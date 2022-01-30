РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7110 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
15 872 64

Германия уже потеряла доверие целого ряда партнеров или рискует его потерять из-за позиции в конфликте с РФ, - глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер

Германия уже потеряла доверие целого ряда партнеров или рискует его потерять из-за позиции в конфликте с РФ, - глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер

"Неуклюжесть" Берлина в вопросах противоречивого газопровода "Северный поток - 2" и поставки оружия Украине привела к тому, что Германия предстала "в неприглядном, плохом свете" перед США и другими странами-союзницами.

Такое мнение высказал в опубликованном в воскресенье, 30 января, интервью агентству dpa глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Тем самым он подверг резкой критике сдержанное поведение правительства ФРГ в кризисе, возникшем на фоне угрозы российского вторжения в Украину.

"Германия уже потеряла доверие целого ряда партнеров или рискует его потерять", - сетует Ишингер. По его словам, такое сдержанное поведение Берлина играет на руку России: "Колебания некоторых немецких политиков, естественно, заметили в Москве".

Читайте также: Украинцы в Париже провели митинг против агрессивной политики России. ФОТОрепортаж

Кроме того, Ишингер, который в 2001-2006 годах был послом ФРГ в США, заявил, что ему "становится страшно" от того, что в последние дни говорят о Германии в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве и пишут в международной прессе. "Был совершен ряд неловких действий. Я не считаю их неповоротливыми, но ущерб репутации уже нанесен", - добавил он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), возглавивший правительство страны в конце 2021 года, только в середине января заявил о санкциях против достроенного, но не введенного в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", которые могут быть введены в случае вторжения РФ в Украину. В то же время, правительство Германии, в отличие от власти других стран НАТО, отказывается поставлять оружие Украине, что вызывает резкую критику не только в Киеве, но и в Польше, балтийских странах, а также в ряде других государств.

Читайте также: Нет никакой угрозы Украине со стороны РФ. Это полная бессмысленность, – секретарь Совбеза РФ Патрушев

По данным Запада, Россия перебросила в аннексированный Крым и на границу с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

В конце декабря Россия выставила ряд требований к США и НАТО по сокращению американских войск и вооружений в Европе и отказу от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили на них отказом. Серия январских переговоров с РФ окончилась безуспешно. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

Читайте также: В парламенте ФРГ призвали "урегулировать конфликт России и Украины путем дипломатии", а не предоставлением оружия

Германия (7066) россия (96157) Ишингер Вольфганг (10)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+50
И в дополнение у нас своих врагов хватает.

После визита Зеленского в Оман в украинской политике произошли резкие изменения - журналист (Видео)
Мнения / Видео 30-янв, 04:159 2 693 0
В украинской политике произошли резкие изменения после визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман в январе 2020 года. Об этом 27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Бутусов отвечал на вопрос, являются ли глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель комитета по разведке при президенте Руслан Демченко агентами России.

"Я думаю, что Демченко - российский агент. Об этом говорит не какая-то секретная информация, а его карьера и поступки. [...] Этот человек сейчас Москвой признан как их контактер в Офисе президента Украины. [...] По Андрею Ермаку у нас информации открытой, публичной нет, но мы понимаем: то, что произошло сближение с Россией - была такая попытка в 2020 года, - все это произошло в результате таинственных переговоров с неизвестными (у нас нет информации), которые состоялись у президента в Омане.

После этих переговоров, которых никто не оглашал. Как сказал президент Зеленский, это была попытка расширить торговые отношения с Оманом. Хочу обратить внимание: через два года Нацбанк опубликовал данные по товарообороту. Так вот за два года товарооборот между Оманом с Украиной не вырос вообще, ни на $1 млн", - заявил Бутусов.

Он усомнился в обоснованности пресс-релизов, которые Офис президента публиковал о поездке Зеленского в Оман.

"Так вот, после визита в Оман произошли резкие изменения в нашей политике. 26 января как раз почти два года назад был изменен в Москве куратор внешней политики Кремля в Украине. Вместо Владислава Суркова куратором вопроса Украины официально был назначен Дмитрий Козак, заместитель главы администрации Путина, человек, который был автором так называемого приднестровского мира, человек, который говорил: "Давайте прекратим стрелять, Молдова не должна воевать с Приднестровьем, это отдельная территория, давайте ее узаконим". Молдова была под давлением, ей никто не помог и в то время РФ сумела оккупировать Приднестровье", - продолжил Бутусов.

