - 50 тисяч гривень на місяць, а не роздавати їх корупційно неробам з діючої влади.
https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__%5b0%5d=AZVArsGWoVHOadpxGUcH-lcBay8yfmSRqykGNSoH_qqoxQb6_SLP6zA9OTDD7kxbdy0TZNh3n0LRTWBbutqmh9uUFFKmutExLJioathsvXFm_6EAdbhEwizER5oYKDFek8BXKclXVq6om5f5tddgYZMjzSi3cKHoDLFJC3Bi1vEUMlR9yGC2I1-d8NK-ohRRW4g&__tn__=-%5dC%2CP-R Петро Порошенко
А зараз таке вилізло з вимогами.
А може КРАЩЕ 50 тис, ні ні 100 тис і не гривень, а доларів!!!
Тупий популізм від ГЕТЬмана
https://tsn.ua/ru/********/zavod-poroshenko-leninskaya-kuznya-vo-vremya-stroitelstva-podolsko-voskresenskogo-mosta-zakupal-v-rossii-tovary-na-byudzhetnye-sredstva-rassledovanie-1317234.html А сам на бюджетные деньги покупал сырье у врага для своего частного заводика .
на 80%, або на 5,8 млрд грн.
Джерело:
Але все ж таки спробую...
Алексей Кучеренко
ТКЭ в миллиардных долгах.
Энергорынок в миллиардных долгах.
Водоканалы в миллиардных долгах.
Облгазы в миллиардных долгах.
Энергоатом в миллиардных долгах.
Укртрансгаз в миллиардных долгах.
Новый оператор ГТС уже в долгах.
Нефтегаз жирует.
Монополисты грабят население.
Спекулянты на энергорынке «зарабатывают» в день десятки миллионов.
Все это «регулируется» некоей «независимой» комиссией под названием НКРЭКП.
4 члена из 7 назначены указом Зеленского.
Три - указом Порошенко.
Получают они по 140 - 150 тис грн в месяц.
Плюс премии до 80 процентов.
Работает в комиссии около 600 человек.
Оплачиваем их «работу» мы с вами в наших платежках.
Курирует их Юлия Ковалив из ОП.
Закон про них протащил в конце года под шумок Андрей Герус из «слуг». Он же проводил «собеседования».
Вы не охренели, ребята?!
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Якщо вірити цим цифрам ($195 млрд), то який приріст економіки стався за рік? Візьми калькулятор, порахуй, і ти будеш здивований. Усі економіки світу просто ридають від заздрів.
7 (сім) центральних баз зберігання б/п були пограбовані і знищені при
"сивочолому криголамі" , плюс
2 (два) Центральних Арсенала ЗСУ. ракетної техніки.
Збройні калібри НАТО не підходять для основного переліку зброї в Україні . Мільярдні збитки і хто поніс реальну відпоівідальність головнокомандуючий, генерали...?
Ну не побудував за п'ять років патроного заводу, заводу по виробництву снарядів великого калібру, заводу по виробництву орудійних стволів, та заводу по виробництву сволів до стрелкової зброї, так щощ, Порошенко за це розстріляти?
Можно подумати, що все це при Зеленському хошь почали будувати.
Ось магазини "Рошен" будувати під час війни він не обіцяв, зате набудував цілу купу.
"Бу-бу-бу-ла-ла-ла-ву-ву-ву! Мне! Мне! Мне! Да-да-да-вай-вай-вай-те-те-те! Мне! Мне! Мне!"
А оно ж ну нихренашечки не выходит.
Вот только у Шоколатье Порохатого не выгорит нихренашечки - не развеялась злоба непримиримая электората тарифами и мародёрством замордованного - врежут и во второй раз пендель булкодробительный промеж полужопий рыхлых, коли одного пенделя Порохлу недостаточно.
Не вздымать более Барыге Порохатому над главою кудрявою булавы гетманской, не цеплять на шею цепь гарантовскую, не брать в руки печать державную, не класть десницу на Евангелие Пересопницкое для присяги президентской.