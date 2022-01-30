В канцелярии президента Чехии Земана уничтожили секретный документ о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, - СМИ

Полиция Чешской Республики проверяет обстоятельства уничтожения секретного документа о взрывах на складах вооружений в селе Врбетице в 2014 году. Обнаружение новой информации о трагическом событии привело в апреле 2021 года к дипломатическому скандалу и резкому ухудшению отношений между Чехией и Российской Федерацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщает "Радио Прага".

В сообщении, назначенном исключительно президенту Чехии Милошу Земану, содержались данные о причастности к гибели двух человек и нанесении огромного финансового ущерба в результате взрывов, устроенных агентами российской военной разведки ГРУ.

По данным источников, об уничтожении документа полиция узнала при проверке соблюдения норм работы с секретной информацией. Правоохранители пытались выяснить, есть ли на документе отпечатки пальцев или ДНК посторонних лиц, не имеющих права ознакомиться с ним.

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Сообщения Службы безопасности и информации предназначались исключительно президенту страны Милошу Земану. Ближайшие сотрудники канцелярии главы государства, например канцлер Вратислав Минарж и советник Мартин Неедлы, свидетельств о прохождении ими проверки на работу с засекреченными документами так и не получили.

"Судя по доступной информации, секретное сообщение, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мышкина, также связанных с делом о попытке отравления в Британии двойного агента Сергея Скрипача, было уничтожено случайно вместе с некоторыми другими документами", - сказано в уведомлении.

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Президентский канцлер Вратислав Минарж официально не опроверг информацию об уничтожении секретного документа, однако отверг возможность доступа к нему посторонних. В свою очередь председатель комитета безопасности Канцелярии президента республики Ян Новак добавил, что ликвидацией документов занимаются сотрудники соответствующего уровня, составляющие в таких случаях все необходимые протоколы.

Напомним, в 2021 г. власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так, Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ – Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипачей в Солсбере в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. В частности, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля 2021 года.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную стражами порядка причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.