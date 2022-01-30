Синоптики прогнозируют воскресенье 30 января с вьюгами, сильным ветром и гололедицей по всей стране.

30-31 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с и метели, а на дорогах - гололедица.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

Также 30 января прогнозируют снег, мокрый снег, в западных ночью и северных областях местами значительный снег, лишь ночью в южных и восточных областях без существенных осадков. Температура 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Карпатах ночью и днем 7-12° мороза.

Читайте также: Погодные условия 30-31 января могут привести к нарушению движения транспорта, - ГСЧС

31 января ночью ожидается умеренный, днем ​​небольшой мокрый снег в южной части страны без существенных осадков. 1 февраля в Карпатском регионе ночью и на северо-востоке небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, 31 января в Украине порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с, вьюга. Температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла (ночью 1 февраля 2-7° мороза), в южной части днем ​​1-6° тепла, в Карпатах ночью и днем ​​6-11° мороза.

2-3 февраля в западных областях небольшой снег, в юго-восточных областях мокрый снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 3-9° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, 3 февраля в западных и северных областях 1-6° мороза; в юго-восточных областях ночью около 0°, днем ​​0-5° тепла. В Карпатах временами снег, температура ночью 6-12°, днем ​​2-8° мороза.

Читайте также: Сильный ветер сорвал 50-килограммовый крест с купола Софийского собора в центре Киева. ФОТО

В Киеве и области 30 января снег, мокрый снег, ночью местами снег. Кроме того, прогнозируют порывы ветра, местами вьюгу, на дорогах гололедицу. Температура ночью 2-7° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

31 января в столице и области ожидается ночью умеренный, днем ​​небольшой мокрый снег. 1 февраля без существенных осадков, но на дорогах гололедица. Кроме того, прогнозируют порывы ветра, местами вьюгу. Температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла (ночью 1 февраля 2-7° мороза).

2-3 февраля по области и в столице существенных осадков не прогнозируют. Температура ночью 4-9° мороза, днем ​​2 февраля от 3° мороза до 2° тепла, 3 февраля ожидают 1-6° мороза.

Читайте также: Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури