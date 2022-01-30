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Россия перенесла военно-морские учения из экономической зоны Ирландии после протестов местных рыболовов и официального Дублина

Россия не будет проводить запланированные на начало февраля учения Военно-морского флота РФ в исключительной экономической зоне Ирландии, как намеревалась ранее. Из-за резкого протеста официального Дублина и недовольства ирландских рыбаков маневры решили перенести в другой район.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет Немецкая волна.

Министр обороны России Сергей Шойгу принял такое решение "в ответ на запросы ирландского правительства, а также Организации производителей рыбы на Юге и Западе Ирландии", говорится в заявлении российского посла в Дублине Юрия Филатова, опубликованном в субботу, 29 января, на странице посольства в фейсбуке .

Решение Шойгу характеризуется в сообщении как "жест доброй воли".

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Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни приветствовал решение России перенести зону учений за пределы ирландской исключительной экономической зоны. "На этой неделе я написал своему коллеге, министру обороны России, попросив его пересмотреть вопрос о проведении военно-морских учений у ирландских берегов. Сегодня вечером я получил письмо, подтверждающее, что российские учения будут перенесены за пределы ИЭЗ Ирландии. Я приветствую этот ответ", - написал Ковно в твиттере.

армия РФ (19650) Ирландия (121) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+30
вже навіть рибалки гонять цапів , а грінпоц мріє їм зазирнути у сраку.
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30.01.2022 10:35 Ответить
+30
а хіба не після цього?

Палубний винищувач ВМС США, який вилетів із авіаносця Гарі Трумен, якого американці нещодавно розмістили в Середземному морі у відповідь на агресивні дії лаптєй, здійснив тривалий політ до Криму і назад, продемонструвавши можливості флоту США завдавати удари

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30.01.2022 10:40 Ответить
+21
кацапи, що окуляри загубили, що лізуть знову на чуже?
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30.01.2022 10:31 Ответить
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кацапи, що окуляри загубили, що лізуть знову на чуже?
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30.01.2022 10:31 Ответить
хотіли британців полякати
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30.01.2022 10:47 Ответить
Их цель измазать всё говном
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30.01.2022 11:23 Ответить
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30.01.2022 10:32 Ответить
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30.01.2022 11:21 Ответить
пыне брежнев пыня оригинал
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30.01.2022 13:44 Ответить
Усе лапатне запарєбрікаве смердюче лайно повинно залишатись запарєбрікам...
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30.01.2022 10:32 Ответить
вже навіть рибалки гонять цапів , а грінпоц мріє їм зазирнути у сраку.
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30.01.2022 10:35 Ответить
Дави их, ****@ !!! Раха не ********** проти Ірландіі, бо у неі історичні напряги з Англією, навіть під час 2 св Ірландія не вступила проти німців і не дозволила у своіх водах, суші та повітрі англійське військо
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30.01.2022 10:38 Ответить
Простіше кажучи не перенесли, а обісралися.
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30.01.2022 10:38 Ответить
Та ні, много_ходов_очка. Раша карашо, а брітіш плохо. Напевне пливуть до Шотландіі з тим самим фокусом.
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30.01.2022 10:43 Ответить
а хіба не після цього?

Палубний винищувач ВМС США, який вилетів із авіаносця Гарі Трумен, якого американці нещодавно розмістили в Середземному морі у відповідь на агресивні дії лаптєй, здійснив тривалий політ до Криму і назад, продемонструвавши можливості флоту США завдавати удари

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30.01.2022 10:40 Ответить
А що Шайгу це не знає? Вони все розуміють. Що капЄць прийде скоро, тільки но НАТО почне ... Всі мультяшки про надсекретну зброю перетворяться у фантастичні мрії. І московіти повернуться до реалій. А вони такі невтішні. ВсЬо пропало, всЬо, і айфон, і дві імпортні кінокамери, і навіть авто
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30.01.2022 10:48 Ответить
Апять нит. У москалів це "игра в долгую". Орки знають спроможності заходу і те що американські літаки та кораблі стріляти не будуть, просто відійдуть.
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30.01.2022 10:49 Ответить
Все от президента зависит, Буш мл это в 2008 доказал в Грузии. Потому лаптеногие дальше и не пошли
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30.01.2022 11:19 Ответить
Это не он бултыхнулся на обратном пути?
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30.01.2022 11:19 Ответить
а що,єто для ватостополя шота меняет?
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30.01.2022 11:25 Ответить
Кацапські тролі найшли один впавший американський винищувач і третій день ним тут спамлять... Тільки от у самих кацапів за 2021 рік встановлено світовий рекорд по авіакатастрофах у нібито мирний час! Давайте порівняємо кількість авіакатастроф за 2021 у США, Україні та московії?

