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Украина имеет достаточно ресурсов для стабильности: в казне более 27 млрд грн, резервы НБУ – почти 30 млрд долларов, - Шмыгаль

Украина имеет достаточно ресурсов для стабильности: в казне более 27 млрд грн, резервы НБУ – почти 30 млрд долларов, - Шмыгаль

У Украины на сегодня достаточно ресурсов для обеспечения макроэкономической и макрофинансовой стабильности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке Денис Шмигаль, подводя экономические итоги недели.

"Макроэкономическая стабильность является фундаментом для роста экономики. Сейчас у нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать макроэкономическую и макрофинансовую стабильность. На казначейском счете свыше 27 млрд грн. На валютных счетах - более 30 млрд грн. Резервы НБУ - почти 30 млрд долларов", – написал премьер-министр.

Он напомнил, что Украина уже договорилась с ЕС об очередной макрофинансовой программе в 1,2 млрд евро. Кроме того, глава правительства призвал международных партнеров поддержать не только долгосрочную модернизацию Украины, но и помочь смягчить удар по экономике через инструменты гарантий или льготного финансирования.

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Шмыгаль также перечислил проекты трансформации в сфере энергетики: синхронизацию с европейской энергосетью ENTSO-E и формирование прозрачных энергетических рынков; трансформация угольных регионов; увеличение добычи собственного газа; масштабная программа термомодернизации; создание в Украине газового хаба; развитие атомного поколения, водородных технологий и реализация положений "Европейского зеленого курса". По словам Премьер-министра, эти проекты нуждаются в десятках миллиардов долларов инвестиций, поэтому государство будет активно привлекать бизнес и международных партнеров, чтобы такая трансформация была успешной.

Отметил глава правительства и результаты выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Так, за два года динамика выполнения сделки выросла на 19% и в настоящее время составляет 63%. "Только за прошлый год правительство одобрило более 60 документов, которые позволят нам максимально интегрироваться в рынки ЕС. В ближайшие 2 года мы подпишем еще 5 "безвизов" с нашими европейскими партнерами и планируем пересмотреть торговые приложения Соглашения об ассоциации", - сообщил Шмигаль.

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Премьер-министр отметил, что с 1 марта правительство проиндексирует пенсии для всех пенсионеров на 14%. В среднем увеличение составит 500 грн. При этом пенсии военных пенсионеров и ликвидаторов с инвалидностью увеличатся на сумму от 700 до 1500 грн.

Как сообщалось, Национальный банк с начала 2022 года продал 1,5 млрд долларов. для сглаживания денежных колебаний. При этом в НБУ считают, что ныне валютный рынок значительно более устойчив к шокам, ведь в начале карантина в марте 2020 года гривна девальвировала на 14% против нынешних 5,1%.

Кабмин (14034) экономика (3884) стабильность (25) Шмыгаль Денис (2725)


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Топ комментарии
+13
Шмигаль бреше , як дихає , а ці цифри розраховані на лохів 😣
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30.01.2022 12:02 Ответить
+11
Якщо буде вторгнення гроші просто зникнуть в невідомому напрямку як з НБУ так і з усіх банків!
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30.01.2022 11:54 Ответить
+11
НЕ вы !! Не вы , мерзость. Так бы давно все с..ли

Следует различать золотовалютные резервы (международные валютные резервы) и золотой запас (золотые резервы) страны. Золотые резервы (золотой запас) - это лишь часть официальных золотовалютных резервов государства, представленная в виде монетарного золота.

На 31 декабря 2021 официальные резервные активы Украины составляли 30941,0 млн. долларов США, при этом монетарное золото (включая золотые депозиты и золото в свопах) - всего лишь 1557,8 млн. долларов (5,03% от общего объема резервов). Львиную же долю международных резервов Украины составляют активы в конвертируемых валютах (ценные бумаги, валюта и депозиты).

