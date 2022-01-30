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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве скончались 19 человек, выявлено 1058 новых случаев. Среди заболевших 257 детей - Кличко

За сутки от COVID-19 в Киеве скончались 19 человек, выявлено 1058 новых случаев. Среди заболевших 257 детей - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 1058 больных коронавирусом, 19 человек умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"1 058 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 19 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8 500 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 364 604", - сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 510 женщин в возрасте от 18 до 96 лет и 291 мужчина в возрасте от 18 до 90 лет. А также 124 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 133 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

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Среди умерших: 9 женщин от 44 до 88 лет и 10 мужчин от 39 до 80 лет.

В больницы столицы госпитализировали 57 больных коронавирусом и 121 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 259 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 335 578 жителей столицы.

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"Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 229, в Дарницком - 193 и в Подольском районе - 171 случай", - отметил Кличко.

Киев (25668) Кличко Виталий (4652) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Абсолютно в точку. Даже добавить нечего. А на счет легче/тяжелее перенесли ОРВИ - тут все зависит от того как человек лечил симптомы. Я частенько спрашиваю, когда говорят что тяжело перенесли ОРВИ, чем лечились. Знаете что мне отвечают? А что, разве есть лекарство от ковид? Вот и все. Я обычно в ответ спрашиваю, а разве есть лекарство от гриппа или другого вируса ОРВИ? Но ведь лечат же. Причем врачи всегда рекомендуют не затягивать с лечением. Так чем ковид то от вирусов данного семейства особо отличается? Вовпрос естественно риторический.
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30.01.2022 14:09 Ответить
+6
Не несіть маячню. Мені тут подібні до Вас завжди ставлять у приклад оспу. Може пригадаєте коли Ви хворіли оспою з полегшеними симптомами. Або на правець, або на кір після вакцинації? Вакцинація це профілактичний, а не лікувальний засіб, який запобігає захворюванності та розповсюдженні хвороби. У всякому разі так було до ковіду.
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30.01.2022 14:00 Ответить
+6
троллина ковидная, нисемитницу ты видишь в своем зеркале..
что спутник, что модерна, файзер и прочий шмурдяк - не имеют права называться вакциной, так как не эффективны и не продотвращают заражение..
это грязный бизнес, и на этой афере - фарм корпорации наварили триллионы долларов..
а сказки, типа "лёгкого" протекания орви у "вакцинированных"- это лапша на такие уши, как твои..
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30.01.2022 14:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Давно вже треба всі школи перевести! Половини дітей нема в класах, хворіють вчителі так, що нема, кому заміняти вже. Це не навчання. Діти все одне пропускають матеріал. Клічко, починай вже думати! https://cdnimg.rg.ru/img/content/185/87/79/2020-04-06T223423Z_1454915601_RC2AZF9VCSOS_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SCHOOLS_d_850.jpg
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30.01.2022 12:17 Ответить
Хм. А як же майже стопроцентна вакцинація вчителів?
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30.01.2022 13:32 Ответить
До чого вакцинація до зараження ? Чи не чули, що вакцинація лише полегшує протікання хвороби
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30.01.2022 13:41 Ответить
Абсолютно в точку. Даже добавить нечего. А на счет легче/тяжелее перенесли ОРВИ - тут все зависит от того как человек лечил симптомы. Я частенько спрашиваю, когда говорят что тяжело перенесли ОРВИ, чем лечились. Знаете что мне отвечают? А что, разве есть лекарство от ковид? Вот и все. Я обычно в ответ спрашиваю, а разве есть лекарство от гриппа или другого вируса ОРВИ? Но ведь лечат же. Причем врачи всегда рекомендуют не затягивать с лечением. Так чем ковид то от вирусов данного семейства особо отличается? Вовпрос естественно риторический.
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30.01.2022 14:09 Ответить
согласен, они запустили эту аферу с "вакцинами", объявили ее панацеей и оставили население без мед помощи, врачи увольняются, не выезжают на вызовы..
придумали, лечение вакцинами и витамином д..
на прием к врачу попасть невозможно, многие, занимаясь самолечением пили антибиотики, это многих спасло от осложнений орви..
синагога осталась недовольна, что украинцы умеют бороться с орви без "вакцин" и теперь, эта синагога, которую в Украине курирует крадуцкий, который даже не имеет диплома врача - вносит новую гадость для народа - это запрещение ряда доступных населению препаратов, в том числе и антибиотиков..
может они запретят еще хлеб, который, если есть бесконтрольно - вреден и приводит к ожирению?!
ужасно то, что у власти шариковы и дилетанты, которые развалили Украину, которые не понимают последствий их тупых решений ..
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30.01.2022 14:32 Ответить
ОСОБЛИВО ТУПИМ.

