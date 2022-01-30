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Новости Агрессия России против Украины Война
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Германия "наивно закрывает глаза" на агрессию России и ее энергетическую политику, - премьер Польши Моравецкий

Германия

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает "наивной" позицию Германии по непредоставлению оружия Украине.

Об этом он сказал в интервью испанской газете El Mundo, вышедшем 28 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По его словам, Германия "наивно закрывает глаза" на агрессию России и ее энергетическую политику страны, направленную на зависимость от российского газа.

Моравецкий считает, что правительство ФРГ "совершает таким образом огромную ошибку".

Но если они отказываются помогать Украине, я прошу, чтобы эти слова прозвучали прямо.

В то же время, по его словам, страны-члены ЕС соглашаются с тем, что Украина должна сохранить свой суверенитет, разногласия касаются только масштабов санкций или военной поддержки.


Читайте также: Премьер-министр Польши Моравецкий 1 февраля приедет в Украину

Германия (7066) Польша (8504) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+16
Пан дипломатично називає меркантильність наївністю.
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30.01.2022 11:16 Ответить
+13
Огидним німцям-якщо ховати голову у пісок, обов'яково постраждає власна дупа...
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30.01.2022 11:17 Ответить
+9
Не наивно,а абсолютно осознанно. Потому что сволочи на подсосе у кацапни.
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30.01.2022 11:34 Ответить
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Пан дипломатично називає меркантильність наївністю.
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30.01.2022 11:16 Ответить
там все ок. Лайно тут((
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30.01.2022 11:23 Ответить
себе маєш на увазі ? доволі самокритично.
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30.01.2022 11:34 Ответить
Простыми словами это называется "И рыбку съесть и на йух сесть"...
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30.01.2022 11:51 Ответить
та це не меркантильність... Меркантильністю був б офіційно виказаний "курс" на більшу купівлю СПГ-газу (та ж Німеччина може "блискавично", та хоч і за півроку, підняти імпорт СПГ хоч в 5 разів - ресурсів на будівництво в них достатньо). Просто тому ще вже декілька місяців навіть з Австралії везти СПГ - в рази дешевше, ніж в "друга Володі" купувати трубопровідний.