Полностью структура золотовалютных резервов НБУ по данным МВФ за декабрь 2021 показана ниже.
Официальные международные резервы Украины на 31 декабря 2021 (млн. долл. США)

1.
Активы в иностранной валюте
29364,23
94.90%


a.
Ценные бумаги
23614,69
76.32%


b.
Валюта и депозиты
5749,54
18.58%

2.
Резервная позиция в МВФ
0,34
0.00%

3.
СПЗ
18,62
0.06%

4.
Монетарное золото
1557,76
5.03%

5.
Прочие
-


Резервные активы (всего)
30940,95
100.00%
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30.01.2022 11:55 Ответить
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Якщо буде вторгнення гроші просто зникнуть в невідомому напрямку як з НБУ так і з усіх банків!
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30.01.2022 11:54 Ответить
Нема там ніяких "запасів". Там віртуальні рахунки. З грошей хіба що надруковані гривні.
Як і все що є у зеленої влади.
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30.01.2022 11:58 Ответить
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30.01.2022 16:15 Ответить
Эти деньги мизерные для войны. Кроме того хотелось бы спросить есть ли запасы продовольствия на случай продолжения наступления врага, так как наша зеленая власть разрешила олигархам активно вывозить продовольствие за границу в этом году и привела к неадекватному повышению цен на продовольствие, наши продукты в Украине дороже чем за границей. Это недопустимо в воюющей стране, да даже если бы и не было войны это недопустимо! Кроме того есть ли у нас запасы газа в газохранилищах, так как зеленая власть не закупила газ по дешевой цене летом, а сейчас цена на газ зашкаливает. Почему наша власть совершила такие ужасы и даже преступления перед народом?
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30.01.2022 17:45 Ответить
на нові дороги вистачить
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30.01.2022 12:07 Ответить
то не так працює.
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30.01.2022 14:21 Ответить
НЕ вы !! Не вы , мерзость. Так бы давно все с..ли

Следует различать золотовалютные резервы (международные валютные резервы) и золотой запас (золотые резервы) страны. Золотые резервы (золотой запас) - это лишь часть официальных золотовалютных резервов государства, представленная в виде монетарного золота.

На 31 декабря 2021 официальные резервные активы Украины составляли 30941,0 млн. долларов США, при этом монетарное золото (включая золотые депозиты и золото в свопах) - всего лишь 1557,8 млн. долларов (5,03% от общего объема резервов). Львиную же долю международных резервов Украины составляют активы в конвертируемых валютах (ценные бумаги, валюта и депозиты).

Полностью структура золотовалютных резервов НБУ по данным МВФ за декабрь 2021 показана ниже.
Официальные международные резервы Украины на 31 декабря 2021 (млн. долл. США)

1.
Активы в иностранной валюте
29364,23
94.90%


a.
Ценные бумаги
23614,69
76.32%


b.
Валюта и депозиты
5749,54
18.58%

2.
Резервная позиция в МВФ
0,34
0.00%

3.
СПЗ
18,62
0.06%

4.
Монетарное золото
1557,76
5.03%

5.
Прочие
-


Резервные активы (всего)
30940,95
100.00%
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30.01.2022 11:55 Ответить
А секрет успіху- клоун -наркоман в президентах,так що Европа- думайТЕ!
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30.01.2022 11:56 Ответить
Та да, думайТЕ. Власть тупо живущая в долг у детей и внуков

Нацбанк продав на міжбанку за тиждень рекордний об'єм валюти за два роки Джерело: https://biz.censor.net/n3312841

З України вивели за рік дивіденди на $10 мільярдів Джерело: https://biz.censor.net/n3312841

Держборг збільшився за місяць на $3,8 мільярда, - Мінфін Джерело: https://biz.censor.net/n3312841

Заборгованість з виплати зарплат зросла за рік на 23%, - Держстат Джерело: https://biz.censor.net/n3312853

По итогам третьего квартала 2021 года https://ru.slovoidilo.ua/2021/09/14/novost/finansy/byudzhet-2022-stali-izvestny-glavnye-makropokazateli государственный долг Украины вырос на 2,2 млрд долларов, суммарно составив 129,1 млрд долларов.
....
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30.01.2022 13:13 Ответить
Шмигаль бреше , як дихає , а ці цифри розраховані на лохів 😣
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30.01.2022 12:02 Ответить
Это все сильно напоминает победные реляции молодой команды Яныка в конце 2013 года. Тому тоже при "все просто отлично" срочно нужны были 3-5 млр. баксов.