P.S. Ти свого триколора соромишся? Чому ховаєшся за "бандерівським" стягом?))
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30.01.2022 11:29 Ответить
Всякое бывает, чёрная полоса, белая...
27.08.21 Семь истребителей США потерпели крушение за последние два месяца Положение дел с военной авиацией беспокоит американских экспертов. Аналитики портала https://e-news.su/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly9taWxpdGFyeXdhdGNobWFnYXppbmUuY29tL2FydGljbGUvY292aWQtZXJhLWRlY2xpbmUtc2V2ZW4tYW1lcmljYW4tZmlnaHRlci1qZXRzLWhhdmUtY3Jhc2hlZC1pbi1qdXN0LXR3by1tb250aHM%3D Military Watch попытались разобраться в причинах происходящего кошмара.
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30.01.2022 11:36 Ответить
Ще раз: кацапам слова не давали!
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30.01.2022 13:21 Ответить
33 авіакатастрофи в 2021, це реальний світовий рекорд. В цьому році вже є перший МІ 8. Сподіваюсь минулорічне досягнення буде перевершено, кацапи ******* рекорди.
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30.01.2022 12:37 Ответить
Принадлежащий корпусу морской пехоты США вертолет AH-1Z Viper потерпел крушение во время планового полета. Оба члена экипажа выжили, но получили тяжелые травмы. 8 января в 16:55
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30.01.2022 13:20 Ответить
Крім Мі-8, там ще міг-31 вчора...
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30.01.2022 13:21 Ответить
Медицинский вертолет разбился 11 января (2022г.) в жилом пригороде Филадельфии. Спасательные бригады прибыли на место происшествия в течение нескольких минут. На борту вертолета находились пилот, два члена экипажа и грудной ребенок. Полученные травмы не угрожают жизням пострадавших. При этом причина крушения вертолета остается неясной.
Напомним, ранее полиция Лос-Анджелеса, Калифорния, успела вытащить пилота упавшего самолета Cessna за несколько секунд до того, как аппарат был сбит поездом.
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30.01.2022 14:07 Ответить
хай прилетають в Одесу, мы и заправим самалет, и летчика накормим
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30.01.2022 12:08 Ответить
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30.01.2022 12:49 Ответить
Вот видать обос..... орки в КрьІму.
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30.01.2022 13:31 Ответить
А есть и поближе базы ,на том же Кипре огромная британская
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31.01.2022 08:40 Ответить
U menja jestj podozrenie, u nih tak bilo vsegda. eto iz shkatulki, kto samij siljnij v derevne.
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30.01.2022 10:51 Ответить
Удивительно, заехать в утвержденнвй международнвми договорами экономическую зону другой страны, потом уходя, охарактеризовать это как "жест доброй воли", просто фееричная наглость. Примерно как напасть на чужую страну, разграбить ее, потом уходя заявить об этом как "жест доброй воли". Лапти ох.уели уже не просто вкрай, а запредельно...
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30.01.2022 11:00 Ответить
Тобто, цих негідником можна примусити поводитись по-людськи. Коли разом .... взятись. Що ще треба? Економічне ембарго. Все закрити для московитів. Нехай шниряють, як голодні собаки по світу, шукаючи їжу. Газ перекриють? Проходили це. Історія пам'ятає Західний Берлін. Та й зима вже закінчується. А влітку можна підготуватись ще краще. До газової блокади. Чого це я? Турбуюсь про світ. Війна з Україною буде мати продовження. Бо інциденти неодмінно виникнуть ще на самому початку українсько-російської війни. І з США, і з Британією. І іншими. Там літак впав, там снаряд влучив. І все випадково. Гадаю, краще вже щура один раз придушити, ніж поступово його бити до смерті.
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30.01.2022 10:43 Ответить
Ирландские рыбаки это сила... расея переносит учения...)
давайте нам один батальон таких рыбаков ...
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30.01.2022 10:49 Ответить
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30.01.2022 10:50 Ответить
Знайшли "колегу"...
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30.01.2022 10:52 Ответить
вместе с моторами ирландских рыбаков прослушивалось подозрительно много малозаметных шумов с магнитной аномалией)) из океанской глубины доносились голоса ангелов: «русский Иван, иди на@й! 3.14@ц, skука, бLеаtь!»
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30.01.2022 10:52 Ответить
вони б ще в карібському морі провели, та видно кузя не доповзе ,як і більшість їхніх корит
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30.01.2022 11:00 Ответить
щось ніколи не було чути щоб лаптеви проводили навчання аж біля Ірландії. Який смисл, та ще у зоні. Напевне репетирували, як будуть блокувати газовози. Вони там потрібні виключно як аварійні засоби коли АПЛ будуть тонути (як завжди).
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30.01.2022 11:01 Ответить
думаю ирландцы пригрозили что зафрахтуют и пригонят в зону учений бараноносный эсминец Ашот.
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30.01.2022 11:04 Ответить
Ирландские рыбаки заявили, что будут находится в зоне "учений" и всячески мешать кацапским посудинам. Я не шучу. Это реально. И как видим - кацапы обосрались.
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30.01.2022 11:29 Ответить
Це щоб подразнити англійців, з Ірландією котра проти Англіі все було домовлено заздалегідь.
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30.01.2022 11:36 Ответить
Кацапляді, тризуб вам у хавло, смердючі виродки
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30.01.2022 11:11 Ответить
кацапи лайножери
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30.01.2022 11:27 Ответить
Русиш швпйн гоу хоум
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30.01.2022 11:27 Ответить
Москали обосрались, что ирландские рыбаки утопят нахрен их лоханки)) помнят, как сухогруз с баранами отправил на дно их аналоговнетную "мощь")))
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30.01.2022 11:28 Ответить
обоср...сь кремлевская гопота
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30.01.2022 12:13 Ответить
Молодцы Ирландцы, а зеленый бурьян надо выполоть, вместе с корнями
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30.01.2022 12:15 Ответить
Может и нам послать пару-тройку баркасов в Севастополь,раз уж расияны стали такими сговорчивыми
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30.01.2022 12:22 Ответить
Ирландии как и Швеции и Финляндии следует серьезно задуматься над своим нейтралитетом.
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30.01.2022 12:26 Ответить
Спочатку гляньте на карту, де розташоване Ірландське (Кельтське) море, а потім вже читайте далі, до якого дикого нахабства можуть дійти феодали Московітської орди.

