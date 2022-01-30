РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11368 посетителей онлайн
Новости Война
4 951 29

В канцелярии президента Чехии Земана уничтожили секретный документ о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, - СМИ

В канцелярии президента Чехии Земана уничтожили секретный документ о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, - СМИ

Полиция Чешской Республики проверяет обстоятельства уничтожения секретного документа о взрывах на складах вооружений в селе Врбетице в 2014 году. Обнаружение новой информации о трагическом событии привело в апреле 2021 года к дипломатическому скандалу и резкому ухудшению отношений между Чехией и Российской Федерацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщает "Радио Прага".

В сообщении, назначенном исключительно президенту Чехии Милошу Земану, содержались данные о причастности к гибели двух человек и нанесении огромного финансового ущерба в результате взрывов, устроенных агентами российской военной разведки ГРУ.

По данным источников, об уничтожении документа полиция узнала при проверке соблюдения норм работы с секретной информацией. Правоохранители пытались выяснить, есть ли на документе отпечатки пальцев или ДНК посторонних лиц, не имеющих права ознакомиться с ним.

Читайте также: Чехия заявила о готовности поставлять основное и самое дефицитное оружие украинской армии - 152-мм снаряды, - Бутусов

Сообщения Службы безопасности и информации предназначались исключительно президенту страны Милошу Земану. Ближайшие сотрудники канцелярии главы государства, например канцлер Вратислав Минарж и советник Мартин Неедлы, свидетельств о прохождении ими проверки на работу с засекреченными документами так и не получили.

"Судя по доступной информации, секретное сообщение, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мышкина, также связанных с делом о попытке отравления в Британии двойного агента Сергея Скрипача, было уничтожено случайно вместе с некоторыми другими документами", - сказано в уведомлении.

Читайте также: Чехия – друг Украины. Мы рассмотрим отправку военных в Украину, если будет запрос Киева, – министр обороны Чернохова

Президентский канцлер Вратислав Минарж официально не опроверг информацию об уничтожении секретного документа, однако отверг возможность доступа к нему посторонних. В свою очередь председатель комитета безопасности Канцелярии президента республики Ян Новак добавил, что ликвидацией документов занимаются сотрудники соответствующего уровня, составляющие в таких случаях все необходимые протоколы.

Напомним, в 2021 г. власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так, Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ – Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипачей в Солсбере в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. В частности, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля 2021 года.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную стражами порядка причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

боеприпасы (2359) Чехия (1741) Земан Милош (88)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
У одного секретные документы против паРашки пропадают, а у другого звонят слугам паРашки и предупреждают о секретных операциях против паРашки....
показать весь комментарий
30.01.2022 09:56 Ответить
+10
У чехів такі ж проблеми з головою, як і у нас.
показать весь комментарий
30.01.2022 09:50 Ответить
+9
Так, так пане Земан. Так ось хто сірники приніс під сховище з ************.
показать весь комментарий
30.01.2022 09:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У чехів такі ж проблеми з головою, як і у нас.
показать весь комментарий
30.01.2022 09:50 Ответить
з головним, якщо точніше.
показать весь комментарий
30.01.2022 09:52 Ответить
Этот презедент еще не сбежал на россию?
показать весь комментарий
30.01.2022 09:50 Ответить
Консервная банка взорвалась
показать весь комментарий
30.01.2022 10:00 Ответить
ЗЕману важко кудись там збігти. Воно вже недієздатне, як і наше ЗЕчьмо. Шо з них питати?!
показать весь комментарий
30.01.2022 11:05 Ответить
Так, так пане Земан. Так ось хто сірники приніс під сховище з ************.
показать весь комментарий
30.01.2022 09:50 Ответить
Хорошо, что у нас вся документация по взрывам бомбоскладов в наличии.
Может пригодится.
показать весь комментарий
30.01.2022 09:53 Ответить
Ожидаемо...там позиции паРашкинских спецслужб очень сильны...
показать весь комментарий
30.01.2022 09:53 Ответить
Отлигав алкоголік і знову за старе.
показать весь комментарий
30.01.2022 09:53 Ответить
У одного секретные документы против паРашки пропадают, а у другого звонят слугам паРашки и предупреждают о секретных операциях против паРашки....
показать весь комментарий
30.01.2022 09:56 Ответить
Не переплутайте.

Чехія - це поважна держава, член ЄС та НАТО, з низьким рівнем корупції, надійними державними інститутами і свідомими громадянами.

Україна - європейське Сомалі з розгулом корупції, олігархією, зрадниками при владі і «мудрим нарідом».

А по факту ніякої різниці.
показать весь комментарий
30.01.2022 09:57 Ответить
Гоните Земана на Ростов...!!!
показать весь комментарий
30.01.2022 10:00 Ответить
На кол, а не Ростов.
показать весь комментарий
30.01.2022 10:20 Ответить
Это уж как гуманные чехи решат
показать весь комментарий
30.01.2022 10:22 Ответить
Та "на кол" це якось не по людськи, людяніше буде живцем здерти шкіру ті й присипати сіллю.
показать весь комментарий
30.01.2022 10:27 Ответить
Схоже що Земан їх особисто зжер...
показать весь комментарий
30.01.2022 10:01 Ответить
Та сама думка)
показать весь комментарий
30.01.2022 10:06 Ответить
Это просто упасть со смеху! В стране ЕС, президент - агент ФСБ! А вы про какого-то Зеленского😂😂😂
показать весь комментарий
30.01.2022 10:05 Ответить
Давайте Зєлю в такий же документ загорнемо і до Земана відправимо!
показать весь комментарий
30.01.2022 10:08 Ответить
Если русня имеет доступ к вашим секретным документам, значит у вас там проходной двор
показать весь комментарий
30.01.2022 10:11 Ответить
Повідомлення Служби безпеки та інформації призначалося виключно президенту країни Мілошу Земану. Джерело:

Ще скажіть, що в Службі нема свого архіву з дублікатами...
показать весь комментарий
30.01.2022 10:13 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2022 10:21 Ответить
https://zn.ua/POLITICS/ukrainskoe-vojsko-hotovo-srazhatsja-i-srazhatsja-ochen-khorosho-heneral-ssha-khodzhes.html Украинское войско готово сражаться и сражаться очень хорошо - генерал США Ходжес


показать весь комментарий
30.01.2022 10:24 Ответить
Земан луснув! Обережно, ботулізм!

показать весь комментарий
30.01.2022 10:40 Ответить
Не виноватая Я
показать весь комментарий
30.01.2022 10:56 Ответить
Такое же малоПИД...роское Дерьмо как и бенин Нариик, который слил цемаха, беркутов, вагнеровцев и окружил себя кремлевскими Крысами Дермаком, демченкой и т.д
показать весь комментарий
30.01.2022 12:07 Ответить
От ща кто-то огребет!...
показать весь комментарий
30.01.2022 17:18 Ответить
пушнины деду нехило видать подогнали..
показать весь комментарий
30.01.2022 23:03 Ответить
 
 