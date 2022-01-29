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Новости Война
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В западных странах продолжаются острые дебаты относительно отключения России от SWIFT, - Кулеба

В западных странах продолжаются острые дебаты относительно отключения России от SWIFT, - Кулеба

Раньше об отключении России от SWIFT боялись заводить разговор, теперь об этом дебатируют.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своей колонке на НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Украина имеет продуманную дипломатическую стратегию противодействия российской эскалации. Сейчас звучат упреки, что Украина вроде бы недооценивает уровень угрозы. Но именно мы еще в ноябре инициировали разработку комплексного пакета сдерживания России, в который вошли три уровня шагов: активная дипломатия, жесткие экономические санкции против РФ, углубленное оборонное сотрудничество с нашим государством. Сейчас к этой триаде добавлен новый элемент - помощь для сохранения экономической и финансовой стабильности государства. За эти недели и месяцы проведены сотни переговоров по воплощению этого пакета. Результаты все видят. Количество самолетов с "аргументами" на усиление Вооруженных сил Украины от наших союзников. Согласование между США, Великобританией, Канадой и ЕС ключевых параметров санкционного пакета.  Раньше об отключении России от SWIFT даже боялись заводить разговор. Сейчас об этом продолжаются острые прения. Хотя, по нашему мнению, здесь не о чем дискутировать", - написал Кулеба.

Министр также похвастался значительной международной поддержкой Украины.

Читайте также: В России заявляют, что "выживут" при отключении от SWIFT

Автор: 

россия (96139) SWIFT (86) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+23
Зеля своими выступлениями помогает решить эту дискуссию в пользу путлера.
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29.01.2022 23:51 Ответить
+21
У Варшаві протестували під мокшанською амбасадою...
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30.01.2022 00:20 Ответить
+19
Ага. Перейдут на историческую валюту - шишки
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30.01.2022 00:04 Ответить
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29.01.2022 23:50 Ответить
Ага. Перейдут на историческую валюту - шишки
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30.01.2022 00:04 Ответить
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30.01.2022 00:58 Ответить
вы напрасно смеётесь. Телеграф, как запасное средство связи есть в банках. Кроме того между крупными банками есть системы электронного обмена платежами и другими документами, помимо СВИФТ
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31.01.2022 01:13 Ответить
отключение России от SWIFT означает эмбарго на торговлю нефтью и газом. Это означает исключение из рыночного предложения 10 млн баррелей нефти в день. Это приведет к многократному увелечению цены на нефть - подобно тому как росла цена на газ. Германия потребляет на треть русскую нефть и на 50% газ Они никогда не пойдут на повышение цен из за Украины. Никто и никогда не введет эмбарго для РФ.

Кроме самих украинцев. которые в случае вторжения могут уничтожить все газо/нефтепроводы и таким образом не понадобится никакой SWIFT
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30.01.2022 01:15 Ответить
Кацап ты беспамятный! Откуда тебе знать, как разваливался сэрэсэр. А развалился он даже без всяких эмбарго на кацапское сырье. Рейган сумел договориться с Саудией и они опустили цену на нефть так, что река нефтедолларов для кацапов превратилась в унылый ручеек. Стало не за что покупать жратву. Компенсировать нехватку нефти добычей в странах Аравийского полуострова ничего не стоит. Больше читать надо, кацапыдло ты американское.
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30.01.2022 08:36 Ответить
детка, ты мне будешь рассказывать ухтельные историии? Когда ты родился у меня была пятая жена. Рейган и с кем не договаривался, совок сам по себе был говном
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30.01.2022 20:33 Ответить
Згадалась поговірка початку 90-х: "У ВР були дебати, хто кого буде **ати."
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30.01.2022 07:35 Ответить
Зеля своими выступлениями помогает решить эту дискуссию в пользу путлера.
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29.01.2022 23:51 Ответить
Если честно, то Зеленский и сам часто не понимает то или иное свое выступление на прессу.
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29.01.2022 23:56 Ответить
там - набор слов.. причем начинает он с намеков на "плохого Порошенко" - но через десяток слов - уже (сам того не понимая) - хвалит Пороха за то, что тот "защищает Украину своими действиями и умом"

