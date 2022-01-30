Россия перенесла военно-морские учения из экономической зоны Ирландии после протестов местных рыболовов и официального Дублина
Россия не будет проводить запланированные на начало февраля учения Военно-морского флота РФ в исключительной экономической зоне Ирландии, как намеревалась ранее. Из-за резкого протеста официального Дублина и недовольства ирландских рыбаков маневры решили перенести в другой район.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет Немецкая волна.
Министр обороны России Сергей Шойгу принял такое решение "в ответ на запросы ирландского правительства, а также Организации производителей рыбы на Юге и Западе Ирландии", говорится в заявлении российского посла в Дублине Юрия Филатова, опубликованном в субботу, 29 января, на странице посольства в фейсбуке .
Решение Шойгу характеризуется в сообщении как "жест доброй воли".
Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни приветствовал решение России перенести зону учений за пределы ирландской исключительной экономической зоны. "На этой неделе я написал своему коллеге, министру обороны России, попросив его пересмотреть вопрос о проведении военно-морских учений у ирландских берегов. Сегодня вечером я получил письмо, подтверждающее, что российские учения будут перенесены за пределы ИЭЗ Ирландии. Я приветствую этот ответ", - написал Ковно в твиттере.
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P.S. Ти свого триколора соромишся? Чому ховаєшся за "бандерівським" стягом?))
27.08.21 Семь истребителей США потерпели крушение за последние два месяца Положение дел с военной авиацией беспокоит американских экспертов. Аналитики портала https://e-news.su/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly9taWxpdGFyeXdhdGNobWFnYXppbmUuY29tL2FydGljbGUvY292aWQtZXJhLWRlY2xpbmUtc2V2ZW4tYW1lcmljYW4tZmlnaHRlci1qZXRzLWhhdmUtY3Jhc2hlZC1pbi1qdXN0LXR3by1tb250aHM%3D Military Watch попытались разобраться в причинах происходящего кошмара.
Напомним, ранее полиция Лос-Анджелеса, Калифорния, успела вытащить пилота упавшего самолета Cessna за несколько секунд до того, как аппарат был сбит поездом.
давайте нам один батальон таких рыбаков ...
Заголовок новини в УП: "Росія перенесла навчання свого флоту біля берегів Ірландії після скандалу"
Зауважу - не тільки біля берегів Ірландії, але і Британії.
Передісторія:
- Росія збиралася провести маневри з 3 по 8 лютого. Води, де заплановані російські навчання, знаходяться приблизно за 240 км на південний захід від ірландського міста Корк. Цей район знаходиться за межами територіальних вод Ірландії, але перебуває у її економічній зоні для освоєння морських ресурсів.
- Рішення РФ провести навчання обурило місцевих рибалок - вони побоювалися, що стрілянини можуть негативно вплинути на рибні запаси в регіоні.
- Головний виконавчий директор об'єднання рибалок півдня та заходу Ірландії заявив, що частина членів організації планують "мирно зривати плани Росії щодо військових навчань у водах біля берегів Ірландії".
Монгол же московський Шойгу Кужугетович виявляється не рибалок злякався, які точно не дали б провести "навчання" (читай провокацію), а здійснив "жест доброї волі".
- А кто кацапский флот утопил?
- Да фиг знает, корабли можно в любом военторге купить, а экипажи как раз были в отпуске.
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