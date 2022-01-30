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Два случая коронавируса зафиксированы в украинской сборной на Олимпиаде в Китае

Два случая коронавируса зафиксированы в украинской сборной на Олимпиаде в Китае

Два тренера по мужскому биатлону в национальной команде на Олимпиаде в Китае получили положительный тест на коронавирус.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет Суспильне.

В четверг, 27 января, стало известно, что главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра получил положительный результат первого ПЦР-теста, когда прилетел вместе со сборной Украины в Пекин. Положительный тест сдал только он – остальные представители команды получили отрицательные результаты.

Санитра должен был сдать еще один ПЦР-тест в олимпийском поселке - именно он должен определить, отправится ли тренер на самоизоляцию или же, при условии негативного результата теста, сможет готовить команду перед стартом Олимпиады-2022. Однако, как сообщает источник, результат второго ПЦР-теста Санитры также оказался положительным.

Два случая коронавируса зафиксированы в украинской сборной на Олимпиаде в Китае 01

Таким образом, главный тренер мужской сборной Украины отправится на самоизоляцию и сможет только дистанционно готовить команду и тренеров. Будет находиться Санитра в гостиничном номере в олимпийском поселке Пекина.

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После того, как на самоизоляцию попал главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра, еще один тренер мужской команды сдал положительный тест по приезду в Пекин на Олимпийские игры-2022.

Как сообщает biathlon.com.ua, коронавирус также был обнаружен у одного из помощников Санитры – Игоря Ященко. Вслед за старшим наставником он тоже не сможет возглавить подготовку мужской сборной и начнет самоизоляцию в преддверии старта Олимпиады. Суспильне Спорт подтверждает эту информацию: первый тест Ященко оказался положительным, в то же время он в воскресенье, 30 января, сдаст еще один ПЦР-тест.

Читайте также: На зимних Олимпийских играх в Пекине Украину будут представлять 45 спортсменов в 12 видах спорта, - НОК

Два случая коронавируса зафиксированы в украинской сборной на Олимпиаде в Китае 02

Спортсмены и члены команды каждый день проходят тесты. У украинских биатлонистов пока не был обнаружен коронавирус, однако среди тренерского штаба это уже второй случай.

Со спортсменами будет продолжать работу Алексей Кравченко. Кроме того, в Пекине работает главный тренер женской команды Урош Велепец, а также Александр Кравченко.

Согласно "правилам Олимпиады-2022" (playbook для атлетов и представителей команд), если у тренера не будет симптомов коронавируса, он будет отбывать самоизоляцию в гостиничном номере до двух подряд отрицательных ПЦР-тестов разницей не менее 24 часов. Когда изоляция завершится, тесты нужно будет сдавать уже дважды в сутки, ведь в таком случае будут задействованы правила "близкого контакта", которые продлятся 14 дней.