"Ці люди є представниками олігархату. На жаль! Вони роблять бізнес з нічого, маючи освіту, руки і голови!
І до речі, саме такі люди захищають на фронті нашу державу!
Бо вони захищають те, що вони заробили самі - вони не просто приватизували щось за копійки!
Ні, ці люди заробили щось з самого початку своїми руками!
І вони зараз захищають майбутнє України, то ж давайте говорити про майбутнє!"(с)зеленский
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29.01.2022 23:59 Ответить
Кокаин полностью выгрыз кловану мозги
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30.01.2022 00:26 Ответить
Які?
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30.01.2022 07:34 Ответить
У нього кокс замість мозку, щоб павуки з мухами не воювали у такому затишному пустому місті.
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30.01.2022 07:38 Ответить
1.начинает он с намеков на "плохого Порошенко" -

2.но через десяток слов - уже (сам того не понимая) - хвалит Пороха за то, что тот "защищает Украину своими действиями и умом"

3."Ці люди є представниками олігархату. На жаль! Вони роблять бізнес з нічого, маючи освіту, руки і голови!

у порохобота галюніки


ДЕ ТУТ ЗЕ ПРО ЗАХИСТ БАРИГОЮ УКРАЇНИ?
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30.01.2022 00:57 Ответить
зелений ідіотик не зміг цитату до кінця дочитати?
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30.01.2022 01:02 Ответить
Языком писюанист мелет всякую фигню.
Делами - он жёстко работает на паРашу.
Строит диктатуру чтобы слить Украину под путлера по белорусскому сценарию.
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30.01.2022 00:09 Ответить
ВАЗеленський робить все те ж саме, що й бандюкович у 2013 році, коли, по команді кацапів, зірвав підписання асоціації України з Євросоюзом у Вільнюсі.
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30.01.2022 00:00 Ответить
Фига ли деботировать! Кулеба, отключай уже наконец!
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30.01.2022 00:32 Ответить
Мне тоже , не дает покоя один вопрос - достаточно ли кремлевские крысы заплатили Бене, что-бы кукла, прочно сидящая жопой на его руке - Зеля, так нагло и без хитрости саботировала оборону Украины во время подготовки вторжения российских оккупантов?
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30.01.2022 01:15 Ответить
Отключите этих аватаров от всего!Они бы и солнце согласились отключить себе на пользу.если это было возможно.
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29.01.2022 23:53 Ответить
Дебатуй не дебатуй всё равно при власти Х@#. Поверните кацапам рубильник и они вам скоро на болотах завоют "верните Буша и его ножки, мы так больше не будем".
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29.01.2022 23:54 Ответить
Та шо там дискутувати, звісно треба відключати. Ще після анексії Криму потрібно було це зробити, або хоча б після збиття малазійського Боїнга.
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29.01.2022 23:59 Ответить
Логично. Главный наш враг - лилиПутин. А Джонатан Свифт знал толк в войнах с лилипутами.
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30.01.2022 00:00 Ответить
Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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30.01.2022 00:00 Ответить
Цікаво, якщо б на кону стояла не Україна, а, наприклад, такі ж не члени НАТО як Швеція чи Суомі, були би дискусії що до відлючення/невідключення свіфту, чи пе с танули би зразу по кремлівському бункеру?
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30.01.2022 00:05 Ответить
нато б розвалилось. вони б почали довго і нудно консультуватись і занепокоюватись
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30.01.2022 00:11 Ответить
Сколько объяснять тупым, что отключение SWIFT следует после полного эмбарго на торговлю. А не так. что сначала отключают расчёты, а потом гонят эшелоны с золотом в оплату за газ и прочее кацапское барахло.
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30.01.2022 00:10 Ответить
Все верно вы написали. Именно поэтому сейчас Штаты ведут переговоры с ОАЕ, Сауд. Аравией и Катаром, чтобы в случае чего те продавали газ и нефть ЕС.
