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Новости Коронавирус и карантин
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В стране две красные и 15 оранжевых областей. Николаевщина перешла из оранжевой зоны в желтую, - Минздрав

По состоянию на 30 января на красном уровне эпидопасности находятся Ивано-Франковская и Ровенская области, на оранжевом – 15 областей, остальные регионы и столица – на желтом уровне эпидопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, сегодня Николаевская область, еще вчера соответствовавшая показателям оранжевого уровня эпидопасности, перешла к желтому.

В стране две красные и 15 оранжевых областей. Николаевщина перешла из оранжевой зоны в желтую, - Минздрав 01

Минздрав (4903) Николаевская область (2143) коронавирус (17042)


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Безсмислєна цвєтомузика від пісюністів))
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30.01.2022 10:55 Ответить
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30.01.2022 11:49 Ответить
КАк же это все "подозрительно" совпадает с подачками МВФ.
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30.01.2022 12:13 Ответить
Ученые выяснили, как получить «супериммунитет» против коронавируса


Люди, переболевшие «омикроном» после вакцинации, смогут получить «супериммунитет» против будущих штаммов.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на исследования ученых из Орегонского университета здоровья и науки.

По данным исследования, переболевшие омикрон-штаммом COVID-19 после вакцинации смогут приобрести повышенную устойчивость перед будущими разновидностями вируса. Так, привитые пациенты, которые перенесли болезнь в период распространения дельты, получили защиту, до тысячи процентов более эффективную, чем после второго укола вакциной Pfizer.

Ученые отметили, что естественная защита у переболевших вырабатывает только «нормальный» иммунитет, а «супериммунитет» разовьется лишь при условии вакцинации. «Высоким становится не только уровень антител, но и возможность кросс-нейтрализации различных вариант

Читать полностью на https://enovosty.com/news/zdorove/full/3001-uchenye-vyyasnili-kak-poluchit-superimmunitet-protiv-koronavirusa
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30.01.2022 21:50 Ответить
 
 