Фактически с помощью соглашений, автором которых был Козак, была узаконена оккупация Приднестровья Россией, сказал журналист.

"Там нет войны, никто не стреляет. Просто Молдова не контролирует эту территорию, а Россия через Приднестровье полностью разваливает любую попытку Молдовы провести реформы, поднять уровень жизни. Так вот, 26 января был заменен куратор отношений с Украиной в Москве, а 11 февраля произошла смена куратора внешней политики в Офисе президента: вместо Андрея Богдана зашел Андрей Ермак.

Первым делом он выдал Демченко удостоверение участника боевых действий, хотя Демченко как гражданский человек участия в боевых действиях не принимал и к фронту вообще не подъезжал. Вскоре Демченко, в июне 2020 года, назначается на пост начальника комитета по разведке. И сразу, буквально через две недели, начинается серия провалов спецопераций украинских спецслужб (прежде всего военной разведки), которые велись в России", - добавил он.

По словам Бутусова, среди таких провалов - ситуация с поставками клистронов для украинских ПВО, срыв спецоперации разведки в оккупированном Донецке и провал операции по задержанию вагнеровцев. Все эти ситуации произошли в 2020 году.
показать весь комментарий
30.01.2022 12:30 Ответить
+29
Немцы слушают заявления украинской власти, что ничего страшного не происходит на границах и имеют железобетонный аргумент не поставлять вооружения из-за отсутствия реальной угрозы вторжения...
показать весь комментарий
30.01.2022 12:35 Ответить
+28
показать весь комментарий
30.01.2022 12:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рашка хочет привести к власти в германии крайне правых, это же очевидно
показать весь комментарий
30.01.2022 12:30 Ответить
рашке похер каких взглядов тот, кого можно подкупить и шантажировать. Сегодня будут крайне правые, завтра левые, послезавтра центристы
показать весь комментарий
31.01.2022 00:13 Ответить
И в дополнение у нас своих врагов хватает.

После визита Зеленского в Оман в украинской политике произошли резкие изменения - журналист (Видео)
Мнения / Видео 30-янв, 04:159 2 693 0
В украинской политике произошли резкие изменения после визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман в январе 2020 года. Об этом 27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Бутусов отвечал на вопрос, являются ли глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель комитета по разведке при президенте Руслан Демченко агентами России.

"Я думаю, что Демченко - российский агент. Об этом говорит не какая-то секретная информация, а его карьера и поступки. [...] Этот человек сейчас Москвой признан как их контактер в Офисе президента Украины. [...] По Андрею Ермаку у нас информации открытой, публичной нет, но мы понимаем: то, что произошло сближение с Россией - была такая попытка в 2020 года, - все это произошло в результате таинственных переговоров с неизвестными (у нас нет информации), которые состоялись у президента в Омане.

После этих переговоров, которых никто не оглашал. Как сказал президент Зеленский, это была попытка расширить торговые отношения с Оманом. Хочу обратить внимание: через два года Нацбанк опубликовал данные по товарообороту. Так вот за два года товарооборот между Оманом с Украиной не вырос вообще, ни на $1 млн", - заявил Бутусов.

Он усомнился в обоснованности пресс-релизов, которые Офис президента публиковал о поездке Зеленского в Оман.

"Так вот, после визита в Оман произошли резкие изменения в нашей политике. 26 января как раз почти два года назад был изменен в Москве куратор внешней политики Кремля в Украине. Вместо Владислава Суркова куратором вопроса Украины официально был назначен Дмитрий Козак, заместитель главы администрации Путина, человек, который был автором так называемого приднестровского мира, человек, который говорил: "Давайте прекратим стрелять, Молдова не должна воевать с Приднестровьем, это отдельная территория, давайте ее узаконим". Молдова была под давлением, ей никто не помог и в то время РФ сумела оккупировать Приднестровье", - продолжил Бутусов.

Фактически с помощью соглашений, автором которых был Козак, была узаконена оккупация Приднестровья Россией, сказал журналист.

"Там нет войны, никто не стреляет. Просто Молдова не контролирует эту территорию, а Россия через Приднестровье полностью разваливает любую попытку Молдовы провести реформы, поднять уровень жизни. Так вот, 26 января был заменен куратор отношений с Украиной в Москве, а 11 февраля произошла смена куратора внешней политики в Офисе президента: вместо Андрея Богдана зашел Андрей Ермак.

