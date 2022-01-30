Украина имеет достаточно ресурсов для стабильности: в казне более 27 млрд грн, резервы НБУ – почти 30 млрд долларов, - Шмыгаль
У Украины на сегодня достаточно ресурсов для обеспечения макроэкономической и макрофинансовой стабильности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке Денис Шмигаль, подводя экономические итоги недели.
"Макроэкономическая стабильность является фундаментом для роста экономики. Сейчас у нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать макроэкономическую и макрофинансовую стабильность. На казначейском счете свыше 27 млрд грн. На валютных счетах - более 30 млрд грн. Резервы НБУ - почти 30 млрд долларов", – написал премьер-министр.
Он напомнил, что Украина уже договорилась с ЕС об очередной макрофинансовой программе в 1,2 млрд евро. Кроме того, глава правительства призвал международных партнеров поддержать не только долгосрочную модернизацию Украины, но и помочь смягчить удар по экономике через инструменты гарантий или льготного финансирования.
Шмыгаль также перечислил проекты трансформации в сфере энергетики: синхронизацию с европейской энергосетью ENTSO-E и формирование прозрачных энергетических рынков; трансформация угольных регионов; увеличение добычи собственного газа; масштабная программа термомодернизации; создание в Украине газового хаба; развитие атомного поколения, водородных технологий и реализация положений "Европейского зеленого курса". По словам Премьер-министра, эти проекты нуждаются в десятках миллиардов долларов инвестиций, поэтому государство будет активно привлекать бизнес и международных партнеров, чтобы такая трансформация была успешной.
Отметил глава правительства и результаты выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Так, за два года динамика выполнения сделки выросла на 19% и в настоящее время составляет 63%. "Только за прошлый год правительство одобрило более 60 документов, которые позволят нам максимально интегрироваться в рынки ЕС. В ближайшие 2 года мы подпишем еще 5 "безвизов" с нашими европейскими партнерами и планируем пересмотреть торговые приложения Соглашения об ассоциации", - сообщил Шмигаль.
Премьер-министр отметил, что с 1 марта правительство проиндексирует пенсии для всех пенсионеров на 14%. В среднем увеличение составит 500 грн. При этом пенсии военных пенсионеров и ликвидаторов с инвалидностью увеличатся на сумму от 700 до 1500 грн.
Как сообщалось, Национальный банк с начала 2022 года продал 1,5 млрд долларов. для сглаживания денежных колебаний. При этом в НБУ считают, что ныне валютный рынок значительно более устойчив к шокам, ведь в начале карантина в марте 2020 года гривна девальвировала на 14% против нынешних 5,1%.
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Як і все що є у зеленої влади.
Следует различать золотовалютные резервы (международные валютные резервы) и золотой запас (золотые резервы) страны. Золотые резервы (золотой запас) - это лишь часть официальных золотовалютных резервов государства, представленная в виде монетарного золота.
На 31 декабря 2021 официальные резервные активы Украины составляли 30941,0 млн. долларов США, при этом монетарное золото (включая золотые депозиты и золото в свопах) - всего лишь 1557,8 млн. долларов (5,03% от общего объема резервов). Львиную же долю международных резервов Украины составляют активы в конвертируемых валютах (ценные бумаги, валюта и депозиты).
Полностью структура золотовалютных резервов НБУ по данным МВФ за декабрь 2021 показана ниже.
Официальные международные резервы Украины на 31 декабря 2021 (млн. долл. США)
1.
Активы в иностранной валюте
29364,23
94.90%
a.
Ценные бумаги
23614,69
76.32%
b.
Валюта и депозиты
5749,54
18.58%
2.
Резервная позиция в МВФ
0,34
0.00%
3.
СПЗ
18,62
0.06%
4.
Монетарное золото
1557,76
5.03%
5.
Прочие
-
Резервные активы (всего)
30940,95
100.00%
Нацбанк продав на міжбанку за тиждень рекордний об'єм валюти за два роки Джерело: https://biz.censor.net/n3312841
З України вивели за рік дивіденди на $10 мільярдів Джерело: https://biz.censor.net/n3312841
Держборг збільшився за місяць на $3,8 мільярда, - Мінфін Джерело: https://biz.censor.net/n3312841
Заборгованість з виплати зарплат зросла за рік на 23%, - Держстат Джерело: https://biz.censor.net/n3312853
По итогам третьего квартала 2021 года https://ru.slovoidilo.ua/2021/09/14/novost/finansy/byudzhet-2022-stali-izvestny-glavnye-makropokazateli государственный долг Украины вырос на 2,2 млрд долларов, суммарно составив 129,1 млрд долларов.
....
Офіс президента хоче позичити $3-5 мільярдів для стабілізації економіки
Україна https://biz.censor.net/n3312842 щонайменше $4-5 млрд, "така сума нам потрібна", заявив президент Володимир Зеленський представникам іноземних ЗМІ. Джерело: https://biz.censor.net/n3312841
Де велика Осляча авіакомпанія? І ще куча всякої беліберди що ви там намололи з перепою?
Один раз навіть не вистичить віддати чергові борги МВФ. Фінансовий сектор майже знищений. Податки ніхто не платить, навіть ФОПи та таксисти.
Беспокоиться надо тем, кто получал платежки с начисленными «температурными коэффициентами»
https://vesti-ua.net/novosti/obschestvo/205296-zastavyat-doplatit-za-proshlye-gody-na-ukraincev-povesili-dolg-za-gaz.html
теперь я знаю кто берет кредиты в "быстро-гроши" - зеленые обаполы
Цены растут, курс доллара скачет, уровень жизни простых украинцев стремительно падает. Скрывать это уже просто бессмысленно. Как вы думаете, что собираются говорить своим избирателям в Офисе президента Зеленского?
