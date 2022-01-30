Два случая коронавируса зафиксированы в украинской сборной на Олимпиаде в Китае

Два тренера по мужскому биатлону в национальной команде на Олимпиаде в Китае получили положительный тест на коронавирус.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет Суспильне.

В четверг, 27 января, стало известно, что главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра получил положительный результат первого ПЦР-теста, когда прилетел вместе со сборной Украины в Пекин. Положительный тест сдал только он – остальные представители команды получили отрицательные результаты.

Санитра должен был сдать еще один ПЦР-тест в олимпийском поселке - именно он должен определить, отправится ли тренер на самоизоляцию или же, при условии негативного результата теста, сможет готовить команду перед стартом Олимпиады-2022. Однако, как сообщает источник, результат второго ПЦР-теста Санитры также оказался положительным.





Таким образом, главный тренер мужской сборной Украины отправится на самоизоляцию и сможет только дистанционно готовить команду и тренеров. Будет находиться Санитра в гостиничном номере в олимпийском поселке Пекина.

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После того, как на самоизоляцию попал главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра, еще один тренер мужской команды сдал положительный тест по приезду в Пекин на Олимпийские игры-2022.

Как сообщает biathlon.com.ua, коронавирус также был обнаружен у одного из помощников Санитры – Игоря Ященко. Вслед за старшим наставником он тоже не сможет возглавить подготовку мужской сборной и начнет самоизоляцию в преддверии старта Олимпиады. Суспильне Спорт подтверждает эту информацию: первый тест Ященко оказался положительным, в то же время он в воскресенье, 30 января, сдаст еще один ПЦР-тест.

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Спортсмены и члены команды каждый день проходят тесты. У украинских биатлонистов пока не был обнаружен коронавирус, однако среди тренерского штаба это уже второй случай.

Со спортсменами будет продолжать работу Алексей Кравченко. Кроме того, в Пекине работает главный тренер женской команды Урош Велепец, а также Александр Кравченко.

Согласно "правилам Олимпиады-2022" (playbook для атлетов и представителей команд), если у тренера не будет симптомов коронавируса, он будет отбывать самоизоляцию в гостиничном номере до двух подряд отрицательных ПЦР-тестов разницей не менее 24 часов. Когда изоляция завершится, тесты нужно будет сдавать уже дважды в сутки, ведь в таком случае будут задействованы правила "близкого контакта", которые продлятся 14 дней.