Первым делом он выдал Демченко удостоверение участника боевых действий, хотя Демченко как гражданский человек участия в боевых действиях не принимал и к фронту вообще не подъезжал. Вскоре Демченко, в июне 2020 года, назначается на пост начальника комитета по разведке. И сразу, буквально через две недели, начинается серия провалов спецопераций украинских спецслужб (прежде всего военной разведки), которые велись в России", - добавил он.

По словам Бутусова, среди таких провалов - ситуация с поставками клистронов для украинских ПВО, срыв спецоперации разведки в оккупированном Донецке и провал операции по задержанию вагнеровцев. Все эти ситуации произошли в 2020 году.
показать весь комментарий
30.01.2022 12:30 Ответить
все было ясно еще после интервью Игорь Валерьича
показать весь комментарий
30.01.2022 12:32 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2022 12:59 Ответить
Все було зрозуміло, коли патріотів, починаючи з 2016 року по одному, почали доглядати структури коломойського. Догляд був персональним і тотальним.
показать весь комментарий
30.01.2022 13:37 Ответить
Германия --- Россия ==

И собака помнит, кто ее кормит. / Русская пословица/
показать весь комментарий
30.01.2022 12:32 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2022 12:44 Ответить
Стара хвойда Европи у всій власній красі
показать весь комментарий
30.01.2022 12:35 Ответить
Немцы слушают заявления украинской власти, что ничего страшного не происходит на границах и имеют железобетонный аргумент не поставлять вооружения из-за отсутствия реальной угрозы вторжения...
показать весь комментарий
30.01.2022 12:35 Ответить
І це також правда
показать весь комментарий
30.01.2022 12:39 Ответить
Ну да. Только Германия слушает. Все остальные почему-то не слушают и реагируют на то что видят. А Германия ослепла. Очень удобная позиция. При желании для любой мерзости можно найти оправдание. То не так сидишь, то не то свистишь и так далее. Не нужно груз своей ответственности перебрасывать на других. Пусть наши политики отвечают за себя, а их политики за себя. Политики меняются, а страна и народ остаются. Отношения строятся между странами. И враг сейчас не политикам нашим угрожает, а Украине.
показать весь комментарий
30.01.2022 12:49 Ответить
Многие Другие поставляют и реагируют за деньги военного бюджета США, а Германия за свои должна. Как говориться, это две большие разницы. Кроме того, немецкие кевларовые каски конечного срока использования не имеют, а на ящиках с ПТУРми смотри срок годности... Хотя... дареному коню в зубы не смотрят.
показать весь комментарий
30.01.2022 17:13 Ответить
Во-первых, из каски даже самой распрекрасной, даже без срока конечного использования врага как не старайся не завалить и не закидать ими. Во-вторых, Германия не то что сама не хочет поставлять вооружение, она даже запрещает поставлять вооружение немецкого производства тем странам, которые это вооружение у нее приобрели. Ну и в-третьих, когда речь заходит о безопасности в Европе (да, да - напомню, что Украина как в географическом смысле, так и в геополитическом является центром Европы. Последнее по крайней мере сейчас.) речь вести о деньгах как-то не комильфо - не находите? Да, как бы Вам это не казалось странным, Германия как одна из самых влиятельных в экономическом и еще больше политическом смысле европейских стран, обязана заботится о безопасности и порядке в регионе. И если она сама не/может/не способна/не хочет (выберите из этого подходящее) этого делать, то хотя бы пусть не мешает это делать другим. Если конечно так называемые демократические западные ценности и уважение международного суверенитета для нее не просто словоблудие. Тут, как говорит расхожая кацапская поговорка, или трусы наденьте, или крестик снимите.
показать весь комментарий
30.01.2022 18:58 Ответить
