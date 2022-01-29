В западных странах продолжаются острые дебаты относительно отключения России от SWIFT, - Кулеба
Раньше об отключении России от SWIFT боялись заводить разговор, теперь об этом дебатируют.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своей колонке на НВ, передает Цензор.НЕТ.
"Украина имеет продуманную дипломатическую стратегию противодействия российской эскалации. Сейчас звучат упреки, что Украина вроде бы недооценивает уровень угрозы. Но именно мы еще в ноябре инициировали разработку комплексного пакета сдерживания России, в который вошли три уровня шагов: активная дипломатия, жесткие экономические санкции против РФ, углубленное оборонное сотрудничество с нашим государством. Сейчас к этой триаде добавлен новый элемент - помощь для сохранения экономической и финансовой стабильности государства. За эти недели и месяцы проведены сотни переговоров по воплощению этого пакета. Результаты все видят. Количество самолетов с "аргументами" на усиление Вооруженных сил Украины от наших союзников. Согласование между США, Великобританией, Канадой и ЕС ключевых параметров санкционного пакета. Раньше об отключении России от SWIFT даже боялись заводить разговор. Сейчас об этом продолжаются острые прения. Хотя, по нашему мнению, здесь не о чем дискутировать", - написал Кулеба.
Министр также похвастался значительной международной поддержкой Украины.
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Кроме самих украинцев. которые в случае вторжения могут уничтожить все газо/нефтепроводы и таким образом не понадобится никакой SWIFT
"Ці люди є представниками олігархату. На жаль! Вони роблять бізнес з нічого, маючи освіту, руки і голови!
І до речі, саме такі люди захищають на фронті нашу державу!
Бо вони захищають те, що вони заробили самі - вони не просто приватизували щось за копійки!
Ні, ці люди заробили щось з самого початку своїми руками!
І вони зараз захищають майбутнє України, то ж давайте говорити про майбутнє!"(с)зеленский
2.но через десяток слов - уже (сам того не понимая) - хвалит Пороха за то, что тот "защищает Украину своими действиями и умом"
3."Ці люди є представниками олігархату. На жаль! Вони роблять бізнес з нічого, маючи освіту, руки і голови!
у порохобота галюніки
ДЕ ТУТ ЗЕ ПРО ЗАХИСТ БАРИГОЮ УКРАЇНИ?
Делами - он жёстко работает на паРашу.
Строит диктатуру чтобы слить Украину под путлера по белорусскому сценарию.
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А в Франції між тим не була закрита НІ ОДНА ядерна єлектростанція. І, як ви позначили, будуть будуватись нові.
З лимончиком.
Додам повну картину.
При цьому грає паршива музика піаніно. Сам шмаркля грає, в водночас у нього в одній руці підніс з доріжками коксу, а в іншій звернута у трубку купюра доларів, а бринькання все одно продовжує. Поруч Ем*ак риє в паркеті нору. Хламідія з пустими очима зомбі, які внього зазвичай від народження, гойдається на кришталевій люстрі. Коля катлета, весь у велюровому спортивному одязі, перед кожним на стіл кладе по лимону, а стефанчук доїдає у куті кобилу і ногами намагається відштовхнути ненажерливого васю "тобі п**да", кива "чухає" те, що звик, і просить кожного по черзі йому в цьому допомогти.
Коли заходить путлер, кріт перестиє рити і надягає на звичайний піджак генеральскі погони РФії і орден героя Мордору, падає кришка піаніно, від вереску шмарклі з люстри падає Хламідія, лимони літять в різні боки, стефанчук однією рукою ловить лимон, а іншою віддає честь, якої і немає і не було, вася, з лементом "порву за путіна" нарешті відриває, цілу ногу у дохлого коня, а коля катлета стає на коліна, кива нарешті перестає "чухати" і кидається вилизувати з урчанням взуття путлера, хоча усім зрозуміло, що це його клон, бо на голову вище, хоча у чешках кабаєвой, значно ширше, і взагалі вузькоокіше і жовтіше за китайця, але всі роблять вигляд, що цього не бачать, бо той, що у бункері, ще образиться.
Ядерна зброя на порядки потужніше, винищую усе і вщент. Вона легка, і універсальна, є для мінометів, гармат і аж до важких бомбардувальників та міжконтинентальних ракет. Не була би настільки потужна, що той хто нею стріляє теж загине, то і переносну армійську версію зробили, . І стосовно ядерних зарядів у вигляді чемоданів, дипломатів, це теж правда, це жах спецcлужб Заходу. Але технологія надкомпактних зарядів досі складна, і вирахувати, хто це зробив не проблема, а це вже ядерна війна.
https://www.youtube.com/watch?v=D5M4oez0ffc
Т/кГенерал СВР:Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, представителями Генштаба под руководством Валерия Герасимова, директором СВР Сергеем Нарышкиным. Обсуждались варианты начала военного конфликта и возможные даты. По итогам совещания пришли к мнению, что оптимальная дата начала реализации планов - 18 февраля этого года. Стоит обратить внимание, что приоритетная дата прозвучала, и была ПРЕДВАРИТЕЛЬНО согласована впервые, и произошло это вчера. Отметим, что на эту дату запланированы провокации, которые будут расцениваться как casus belli - повод для начала военного конфликта. Далее - ультиматум, условия которого выполнить невозможно и в ночь с 21 на 22 февраля - ракетный удар по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины.
Планы и даты согласованы предварительно, потому что впереди, как минимум, ещё переговоры в разных форматах, а также поездка Путина в Китай и переговоры Си Цзиньпином. Окончательно утверждение планов и дат произойдёт не ранее чем за 72 часа.
Тревожные перспективы, раз уж этот нерешительный человек, Путин, всё же готов, пусть даже предварительно, согласовывать даты начала конфликта. О наземной операции речь пока не идёт.
В случае затяжного кризиса в России оттуда в Европу хлынет 140 миллионов беженцев, которые загадили 1\8 часть суши.
Нужны они в Европе?
Мож будет проще менять ихние говеные нефть и газ на замечательные цифирки в европейских банках?
Даже не на цветные бумажки. На определенное расположение электронов в кристалле кремния.