Поручение Путина по соцвыплатам жителям оккупированной части Донбасса - очередное нарушение суверенитета Украины, - МИД

Министерство иностранных дел Украины среагировало на поручение президента РФ упростить предоставление российских выплат жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российский политическое, экономическое и гуманитарное пространство " - отмечают в министерстве.

Указывается, что Кремль выбрал момент для этой акции именно во время эскалации ситуации безопасности у границ Украины.

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В то время, когда наше государство и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям", - отмечают в МИД.

Ведомство требует от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложняющих дипломатический процесс шагов - прежде всего в работе Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству "рассмотреть вопрос предоставления гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности предоставления с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации" .

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