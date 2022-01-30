Германия "наивно закрывает глаза" на агрессию России и ее энергетическую политику, - премьер Польши Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает "наивной" позицию Германии по непредоставлению оружия Украине.

Об этом он сказал в интервью испанской газете El Mundo, вышедшем 28 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По его словам, Германия "наивно закрывает глаза" на агрессию России и ее энергетическую политику страны, направленную на зависимость от российского газа.

Моравецкий считает, что правительство ФРГ "совершает таким образом огромную ошибку".

Но если они отказываются помогать Украине, я прошу, чтобы эти слова прозвучали прямо.

В то же время, по его словам, страны-члены ЕС соглашаются с тем, что Украина должна сохранить свой суверенитет, разногласия касаются только масштабов санкций или военной поддержки.



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