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30.01.2022 00:17 Ответить
Вот это верно. Но тут ведь как, если в ЕС арабского нефтегаза прибавится, значит где-то его убавится и появится место для кацапского.
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30.01.2022 00:18 Ответить
країни близького сходу можуть повністю замістити російський нафтогаз стримуючий фактор був лише ОПЕК,якщо росію виключають з ринку араби просто відкриють вентіль тим паче собівартість їх нафти в рази нижча за ту яку продає москва.
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30.01.2022 01:01 Ответить
У арабів стільки газу, що зникнення рашагазобензоколонки лише приведе до стабільності постачання , не використання їх в якості зброї, і внаслідок, зменшення цін. Коли кацапи на засіданні ОПЕК демонстративно вийшли та ще щось нявкнули, що є приниженням на той час голови ОПЕК шейха з ОАЕ, а у них за це сувора кара, там за дрібниці саджають іноземців країн G7 і ці країни мовчать, то в Європі час від часу газ був безкоштовний, а іноді платили за його споживання. Тільки втручання рудого друга путлера, Трампа, який пригрозив, що виключить зі списку союзників США, а внаслідок США припинить їх прикриття ядерною зброєю, привело, до того, що кацапам дозволили повернутися до перемовин, але вже на гірших умовах. А те що Західна Європа зробила сама для себе кацапський зашморг у вигляді кацапського постачання енергоносіїв, а їх холуї нацисти знищили атомну енергетику, то вона сама собі вина. Навіть Франція вже збирається будувати нові АЕС. А фріци вперто і далі їх демонтують.
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30.01.2022 08:09 Ответить
"Західна Європа зробила сама для себе кацапський зашморг у вигляді кацапського постачання енергоносіїв, а їх холуї нацисти знищили атомну енергетику, то вона сама собі вина. "
==========================================================
10000000000000 %%%%%%
А в Франції між тим не була закрита НІ ОДНА ядерна єлектростанція. І, як ви позначили, будуть будуватись нові.
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30.01.2022 08:41 Ответить
Дайош чЕБУрашку!!
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30.01.2022 00:13 Ответить
У Варшаві протестували під мокшанською амбасадою...
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30.01.2022 00:20 Ответить
як гарно написано "па русски"
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30.01.2022 00:34 Ответить
Усі, задовбали. Якщо за 15 хвилин не розпочнеться відключення РФ від SWIFTу, я зроблю собі чаю.
З лимончиком.
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30.01.2022 00:21 Ответить
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30.01.2022 00:24 Ответить
Наразі, в світлі ситуації яку маємо, бачу картинку - Сидять у нарадчій залі десь у Брюселі чи Парижі колишні та теперешні лідери доброї половини країн Європи. Відкриваються двері у залу. Заходить фрау Меркель та командує- Товарищі афіцери! Заходить Пуйло. Афіцери встають.
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30.01.2022 00:26 Ответить
Что то у вас фантазии замороченые какие то...но реальность ещё круче -наркоман , и о президента Украины,устраивает позорный бенефис на весь Мир,втаптывая в дерьмо всю страну...
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30.01.2022 00:32 Ответить
У нас реальность открытая. Там закулисная. Да и Зеленскому вряд ли офицера ФСБ дали. Слишком вертляв. Максимум прапорщиком обозначили в личном досье.
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30.01.2022 00:36 Ответить
Зачем Зеленскому, когда есть Ермак, т.е. реально управляющий Украиной агент ?
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30.01.2022 01:16 Ответить
Что бы не плакал. Как игрушку дитяте.
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30.01.2022 01:30 Ответить
"Наразі, в світлі ситуації яку маємо, бачу картинку - Сидять у нарадчій залі десь у Брюселі чи Парижі колишні та теперешні лідери доброї половини країн Європи. Відкриваються двері у залу. Заходить фрау Меркель та командує- Товарищі афіцери! Заходить Пуйло. Афіцери встають."