Офіс президента хоче позичити $3-5 мільярдів для стабілізації економіки

Україна https://biz.censor.net/n3312842 щонайменше $4-5 млрд, "така сума нам потрібна", заявив президент Володимир Зеленський представникам іноземних ЗМІ. Джерело: https://biz.censor.net/n3312841
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30.01.2022 13:32 Ответить
Да. Шмигаль. Все в нас буде впереді. І все построїм і все зробим. Тільки до сих пір нічого не построїли і не зробили. Де аеропорти в кожному селі? Де університет Осла для ослів? Де мільярд дерев? Де спортивний майданчик для пенсіонерів в кожному дворі?
Де велика Осляча авіакомпанія? І ще куча всякої беліберди що ви там намололи з перепою?
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30.01.2022 12:04 Ответить
Порошенко вкрав.
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30.01.2022 12:07 Ответить
Єдине, що в нас стабільно - це нереальний ріст цін на все.
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30.01.2022 12:04 Ответить
ну так погасите с них овгз и долг мвф! нафига деньги где то числятся, а мы кредитуемся под сумасшедшие проценты?
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30.01.2022 12:04 Ответить
Владімссанич, ета упущєніє! Стіко грошей, які можна пустити на Велике Крадівництво, пропадає!
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30.01.2022 12:07 Ответить
это то,шо на недофинансировании армии наэкономили?
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30.01.2022 12:07 Ответить
Що таке 1 (один) мільярд долларів США , коли боргів у України на 125 млрд. доларів США.
Один раз навіть не вистичить віддати чергові борги МВФ. Фінансовий сектор майже знищений. Податки ніхто не платить, навіть ФОПи та таксисти.
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30.01.2022 12:11 Ответить
Армії влада каже грошей не треба, а іншим народ вважає не треба. Пенсії і бюджетникам ПДВ вистачить, його усі платять.
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30.01.2022 13:56 Ответить
Какая нах стабильность,рабочие места сокращаются,пром производство падает,налоги растут,бизнес климат в полной дупе,инвестиций нет,казнокрадство процветает,агенты кремля пишут законы,идиоты их принимают,зашибись стабильность.
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30.01.2022 12:15 Ответить
только было как бы 30......( вообще то заявлять за 27 миллиардов что есть якобы 30! нельзя .потому что это 3 миллиарда !!! если бы это касалось миллионов долларов или даже десятков миллионов .тогда бы запросто можно так сказать и округлить сумму .потому что действительно это мелочь в сравнение с миллиардами....а так 3 миллиарда это огромная сумма для всей страны!
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30.01.2022 12:18 Ответить
Виходячи з цих цифр - казна пуста!
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30.01.2022 12:20 Ответить
И сколько из них появилось благодаря зеленой деятельности? Это же заем все.
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30.01.2022 12:20 Ответить
Після того, як втік з країни Янукович на єдиному казначейському рахунку України знаходилось 108 тисяч гривень на всю Україну. В такому стані прем'єр міністр Яценюк і президент Порошенко прийняли Україну. 108 тисяч гривень для всіх і ні в чому собі не відмовляйте. До 2017 року коли Яценюк пішов у відставку на єдиному казначейському рахунку України стало 90 мільярдів гривень. Далі до 2019 року прем'єр міністр Гройсман довів цю цифру до 120 мільярдів гривень. В такому стані Порошенко Яценюк і Гройсман здали хазяйство. Зараз Шмигаль звітує, що станом на зараз на єдиному казначейському рахунку України є всього навсього 27 мільярдів гривень. Було 120 і зростаюча економіка, стало 27 і повний завал по всьому за що не візьмись. Краще б Шмигаль цього не писав. А якщо написав то хай розкаже як він так дохазяйнувався що в нього зі 120 стало 27. Где деньги Зин????? Чому НАБУ не відкриває кримінальне провадження????????
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30.01.2022 12:47 Ответить
Заставят доплатить за прошлые годы: на украинцев "повесили долг" за газ


Беспокоиться надо тем, кто получал платежки с начисленными «температурными коэффициентами»

https://vesti-ua.net/novosti/obschestvo/205296-zastavyat-doplatit-za-proshlye-gody-na-ukraincev-povesili-dolg-za-gaz.html
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30.01.2022 12:48 Ответить
Це явка з повинною
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30.01.2022 12:48 Ответить
т.е. вместо поддержки экономики вы уроды спаливаете резервы?
теперь я знаю кто берет кредиты в "быстро-гроши" - зеленые обаполы
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30.01.2022 12:54 Ответить
ТГ "Печерский Холм"

