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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские официальные лица говорят, что угрозы со стороны России нет, - Совет безопасности РФ

Украинские официальные лица говорят, что угрозы со стороны России нет, - Совет безопасности РФ

Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы от Москвы для Киева нет.

Об этом в воскресенье, 30 января, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Сейчас говорят о том, что Россия угрожает Украине - полная бессмысленность, нет никакой угрозы", - сказал он журналистам после возложения цветов на мемориальном Пискаревском кладбище в память жертв блокады Ленинграда.

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"Не хотим мы войны, она нам абсолютно не нужна, - подчеркнул Патрушев. - Те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные выдумки, а мы должны доказывать информацию, что нам такое развитие событий не подходит" .

"Сами украинцы, уже в частности официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет. Но американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы сражаться, предоставляя оружие, до последнего украинца. Их не волнует - будут ли какие-то потери с каждой из сторон или не будут", - сказал он.

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Патрушев Николай (77) россия (96157)


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Топ комментарии
+69
Крим 2014

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30.01.2022 11:49 Ответить
+67
Самі українці, вже зокрема офіційні особи, заявляють, що жодної загрози немає Джерело:

Арахамія та Зеленський не українеці.
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30.01.2022 11:42 Ответить
+67
Свинособакам верить нельзя...
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30.01.2022 11:42 Ответить
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Страница 3 из 3
Весь світ так захопився ідеєю приборкати рФ за рахунок України, що навіть їм не цікаво інші варіанти рішення світової кризи, в яку Московія затягла майже весь світ. Тут і Грузія, тут і Сирія, Північна Корея, та країни центральної Америки. Перше, щоб треба зробити світовим лідерам, так це повторити приклад Ліги Націй. Гнати у шию будь-якого агресора. Доля Італії, Японії, Германії та СРСР, довела, що Ліга Націй зробила все правильно. Чесно й мужньо. Чого відмовлятись від інструменту ООН, який створений був для подолання будь-якої воєнної кризи. Не санкціями. А саме через ООН.
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30.01.2022 14:46 Ответить
патрушев говно гебэшное. кто тебе террористу, врывавшему дома, верит? будьте вы прокляты гебэшные уроды и беС_путин антихрист люциферович и вся ваша госдура, и пропагандоны вмети взятые с населением, поддержавшим беСзаконие и развязавшие войну с Молдовой, Грузией, Украиной.
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30.01.2022 15:02 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWtnJ8hka9AKXs2LDa_HX8aZsDPCfiI0H_lJLUarzUKgZaKVme_Lere7nVkAKzPQw5gVeKGSj1SOci6m99dTovrZ9DEP7saXkbcSJ7-yAToWCsWyXLxu76Ej6BXNzfBFsM&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 37 мин. ·



Это так "мило", когда посольство РФ в Великобритании для оправдания действий Кремля и для того, чтоб показать, что они белые и пушистые - цитируют президента Украины и его слова о том, что "ситуация на границе не более напряженная, чем год назад". Да, это ярко. Вова теперь на подтанцовках у российской пропаганды.
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30.01.2022 15:04 Ответить
"Вова теперя на подтанцовках у рассеянской пропаганды..."

ну так, у ЗеЛупы и рассеянской говно-пропоганды одни и те же кураторы, патрушев тот же, другие упыри с Лубянки масквабадской...

вижу, скоро дождемся от ЗеЛупы- ихтамнет, мы сами с собой воюем, гражданская вАйна ко-ко-ко, Крым сам ушел...

https://ic.pics.livejournal.com/seryoga76/84200965/1872624/1872624_900.jpg
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30.01.2022 15:13 Ответить
Клоун Зеленський має власного адвоката в особі патрушева. Ми дожилися.
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30.01.2022 15:22 Ответить
Зокрема офіційні зелені особи України вже здалися, а американці і британці мутять воду...
Як красиво патрушєв здав зраду Зєлі/бєні!
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30.01.2022 15:25 Ответить
, Еще придумали , Челюскицев , Как немцы плотину ДнепроГЭС разбомбили , как на Хельсинки скидывали булочки , да много чего , сплошной обман и враньё
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30.01.2022 15:26 Ответить
когда патрушев цитирует зеленского в свою защиту - это знак, что мы точно идем куда-то не туда....
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30.01.2022 15:28 Ответить
переглянув стрічку коментів, побачив мінімум хрестів, і не побачив жодного, який би так чи інакше "вірив" би патрушеву (ну, вважай, касапам та їх *****).

