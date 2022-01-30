Россия перенесла военно-морские учения из экономической зоны Ирландии после протестов местных рыболовов и официального Дублина

Россия не будет проводить запланированные на начало февраля учения Военно-морского флота РФ в исключительной экономической зоне Ирландии, как намеревалась ранее. Из-за резкого протеста официального Дублина и недовольства ирландских рыбаков маневры решили перенести в другой район.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет Немецкая волна.

Министр обороны России Сергей Шойгу принял такое решение "в ответ на запросы ирландского правительства, а также Организации производителей рыбы на Юге и Западе Ирландии", говорится в заявлении российского посла в Дублине Юрия Филатова, опубликованном в субботу, 29 января, на странице посольства в фейсбуке .

Решение Шойгу характеризуется в сообщении как "жест доброй воли".

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Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни приветствовал решение России перенести зону учений за пределы ирландской исключительной экономической зоны. "На этой неделе я написал своему коллеге, министру обороны России, попросив его пересмотреть вопрос о проведении военно-морских учений у ирландских берегов. Сегодня вечером я получил письмо, подтверждающее, что российские учения будут перенесены за пределы ИЭЗ Ирландии. Я приветствую этот ответ", - написал Ковно в твиттере.