Только не смейтесь. Там собираются во всем обвинить Запад. Проявления этого мы уже видим. На пресс-конференции для иностранных журналистов президент Зеленский практически открыто обвинил государства Запада и мировую прессу в создании паники. Зеленский почти прямо заявил, что Запад виноват в нагнетании напряженности вокруг Украины, потому что до сих пор не ввел санкции против России (гениально слышать это от человека, чья студия продает сериалы на российское телевидение) и не принял Украину в НАТО (он устав этой организации хоть читал?). Зеленский заявил, что именно это подорвало экономику страны, и практически открыто потребовал от стран Запада денег. В виде новых инвестиций и прямых вливаний.
О том же в унисон запели глава фракции «приСлуг» в ВР Давид Арахамия, лейб-политтехнолог Ермака Миша Подоляк и его верный медиа-миньон Сергей Лещенко. Дело вот в чем.
Очевидно, денег Запад даст, но далеко не столько сколько просит Зеленский. На западе прекрасно знают, что стало причиной падения экономики Украины. Там видели «грандиозную подготовку» Украины к зиме. Там следили за динамикой обогащения украинских олигархов. Там прекрасно знают о состоянии внешнего долга страны, и о том что «рекордный рост ВВП» о котором говорил Зеленский, результат мировых цен на руды, возросших после не менее рекордного падения ВВП Украины годом ранее. Чем ниже база - тем выше результат, все просто.
И да. То, что правительство Украины не готово к военному обострению на восьмой год конфликта, исчерпывающе характеризует само правительство.
Финансировать провалы Зеленского не собираются ни МВФ, ни мировой Банк, ни правительство США. В ОП это знают, и изо всех сил стараются обвинить страны Запада в падении экономики Украины.
Уже месяц близкими к Подоляку лидерами мнений и телеграмм-каналами разносится мысль, что Запад сознательно нагнетает военную истерию вокруг Украины, с целью заставить офис Зеленского выполнить Минские соглашения в российской их редакции, ублажить таким образом Путина, прекратить войну и снять санкции с России, что принесет Западу немалые барыши, естественно. А добрый молодец Зеленский, мол, сопротивляется и на уступки не идет, от того ему, мол, рушат экономику и убивают поддержку среди населения.
Со своей стороны мы авторитетно заявляем, если бы Запад действительно всего этого хотел, вся грантовая компания с Шабунина начиная, сейчас бы ревела о том, каким благом для страны будет исполнение Минских соглашений. Об этом километрами сейчас писали бы «Украинская правда» и «Новое время» Фиалы, сайты разных неправительственных организаций и тысячи профилей рядовых грантоедов. США и Британия в этом случае не поставляли бы Украине оружие. А чтобы убедить Зеленского делать как надо, Байдену хватило бы одного кивка. Мы это так же увидели на конференции, где Зеленский сбиваясь, пытался одновременно расшаркиваться перед Байденом и обвинять его в своих проблемах.
Очевидно, экономический провал страны, это заслуга команды Зеленского и только ее. Но оправдываться-то как-то надо?! В Офисе президента решили во всем обвинять Запад, руками ЛОМов и депутатов фракции.
Мы более чем уверены, результат этого «гениального решения» будет противоположен ожидаемому. Рейтинги четко показывают падение доверия украинцев как к партии Зеленского так и к самому Зеленскому. Западные правительства Зеленский уже начал бесить, об этом только что сообщили Politico. А тарифы на коммуналку уже не сдержать.
Это вполне закономерный итог правления Зеленского при котором произошло чудовищное разграбление государственных запасов зерна и сброс его по демпинговым ценам на границу.
Истинные масштабы этого еще предстоит узнать, но для избравших Зеленского жителей страны эти масштабы хорошо видны в ценниках магазинных товаров продовольственной группы.
СУБОТА, 29 СІЧНЯ 2022
27 січня народні депутати створили Тимчасову слідчу комісію для перевірки Податкової, Державної митної служби та "Нафтогазу".
Про це йдеться у http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73260 пояснювальній записці .
Так, створення комісії було спричинено "можливою корупцією в державних органах", у тому числі в Податковій службі та Державній митній службі, а також за результатами аудиту "Нафтогазу", який проводився Держаудитслужбою.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/29/681898/
А так как в экономике Украины используются для расчётов только гривны, НБУ печатает и пускает в оборот гривны на сумму равную валютному кредиту.
Но после возврата валютного долга ранее напечатанная гривна из оборота не изымается. И значит резко попышается риск инфляции, при высоких значениях которой происходит коллапс экономики.
Чтобы не допустить этого надо или запускать экономику, или осуществлять перезаем одолженных ранее средств.
Украина до сих пор квк страна дураков экономику не запустила и живёт от долга к долгу.
Как запустить экономику секрета нет - это внешние не кредиты, а инвестиции.
Инвестиции приходят в страны, в которых безопасность капитала гаррантирует не автократ-самодур, а верховенство права.
А у нас всё ещё совок и выборочное правосудие как его признак.
Вот позорный конкурс на прокурорв САП и есть наглядная демонстрация автократного мышления власти и ее влажные мечты о выборочном правосудии.
В принципе это позиция при которой власть грабит свой народ. Крадёт у него не только деньги, но и будущее.
И даже жизни преждевременно умерших и неродившихся украинцев.
Это жесть
ища для нас ключи-отмычки,
чтоб мы трудились как волы,
а ели-пили как синички.
Чому гривня тоді обвалилась???
И скажите спасибо Пороху, что он вам оставил полные закрома, которые вы, дебилы, третий год просрать не можете.