Стрельба в Днепре: ГБР ищет женщину, которая вывезла Рябчука из города

Следователи Государственного бюро расследований и Национальная полиция ищут свидетелей и очевидцев, которые видели Артемия Рябчука после того, как он устроил стрельбу на Южмаше в Днепре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что подозреваемый, сбежав с места происшествия с боевым оружием, ходил по жилым кварталам города Днепр возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили. Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в г. Подгородное Днепровского района в жилые кварталы.

Граждан, видевших в указанный период Артемия Рябчука, просят позвонить по телефону 0800-350-352 (дежурная часть ТУ ДБР в г. Полтаве).

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном, что под Днепром, после того, как он сам попросил прохожую позвонить в полицию и сообщить его местонахождению.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

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