ВАКЦИНАЦІЯ ПЕРВЕНТИНА.

це не лікування.
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30.01.2022 21:54 Ответить
тупое ты, превентивная - должна исключать орви, а эта "вакцина" так не работает..
а то, что "легче" переносится орви у уколотых, это отмазки и ложь упырей, которые навязывают эти уколы здоровому населению Украины..
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03.02.2022 10:40 Ответить
троллина ковидная, нисемитницу ты видишь в своем зеркале..
что спутник, что модерна, файзер и прочий шмурдяк - не имеют права называться вакциной, так как не эффективны и не продотвращают заражение..
это грязный бизнес, и на этой афере - фарм корпорации наварили триллионы долларов..
а сказки, типа "лёгкого" протекания орви у "вакцинированных"- это лапша на такие уши, как твои..
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30.01.2022 14:59 Ответить
Вколоті за власним бажанням дивляться на невколотих вже з неприкритою заздрістю, бо хворіють і ті, й ці однаково.
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30.01.2022 16:39 Ответить
троль меркава,не пи..ди..

це далеко не так..

просто під омікрон досі немає "заточеної" вакцини..
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30.01.2022 21:55 Ответить
Я хворів два рази вакцинований та невакцинований. Різниця дуже велика. Троляки антиваксери вже неактуальні, йдіть трольте на дестабілізацію....
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30.01.2022 22:26 Ответить
Ви обидва можете й киснем дихати, і стероїди жерти, тбм превентивно, мені не шкода.
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30.01.2022 22:31 Ответить
Полностью согласен!!!
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30.01.2022 14:25 Ответить
Когда аргументы заканчиваются открывается методичка.
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30.01.2022 14:04 Ответить
В так званий доковідний період вакцинація застосовувалась для запобігання захворюванню у разі зараження. Бо в іншому випадку людина стає носієм вірусу і наражає на небезпеку інших. Тобто зводится нанівець сенс самої вакцинації. Якось так.
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30.01.2022 13:51 Ответить
Ніколи вакцинація не застосовувалась для запобігання захворювання - вона лише полегшувала симптоми та майже виключала ускладнення
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30.01.2022 13:55 Ответить
Не несіть маячню. Мені тут подібні до Вас завжди ставлять у приклад оспу. Може пригадаєте коли Ви хворіли оспою з полегшеними симптомами. Або на правець, або на кір після вакцинації? Вакцинація це профілактичний, а не лікувальний засіб, який запобігає захворюванності та розповсюдженні хвороби. У всякому разі так було до ковіду.
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30.01.2022 14:00 Ответить
Вакцинація від грипу запобігла поширенню цього захворювання. Ви знайомі з терміном мутації ?
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30.01.2022 14:12 Ответить
Ще раз кажу маячню несете. Ніколи в Україні не було обовʼязкової вакцинації від грипу. Ніколи в Україні щеплення від грипу не входило у календар щепленнь. Кількість людей, що регулярно робила та робить щеплення від грипу порівяно мізерна, щоб можна було говорити про те, що вона запобігла поширенню цього захворюваня. Знову ж таки особисто Вам ставлю запитання - коли останній раз саме Ви робили вакцинацію від грипу та саме від якого його штаму? Бо їх вистачає. І таки так - я знайомий з терміном мутації. Також я знайомий з терміном міжвидовий вірус. І саме тому я більш ніж впевнений, що будь які вакцини від будь якого ГРВІ приречені на фіаско. А те що зараз в статистиці у нас переважно фігурує ковід, а не інші ГРВІ - питання до тих, хто цю статистику складає. Бо є помилкою вважати, що інші збудники ГРВІ зараз взяли відпустку і десь там відпочивають. Мене теж дивує чому до ковіду епідеміями ГРВІ ми хворіли щорічно. Бувало що по дві хвилі за осінньо-зимово-весняний сезон проходило. А зараз як відрізало. Самий ковід залишився.
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30.01.2022 15:10 Ответить
Ви навмисно відводите в сторону? Де я казав, що вакцинація від грипу обов.язкова? Ви казали, що вакцинація - це проф. захід, що забобігає захворюванню та розповсюдження. Я забув поставити знак питання, тож ще раз запитаю: чи вакцинація від грипу запобігла його разповсюдженню? Моя відповідь - ні, але так само, як і вакцина від ковіду вона запобігає важким формам хвороби. Щодо вакцинації від грипу у нас на фірмі по медстрахуванню можна робити вакцину від грипу щорічно, що багато і роблять. Я не робив останні роки, т.я. ковід витіснив грип. Більшість людей не прививається від грипу, бо ризик ускладнень від грипу не є великим. Ковід в декілька разів заразніший від грипу та призводе до більш важких ускладень. Ви знову про конспірологію... Хочете сказати, що діагноз ковід - це так лікарі придумують в усіх країнах ?
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30.01.2022 22:25 Ответить
Щоб щось напевне стверджувати треба напевне знати. Але є відомі факти, є логічні висновки. Як можна запобігти вакцинацією, якщо це швидкомутуючий, та ще до того ж міжвидовий вірус. Відповідь - аж ніяк. Бо ви не щепите всіх звірів одразу з усіма людьми. Друге - я не можу брати на віру, що начебто саме вакцина полегшує симптоми хвороби. Бо наприклад сам невакцинований, перехворів на ковід досить легко. У всякому разі легше ніж болів на ГРВІ чи грип. Що мені полегшило симптоми, якщо я не вакцинувався? Може таки ліки, що я вживав. Ви можете сказати, що у мее особливий організм і я потрапив у коло тих обранців долі, що взагалі легко його переносять. Так окрім мене на нього в досить короткий термін переболіли моя дружина та ще 9 осіб з іі співробітників та членнів їх родин. Власнне вона з роботи цю пошість і приесла. Ніхто з тих хто перехворів на момент хвороби не був вакцинований. Їм що допомогло? Ах так, лікування те саме було. Так що ніякої конспирології. Взагалі немає про що говорити відносно дієвости вакцин, якщо по захворюванню та смертності вакцинованих в Україні взагалі не ведуть офіційну статистику. Чи в мене забракло клепки щоб її знайти. Може Ви допоможете. І ще раз кажу, що вакцини відносно швидкомутуючих міжвидових збудників типу ГРВІ, до яких доречі належить і родина коронавірусів, майже безсилі. Що власне і підтвержують реалії життя. Бо в іншому випадку ми б з Вам зараз про нього не теревеніли б взагалі і вже давно забули.