Цены растут, курс доллара скачет, уровень жизни простых украинцев стремительно падает. Скрывать это уже просто бессмысленно. Как вы думаете, что собираются говорить своим избирателям в Офисе президента Зеленского?
Только не смейтесь. Там собираются во всем обвинить Запад. Проявления этого мы уже видим. На пресс-конференции для иностранных журналистов президент Зеленский практически открыто обвинил государства Запада и мировую прессу в создании паники. Зеленский почти прямо заявил, что Запад виноват в нагнетании напряженности вокруг Украины, потому что до сих пор не ввел санкции против России (гениально слышать это от человека, чья студия продает сериалы на российское телевидение) и не принял Украину в НАТО (он устав этой организации хоть читал?). Зеленский заявил, что именно это подорвало экономику страны, и практически открыто потребовал от стран Запада денег. В виде новых инвестиций и прямых вливаний.
О том же в унисон запели глава фракции «приСлуг» в ВР Давид Арахамия, лейб-политтехнолог Ермака Миша Подоляк и его верный медиа-миньон Сергей Лещенко. Дело вот в чем.
Очевидно, денег Запад даст, но далеко не столько сколько просит Зеленский. На западе прекрасно знают, что стало причиной падения экономики Украины. Там видели «грандиозную подготовку» Украины к зиме. Там следили за динамикой обогащения украинских олигархов. Там прекрасно знают о состоянии внешнего долга страны, и о том что «рекордный рост ВВП» о котором говорил Зеленский, результат мировых цен на руды, возросших после не менее рекордного падения ВВП Украины годом ранее. Чем ниже база - тем выше результат, все просто.
И да. То, что правительство Украины не готово к военному обострению на восьмой год конфликта, исчерпывающе характеризует само правительство.
Финансировать провалы Зеленского не собираются ни МВФ, ни мировой Банк, ни правительство США. В ОП это знают, и изо всех сил стараются обвинить страны Запада в падении экономики Украины.
Уже месяц близкими к Подоляку лидерами мнений и телеграмм-каналами разносится мысль, что Запад сознательно нагнетает военную истерию вокруг Украины, с целью заставить офис Зеленского выполнить Минские соглашения в российской их редакции, ублажить таким образом Путина, прекратить войну и снять санкции с России, что принесет Западу немалые барыши, естественно. А добрый молодец Зеленский, мол, сопротивляется и на уступки не идет, от того ему, мол, рушат экономику и убивают поддержку среди населения.
Со своей стороны мы авторитетно заявляем, если бы Запад действительно всего этого хотел, вся грантовая компания с Шабунина начиная, сейчас бы ревела о том, каким благом для страны будет исполнение Минских соглашений. Об этом километрами сейчас писали бы «Украинская правда» и «Новое время» Фиалы, сайты разных неправительственных организаций и тысячи профилей рядовых грантоедов. США и Британия в этом случае не поставляли бы Украине оружие. А чтобы убедить Зеленского делать как надо, Байдену хватило бы одного кивка. Мы это так же увидели на конференции, где Зеленский сбиваясь, пытался одновременно расшаркиваться перед Байденом и обвинять его в своих проблемах.
Очевидно, экономический провал страны, это заслуга команды Зеленского и только ее. Но оправдываться-то как-то надо?! В Офисе президента решили во всем обвинять Запад, руками ЛОМов и депутатов фракции.
Мы более чем уверены, результат этого «гениального решения» будет противоположен ожидаемому. Рейтинги четко показывают падение доверия украинцев как к партии Зеленского так и к самому Зеленскому. Западные правительства Зеленский уже начал бесить, об этом только что сообщили Politico. А тарифы на коммуналку уже не сдержать.
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30.01.2022 12:57 Ответить
В 2019 году Зиленский стал президентом Украины. Так ненавистный ему барыга Порошенко передал ему страну, в которой на тот момент на едином казначейским щете Украины находились 120 миллиардов гривень, и 14 кварталов подряд рост економики. Сейчас так называемый Шмигаль чего то болеет про 27 миллиардов гривень на едином казначейским щете Украины. Было 120, стало 27!!!! Может етот Шмигаль объяснит куда он дел 93 миллиарда гривень???? Он хоть понимает что он сядет????! Власть Зиленского не вечна, и отвичать придется. . В уголовном кодексе это называется Хищение в особо крупных, группой лиц по предварительному сговору. Пацаны за не полных три года разворовали и угробили страну. Отвечать за это придется в серьйоз.
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30.01.2022 14:50 Ответить
На счетах АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) недостаточно средств для своевременной выплаты обязательных платежей по кредиту Экспортно-импортного банка Китая.

