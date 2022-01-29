Попытки свалить на западных партнеров ответственность за экономические неурядицы неприемлемы, - Порошенко

Для государства в состоянии войны, особенно в той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, мощная поддержка международных партнеров и их солидарность – это залог устойчивости и победы над агрессором.

Об этом в Facebook пишет пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

Он отмечает: сомнение в подлинности этой поддержки, над которой в свое время пришлось работать денно и нощно, является ударом по единству и солидарности демократического мира и игрой против национальных интересов Украины.

"Категорически неприемлемы попытки свалить на западных партнеров и ответственность за экономические неурядицы, которые на самом деле являются следствием бездарного правления зеленой команды. Продолжение экономической политики в интересах коррупционного "Большого крадивництва" вместо обеспечения финансирования жизненно важных секторов, в частности безопасности и обороны, может оставить Украину беззащитной перед лицом врага, потому что очень сложно объяснить налогоплательщикам дружественных нам стран, почему за оружие должны платить они, если Украина не финансирует производство собственного оружия", - убежден Порошенко.

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"Так же хочу заверить: украинцы хорошо знают и ценят усилия нашего стратегического союзника США и его лидера Джо Байдена. Как и не менее четко отдают себе отчет в возможных рисках от Российской федерации и Владимира Путина, который в 2014 году аннексировал украинский Крым и оккупировал Донбасс. Для украинцев нет сомнений, кто наш друг, а кто враг", - подчеркивает пятый президент.

"Искренне благодарен союзникам Украины, которые, несмотря ни на что, поддерживают нас и словом, и действиями, политически и практически, в том числе таким необходимым оборонительным оружием. В Украине достаточно сознательных государственнических сил, умеющих ценить эту поддержку! Мы должны выступать единым фронтом с Западом и не давать Кремлю никакого повода для того, чтобы его взорвать. Наша сила в единстве и солидарности!" - резюмирует Порошенко.