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30.01.2022 23:42 Ответить
Ваші слова "Вакцинація це профілактичний, а не лікувальний засіб, який запобігає захворюванності та розповсюдженні хвороби. Це не правда! Вакцинація від ковід дозволяє легше перенести хворобу, зменшуючи ризик померти чи отримати ускладнення в десятки разів. Це факт, а ваші "10 знайоми" - це плітки та баба Оля сказала.
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31.01.2022 10:44 Ответить
Немає такого визначення як "вакцинація від ковід". Є визначення "вакцинація" взагалі. І якщо вакцинація вд ковід так суттєво відрізняється від вакцинації взагалі своєю метою, то може це не вакцинація? І те що Ви мені вже вкотре у мізки вперто намагаєтесь вкласти відносно того, що вакцинація ніби-то зменшує ризики поки що в Україні статистично не доведено. Безглуздо це стверждувати не маючи статистичних данних. Все що ми про це знаємо переважно знаємо з слів або дослідженнь тих, хто саме ці вакцини активно просуває. Згодьтеся, таке собі джерело достовірної інформації. В цьому плані я скептик. Я не беру на віру все і одразу. Чому? Вище писав, що навіть на своєму прикладі не бачу прямого звʼязку вакцинації та легкого перенесення хвороби.
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31.01.2022 11:24 Ответить
В Україні та Поліші, наприклад, статично не доведень, що 99, 999 захворівших на сказ вмирають. Доведено вченими з ішних країн. Так само із іншими дослідженнями. Це коспіралогія, яку ваше завдання (скоріш за все) вбити в голови українцям, щоб більше людей потрапило до лікарень з ускладненнями та деякі з них померли. Статистично та клінічно доведено, що вакцинація від ковід та грипу запобігає ускладненням та смертям. На відміну від українських чи рашистських видань, в США та Європі дослідження та статистика не береться з бухти-барахти, а наукові видання дорожать репутаціює. Ви пропонуєте повірити вам, бо у вас статистика з 10 людей ? А в мене близько 10 людей, які захворіли після вакцинацію перенесли хворобу набагато легше, ніж ті, які хворіли без вакцинації. Ви помилились чи ввели в оману, сказавши, що "В так званий доковідний період вакцинація застосовувалась для запобігання захворюванню у разі зараження." Бо в іншому випадку людина стає носієм вірусу і наражає на небезпеку інших. Це - неправда! Почитайте хоч щось наук. популярне для розвитку
https://www.bbc.com/ukrainian/news-59121676
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31.01.2022 11:49 Ответить
Хм. Ви мені прям очі відкрили. Чесно кажучи не знав, що Бі-Бі-Сі Ньюс належить до авторитетних наукових виданнь, чи до авторитетних офіційних джерел статистичних данних. Тепер буду знати.
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31.01.2022 12:17 Ответить
Так ББС належить до авторитетних ЗМІ, які посилаються на авторитетні джерела наукової інформації. Ви знову зафейлілі, неуважно дочитавши статтю: "Згідно з результатами дослідження, опублікованими у науковому виданні "The New England Journal of Medicine", вакцина... " При такому невігластві довіряти вашим "висновкам" щодо вакцинації є абсурдом
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31.01.2022 13:06 Ответить
А хіба не меншим абсурдом є те, що ми на третьому році з Вами взагалі обговорюємо це питання. Зауважте, ніщо інше - ані грип, а ні будь яке інше ГРВІ, хоча такого масованого щеплення як від ковід від цих збудників не ведеться. Чи може здоровий глузд теж відкинемо? Ще раз наголошую. Проплачені результати грантоїдів мене не цікавлять. Ані захворюванність, ані смертність від ковід на третьому році пандемії і на другому році беспрецидентно массової вакцинації суттєво не зменшилась. Ось і усе. Можна що завгодно патякати. Факт є факт.
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31.01.2022 13:12 Ответить
Ага проплачені грантоїди - знову конспіралогія та уфологія В рашці теж грантоїди продають супутник ? Смертність не зменшилась?!!! Шоооо ?! Ви статистику читали хоч би по Україні щодо кількості нових випадків та смертей ? Знову рептілойди?!
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31.01.2022 13:29 Ответить
Як щодо мого питання чому ми досі так гостро обговорюємо ситуацію по ковід, якщо вакцини на стільки дієві? Чому треба щось чимось доводити, якщо все так распрекрасно? Чи може тому, що це абсолютно не спрацьовує? Хай там наша країна з нашими недовірливими людьми. Чому питання про ковід і досі по всьому світові на порядку денному?
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31.01.2022 13:50 Ответить
Мені та всім моїм знайомим нічого не треба доводити, але після масованої бот-атаки з рашки, на жаль, в Україні процент невакцинованих дуже великий.Ще до ковіду рашкоботи працювали щодо вакцинації дітей взагалі. Тому знову почали зявлятись випадки поліеміліту, наприклад. Гарно працюєте і дурне населення. Тому доводиться заходити під ВПН та використовувавти гуглперекладачі
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31.01.2022 13:55 Ответить
Добре, як бути з іншими країнами, де майже 80 та більше відсотків вакциновано? Чому ситуація з ковід там на порядку денному? Щодо мого прапорця - відповідаю, що коли я знаходжуся у робочій мережі він може змінюватись на інший з українського. Сподіваюсь такі визначення як "аренда обчислювальних потужностей" та "приватна віртуальна мережа" Вам знайомі. Все ж таки 21-е сторічча на дворі. Земна куля значно зменшилася у розмірах в інформаційному плані.
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31.01.2022 14:14 Ответить
Ось і добре, подивіться статистику тих країн, де 80 відсотків вакциновано, та порівняйте відношення нові випадки захворювання та смертність із показниками два роки. Скажете, смертей не стало менше в рази ? Вакцинація не потрібна ? Краще, щоб ви на роботі роботою займались, а не антивакцинатоською пропагандою...
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31.01.2022 14:21 Ответить
ковід це супутня хвороба, а мруть від пневмоній, діабету, серця та іншого
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30.01.2022 12:59 Ответить
ковід це як каталізатор..

