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Стрельба в Днепре: ГБР ищет женщину, которая вывезла Рябчука из города

Стрельба в Днепре: ГБР ищет женщину, которая вывезла Рябчука из города

Следователи Государственного бюро расследований и Национальная полиция ищут свидетелей и очевидцев, которые видели Артемия Рябчука после того, как он устроил стрельбу на Южмаше в Днепре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что подозреваемый, сбежав с места происшествия с боевым оружием, ходил по жилым кварталам города Днепр возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили. Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в г. Подгородное Днепровского района в жилые кварталы.

Граждан, видевших в указанный период Артемия Рябчука, просят позвонить по телефону 0800-350-352 (дежурная часть ТУ ДБР в г. Полтаве).

Читайте также: В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном, что под Днепром, после того, как он сам попросил прохожую позвонить в полицию и сообщить его местонахождению.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Днепр (4440) стрельба (3267) ГБР (3043)


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Топ комментарии
+18
А смысл ее искать?что это изменит?скажет остановил и подвезла, все.
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30.01.2022 12:29 Ответить
+15
"...почему до сих по не нашли..."
-----
Бо всі сили кинуто на встановлення факту чи був депутат Трухин (від блаЗЄнських) в своєму авто під час дтп, коли потерпіло шестеро людей
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30.01.2022 12:51 Ответить
+14
А що таке "повнота слідства" тобі відомо? Якщо вона робила це під загрозою зброї - то у цього дурня ще один склад злочину - захоплення заручника як мінімум Якщо зробила це добровільно - то склад злочину і у неї! "Посібництво у вчиненні злочину" Але щоб це встановить - треба її допитать! А потім може й очну ставку провести чи ще якісь додаткові слідчі дії - наприклад обшукать автомобіль Може він там якісь речові докази залишив?
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30.01.2022 12:40 Ответить
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Навіть у житлових кварталах дідовщина! нє то што прі савєцкам саюзє!
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30.01.2022 12:30 Ответить
, глибинно пишете, якщо забрати перше слово, то Франко та понад сотню років тому, саме про ваші дописи й черкнув:
Книги - морська глибина,
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.
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30.01.2022 15:51 Ответить
Навіщо вона їм? Тягати по судах та вимазати в лайні, що повезла під примусом? Залишилась жива - то й добре.
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30.01.2022 12:31 Ответить
чи жива ще
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30.01.2022 12:35 Ответить
А он, значит, не преступник? Создать портрет? Вы вообще в своем уме?
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30.01.2022 13:20 Ответить
да он походу такой же преступник, как и этот убийца! или инфантильное животное!
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30.01.2022 13:43 Ответить
ні, воно 66-та спроба схрещення шаленого Макса та спецназа СиСиСиРи....
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30.01.2022 14:54 Ответить
А может она его ждала. Отвезла, по дороге передала дальнейшие инструкции как себя вести. Или список терактов. Привет с Родины и показала приказ о награждении посмертно героем росии. А подонок жить еще хочет.
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30.01.2022 12:37 Ответить
Рашці так потрібен ВВшник охоронець ЗК та підприємства, яке давно непрацює. Могли розжитись аж двома автоматами і 9 ріжками. А таємниці вони напряму у керівниці Південмашу купляють і недорого, а ще дешевше у Йомбака, бо він як агент ГРУ чи ФСБ має це безкоштовно забезпечити. Та і нема там таємниць, їм ракети "Сатана" США не попиляли, а більше особливо цінного на цей час там і не було. І навіть у гарячці уявити що, щось таємне залишилось, а керівництво міцніше заліза і таємниці не продавало за всі гроші Газпрому, а Йомбак зі Шмарклею патріоти України, то чого він відразу вийти пробивався, а не захопити міфічну документацію. Це при тому що з кожним днем все більше показів, що там були нестатутні відносини. При Союзі найбільша "дідівщина" була в ВВ та стройбаті.
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30.01.2022 12:53 Ответить
Ну не скажите. Оператор каждые 30 минут сообщал, значит важный объект.
Опять же спутник полетел, который на южмаше делали.
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30.01.2022 13:53 Ответить
А ще на тумбочках стоять, НАТО в шоці. Бачу ви гуморист, той застарілий супутник когось кудись послав і вимкнувся, читайте новини.
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30.01.2022 14:00 Ответить
