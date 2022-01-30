Украинские официальные лица говорят, что угрозы со стороны России нет, - Совет безопасности РФ
Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы от Москвы для Киева нет.
Об этом в воскресенье, 30 января, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
"Сейчас говорят о том, что Россия угрожает Украине - полная бессмысленность, нет никакой угрозы", - сказал он журналистам после возложения цветов на мемориальном Пискаревском кладбище в память жертв блокады Ленинграда.
"Не хотим мы войны, она нам абсолютно не нужна, - подчеркнул Патрушев. - Те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные выдумки, а мы должны доказывать информацию, что нам такое развитие событий не подходит" .
"Сами украинцы, уже в частности официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет. Но американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы сражаться, предоставляя оружие, до последнего украинца. Их не волнует - будут ли какие-то потери с каждой из сторон или не будут", - сказал он.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza 37 мин. ·
Это так "мило", когда посольство РФ в Великобритании для оправдания действий Кремля и для того, чтоб показать, что они белые и пушистые - цитируют президента Украины и его слова о том, что "ситуация на границе не более напряженная, чем год назад". Да, это ярко. Вова теперь на подтанцовках у российской пропаганды.
ну так, у ЗеЛупы и рассеянской говно-пропоганды одни и те же кураторы, патрушев тот же, другие упыри с Лубянки масквабадской...
вижу, скоро дождемся от ЗеЛупы- ихтамнет, мы сами с собой воюем, гражданская вАйна ко-ко-ко, Крым сам ушел...
https://ic.pics.livejournal.com/seryoga76/84200965/1872624/1872624_900.jpg
Як красиво патрушєв здав зраду Зєлі/бєні!
Я просто пригадую ще 2014-тий рік, коли на сайті можна було зарегитись "без_имени"... Господи, це ж таке було болото... касапське...
Они призывают украинцев не волноваться об атаке, но мы знаем, что атака вполне возможна.
Его мнение ничего не значит. Полный ноль доверия
Патрушев лживая кацапская тварь, на нем пробы негде ставить - кровавый упырь.
Не хочет оно войны так иди нах с донбаса и Крыма со своими обсосами тварь позорная.
Х#йло говорит, что они на своей территории имеют право размещать войска где угодно. Тогда Украина на своей территории где угодно может размещать даже НАТОвские ракеты.
Торчек Криворожский.
ну так, у ЗеЛупы и рассеянской говно-пропоганды одни и те же кураторы, патрушев тот же, другие упыри с Лубянки масквабадской...
вижу, скоро дождемся от ЗеЛупы- ихтамнет, мы сами с собой воюем, гражданская вАйна ко-ко-ко, Крым сам ушел...
https://ic.pics.livejournal.com/seryoga76/84200965/1872624/1872624_900.jpg
"Росія - як голодна щука Чомусь прийняла Україну за жирного карася і кинулась її проковтнуть Однак "карась" виявився колючим "йоржем" - розчепірив колючки і застряг у неї в пащі І тепер вона крутиться а нічого зробить не може - ні проковтнуть ні виплюнуть!"
А тепер - "продовження":
Не покидаючи бажання все-таки ковтнуть Україну Росія заразила її "зеленовірусом" - щоб колючки розм"якли І коли вже приготувалася ковтать блок НАТО підкинув українцям таку купу нових "колючок" що у "щуки" пропало бажання ковтать і вона завмерла в розгубленості - "А що ж робить?!!!" "Ковтать"? Так колючки до крові горло роздеруть - здохнуть можна поки ковтнеш! Випльовувать? Так звову -таки - тільки з кров"ю!
Весна покажет все.
Криворожский паяц. Убогий…
Не обучаем.
Совок.
Позор Украины на этом этапе.
Есть Надежда, что его будут просто игнорировать, ибо тупой.
Жаль, что он не прошёл даже уличных битв в криворожье, а тупо кривлялся на сцене Маслюкова….
Идиот…