для супутніх хвороб..
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30.01.2022 21:57 Ответить
Зверніть увагу на дії цієї сволоти, яку звуть Кличко, - як турботливо ця аморальна тварина останнім часом почала включати в свою фуфлостатистику інформацію про кількість захворілих дітей. Цей гівнюк, як і злочинна ЗЕбільна зграя намагається відпрацювати свої 30 сріблеників від міжнародного банку реконструкції та розвитку згідно угоди про позику №9250UA.
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30.01.2022 13:10 Ответить
Притула ти , гавнючара? 😠
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30.01.2022 13:32 Ответить
Розумію, що ти хворий на голівоньку, але навіть в такому стані свої питання треба адекватно формулювати.
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30.01.2022 14:41 Ответить
шлюшко окончательно добил медицину, теперь медицина в Украине - это загон толпы людей на прививки, а шлюшко гребёт откаты за эксперименты над народом..
интересно, почему шлюшко не сделало себе вторую и бустерную "вакцину?"
вместо того, чтобы заниматься больными, ветеринар шлюшко бегает с уколами за здоровым населением.. пока бегает..
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30.01.2022 13:25 Ответить
Ляшко ще не набігав на курточку , як у Степанова , тому і робить вигляд , що печеться про людей
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30.01.2022 13:35 Ответить
он заграбастал уже больше, но его тоже уберут, он много знает.. вот и бздит, с большим усердием навязывая шмурдяк народу, отрабатывая откаты от фарм корпораций, зря надеясь, что его пожалеют..
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30.01.2022 13:43 Ответить
 
 