Ваша позиция основана на безусловной обязанности всех и всяк помогать Украине при ее неспособности справиться с собственными проблемами. Моя же позиция базируется на постулатах политэкономики, где война (особенно гражданская )определяется как самый прибыльный бизнес. Если коротко, само по себе условное географическое положение Украины в Европе никак не связано с финансами экономикополит. Евросоюза. Ну и прочее. А каски, полевой госпиталь и современный пункт управления войсками, согаситесь, тоже немало. Не звать же мольфаров к раненым, а голубинной почтой боевые донесения рассылать? Благодарю за высказанное Вами мнение.
показать весь комментарий
30.01.2022 20:12 Ответить
Хочу напомнить, что последний так называемый "прибыльный бизнес" с 1939 по 1945 год унес миллионы жизней. Вы считаете это приемлемым для бизнеса? Тогда тоже никто не считал, что нужно принять жесткую позицию и не пытаться умиротворять агрессора ибо это бессмысленно. И моя позиция базируется на том, что нужно помогать любой стране, которая подвергается агрессии. Ибо на нерушимости границ должно базироваться международное право. Иначе есть опасность скатиться до локальных международных конфликтов, которые легко могут повлечь за собой третью мировую. Да и потом, сама Германия, не смотря на свой потенциал тем не менее стремиться себя обезопасить организовывая совместные союзы как экономические так и воено-политические. Или это другое? Т.е. Германию в случае агрессии против нее защищать должны все - она же член НАТО. Других это не касается. Другие должны уступить агрессору дабы Германии жилось спокойно и вольготно. Я правильно Вас поимаю? Интересная такая позиция. Ребятки, запомните, если начнется война, то вам никак не удастся стоять в стороне и ваши газопроводы это одни из первых объектов, которые подвергнутся атаке. Ничего личного - просто бизнес. Не дать врагу пополнять свои ресурсы, торгуя газом и нефтью. Вот что тогда будут делать немцы. И почему собственно Штаты, кстати и беспокоятся почему-то об энергетической безопасности Евросоюза и Германии в частности в случае кацапской агрессии. Хм. И с чего бы это должно их волновать. Даже странно. Где Штаты а где Германия с Украиной. Интересно, правда же? Хотя забыл - это же Германия. О ней все должны беспокоится и ее защищать. Это же совсем другое дело чем Украина. И на счет гражданской войны не мелите ерунды из кацапских методичек. Гражданская война это война между гражданами одной страны, а не с орками из за поребрика. Так что в отношении Украинны мимо. У нас нет гражданской войны и не было. У нас Крым захватили кацапы и присоединили к себе. У нас на Донбассе воюют кацапские наемники под управлением кацапских военных оружием, которое поставляют кацапы.
показать весь комментарий
30.01.2022 20:27 Ответить
Просто напомню
показать весь комментарий
30.01.2022 19:02 Ответить
Кстати, одни страны оружие поставляют, другие сопутсвующее военное имущество, все в комплексе оптимально для ведения боевых сействий. Взгляните шире. И,да я крестик не ношу.
показать весь комментарий
30.01.2022 20:20 Ответить
Не нужно елозить. Германия запретила поставлять свое вооружение третьим странам, которым они владеют. Ну и если крестик не носите, то и трусы можете не надевать. Хотя та поговорка была иносказательна. Плохо, что Вы не смогли уловить смысл. Это как нельзя быть чуть-чуть беременным. Это ка нельзя в ущерб общей безопасности заигрывать с агрессором и вести с ним деловые отношения. Это как нельзя гадить где попало. Не знаю как Вам еще объяснить что такое мораль и что такое человеческие отношения.
показать весь комментарий
30.01.2022 20:35 Ответить
Дискуссию заканчиваю. Я так понял Вы образование через телевизор получаете. Удачи.
показать весь комментарий
31.01.2022 08:41 Ответить
Ну заканчиваете так заканчиваете. Только причем мое образование к некрасивому поведению Германии, честно говоря, не понимаю. Ну то такое. Не озабачивайтесь. У немцев же все хорошо. Под окнами кацапы со своими пушечками не стоят. Правда не сильно расслабляйтесь. Гитлер в свое время тоже с малого начинал.
показать весь комментарий
31.01.2022 09:44 Ответить
Вот вы трусы все упоминаете оценивая политику большей страны , я Вам лучше анекдот - "Яша переодень трусы, ты их на левую сторону надел. Мама, а как вы это узнали, по шву? Да нет, сынок, по говну."
показать весь комментарий
31.01.2022 10:02 Ответить
