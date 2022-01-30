За сутки в Украине зафиксировано 24 508 новых случаев заболевания коронавирусом. 94 человека умерли, 3 145 - поправились, - Минздрав

В Украине по состоянию на утро воскресенья 30 января зафиксировано 24 508 новых случаев заболевания COVID-19, поправилось 3 145 человек, 94 умерло.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В сообщении отмечается: "За сутки 29 января в Украине:

зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 378, медработников – 444);

34 202 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 12092 человека, вторую дозу - 11400 человек, дополнительную дозу получили 235 человек, бустерную дозу - 10475 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3 692 человека; летальных исходов – 94; выздоровело – 3 145 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 042 469 человек; выздоровело – 3 618 402 человека; летальных исходов – 100 125; проведено ПЦР-тестирование – 18 009 334.

С начала вакцинальной кампании привито 15 318 151 человек, из них получили первую дозу – 15 318 149 человек, получили две дозы – 14 611 834 человека, получили дополнительную дозу – 16 597 человек, бустерную дозу – 333 018 человек. В общей сложности проведено 30 279 598 прививок".