биатлон (141) Китай (3038) Олимпиада (1136) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Так бы без теста, если бы были невакцинированы, 3-4 дня озноба, насморка и все, легкое, обычное недомогание. С вакцинированными сложнее. Их будут лечить, колоть всевозможными рекомендованными ВОЗ препаратами, а потом еще навешают лапшу, что они выжили только потому, что ширнулись.
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30.01.2022 12:43 Ответить
+1
Здається, що ця Олімпіада перетвориться в парад ..... коронавірусу.
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30.01.2022 10:49 Ответить
+1
Спонсор олимпийский игрищ "Перша приватна броварня". Глушите пивко и пузо помешает вам встать на лыжи и поломать себе концовки
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30.01.2022 10:56 Ответить
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теперь китайцы всю олимпиаду закроют!
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30.01.2022 10:20 Ответить
Можете насморк,ОРЗ и орв называть как угодно, поклонники ковидовы,вы гоните!!!все меньше и меньше людей верят в эту голимотью!
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30.01.2022 14:05 Ответить
Йди знову в школу , десь в клас третій - нехай тебе грамотно писати учать . Якщо не хворів - дай Боже тобі здоров'я , але неси маячню кацаподебільну .
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30.01.2022 15:31 Ответить
Увас все кто против шмурдяка ,кацапы!да?ковидовы поклонники?вы гоните,хотите колитесь ядом хоть каждый день!удачи в жизни!
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30.01.2022 18:14 Ответить
Вчись грамотно писати ! Намагаєшся щось по-кацапському надряпати , а помилок знову купа .
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30.01.2022 21:11 Ответить
Здається, що ця Олімпіада перетвориться в парад ..... коронавірусу.
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30.01.2022 10:49 Ответить
Спонсор олимпийский игрищ "Перша приватна броварня". Глушите пивко и пузо помешает вам встать на лыжи и поломать себе концовки
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30.01.2022 10:56 Ответить
Нахера было вообще эту олимпиаду мутить, если там сейчас начнется концлагерь?
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30.01.2022 11:47 Ответить
Цікаво, чому не захворіла вся команда?
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30.01.2022 11:54 Ответить
Так меньше надо чпокаться с соперниками.
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30.01.2022 12:40 Ответить
Так бы без теста, если бы были невакцинированы, 3-4 дня озноба, насморка и все, легкое, обычное недомогание. С вакцинированными сложнее. Их будут лечить, колоть всевозможными рекомендованными ВОЗ препаратами, а потом еще навешают лапшу, что они выжили только потому, что ширнулись.
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30.01.2022 12:43 Ответить
Мне вот интересно - а привитые уже поняли что их тупо ******* или еще нет !?
Потому что омикрон - это болезнь ТОЛЬКО и исключительно привитых !!! остальным он пох...
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30.01.2022 13:22 Ответить
ага.. невакцииновані у більшості помирають не від Ковіду,а від власного довбо..бства..

бо прислуховуються до антиваксерів
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30.01.2022 23:48 Ответить
Павло , у тебя в фамилии лишняя 2-я буква "Д"
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30.01.2022 23:54 Ответить
В цих МОКах , інших спортивних федераціях сидять найкорумпованіші дебіли - як взагалі можна проводити міжнародні змагання в цих росіях і Китаях ? А особливо зараз , коли пандемія б'є рекорди . P.S : недоумкуватих антивакцинаторів прохання не турбуватися .
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30.01.2022 15:39 Ответить
China brings back anal swab testing for Covid two weeks before Winter Olympics begin

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30.01.2022 16:47 Ответить
Это что? анальные игрушки против ковидовы?
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30.01.2022 18:28 Ответить
Принц Гарі та Меган Маркл висловити «занепокоєння» стосовно «надто реальних наслідків дезінформації про COVID-19» на платформі Spotify. Йдеться про https://chas.news/news/likari-ta-vcheni-zasudili-*****************-u-ssha-podkast-dzho-rogana-za-dezinformatsiyu-pro-covid-19 подкаст Джо Рогана, де розповідають, що коронавірус - теорія змови , а лікарі отримують бонуси за людей, що перебувають на ШВЛ і вмирають від COVID-19.

У 2020 році Гарі та Меган уклали ексклюзивну угоду зі стримінговим сервісом, а це ставить її під сумнів, повідомляє https://people.com/royals/prince-harry-meghan-markle-covid-19-misinformation-spotify/ People .

«З моменту створення Archewell ми працювали над розв'язанням глобальної кризи дезінформації у режимі реального часу. Сотні мільйонів людей щодня страждають від серйозної шкоди від нестримної дезінформації», - йдеться у заяві прессекретаря фонду.

Принц Гаррі та Меган Маркл вже заявляли у квітні 2021 року про стурбованість помилкової інформації на Spotify. Вони сподіваються, що сервіс врахує їхню заяву, щоб вони змогли продовжити спільну роботу.

26 січня https://chas.news/news/muziku-nila-yanga-vidalili-zi-spotify-pislya-iogo-zayavi-pro-poshirennya-feikiv-pro-vaktsini-na-platformi музику Ніла Янга видалили з платформи Spotif y, коли він почав критикувати подкасти Джо Рогана про COVID-19, який є одним з найпопулярніших у США.

«У них може бути або Роган, або Янг. Не обидва», - заявив музикант та закликав негайно видалити всю його музику із сервісу.
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30.01.2022 23:45 Ответить
 
 