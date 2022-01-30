Украинские официальные лица говорят, что угрозы со стороны России нет, - Совет безопасности РФ

Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы от Москвы для Киева нет.

Об этом в воскресенье, 30 января, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Сейчас говорят о том, что Россия угрожает Украине - полная бессмысленность, нет никакой угрозы", - сказал он журналистам после возложения цветов на мемориальном Пискаревском кладбище в память жертв блокады Ленинграда.

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"Не хотим мы войны, она нам абсолютно не нужна, - подчеркнул Патрушев. - Те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные выдумки, а мы должны доказывать информацию, что нам такое развитие событий не подходит" .

"Сами украинцы, уже в частности официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет. Но американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы сражаться, предоставляя оружие, до последнего украинца. Их не волнует - будут ли какие-то потери с каждой из сторон или не будут", - сказал он.

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