Это вполне закономерный итог правления Зеленского при котором произошло чудовищное разграбление государственных запасов зерна и сброс его по демпинговым ценам на границу.

Истинные масштабы этого еще предстоит узнать, но для избравших Зеленского жителей страны эти масштабы хорошо видны в ценниках магазинных товаров продовольственной группы.
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30.01.2022 13:01 Ответить
1 мільярд доларів. Це просто смішно.Рінат Ахметов, має в 10 більше, це як мінімум
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30.01.2022 13:08 Ответить
Депутати створили ТСК щодо Податкової, Державної митної служби та "Нафтогазу"

СУБОТА, 29 СІЧНЯ 2022

27 січня народні депутати створили Тимчасову слідчу комісію для перевірки Податкової, Державної митної служби та "Нафтогазу".

Про це йдеться у http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73260 пояснювальній записці .

Так, створення комісії було спричинено "можливою корупцією в державних органах", у тому числі в Податковій службі та Державній митній службі, а також за результатами аудиту "Нафтогазу", який проводився Держаудитслужбою.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/29/681898/

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30.01.2022 13:12 Ответить
Есть кандидатура на главу этой ТСК с прекрасным именем Марьяна. Страшная снаружи но добрая внутри.
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30.01.2022 13:28 Ответить
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30.01.2022 13:23 Ответить
Украина получая кредитные доллары и евро резервирует их в разделе золото-валютные резервы.
А так как в экономике Украины используются для расчётов только гривны, НБУ печатает и пускает в оборот гривны на сумму равную валютному кредиту.
Но после возврата валютного долга ранее напечатанная гривна из оборота не изымается. И значит резко попышается риск инфляции, при высоких значениях которой происходит коллапс экономики.
Чтобы не допустить этого надо или запускать экономику, или осуществлять перезаем одолженных ранее средств.
Украина до сих пор квк страна дураков экономику не запустила и живёт от долга к долгу.
Как запустить экономику секрета нет - это внешние не кредиты, а инвестиции.
Инвестиции приходят в страны, в которых безопасность капитала гаррантирует не автократ-самодур, а верховенство права.
А у нас всё ещё совок и выборочное правосудие как его признак.
Вот позорный конкурс на прокурорв САП и есть наглядная демонстрация автократного мышления власти и ее влажные мечты о выборочном правосудии.
В принципе это позиция при которой власть грабит свой народ. Крадёт у него не только деньги, но и будущее.
И даже жизни преждевременно умерших и неродившихся украинцев.
Это жесть
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30.01.2022 13:24 Ответить
Шмыг, конечно у тебя есть ресурсы для наполнения держказны - уменьшить зарплаты и пенсии пересичным украинцам, еприподнять тарифы и цены в магазинах. И всё будет «о зухенвей мы в Жмеринку поедем!».
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30.01.2022 13:30 Ответить
Вожди протерли все углы,
ища для нас ключи-отмычки,
чтоб мы трудились как волы,
а ели-пили как синички.
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30.01.2022 13:49 Ответить
Sтабілізатори Зелені дайте гроші на Армію а не на дороги для рysьких танкіv ,Зезрадники пyтлероvsькі
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30.01.2022 14:04 Ответить
Інфляційні гроші зарахували як надприбуткові, замість компенсації зарплат, пенсій і розповідають за стабільність.
Чому гривня тоді обвалилась???
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30.01.2022 14:20 Ответить
Все есть ,а доллар по 30...
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30.01.2022 14:28 Ответить
хуже не будет
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30.01.2022 14:30 Ответить
Хлопці, ви все ще до цього часу критикуєте цю моральну потвору на ймення Шмигаль, коли вже давно на часі вирішувати, що робити з цим державним зрадником і злочинцем, який грабує Україну і вбиває українців.
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30.01.2022 14:51 Ответить
Шмыга, давай доллар по восемь, ехай к судьям, нажратые в мантиях оголодали
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30.01.2022 15:28 Ответить
При желании все это сливается в течении суток. Если шо, у Яныка спросите.

И скажите спасибо Пороху, что он вам оставил полные закрома, которые вы, дебилы, третий год просрать не можете.
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30.01.2022 16:06 Ответить
Дебил! Работать нужно, а не воровать и давать преференции олигархам.
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30.01.2022 20:40 Ответить
ЗЕ и его ЗЕшоблу в отставку!!!
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31.01.2022 00:26 Ответить
ойойой зрада.
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31.01.2022 01:10 Ответить
 
 