Отже, повторюю, це не меркантильність. Це відпрацювання завдання хазяїна. Політична проституція та політична корупція. Причому відверто на шкоду власній країні.
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30.01.2022 13:19 Ответить
Можливо мова може йти навіть про створення небезпечної геополітичної вісі КНР- ФРН - орда. Це може радикально змінити увесь світовий політичний ландшафт.
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30.01.2022 13:44 Ответить
Ну тоді Британії прийдеться знову створювати вже нову, Антигітлеровську коаліцію.
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30.01.2022 13:57 Ответить
Сподіваюсь, що до того не дійде.
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30.01.2022 14:05 Ответить
Огидним німцям-якщо ховати голову у пісок, обов'яково постраждає власна дупа...
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30.01.2022 11:17 Ответить
Если бы они хотели сохранить нейтралитет, то действовали бы как Швейцария, а они вылазят и несут всякую чушь. Так может делать только расейская агентура.
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30.01.2022 11:25 Ответить
Ганси..юди
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30.01.2022 11:19 Ответить
нє,саме ІУДИ...
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30.01.2022 11:21 Ответить
Штирлиц,вы зачем обидели фрау ШТАЗИ,она наш человек из дохлого ГДР...,Герр Мюллер,я не знал, чтоона тоже член ГрязьПрома подпольный правда...комсомольский...
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30.01.2022 11:27 Ответить
А что ещё можно ожидать от подельников которые всего каких-то 80 лет назад дерибанили Польшу со сралиным и тысячами расстреливали поляков
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30.01.2022 11:30 Ответить
Европу поделят поровну Великий Рейх и непобедимый мордор
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30.01.2022 11:48 Ответить
Не "наївно", а "корисливо".
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30.01.2022 11:31 Ответить
На территории Германии ...первая советская республика Баварская...была созданав 1918 году...и членом этой банды был ефрейтор Гитлер...
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30.01.2022 11:32 Ответить
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30.01.2022 11:34 Ответить
Не наивно,а абсолютно осознанно. Потому что сволочи на подсосе у кацапни.
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30.01.2022 11:34 Ответить
Не наївно, а за грубі гроші. Шрьодер (не січкарня) тому підтвердження...
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30.01.2022 11:34 Ответить
Та не наївні вони. Просто хочуть цієї війни, щоб зкинути маску вівці і теж разом з рашкою почати ділити Європу.
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30.01.2022 11:36 Ответить
Та це у них у крові. Імперські замашки.
Deutschland, Deutschland über alles.
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30.01.2022 12:34 Ответить
Та ту Германию вообще надо было на ноль помножить после всех их художеств и сейчас они начинают вышивать крестиком .
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30.01.2022 11:39 Ответить
Фишка тут в чем,Шредер ушел к Игорю Сечину в Роснефть,вакантное место освободилось в ГрязьПроме...,его подпольно, без рекламы втихаря отдали фрау Штази...
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30.01.2022 11:39 Ответить
Байден и премьер Британии Борис Джонсон договорились о срочном визите в Киев Джонсона...,,Байден не хочет видется с Голобородькой...
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30.01.2022 11:47 Ответить
Германии то чего обижаться на энергетическую политику? Для Германии газ по 230$. Ей наоборот выгодна высокая цена на спотовом рынке, чтобы свои излишки по ней перепродавать.
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30.01.2022 11:53 Ответить
Моравецький дуже делікатно висловичся, а насправді, фашист шольц вже вже давно лежит под комуно-фашистом путлером, шредеризация германии продолжается, а значит путлер превращает ФРН в ДНР, и значит Байдену предстоит спасать Европу от падения в пропасть.
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30.01.2022 11:53 Ответить
Напоминаю: именно Меркель Украина обязана невступлением в НАТО и ЕС ещё в 2005-м году при Ющенко. Сегодня мы расхлёбываем действия этой фрау, ГДРвской комсомолки.
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30.01.2022 12:03 Ответить
Немцев и венгров можно вычеркивать из НАТО, они первыми нанесут удар в спину
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30.01.2022 12:04 Ответить
Ничего личного, просто деньги, немцы за деньги сдадут своих союзников по ЕС и НАТО, не дай бог таких "союзников"😂
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30.01.2022 12:14 Ответить
немцы и росияне-адинарот,такие же сцыкл...ые и продажные.
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30.01.2022 12:16 Ответить
За його словами, Німеччина "наївно закриває очі" на агресію Росії та її енергетичну політику країни, спрямовану на залежність від російського газу. Німеччина дурниця,що закриває очі, набагато гірше ,що московський окупант України закриває очі своїм "слугам ",котрі при владі в Україні
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30.01.2022 12:22 Ответить
Дмитрий Ярош публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому и призвал его "хоть немного думать и не подыгрывать российской агентуре, действующей в коридорах высшей государственной власти".

На своей странице в Facebook командующий УДА написал:

"Я категорический противник распространения панических настроений в украинском обществе!

Но, при этом, я считаю, что приуменьшать угрозу широкомасштабного или локального вторжения Эрэфии в Украину, или большого обострения на Восточном фронте, ни в коем случае нельзя…

Любые заявления людей власти, которые говорят о том, что Россия не нападет, могут быть демобилизующими для украинского общества и диверсией против способностей Нации, нейтрализовать внешние угрозы…

Кроме того, после таких "миротворческих" заявлений представителей власти, у наших западных союзников есть все основания прекратить поставки такого нужного Вооруженным Силам Украины вооружения, боеприпасов, других средств…

Обращаюсь к господину Зеленскому: перед тем, как что-то провозглашать, нужно хоть немного думать и не подыгрывать
российской агентуре, действующей в коридорах высшей государственной власти!

От каждого слова Верховного Главнокомандующего сейчас зависит будущее Украины…

Думай-те. Если есть чем…".
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30.01.2022 12:25 Ответить
Всё просто и объяснимо.
В ФРГ "наивного" дурачка включают в режиме меркантильности.
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30.01.2022 12:28 Ответить
теперь фрицы одумаются и пришлют 1000 б\у комплектов армейских аптечек !!!
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30.01.2022 12:42 Ответить
Хто де бачив "наивного" німця? Варто трохи втратити пильність - німець з середини "вигризе як киргиз диню"©.
У випадку з німчурою - нічого не робиться "наивно", а виключно"за пристойні гроші".
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30.01.2022 12:57 Ответить
Ось де діячи державного масштабу. Геополітики з великої літери. По-білому заздрю. Ну чому в нас не так і ніяк не можемо обрати політиків подібного рівня? Питання звісно риторичне. Немає в нас поки що політиків-державників. А час вже давно вимагає. Запит на таких політиків вже перезрів.
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30.01.2022 13:31 Ответить
 
 