ваще-то он через два месяца окажется под прямым попаданием солнечных лучей на батареи и развернётся в штатное положение. как-то ты урывками новости читаешь.
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31.01.2022 08:31 Ответить
Не юродствуйте. Флаг Британии и українська мова не делают вас чем то иным от рашебота.
Для рашки достаточно самого факта. Вон как активизировались ваши коллеги на всех сайтах и форумах. На нашем городском сразу пятеро вывалили простыни.
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30.01.2022 14:19 Ответить
"Юродствуюте" саме ви разом з шмарклею та хламідією та компанією, і це бачить увесь світ, читайте світову пресу. І жовтоблакитний не робить вас українцем, бо лише кацап може заявити, що нестатутні стосунки, то це є привід кацапам напасти на Україну. А мову не знаєте бо недолугі, а Гугл не здатен вірно перекладати, ви "нелюдська підлога". І лише для кацапів, нестатутні відносини, особисто пляшка в сраку, є не тільки нормою, а "скрепой" і виступити проти цього не можна, а треба насолоджуватись. І саме боти без усіляких пишуть без жодних доказів та фактів, а коли особливо казяться, то опонент у них відразу бот. Стосовно "простыни", то вам ботам платять лише за кількість постів, а люди пишуть стільки, скільки вважають потрібним, шоб донести свою думку. Іди до свого куратора, бо вам за вашу дристівку чергові 30 разів на пляшку можна присісти, яку освятив Гундяй. Так що насолоджуйтесь, що могли, то і заробили.
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31.01.2022 03:20 Ответить
...
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30.01.2022 12:45 Ответить
удивительно почему до сих по не нашли...
камер видео/фиксации много (даже тупо на мосту и по проспектам, по которым они ехали в Подгородное.... а это почти через весь город) ... трассы не загружены в это время и номер авто можно легко рассмотреть...
если б сильно хотели - уже б установили....
( и еще...у этой женщины не было с собой телефона? ибо почему ему пришлось просить у какой-то прохожей чтоб сдаться? (понятно свой скорее всего выбросил чтоб не "вели" по симке...или это я заигрался в эксперда?)))
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30.01.2022 12:46 Ответить
"...почему до сих по не нашли..."
-----
Бо всі сили кинуто на встановлення факту чи був депутат Трухин (від блаЗЄнських) в своєму авто під час дтп, коли потерпіло шестеро людей
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30.01.2022 12:51 Ответить
А какого черта она должна было шото сообщать?
АКС-74 он сменил на АКСУ еще в ружпарке и заныкал под бушлат, магазы закинул в рюкзак...По нему шо видно шо он "лыжник" с оружием...
бабешка помогла военному...вот и все ...и откуда ей знать кто это нацгад или армеец
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30.01.2022 12:59 Ответить
ладно... допустим... в 3:40 он расстрелял "обидчиков"...в 9:20 он сдался...попросив телефон..
вопрос, допустим он ..еще какое-то время (думаю до 20 мин...ибо стрельбу слышали другие и могли вызвать полицию) шарохался по территории (убивая вахтера и ища другой выход)... потом полчаса (не более) ловил попутку, допустим в 4:40 - 5:00 он остановил эту даму...еще допустим час (хотя там меньше) он добирался до Подгороднего... итого с 6 (округляем) до 9...где оно блукало????
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30.01.2022 13:16 Ответить
Хронология вообще под вопросом.
Во-первых не факт, что подвозил один человек. Во-вторых, совсем не обязательно, что ловил машину на Рабочей. Выбежав с завода (если это было по Криворожской) - ушел во дворы, затем через балку на Поля и далее на Б.Хмельницкого - а это прямая в центр и на левый берег. Вероятность поймать попутку в Подгороднее будет выше таки на левом берегу.
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30.01.2022 13:55 Ответить
и опять упираемся в показания этой дамы - во сколько и где и как он ее остановили и во сколько она его высадила и почему в Подгородном...(и почему до этого времени не дает о себе знать, наверное ж понимает что ее показания важны для установления хранологии)
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30.01.2022 14:02 Ответить
это я к тому - что показания этой дамы важны - во сколько остановил и во сколько она его высадила (может он ей что-то рассказывал или угрожал или ...почему именно в Подгороднее и т.д)
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30.01.2022 13:17 Ответить
Писали он телефон на заводе оставил, забыл, потерял.
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30.01.2022 19:01 Ответить
ну вооот! а я ему такую смекалку приписал (типа свой выбросил чтоб по симке не вычислили))))
(про телефон, кстати, нигде на глаза не попадалось)
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30.01.2022 19:12 Ответить
Нацгвардеец, устроивший https://www.unian.net/incidents/v-nacgvardii-rasskazali-o-srochnike-strelyavshem-po-soldatam-otkloneniy-ne-nablyudalos-novosti-dnepra-11684641.html стрельбу на заводе "Южмаш" в Днепре сдался добровольно.

