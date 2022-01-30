За сутки от COVID-19 в Киеве скончались 19 человек, выявлено 1058 новых случаев. Среди заболевших 257 детей - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 1058 больных коронавирусом, 19 человек умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"1 058 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 19 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8 500 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 364 604", - сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 510 женщин в возрасте от 18 до 96 лет и 291 мужчина в возрасте от 18 до 90 лет. А также 124 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 133 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

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Среди умерших: 9 женщин от 44 до 88 лет и 10 мужчин от 39 до 80 лет.

В больницы столицы госпитализировали 57 больных коронавирусом и 121 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 259 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 335 578 жителей столицы.

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"Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 229, в Дарницком - 193 и в Подольском районе - 171 случай", - отметил Кличко.