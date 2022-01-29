Погодные условия 30-31 января могут привести к нарушению движения транспорта, - ГСЧС

Гидрометцентр прогнозирует опасные метеорологические явления в Украине 30-31 января. Спасатели призывают приготовиться к транспортным проблемам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 30-31 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, вьюги, на дорогах страны гололедица. 30 января в Карпатах, ночью в западных и Житомирской областях снег (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, также в Киеве и области 30-31 января ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности - желтый).

Читайте также: Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отмечают в ГСЧС.

Пресс-центр синоптиков сообщает, что завтра в Украине будет идти снег. В западных, ночью местами и в северных областях прогнозируют значительный снег, лишь ночью в южных и восточных областях - без существенных осадков. На дорогах – гололедица.

Температура ночью опустится до 2-7° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах - до -12°.