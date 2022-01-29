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Новости Война
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Попытки свалить на западных партнеров ответственность за экономические неурядицы неприемлемы, - Порошенко

Попытки свалить на западных партнеров ответственность за экономические неурядицы неприемлемы, - Порошенко

Для государства в состоянии войны, особенно в той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, мощная поддержка международных партнеров и их солидарность – это залог устойчивости и победы над агрессором.

Об этом в Facebook пишет пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

Он отмечает: сомнение в подлинности этой поддержки, над которой в свое время пришлось работать денно и нощно, является ударом по единству и солидарности демократического мира и игрой против национальных интересов Украины.

"Категорически неприемлемы попытки свалить на западных партнеров и ответственность за экономические неурядицы, которые на самом деле являются следствием бездарного правления зеленой команды. Продолжение экономической политики в интересах коррупционного "Большого крадивництва" вместо обеспечения финансирования жизненно важных секторов, в частности безопасности и обороны, может оставить Украину беззащитной перед лицом врага, потому что очень сложно объяснить налогоплательщикам дружественных нам стран, почему за оружие должны платить они, если Украина не финансирует производство собственного оружия", - убежден Порошенко.

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"Так же хочу заверить: украинцы хорошо знают и ценят усилия нашего стратегического союзника США и его лидера Джо Байдена. Как и не менее четко отдают себе отчет в возможных рисках от Российской федерации и Владимира Путина, который в 2014 году аннексировал украинский Крым и оккупировал Донбасс. Для украинцев нет сомнений, кто наш друг, а кто враг", - подчеркивает пятый президент.

"Искренне благодарен союзникам Украины, которые, несмотря ни на что, поддерживают нас и словом, и действиями, политически и практически, в том числе таким необходимым оборонительным оружием. В Украине достаточно сознательных государственнических сил, умеющих ценить эту поддержку! Мы должны выступать единым фронтом с Западом и не давать Кремлю никакого повода для того, чтобы его взорвать. Наша сила в единстве и солидарности!" - резюмирует Порошенко.

Автор: 

Зеленский Владимир (20826) Порошенко Петр (19617)


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Топ комментарии
+56
до чего же упорото-тупые зебилы...
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29.01.2022 21:08 Ответить
+53
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29.01.2022 21:09 Ответить
+50
Я так понимаю, Нелох уже начал строительство патронного завода? Когда открытие?
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29.01.2022 21:06 Ответить
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30.01.2022 01:00 Ответить


- А если б на моем месте был какой-нибудь дурачёк? ...
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30.01.2022 01:00 Ответить
Когда политик становится клоуном, это понятно. Но когда клоун, становится политиком, это беда
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30.01.2022 01:03 Ответить
Никому не кажется странным совпадение,что ,,разговоры,, в нормандском формате кацапы отложили на две недели, после того,как на две недели отложили решение про арест Порошенко? У меня есть подозрение,что ,,посадка Пороха,,-это условие ***** для зебилов.
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30.01.2022 01:30 Ответить
Друзі, наприкінці минулого року США додали 200 млн доларів військової допомоги. 300 млн доларів було зроблено в перші тижні цього року. Це вже 500. Ще 500 млн буде надано по терміновим дебатам у випадку початку агресії. І зараз обговорюється ще додатковий пакет - 300 млн.

Моя позиція, що Україна зі свого боку має прийняти зміни до бюджету і нарешті виділити 50 млрд гривень для української армії. Для того, щоб український воїн отримував поза фронтом 25 тисяч, а на фронті - 50 тисяч гривень на місяць, а не роздавати їх корупційно неробам з діючої влади.

https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__%5b0%5d=AZVArsGWoVHOadpxGUcH-lcBay8yfmSRqykGNSoH_qqoxQb6_SLP6zA9OTDD7kxbdy0TZNh3n0LRTWBbutqmh9uUFFKmutExLJioathsvXFm_6EAdbhEwizER5oYKDFek8BXKclXVq6om5f5tddgYZMjzSi3cKHoDLFJC3Bi1vEUMlR9yGC2I1-d8NK-ohRRW4g&__tn__=-%5dC%2CP-R Петро Порошенко
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30.01.2022 02:28 Ответить
І чого воно само за п'ять років не зробило ТАКУ зарплатню?
А зараз таке вилізло з вимогами.