Додам повну картину.

При цьому грає паршива музика піаніно. Сам шмаркля грає, в водночас у нього в одній руці підніс з доріжками коксу, а в іншій звернута у трубку купюра доларів, а бринькання все одно продовжує. Поруч Ем*ак риє в паркеті нору. Хламідія з пустими очима зомбі, які внього зазвичай від народження, гойдається на кришталевій люстрі. Коля катлета, весь у велюровому спортивному одязі, перед кожним на стіл кладе по лимону, а стефанчук доїдає у куті кобилу і ногами намагається відштовхнути ненажерливого васю "тобі п**да", кива "чухає" те, що звик, і просить кожного по черзі йому в цьому допомогти.
Коли заходить путлер, кріт перестиє рити і надягає на звичайний піджак генеральскі погони РФії і орден героя Мордору, падає кришка піаніно, від вереску шмарклі з люстри падає Хламідія, лимони літять в різні боки, стефанчук однією рукою ловить лимон, а іншою віддає честь, якої і немає і не було, вася, з лементом "порву за путіна" нарешті відриває, цілу ногу у дохлого коня, а коля катлета стає на коліна, кива нарешті перестає "чухати" і кидається вилизувати з урчанням взуття путлера, хоча усім зрозуміло, що це його клон, бо на голову вище, хоча у чешках кабаєвой, значно ширше, і взагалі вузькоокіше і жовтіше за китайця, але всі роблять вигляд, що цього не бачать, бо той, що у бункері, ще образиться.
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30.01.2022 08:45 Ответить
Да хватит вам с этим зеленским. Он такой же как все мы, за исключением настоящих мужчин, которые защищают Украину на фронте. Нам нужно создать снова ядерное оружие. Иначе мы погибнем. Обама прислал одеяла, Бербок пластмассовые каски. Сран.е венгры и хорваты уже смеются. Не обманывайте сами себя. Ядерное оружие! Даже "грязная бомба" подойдёт. Наберите в Чернобыле 2 ведра радиактивных гвоздей - вот вам и начинка для боеголовки! И уже все начнут уважать. И хватит позориться, ползаем на брюхе перед проститутками.
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30.01.2022 00:46 Ответить
Вместо ядерного можно ваккумные бомбы. Поражающий эффект такой же.
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30.01.2022 01:00 Ответить
Ні.
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30.01.2022 08:50 Ответить
Що "нi" ?
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30.01.2022 09:08 Ответить
Вакуумні бомби небезпечні тим, що бомба падає, випускає газ, яким потім підривається. Він проникає навіть у бомбосховища, дихати ж треба, але цих бомб треба скидати килимовим бомбардуваннями і багато, кацапи ними вибили захисників Джохара (Грозний ) у Другу Чеченську. Але снайпера, наприклад, на даху 16 поверху вона не зачепить, якщо будинок міцний і не в низині. Також це й ТОС "Буратіно", де залпову систему ставлять на Т-72, бо важка. Є менш важка ТОС "Cонцепек". "Буратіно" та "Cонцепек" кацапи завезли давно в ОРДЛО, і "Буратіно" точно використовували. Кацапи пробують перевести на колісну базу, проект ТОС "Тосочка", але ніхто її в дії ніде не бачив, а "Буратино" ще в Афгані використовували. Вакуумні бомби схожі на РПГ "Джміль", суміш однакова, у нас його аналог зробили у 2018 і 2019 (по інерції) тисячу штук, плюс США зараз підкинула свої (вони навіть на вигляд схожі), але ним той же танк не підбити, це проти піхоти, і особливо у зачиненому просторі укриття, не броньованої техніки. Те що вона стіни пробиває, то в житловому будинку їх КПВТ проб'є. А танк взагалі прошиває весь будинок навиліт. Так кацапи воювали зі снайперами у Ічкерії.
Ядерна зброя на порядки потужніше, винищую усе і вщент. Вона легка, і універсальна, є для мінометів, гармат і аж до важких бомбардувальників та міжконтинентальних ракет. Не була би настільки потужна, що той хто нею стріляє теж загине, то і переносну армійську версію зробили, . І стосовно ядерних зарядів у вигляді чемоданів, дипломатів, це теж правда, це жах спецcлужб Заходу. Але технологія надкомпактних зарядів досі складна, і вирахувати, хто це зробив не проблема, а це вже ядерна війна.
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30.01.2022 10:16 Ответить
Ядерное оружие жестко регулируется международными соглашениями. Я не помню точных формулировок, но попытка "присоединения к ядерному клубу" будет встречена массой всевозможных санкций. В отличие от ЯО, вакуумные бомбы не подпадают ни под какие международные соглашения, и ничего не нарушают. Но, вам виднее; спорить не буду.
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30.01.2022 11:18 Ответить
Добавлю - Регулярные и непредсказуемые отключения электроснабжения. Порча систем водоснабжения и канализации. Нарушение работы городских служб по уборке мусора. Развал службы пожарной охраны. Дискредитация служб медицинской помощи. Транспортный коллапс. Все эти средства хороши. Тем более что мы ими уже полностью овладели.
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30.01.2022 01:11 Ответить
Якось після 2014 року США запропонували Північні Кореї надати гарантії, якщо ті відмовляться від ядерної зброї, на що ті відповіли, якщо коротко: знаємо ваші гарантії.
