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Погодные условия 30-31 января могут привести к нарушению движения транспорта, - ГСЧС

Погодные условия 30-31 января могут привести к нарушению движения транспорта, - ГСЧС

Гидрометцентр прогнозирует опасные метеорологические явления в Украине 30-31 января. Спасатели призывают приготовиться к транспортным проблемам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 30-31 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, вьюги, на дорогах страны гололедица. 30 января в Карпатах, ночью в западных и Житомирской областях снег (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, также в Киеве и области 30-31 января ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности - желтый).

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"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отмечают в ГСЧС.

Пресс-центр синоптиков сообщает, что завтра в Украине будет идти снег. В западных, ночью местами и в северных областях прогнозируют значительный снег, лишь ночью в южных и восточных областях - без существенных осадков. На дорогах – гололедица.

Температура ночью опустится до 2-7° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах - до -12°.

Автор: 

Гидрометцентр (665) непогода (817) ГСЧС (5008)


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В том году, у нас на пару дней так дунуло и заснежило, шо все рейсы отменили.. -- но только дневные.
А я ж ночной дальнобой. Доездился, шо аж в клинику на неделю зарулил, от перенапряга...
Крепче за шофёрку держись, баран! *)
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29.01.2022 22:32 Ответить
Київ і Карпати не вся Україна.
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29.01.2022 22:37 Ответить
Точно- прогноз Коля Оболонський давав.
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29.01.2022 22:57 Ответить
убивайте любых зеленых человечков в военной форме с флажком РФ на территориии Украины - оккупанты точно могут привести к нарушению движения транспорта
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29.01.2022 22:49 Ответить
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29.01.2022 23:13 Ответить
Кстати я тоже это заметил. Утром, будний день, раньше стояли пробки по часу, на вьезде, сейчас пусто, пролетаешь)))
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30.01.2022 00:46 Ответить
зєлененьким ніхто не вірить, з лайна не зліпиш пулю. А риторика у розмовах з союзниками викликає занепокоєння у психічному здоровлі керівних зєбланів.
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30.01.2022 07:32 Ответить
 
 