А може КРАЩЕ 50 тис, ні ні 100 тис і не гривень, а доларів!!!
Тупий популізм від ГЕТЬмана
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30.01.2022 05:23 Ответить
зебил, сравни цены и коммуналку при порохе и зеле. спроси у родителей)))
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30.01.2022 07:54 Ответить
Вона практично такою була, по нинішнім цінам.
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30.01.2022 08:20 Ответить
Плавали. Знаем его тысячу в день.
https://tsn.ua/ru/********/zavod-poroshenko-leninskaya-kuznya-vo-vremya-stroitelstva-podolsko-voskresenskogo-mosta-zakupal-v-rossii-tovary-na-byudzhetnye-sredstva-rassledovanie-1317234.html А сам на бюджетные деньги покупал сырье у врага для своего частного заводика .
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30.01.2022 11:34 Ответить
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30.01.2022 03:53 Ответить
Ну и кто патриот,тот кто строит в Украине дороги или тот кто строил заводы в липецке?
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30.01.2022 06:24 Ответить
тот кто не ворует,а зе сйчас вне конкуренции
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30.01.2022 06:33 Ответить
Компанії з оточення олігарха Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера нардепа Ігоря Палиці в 2021 році збільшили доходи з "Великого Будівництва"
на 80%, або на 5,8 млрд грн.
Джерело:
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30.01.2022 08:49 Ответить
сайт это свынячий, поэтому фабрики в липецке
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30.01.2022 07:44 Ответить
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30.01.2022 07:43 Ответить
так заставляют подписать минские соглашения, подписанные тобой
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30.01.2022 07:43 Ответить
сам понял, что сказал?
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30.01.2022 08:42 Ответить
С петенового согласия подписали минские. Но теперь он минские уже критикует. Двуличный крендель.
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30.01.2022 09:54 Ответить
зайве пояснювати дегенератам-зебілам, що Порох тут категорично проти не самих мінських документів з 2014-го, 15-го років, а проти "імплементації формули Штанмайєра" в редакції ************, про що домовився (і чи підписав? - бо нічого не кажуть!) Зе-клоун в грудні 2019-го року.
Але все ж таки спробую...
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30.01.2022 14:24 Ответить
"Лунають відверто антиукраїнські заяви, як від президента Хорватії, який сказав, що "Україну не треба захищати, бо ми найкорумпованіше країна Європи". Корупція - наше слабке місце. І ні Петро Порошенко, ні чинний президент Зеленський не зробили достатньо, щоб закрити це слабке місце: реформувати судову систему, призначити антикорупційного прокурора. Нам могли надавати більш серйозну зброю всі ці роки, якби партнери вважали, що ми більш чиста і реформована країна, але маємо корупційний безлад і відутність верховенства права."
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30.01.2022 08:42 Ответить
Корупція,це друге ім'я порошенка.
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30.01.2022 10:10 Ответить
а вам, зебілам, ще не доходить, що реформу судової системи в цивілізованому варіанті неможливо провести за одну каденцію? І навіть за дві-три? Чи для вас судова реформа полягає в ліквідації всіх судів та створенні розстрільних трійок сталінського зразка?
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30.01.2022 14:27 Ответить
Нічого не скажеш вміє агент російських спецслужб Порошенко зняти з себе всю відповдальність за все ,що відбувається в Україні.

Алексей Кучеренко
ТКЭ в миллиардных долгах.
Энергорынок в миллиардных долгах.
Водоканалы в миллиардных долгах.
Облгазы в миллиардных долгах.
Энергоатом в миллиардных долгах.
Укртрансгаз в миллиардных долгах.
Новый оператор ГТС уже в долгах.
Нефтегаз жирует.
Монополисты грабят население.
Спекулянты на энергорынке «зарабатывают» в день десятки миллионов.
Все это «регулируется» некоей «независимой» комиссией под названием НКРЭКП.
4 члена из 7 назначены указом Зеленского.
Три - указом Порошенко.
Получают они по 140 - 150 тис грн в месяц.
Плюс премии до 80 процентов.
Работает в комиссии около 600 человек.
Оплачиваем их «работу» мы с вами в наших платежках.
Курирует их Юлия Ковалив из ОП.
Закон про них протащил в конце года под шумок Андрей Герус из «слуг». Он же проводил «собеседования».
Вы не охренели, ребята?!
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30.01.2022 08:53 Ответить
Олігарх,творець партії регіонів,подєльник мєдвєдчука черговий раз гавкнув з під шконки.🤣🤣🤣
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30.01.2022 10:09 Ответить
Гавкаєш ти , в даному випадку , зелена потворо
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30.01.2022 12:13 Ответить
Ось сидів би зараз Порошенко у СІЗО і меньш язиком молол. Сам же собі на нову карну справу набалакає. Зекловану і так стає вигідним зробити з Порошенко зрадника, щоб на цьому відмовитися від Мінського формату.
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30.01.2022 13:37 Ответить
Зелупа не робить, порошенко сам себе з мєдвєдчуком зрадником зробив,бо дуже любить владу і гроші і ніяких принципів,честі а є насправді малодушним баригою.
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30.01.2022 14:54 Ответить
міністерка економіки Юлія Свириденко заявлвяла, що Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію - орієнтовно https://biz.censor.net/news/3301966/******************************************************************************. Джерело: https://biz.censor.net/n3312942
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30.01.2022 11:52 Ответить
- "міністерка економіки Юлія Свириденко заявлвяла...... $195 млрд."
********************************************************************
Якщо вірити цим цифрам ($195 млрд), то який приріст економіки стався за рік? Візьми калькулятор, порахуй, і ти будеш здивований. Усі економіки світу просто ридають від заздрів.
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30.01.2022 12:37 Ответить
Свора зелена збіглася захищати міллірди бені і *********** зе , так як відчувають свій кінець в грабуванні Украіни 😠
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30.01.2022 12:16 Ответить
А подкуп грязьпромом всякой падали в Германии, Хорватии, Чехии это разве не политическая коррупция высочайшего уровня?? И эти же твари еще обвиняют Украину в бытовой коррупции которая якобы не дает возможность принять ее в НАТО!!
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30.01.2022 12:45 Ответить
Зроблено було ним багато: Україні необхідні ********** !
7 (сім) центральних баз зберігання б/п були пограбовані і знищені при
"сивочолому криголамі" , плюс
2 (два) Центральних Арсенала ЗСУ. ракетної техніки.
Збройні калібри НАТО не підходять для основного переліку зброї в Україні . Мільярдні збитки і хто поніс реальну відпоівідальність головнокомандуючий, генерали...?
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30.01.2022 12:47 Ответить
Не сім, а п'ять. Дві були підірвани при Януковичу.