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30.01.2022 08:49 Ответить
Всё это шоу. И Кулеба, и все остальные знают что РФ уже сваяла некую самопальную замену СВИФТа. Транзакции просто будут проходить медленнее.
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30.01.2022 00:59 Ответить
Кремль надеялся, что на его военный шантаж, американцы начнут с ним переговоры про передел Европы. Но кремлевский дебил не учел, что другое время, другие условия. Его просто послали нах и объяснили, что если россия дернется, то их не будет. А будет нефть и газ в обмен на еду.(с)
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30.01.2022 01:08 Ответить
Это смогли сделать с Ираком и Ираном. Но не сделают с великокацапией. Слишком тесны связи.И экономические и личные.
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30.01.2022 01:27 Ответить
Бізнес, яким фактично володіють керівники різних рівнів ВО Свобода, чудово почуває себе у рашці.
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30.01.2022 08:52 Ответить
Фондовый рынок РАБссии рухнкл без всяких ссанкций Еще пара Ультиматумов Путлера и все буде гаразд...
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30.01.2022 02:09 Ответить
Вашими устами...
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30.01.2022 02:12 Ответить
В дохлом Сссре была экономика 15,8% от Мирового ВВП,доля РАБссии 1.67%...невелика потеря...,ВВП New-Yorka и то больше
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30.01.2022 02:21 Ответить
Вот именно. Если РФ исчезнет, то мир этого даже и не заметит. И сейчас цена на газ от рашки никак не зависит.
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30.01.2022 07:39 Ответить
московицкий ставленик палится
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30.01.2022 02:39 Ответить
РФ здатна нанести ракетний удар по всій Україні, - Гай
https://www.youtube.com/watch?v=D5M4oez0ffc
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30.01.2022 03:21 Ответить
Про это уже давно пишут:
Т/кГенерал СВР:Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, представителями Генштаба под руководством Валерия Герасимова, директором СВР Сергеем Нарышкиным. Обсуждались варианты начала военного конфликта и возможные даты. По итогам совещания пришли к мнению, что оптимальная дата начала реализации планов - 18 февраля этого года. Стоит обратить внимание, что приоритетная дата прозвучала, и была ПРЕДВАРИТЕЛЬНО согласована впервые, и произошло это вчера. Отметим, что на эту дату запланированы провокации, которые будут расцениваться как casus belli - повод для начала военного конфликта. Далее - ультиматум, условия которого выполнить невозможно и в ночь с 21 на 22 февраля - ракетный удар по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины.
Планы и даты согласованы предварительно, потому что впереди, как минимум, ещё переговоры в разных форматах, а также поездка Путина в Китай и переговоры Си Цзиньпином. Окончательно утверждение планов и дат произойдёт не ранее чем за 72 часа.
Тревожные перспективы, раз уж этот нерешительный человек, Путин, всё же готов, пусть даже предварительно, согласовывать даты начала конфликта. О наземной операции речь пока не идёт.
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30.01.2022 08:06 Ответить
Мордор повинен бути знищений
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30.01.2022 05:35 Ответить
На роисю нужно скинуть несколько галлонов с бесплатной водкой и они там сами друг друга перегрызут за нее.
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30.01.2022 06:26 Ответить
Несколько это сколько понадобится? Один галлон, это 3, 78 литра. Семь бутылок это на один вечер в пятницу, пятерым друзьям.
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30.01.2022 07:43 Ответить
Андрей Данилко,он же Верка Сердючка порвал пуканы РАБссиянским пропагандонам похлеще взріва подлодки Курск... ,заспівавши Батько Наш Бандера,Україна Мати...,каже блогер Сергей Стерненко... видос тут https://youtu.be/kNMTS6uF8-U
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30.01.2022 07:46 Ответить
СВИФТ, хм. Братец лис, только не бросай меня в терновый куст!
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30.01.2022 07:55 Ответить
Проблемы для РАБссии придумала сама себе РАБссия,впервые после 1945 года по факту воруя чужие территории,типа Приднествовье,Абхазию,Ю.Осетию,Крым ,Кусок Донбасса...но во всем виноваты США,Госдеп,Пентагон и прочие блоки НАТО...,Крысы мавзолейные,когда нежретесь своей дремучестью,созовите СовБез ООН и сообщите всему Миру...что вы больше не дерьмо Шариковское : Взять и поделить...
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30.01.2022 08:03 Ответить
Интересное видео от Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачовой...,типа подруг по жизни...https://youtu.be/***********
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30.01.2022 08:17 Ответить
В случае затяжной большой войны в Европу из Украины хлынет миллион беженцев.

