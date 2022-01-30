Германия "наивно закрывает глаза" на агрессию России и ее энергетическую политику, - премьер Польши Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает "наивной" позицию Германии по непредоставлению оружия Украине.
Об этом он сказал в интервью испанской газете El Mundo, вышедшем 28 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
По его словам, Германия "наивно закрывает глаза" на агрессию России и ее энергетическую политику страны, направленную на зависимость от российского газа.
Моравецкий считает, что правительство ФРГ "совершает таким образом огромную ошибку".
Но если они отказываются помогать Украине, я прошу, чтобы эти слова прозвучали прямо.
В то же время, по его словам, страны-члены ЕС соглашаются с тем, что Украина должна сохранить свой суверенитет, разногласия касаются только масштабов санкций или военной поддержки.
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Отже, повторюю, це не меркантильність. Це відпрацювання завдання хазяїна. Політична проституція та політична корупція. Причому відверто на шкоду власній країні.
Deutschland, Deutschland über alles.
На своей странице в Facebook командующий УДА написал:
"Я категорический противник распространения панических настроений в украинском обществе!
Но, при этом, я считаю, что приуменьшать угрозу широкомасштабного или локального вторжения Эрэфии в Украину, или большого обострения на Восточном фронте, ни в коем случае нельзя…
Любые заявления людей власти, которые говорят о том, что Россия не нападет, могут быть демобилизующими для украинского общества и диверсией против способностей Нации, нейтрализовать внешние угрозы…
Кроме того, после таких "миротворческих" заявлений представителей власти, у наших западных союзников есть все основания прекратить поставки такого нужного Вооруженным Силам Украины вооружения, боеприпасов, других средств…
Обращаюсь к господину Зеленскому: перед тем, как что-то провозглашать, нужно хоть немного думать и не подыгрывать
российской агентуре, действующей в коридорах высшей государственной власти!
От каждого слова Верховного Главнокомандующего сейчас зависит будущее Украины…
Думай-те. Если есть чем…".
В ФРГ "наивного" дурачка включают в режиме меркантильности.
У випадку з німчурою - нічого не робиться "наивно", а виключно"за пристойні гроші".