Ну не побудував за п'ять років патроного заводу, заводу по виробництву снарядів великого калібру, заводу по виробництву орудійних стволів, та заводу по виробництву сволів до стрелкової зброї, так щощ, Порошенко за це розстріляти?
Можно подумати, що все це при Зеленському хошь почали будувати.
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30.01.2022 13:41 Ответить
Два сапога пара. И от этого становится грустно . Хоть они и показушно борятся один против другого, но Комик является его последователем .В принципе ничего не поменялось во внутренней политике после получения высших должностей Кварталом, а во внешней политике даже стало хуже . Например огрызания Комика в сторону стран союзниц это уже от собственной глупости, а не от политической неопытности
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30.01.2022 14:16 Ответить
По сути у нас теперь везде жопа. И во внешней политике и в экономике (((((
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30.01.2022 15:34 Ответить
Да согласен .
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30.01.2022 16:01 Ответить
Отличная возможность чтобы в очередной раз пропиариться в непростой для страны момент. И Петрушка никогда ее не упустит . Как Вовик на шашлычки собрался когда окопы рыть надо , так зрада , Как Петюня Киев с Лондоном перепутал и там начал окапываться -перемога адназначна!
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30.01.2022 12:54 Ответить
ПОХОДУ ще рік-другий і ПОРОХ БУДЕ САДИТИ ЗЕЛЕНЬКА !
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30.01.2022 13:34 Ответить
Петро обіцяв стати Президентом через рік, ще у 2020-му. Ось тільки зараз вже 2022-й і виходить що була чергова обіцянка-цацанка виробника солоденького.
Ось магазини "Рошен" будувати під час війни він не обіцяв, зате набудував цілу купу.
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30.01.2022 13:45 Ответить
Так він багато чого обіцяв ! Наприклад долар по 10 гривень , а не по 30 . Та багато чого ще
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30.01.2022 13:59 Ответить
Через високий Лондонський суд , чи суд Тель-Авиву ?
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30.01.2022 14:02 Ответить
через суд штату Делавер, там реальніше звинувачення.
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30.01.2022 15:45 Ответить
Ти диви, яке воно лякливе гімно. Ще й скаржеться, мовляв дядечку Адміне, мене дорослі дописувачі ображають - захистіть будь ласочка. А то ще й порохоботський план залучення дурбелеників на майдани у підтримку Пороха не виконую - ще й за це стусани й запотиличники вигрібати. Ох і тяжкі днини тепер у порохоботів - останнім часом порохоботінг виходить якийсь малоефективний, навіть іноваційні винаходи лабораторії токсикогенної порохоботології не рятують
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30.01.2022 21:08 Ответить
Зебильным тварям как всегда магазины рошен в жопе муляют, а энергокомпании каломойского и велике крадивныцтво это уже ваше личное??
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30.01.2022 13:51 Ответить
саме цікаве: пистять, що не підприємці, а саме Порох "магазини Рошен будував під час війни". Муляє їх, що "Рошен" випускає якісну продукцію, і досі відкриваються все нові і нові точки, де торгують його виробами.
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30.01.2022 14:37 Ответить
Дежурные 5 копеек от Петюни. Приняли, проехали.)
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30.01.2022 20:46 Ответить
Порох тужится-тужится, пыжится-пыжится
"Бу-бу-бу-ла-ла-ла-ву-ву-ву! Мне! Мне! Мне! Да-да-да-вай-вай-вай-те-те-те! Мне! Мне! Мне!"
А оно ж ну нихренашечки не выходит.
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30.01.2022 21:14 Ответить
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31.01.2022 01:20 Ответить
"Спит и видит"©, жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять финансовые потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
Вот только у Шоколатье Порохатого не выгорит нихренашечки - не развеялась злоба непримиримая электората тарифами и мародёрством замордованного - врежут и во второй раз пендель булкодробительный промеж полужопий рыхлых, коли одного пенделя Порохлу недостаточно.
Не вздымать более Барыге Порохатому над главою кудрявою булавы гетманской, не цеплять на шею цепь гарантовскую, не брать в руки печать державную, не класть десницу на Евангелие Пересопницкое для присяги президентской.
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31.01.2022 04:25 Ответить
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