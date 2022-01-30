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Новости Война
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В парламенте ФРГ призвали "урегулировать конфликт России и Украины путем дипломатии", а не предоставлением оружия

В парламенте ФРГ призвали

В германском Бундестаге подчеркивают значение переговоров с Россией. Мол, предоставление оружия Украине не укрепит роль Запада как посредника в урегулировании обострения.

Так считает глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених (Rolf Mützenich), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы должны упорно пытаться урегулировать конфликт России и Украины путем дипломатии", - заявил Мютцених в интервью изданию RND.

По его словам, задача и роль Запада - "поддерживать мир, пусть и хрупкий, и выступать посредником в урегулировании". Снабжение оружия Киеву эту роль не укрепит, считает Мютцених. Кроме того, лидер социал-демократов в Бундестаге призвал "готовиться к худшему", отметив напряженную ситуацию на границе России и Украины.

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В то же время депутат раскритиковал заявление бывшего главы ВМС Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха (Kay-Achim Schönbach) по поводу потери Крыма Украиной, которое привело к отставке Шенбаха. "Это дерзкое утверждение. Анексия Россией Крыма противоречит международному праву", - подчеркнул Мютцених.

Напомним, ФРГ последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

Так, Германия отказалась выдавать разрешения Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что о немецкой позиции украинцы будут помнить десятилетиями.

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На фоне угрозы вторжения России начали поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.

Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок.

Германия (7066) оружие (10259) россия (96139) Бундестаг (224)


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Топ комментарии
+56
Дипломатия плюс револьвер имеют больше шансов на успех, чем просто дипломатия.
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30.01.2022 02:14 Ответить
+41
Складається враження що Берлін дуже занепокоєний можливою зміною поточного стану у РФ. Не дай Боже зміцнити Україну щоб вона навіть випадково не спаплюжила скрєпний лік московії моцними ляпасами. Германські фарісеї.
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30.01.2022 02:24 Ответить
+35
Який конфлікт ви можете владнати, якщо ви ПП-2 поставили вище за суверенітет України, вище за життя українців? Гроші понад усе...
Сіли на голку ***** і загнали Європу в енегітічну кризу, отримавши газ в 5 разів дорожче... і наблизивши до нас війну. Покидьки, не забудемо...
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30.01.2022 02:50 Ответить
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Германия перепутала: в своей благодарности за бескровное присоединение ГДР благодарить нужно американцев, а не никак не СССР и РФ. Жлобы неблагодарные.
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30.01.2022 16:56 Ответить
какое же эти немцы - идиоты.....
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30.01.2022 18:56 Ответить
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