Я просто пригадую ще 2014-тий рік, коли на сайті можна було зарегитись "без_имени"... Господи, це ж таке було болото... касапське...
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30.01.2022 15:39 Ответить
Не вірте цим покидькам! Ця мерзота буде вбивати і казати,що їх там нема!!!!!!
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30.01.2022 15:40 Ответить
РФ используют дезинформацию. А на на самом деле РФ готовится.
Они призывают украинцев не волноваться об атаке, но мы знаем, что атака вполне возможна.
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31.01.2022 03:21 Ответить
И это нам говорят кацапские уроды, которые аннексировали Крым и развязали войну в лугандоне!!! Ну вы кацапье и наглые тварюки!!!
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30.01.2022 16:05 Ответить
А хто ж тоді Віслюк?
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31.01.2022 00:37 Ответить
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30.01.2022 16:28 Ответить
Не "безглуздість", а "безглуздя". Непогано було б виправити...
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30.01.2022 17:02 Ответить
Живодер пряча за спиной топор и заговривая со скотом. Медленно подходит к нему.... Не бойся, не бойся это быстро. Нам от тебя надо только....
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30.01.2022 17:20 Ответить
КОМЕНТУВАТИ
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30.01.2022 18:00 Ответить
Ответ одесситки путину
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30.01.2022 18:01 Ответить
Накануне стягивания войск РФ к Украине Патрушев заявил: "В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах". 23 ноября 2021г.
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30.01.2022 18:10 Ответить
Такое чувство что ваве перед разговором с Байденом именно патрушев звонил. Может такое быть
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30.01.2022 18:29 Ответить
Один к одному ********** Украины в своих речах.
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30.01.2022 18:34 Ответить
що таке хлопці, боїтеся в рило отримати))) що забули хто вас московитів породив нагадаю князь київський Юрій Довгорукий.... слава Богу що в Україні виросло нове покоління не совків і ваше пропаганда їм не зрозуміла братья наші менші)))
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30.01.2022 19:16 Ответить
По ихнему ДоЛгорукий))) Всегда у них спрашиваю, а какие это доЛгие руки))))
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30.01.2022 21:17 Ответить
Если выбирать:верить русским или верить циганам-то конечно цигане на фоне россиян вобще никогда не врут. А еще можно начинать верить наркоманам,рецидивисам-сидельцам,олигархам
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30.01.2022 19:22 Ответить
А зеленський гарно підіграв московитам ! Зеленський - ворог України !
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30.01.2022 19:33 Ответить
Гибридный преЗЕдент именно для того и "раскручивался" три года в Бенином сериале про "слугу народа", поливал грязью Украину и украинцев со сцены, чтобы, заняв должность президента, в нужное время, по команде кремлевской гебнявой швали, сдать Украину московской орде ... зеленая антиукраинская, антидержавная падаль должна пойти под трибунал за госизмену.
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30.01.2022 19:40 Ответить
Осел Оманський зі своєю шоблою просто повторює слова Патрушева.
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30.01.2022 20:41 Ответить
КАкое трогательное совпадение мнений патрушева и зеленского... Сразу видно: встреча в Омане была плодотворной - зеля посажен лубянкой на жёсткий поводок
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30.01.2022 20:43 Ответить
Зеленского хвалят оккупанты. Это достижение. Гут, Вальдемар!
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30.01.2022 20:52 Ответить
неЛоха треба судити за державну зраду.
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30.01.2022 21:08 Ответить
Власть зеленского целенаправленно дезориентирует руководителей тех стран которые нам помогают в нашей борьбе против агрессии московии.
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30.01.2022 21:17 Ответить
Они не говорят что угрозы нет. Они говорят что угроза с 2014го года. Просто нет нужды паниковать и обваливать экономику сейчас.
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30.01.2022 21:34 Ответить
Петрушеву не проблема взрывать жилые дома своих же граждан.
Его мнение ничего не значит. Полный ноль доверия
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30.01.2022 21:37 Ответить
"Не хочемо ми війни, вона нам абсолютно не потрібна, - наголосив Патрушев..."
Патрушев лживая кацапская тварь, на нем пробы негде ставить - кровавый упырь.
Не хочет оно войны так иди нах с донбаса и Крыма со своими обсосами тварь позорная.
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30.01.2022 21:49 Ответить
Как это нет опасности, когда больше 100 тыс на границе стоит.