Об этом во время брифинга заявил заместитель директора территориального управления ГБР в г. Полтава https://www.facebook.com/suspilne.dnipro/videos/406483664610050 Владимир Шило .

"Сдался добровольно, позвонил в полицию и был задержан", - отметил он.

Шило уточнил, что нацгвардеец находился в одном из поселков недалеко от Днепра. Он попросил случайную прохожую позвонить в полицию, поскольку свой телефон оставил на месте происшествия.
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30.01.2022 21:15 Ответить
ясно...(спасибо)
удивительно... несколько раз возвращаясь за рожками...забыл про свой телефон...(где есть какая-то личная информация и связи)...
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30.01.2022 21:18 Ответить
Та да, и возможно просмотр и прокладка маршрута отхода с места преступления, учитывая что он родом из Одесской области.
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30.01.2022 21:32 Ответить
Не з дивуюся, коли ДБР "знайде" Марину Порошенко. Рідкісні кон'юктурники.
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30.01.2022 12:47 Ответить
От пітари кончені - купа свідчень - камери свідчення, свідчення самого стрілка, огляди місця подій, вилучення, так ні, ці совково-бюрократично кончені тварини починають кота за яйці тягати. Ну от потрібно задовбати ще цивільних, і потрібно на всю країну це оголошувати. А потім дивуємось чого мангери, ків, медвечуки та мураєви на свободі.
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30.01.2022 12:55 Ответить
Ти у нас кримінальне і кримінально-процесуальне право у Гарварді вчив чи у Оксфорді?
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30.01.2022 13:51 Ответить
А ****** все на сплановану акцію,скоріш за все йому обіцяли хороші гроші,в Підгородному його мали ждати і дальше вивезти,куди х.з. може в роісію,може ще куди! Коли він прибув в Підгородне,його ніхто не ждав,чувак зрозумів,що наї..ли! Почав микитити,якщо буде в бігах можуть пристрелити,тоді здався! Це моя версія. А на жертву знущань цей виродок зовсім не схожий,вигляд в нього був,коли брали,роззлюченого ,цинічного і ошуканого вбивці!
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30.01.2022 13:06 Ответить
Хня версия.
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30.01.2022 13:21 Ответить
Та якраз і ні.Хлопчику пообіцяли заробити і кинули.А тепер,що саме головне,з цього "розкручують" яка армія в Україні.
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30.01.2022 13:30 Ответить
Ти дебіл, і не бачиш різниці в "забаві" сопливого студентішки з Черкас з розстрілом психа з Нацгвардіі?
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30.01.2022 14:30 Ответить
Ту якщо так відверто то дебіл це ти,коли зразу на образу переходиш.Як ти пишеш,"можливому студентішкі",то йому пообіцяли гроші і його ж руками сіяти паніку в місті і в Україні. Закази приходили через зашифрований телеграм канал.А він то таки так,не подумавши просто рішив заробити. P.S.дивись силку на Ютуб нижче.
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30.01.2022 15:33 Ответить
Не зди. Розстільщик не псих. Мерзенний кацапоїдний вбивця
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30.01.2022 20:24 Ответить
