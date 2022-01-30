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В стране две красные и 15 оранжевых областей. Николаевщина перешла из оранжевой зоны в желтую, - Минздрав
По состоянию на 30 января на красном уровне эпидопасности находятся Ивано-Франковская и Ровенская области, на оранжевом – 15 областей, остальные регионы и столица – на желтом уровне эпидопасности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, сегодня Николаевская область, еще вчера соответствовавшая показателям оранжевого уровня эпидопасности, перешла к желтому.
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Люди, переболевшие «омикроном» после вакцинации, смогут получить «супериммунитет» против будущих штаммов.
Об этом пишет Business Insider со ссылкой на исследования ученых из Орегонского университета здоровья и науки.
По данным исследования, переболевшие омикрон-штаммом COVID-19 после вакцинации смогут приобрести повышенную устойчивость перед будущими разновидностями вируса. Так, привитые пациенты, которые перенесли болезнь в период распространения дельты, получили защиту, до тысячи процентов более эффективную, чем после второго укола вакциной Pfizer.
Ученые отметили, что естественная защита у переболевших вырабатывает только «нормальный» иммунитет, а «супериммунитет» разовьется лишь при условии вакцинации. «Высоким становится не только уровень антител, но и возможность кросс-нейтрализации различных вариант
Читать полностью на https://enovosty.com/news/zdorove/full/3001-uchenye-vyyasnili-kak-poluchit-superimmunitet-protiv-koronavirusa