В случае затяжного кризиса в России оттуда в Европу хлынет 140 миллионов беженцев, которые загадили 1\8 часть суши.

Нужны они в Европе?

Мож будет проще менять ихние говеные нефть и газ на замечательные цифирки в европейских банках?

Даже не на цветные бумажки. На определенное расположение электронов в кристалле кремния.
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30.01.2022 08:48 Ответить
Муамар Каддафи затеял было создание золотого нефтяного динара и Саддам Хуссейн к этому процессу подключился. Казнили их обоих за разрушение мировой финансовой системы. Даже пробиркой в ООН размахивали. Непорядок пресекли на корню! Но нельзя же этот пузырь надувать бесконечно.
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30.01.2022 09:03 Ответить
Тут деякі розумники, навіть з Австралії, кажуть, що Кацапія-Хуйляндія обійдеться і без СВІФТ, бо має щось своє саморобне. Так от розумники-дурники не розуміють, що США, як емітент свого долара, при бажанні можуть заборонити будь-які транзакціїї всіх банків світу з кацацапськими банками в доларах. І що тоді ***** буде робити? Перейде на юані та рупії?
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30.01.2022 08:50 Ответить
Вообще то именно это верх его мечтаний. Он уже на пути выхода из доллара. И даже во многом преуспел. С Китаем товарооборот уже % на сорок в национальных валютах.
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30.01.2022 09:08 Ответить
 
 