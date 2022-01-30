В парламенте ФРГ призвали "урегулировать конфликт России и Украины путем дипломатии", а не предоставлением оружия
В германском Бундестаге подчеркивают значение переговоров с Россией. Мол, предоставление оружия Украине не укрепит роль Запада как посредника в урегулировании обострения.
Так считает глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених (Rolf Mützenich), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Мы должны упорно пытаться урегулировать конфликт России и Украины путем дипломатии", - заявил Мютцених в интервью изданию RND.
По его словам, задача и роль Запада - "поддерживать мир, пусть и хрупкий, и выступать посредником в урегулировании". Снабжение оружия Киеву эту роль не укрепит, считает Мютцених. Кроме того, лидер социал-демократов в Бундестаге призвал "готовиться к худшему", отметив напряженную ситуацию на границе России и Украины.
В то же время депутат раскритиковал заявление бывшего главы ВМС Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха (Kay-Achim Schönbach) по поводу потери Крыма Украиной, которое привело к отставке Шенбаха. "Это дерзкое утверждение. Анексия Россией Крыма противоречит международному праву", - подчеркнул Мютцених.
Напомним, ФРГ последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.
Так, Германия отказалась выдавать разрешения Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что о немецкой позиции украинцы будут помнить десятилетиями.
На фоне угрозы вторжения России начали поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.
Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок.
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