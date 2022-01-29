В западных странах продолжаются острые дебаты относительно отключения России от SWIFT, - Кулеба

Раньше об отключении России от SWIFT боялись заводить разговор, теперь об этом дебатируют.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своей колонке на НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Украина имеет продуманную дипломатическую стратегию противодействия российской эскалации. Сейчас звучат упреки, что Украина вроде бы недооценивает уровень угрозы. Но именно мы еще в ноябре инициировали разработку комплексного пакета сдерживания России, в который вошли три уровня шагов: активная дипломатия, жесткие экономические санкции против РФ, углубленное оборонное сотрудничество с нашим государством. Сейчас к этой триаде добавлен новый элемент - помощь для сохранения экономической и финансовой стабильности государства. За эти недели и месяцы проведены сотни переговоров по воплощению этого пакета. Результаты все видят. Количество самолетов с "аргументами" на усиление Вооруженных сил Украины от наших союзников. Согласование между США, Великобританией, Канадой и ЕС ключевых параметров санкционного пакета. Раньше об отключении России от SWIFT даже боялись заводить разговор. Сейчас об этом продолжаются острые прения. Хотя, по нашему мнению, здесь не о чем дискутировать", - написал Кулеба.

Министр также похвастался значительной международной поддержкой Украины.

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