За сутки от COVID-19 в Киеве скончались 19 человек, выявлено 1058 новых случаев. Среди заболевших 257 детей - Кличко
В Киеве за минувшие сутки выявлено 1058 больных коронавирусом, 19 человек умерли.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"1 058 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 19 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8 500 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 364 604", - сообщил Кличко.
Заболели за прошедшие сутки: 510 женщин в возрасте от 18 до 96 лет и 291 мужчина в возрасте от 18 до 90 лет. А также 124 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 133 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.
Среди умерших: 9 женщин от 44 до 88 лет и 10 мужчин от 39 до 80 лет.
В больницы столицы госпитализировали 57 больных коронавирусом и 121 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 259 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 335 578 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 229, в Дарницком - 193 и в Подольском районе - 171 случай", - отметил Кличко.
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придумали, лечение вакцинами и витамином д..
на прием к врачу попасть невозможно, многие, занимаясь самолечением пили антибиотики, это многих спасло от осложнений орви..
синагога осталась недовольна, что украинцы умеют бороться с орви без "вакцин" и теперь, эта синагога, которую в Украине курирует крадуцкий, который даже не имеет диплома врача - вносит новую гадость для народа - это запрещение ряда доступных населению препаратов, в том числе и антибиотиков..
может они запретят еще хлеб, который, если есть бесконтрольно - вреден и приводит к ожирению?!
ужасно то, что у власти шариковы и дилетанты, которые развалили Украину, которые не понимают последствий их тупых решений ..
ВАКЦИНАЦІЯ ПЕРВЕНТИНА.
це не лікування.
а то, что "легче" переносится орви у уколотых, это отмазки и ложь упырей, которые навязывают эти уколы здоровому населению Украины..
что спутник, что модерна, файзер и прочий шмурдяк - не имеют права называться вакциной, так как не эффективны и не продотвращают заражение..
это грязный бизнес, и на этой афере - фарм корпорации наварили триллионы долларов..
а сказки, типа "лёгкого" протекания орви у "вакцинированных"- это лапша на такие уши, как твои..
це далеко не так..
просто під омікрон досі немає "заточеної" вакцини..
https://www.bbc.com/ukrainian/news-59121676
для супутніх хвороб..
интересно, почему шлюшко не сделало себе вторую и бустерную "вакцину?"
вместо того, чтобы заниматься больными, ветеринар шлюшко бегает с уколами за здоровым населением.. пока бегает..