Заголовок новини в УП: "Росія перенесла навчання свого флоту біля берегів Ірландії після скандалу"
Зауважу - не тільки біля берегів Ірландії, але і Британії.
Передісторія:
- Росія збиралася провести маневри з 3 по 8 лютого. Води, де заплановані російські навчання, знаходяться приблизно за 240 км на південний захід від ірландського міста Корк. Цей район знаходиться за межами територіальних вод Ірландії, але перебуває у її економічній зоні для освоєння морських ресурсів.
- Рішення РФ провести навчання обурило місцевих рибалок - вони побоювалися, що стрілянини можуть негативно вплинути на рибні запаси в регіоні.
- Головний виконавчий директор об'єднання рибалок півдня та заходу Ірландії заявив, що частина членів організації планують "мирно зривати плани Росії щодо військових навчань у водах біля берегів Ірландії".

Монгол же московський Шойгу Кужугетович виявляється не рибалок злякався, які точно не дали б провести "навчання" (читай провокацію), а здійснив "жест доброї волі".
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30.01.2022 13:02 Ответить
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30.01.2022 13:03 Ответить
Ось, що роблять всі, коли страшно. Страшно стати ворогом Британії. Страшно отримати ножа в спину. Страшно, коли по морді почнуть бити НАТО.
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30.01.2022 13:24 Ответить
Ну и зря они кацапов прогнали! Треска на ватных матросиках отъелась бы жирненькая!

- А кто кацапский флот утопил?
- Да фиг знает, корабли можно в любом военторге купить, а экипажи как раз были в отпуске.
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30.01.2022 17:22 Ответить
Нехай у морі Лаптєвих свої навчання проводять.
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30.01.2022 18:04 Ответить
Скільки ще «відкриттів» чудесних нам доведеться взнати, і на питання що раніше - курка чи яйко? - виявиться що перше яйко з якого вилупилась перша курка, вгадайте хто зніс?
.
https://ukrmir.info/istorichnogo-kretinizmu-vam-u-strichku/ https://ukrmir.info/istorichnogo-kretinizmu-vam-u-strichku/


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31.01.2022 08:47 Ответить
 
 