Х#йло говорит, что они на своей территории имеют право размещать войска где угодно. Тогда Украина на своей территории где угодно может размещать даже НАТОвские ракеты.
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30.01.2022 21:58 Ответить
И тут чмо ЗЕленое постаралось.
Торчек Криворожский.
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30.01.2022 22:23 Ответить
Цей московит говорить так, як говорить зрадник зеленський!
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30.01.2022 22:39 Ответить
Зенелох зрадник, які ще докази потрібні.
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30.01.2022 22:42 Ответить
"********** шмаркля теперя на подтанцовках у рассеянской пропаганды..."

ну так, у ЗеЛупы и рассеянской говно-пропоганды одни и те же кураторы, патрушев тот же, другие упыри с Лубянки масквабадской...

вижу, скоро дождемся от ЗеЛупы- ихтамнет, мы сами с собой воюем, гражданская вАйна ко-ко-ко, Крым сам ушел...

https://ic.pics.livejournal.com/seryoga76/84200965/1872624/1872624_900.jpg
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30.01.2022 23:21 Ответить
Пам'ятаємо...

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31.01.2022 00:22 Ответить
Where in the States are you from?
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31.01.2022 00:46 Ответить
Питання про те, на кого працює Зе, знято.
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31.01.2022 00:19 Ответить
За какую-то неделю вскрылись не только германские консервы но и трехлитровая зеленая банка!
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31.01.2022 00:42 Ответить
Потвори...

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31.01.2022 00:51 Ответить
Ну так правильно... они не хотят, их просто всегда заставляют..
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31.01.2022 04:11 Ответить
"Расія в кальце врагов!" Ми в курсі.
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31.01.2022 08:42 Ответить
Писав колись (ще в 2014-му):
"Росія - як голодна щука Чомусь прийняла Україну за жирного карася і кинулась її проковтнуть Однак "карась" виявився колючим "йоржем" - розчепірив колючки і застряг у неї в пащі І тепер вона крутиться а нічого зробить не може - ні проковтнуть ні виплюнуть!"
А тепер - "продовження":
Не покидаючи бажання все-таки ковтнуть Україну Росія заразила її "зеленовірусом" - щоб колючки розм"якли І коли вже приготувалася ковтать блок НАТО підкинув українцям таку купу нових "колючок" що у "щуки" пропало бажання ковтать і вона завмерла в розгубленості - "А що ж робить?!!!" "Ковтать"? Так колючки до крові горло роздеруть - здохнуть можна поки ковтнеш! Випльовувать? Так звову -таки - тільки з кров"ю!
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31.01.2022 06:56 Ответить
врет как дышит... Кацапы всегда врут. Идет подготовка, большая войск РФ концентрация со стороны Беларусии и Чернигова. После учений в Беларусии все может начаться и одновременно со стороны беларусии и РФ, по всем фронтам и направлениям.
Весна покажет все.
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31.01.2022 03:15 Ответить
Этого паяца втянули в геополитическую игру, а оно продолжает мыслить с сегодня на завтра, то есть тактически а не стратегически.

Криворожский паяц. Убогий…

Не обучаем.

Совок.

Позор Украины на этом этапе.

Есть Надежда, что его будут просто игнорировать, ибо тупой.

Жаль, что он не прошёл даже уличных битв в криворожье, а тупо кривлялся на сцене Маслюкова….

Идиот…
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31.01.2022 05:49 Ответить
Зелене опудало як завжди підставляє тих, хто нам ще допомагає
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31.01.2022 08:50 Ответить
Есть еще сомнения на кого работает зекоманда? А ну ка, патриеты голосовавшие за зе, жду каментов. Тут как бы и ответить нечего поэтому жду переход на личности и наезды за кацапську мову
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31.01.2022 08:58 Ответить
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