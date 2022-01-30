Поручение Путина по соцвыплатам жителям оккупированной части Донбасса - очередное нарушение суверенитета Украины, - МИД
Министерство иностранных дел Украины среагировало на поручение президента РФ упростить предоставление российских выплат жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
"Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российский политическое, экономическое и гуманитарное пространство " - отмечают в министерстве.
Указывается, что Кремль выбрал момент для этой акции именно во время эскалации ситуации безопасности у границ Украины.
В то время, когда наше государство и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям", - отмечают в МИД.
Ведомство требует от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложняющих дипломатический процесс шагов - прежде всего в работе Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.
Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству "рассмотреть вопрос предоставления гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности предоставления с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации" .
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1. *****, предоставило возможность ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ ПРОПИСКИ В РФ.
и, если это соответствует рос. законодательству, только тогда, может быть, ваше заявление будет рассмотрено, и потом, хер знает....
2. Рассмотрите 3 категории населения, девка 25 лет, баба 45, и старуха 75. О каких соцвыплатах может идти речь?
Девке для "материнского" капитала нужно с дитём ехать в ростов, за свидетельством.
Баба везде пролетает - субсидии по комуналке не выплачивают.
Старуха оформив РФ пенсию- лишается украинской (100%) и пенсии ДНР.
Какие то выплаты кто то и вымутит, но в этом больше пиара.
Це такє.
РОССИЯ ВЫШЛА ИЗ ЖЕНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
25.11.2019 12:11
там для України ніч хорошого нема.
тим більше що видача 1 млн паспортів зруйнувала всі плани і угоди
Ні.
Можешь назвать "плюсы" которые от этого получает РФ?