А да. тех. что покалечили за предыдущие годы тоже наняли? Не трынди.
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30.01.2022 20:08 Ответить
Мені також задається це самим ймовірним.Приклад м.Черкаси,де шли кожен день масові мінування шкіл та ТЦ.Знайшли,місцевий студент якому платили гроші і пропонували ще більше заробити якщо він буде через свій телеграм канал поширювати інформацію яку йому скинуть.Як сам він(воно) сказало що хотів заробити грошей і Розкрутити свій телеграм канал.
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30.01.2022 13:27 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=YIWE7hlXslk
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30.01.2022 14:29 Ответить
звучить безглуздо. вивезла за місто а не підвезла..
чи може є причина думати про зговір?
як би так то вона мала бути затримана ще в день трагедії
це так працюють "реформовані"
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30.01.2022 13:18 Ответить
Тетка, скорее всего, испугалась. Думает, ну его нафиг, с нашей полицией связываться, виноватой сделают.
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30.01.2022 13:22 Ответить
Найвірогідніше.
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30.01.2022 13:37 Ответить
а может он и ее подстрелил и она нуждается в помощи? не такого быть не может
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30.01.2022 14:28 Ответить
И правильно сделала. Или задолбают допросами или пойдешь по делу или как свидетель или как сообщник. Или журналисты начнут под дверями дежурить и детям и мужу микрофоны в лицо совать а потом слова перекручивать.... Или по политике еще пойдешь когда "небайдужі грамадяни" будут орать под окнами "ты агент Кремля".... Короче радости не будет... А так пока повестка в ящик не пришла (а она и не придет никогда) - то она и не нарушила собственно ничего. Сиди себе и не смотри телевизор и новостей, и никому не говори что это ты....
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08.02.2022 15:47 Ответить
причина всего находится там, где он отбывал срок. зачем это очковтирательство? что может прояснить случайный человек?
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30.01.2022 13:29 Ответить
Еще одно животное. Её ищут что бы убедится что с ней все впорядке, он мог и ей навредить.
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30.01.2022 14:25 Ответить
в твоей палате сегодня не проветривали?
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30.01.2022 20:22 Ответить
это твое любимое место?
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30.01.2022 21:55 Ответить
она уже в дыныры или в рашке. поддельница.
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30.01.2022 13:40 Ответить
Стрельба в Днепре: ГБР ищет женщину, которая вывезла Рябчука из города Источник:

А при чому тут жінка, чи вона
когось вбивала ?
Іноді думаю що ДБР розшифровується як Дебіли Бики Рагулі
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30.01.2022 13:46 Ответить
Александр Пушкин - стихи

Сапожник

(притча)

Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
"Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?"....
Тут Апеллес прервал нетерпеливо;
"Суди, дружок, не свыше сапога!"

Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но чорт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!
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30.01.2022 13:53 Ответить
Сашко Гармата- гордість африканського континенту.
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30.01.2022 14:58 Ответить
Бери вище - він "гордий син юдейського народу"! Бо його предки від Ганнібала Петровича - "фалаші" Тобто "абіссінські юдеї" Їх та ще кілька північноафриканських спільнот що сповідують юдаїзм іменують зараз "сефарди"
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30.01.2022 15:25 Ответить
Необходимо расследовать ЧТО БЫЛО до того, а не вовремя того и после того. Главный вопрос ПОЧЕМУ. А не набивать папку/Дело всяким смитьем... Причины и следствия, а не наизнанку... "Шукають свідків та очевидців, які бачили Артемія Рябчука після того, як він вчинив стрілянину на Південмаші у Дніпрі. Наверное изучают почему именно "наказав ... відвести його до м. Підгородне Дніпровського району у житлові квартали. Найти свидетелей и колоть их на соучастников"?
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30.01.2022 14:00 Ответить
Геніально, з якого боку сидів депутат, який скоїв аварію, вони встановлювати не хочуть, а от жінку яка підвезла військового, то це «да», потрібно неодмінно встановити. Хочуть життя людині споганити
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30.01.2022 14:01 Ответить
ДБР, державне бюро рагулів. Зачем только создали эту контору? У бабы то, точно не время спросить хотят, соучастие могут прилепить.
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30.01.2022 14:06 Ответить
Вообще много вопросов с Подгородним. Туда далеко ехать (через весь город), там трасса, которая перекрывается в первую очередь, притом перекрытие трасс давно полицией отработано.
При том что гораздо ближе есть выезд в сторону Запорожья (но это опять таки трасса) или выезд в строну небольших сел. А вот там обычная сельская дорога... И маршрутки ходят чуть не 4 утра.
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30.01.2022 14:23 Ответить
Дебіли з ДБР, ва що ще не зрозуміло? Може жінку звинуватите в співучасті, бо та підкорилась озброєному ідіоту? Звідки ій знати як реагувати на солдата на вулиці з автоматом? Одна не підкорилась, то він ій вистрелив в голову і спокійнісінько про це розказує, ніби нічого й не сталось.
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30.01.2022 14:23 Ответить
Звинуватите інку в тому, що ніккуди не подзвонила? А звідки ви взяли, що прості громадяни ментам довіряють і хочуть з вами мати справу?
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30.01.2022 14:25 Ответить
Видно, хоче відшкодувати витрати на пальне.
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30.01.2022 15:27 Ответить
Ну как всегда... ГБР не там и не то ищет. Оставте пацана. Его система на это вынудила. Ваши ************ действия причина насмешек лаптиногих
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30.01.2022 17:29 Ответить
З Вами згоден! Тут проглядає гнилість радянської системи взаємовідносин
в української армії. І цьому треба класти край. Пани офіцери використовують
"дідівщину" задля так сказати підтримкі дісципліни в підрозділах.Чим вам то як
не тітушки? Хлопець втрутився в бійку і когось там захистив, не дав скалічити,
та й ще доложив по команді. А офіцерня того не любить і пішла організована
травля. "Стукач"бачите сі об'явився! Терпець увірвася хлопцеві і сталася біда!
Пригадайте як в Росії,десь на Забайкальї солдат розстріляв весь караул разом
з офіцерами. Море крови! А поступив він так тому що його обіцяли згвалтува-
ти. Ну пожалівся хлопець так званому начальніку, і що? Йому пояснили що він не
перший і не останній. Людина стала на захист своєї честі та гідності!Це було в
минулому році. Щоб людина скоїла такий злочин,то ії треба до того довести!!!
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30.01.2022 19:30 Ответить
она уже давно в днр.....
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30.01.2022 19:00 Ответить
Да, блин. Еще и женщину сюда приплетите. Ублюдки.
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30.01.2022 20:00 Ответить
Да, видать и её хотят привлечь к ответственности за расстрел, как соучастника, это зелень может сделать. А вот насчёт Вагнерцов - тишина, вроде ничего такого и не было.
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30.01.2022 21:14 Ответить
Поражает стремление следствия разыскать людей, совершенно не причастных к совершению преступления. Почему нет сообщений об аресте ответственных за инцидент офицеров? Это - несколько человек, от комполка до комвзвода.
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30.01.2022 21:46 Ответить
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