Украина имеет достаточно ресурсов для стабильности: в казне более 27 млрд грн, резервы НБУ – почти 30 млрд долларов, - Шмыгаль

У Украины на сегодня достаточно ресурсов для обеспечения макроэкономической и макрофинансовой стабильности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке Денис Шмигаль, подводя экономические итоги недели.

"Макроэкономическая стабильность является фундаментом для роста экономики. Сейчас у нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать макроэкономическую и макрофинансовую стабильность. На казначейском счете свыше 27 млрд грн. На валютных счетах - более 30 млрд грн. Резервы НБУ - почти 30 млрд долларов", – написал премьер-министр.

Он напомнил, что Украина уже договорилась с ЕС об очередной макрофинансовой программе в 1,2 млрд евро. Кроме того, глава правительства призвал международных партнеров поддержать не только долгосрочную модернизацию Украины, но и помочь смягчить удар по экономике через инструменты гарантий или льготного финансирования.

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Шмыгаль также перечислил проекты трансформации в сфере энергетики: синхронизацию с европейской энергосетью ENTSO-E и формирование прозрачных энергетических рынков; трансформация угольных регионов; увеличение добычи собственного газа; масштабная программа термомодернизации; создание в Украине газового хаба; развитие атомного поколения, водородных технологий и реализация положений "Европейского зеленого курса". По словам Премьер-министра, эти проекты нуждаются в десятках миллиардов долларов инвестиций, поэтому государство будет активно привлекать бизнес и международных партнеров, чтобы такая трансформация была успешной.

Отметил глава правительства и результаты выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Так, за два года динамика выполнения сделки выросла на 19% и в настоящее время составляет 63%. "Только за прошлый год правительство одобрило более 60 документов, которые позволят нам максимально интегрироваться в рынки ЕС. В ближайшие 2 года мы подпишем еще 5 "безвизов" с нашими европейскими партнерами и планируем пересмотреть торговые приложения Соглашения об ассоциации", - сообщил Шмигаль.

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Премьер-министр отметил, что с 1 марта правительство проиндексирует пенсии для всех пенсионеров на 14%. В среднем увеличение составит 500 грн. При этом пенсии военных пенсионеров и ликвидаторов с инвалидностью увеличатся на сумму от 700 до 1500 грн.

Как сообщалось, Национальный банк с начала 2022 года продал 1,5 млрд долларов. для сглаживания денежных колебаний. При этом в НБУ считают, что ныне валютный рынок значительно более устойчив к шокам, ведь в начале карантина в марте 2020 года гривна девальвировала на 14% против нынешних 5,1%.