Поясните смысл Вашего анекдота в контексте событий на границах Украины. Я так понимаю желание Украины определять с кем вступать в союз и вообще самоопределяться это по-вашему говно? Такое только Германия имеет право делать? Я Вас правильно понял?
показать весь комментарий
31.01.2022 10:14 Ответить
Это я к тому, что у нас с Вами разные критерии оценки ситуации.
показать весь комментарий
31.01.2022 10:32 Ответить
Даже не спорю. Вы находитесь совсем в других условиях. По крайней мере толпа орков с смертоносным металлоломом под Вашими окнами не стоит. Так что ничего удивительного. Вам сейчас Ваша задница в тепле важнее всего остального. Другое дело если подобная ситуация с Вами произойдет, не приведи Господь. Тогда Вы вспомните про все те основополагающие вещи, про которые я Вам говорю.
показать весь комментарий
31.01.2022 10:37 Ответить
Соглашусь. И как говориться> " Поживем увидим, доживем узнаем, выживем поймем".
показать весь комментарий
31.01.2022 12:18 Ответить
могли б і підтримати цю гру.
показать весь комментарий
30.01.2022 17:46 Ответить
На Западе понимают чего стоят эти заявления украинской власти. Их основная цель - сдержать панику внутри страны от возможного вторжения. Поэтому все кроме немцев продолжают поставлять оружие и оказывать прочую помощь Украине.
А немцы не хотят ни в чем ссориться с Россией, они за углеводороды готовы мать родную продать. В ответ на угрозы похоронить СП2 в случае вторжения, из Германии звучит "нет, не надо смешивать политику и экономику"...
показать весь комментарий
30.01.2022 22:04 Ответить
Ганси юди
показать весь комментарий
30.01.2022 12:37 Ответить
кацЗМІ повідомляють що помер Куравльов-Афоня.
показать весь комментарий
30.01.2022 12:37 Ответить
Я категорично приєднуюсь до Вашого співчуття.
показать весь комментарий
30.01.2022 12:46 Ответить
В 2014 году Куравлев подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики Кремля по отношению к Украине.То есть поддержал вторжение. В одном из редких интервью накануне своего 80-летнего юбилея хвалил президента страны-агрессора Владимира Путина. Когда был занесен в базу "Миротворца", прокомментировал: "Я для них угроза. Я на Украине не был уже много-много десятков лет. Они мне не нужны".
Однако старый дурак имея двух детей помер в доме престарелых,очевидно он сам был угрозой для своих детей и сам не был нужен.
показать весь комментарий
30.01.2022 13:23 Ответить
Есть люди недостаточного ума. Куравлев -один из них. Именно недостаток интеллекта у лохтората позволяет паханам манипулировать его сознанием. Такого недалекого лохтората и у нас -пруд пруди. Откуда поклонникиПР ,ОПЗЖ,ЮВТ,Шария и других?Здравый смысл и инстинкт самосохранения не срабатывает?Вот и Трюдо вынужден прятаться от непривитого крайне агрессивного ,как Стахив ,лохтората. Так было во все времена ,во время всех эпидемий. Макрон специально провоцирует протесты агрессивных антиковидников,чтобы потом дубинками,газом и брандсбойтами приводить их в чувство.Украинская власть поступая мудро .Она дает право антиковидникам умереть достойно и в муках..
показать весь комментарий
30.01.2022 14:25 Ответить
зе с дерьмаком уже намотали себе два пожизненых за измену Родины !!!!
показать весь комментарий
30.01.2022 12:37 Ответить
А дерьмак офіційно зав.госп ,за шо його судить .???
показать весь комментарий
30.01.2022 13:09 Ответить
ФРГ превратилась в ГДР,опять аншлюс с кацапией.
Этот дуэт умеет развязывать войны, можно не сомневаться.
показать весь комментарий
30.01.2022 12:37 Ответить
Україна наводить лад у Європі. Розставляє все на свої місця.
показать весь комментарий
30.01.2022 12:38 Ответить
Євген Строкань


@14druzivBanderi

·
https://twitter.com/14druzivBanderi/status/1487533113039372290 13 ч



Це гостьовий адміністратор "телеканалу Рада" звати Поліна.
Ми після цього дивуємось чого москалі на кордоні, а влада нічого не робить?
Максимальний репост, треба цій сучці допомогти шукати нову роботу.

Видео https://twitter.com/i/status/1487533113039372290
показать весь комментарий
30.01.2022 12:42 Ответить
Ще одна "корабельная сосна"
показать весь комментарий
30.01.2022 12:57 Ответить
Німеечина,як прорашистська слуга втратила довіру у багатьох союзників у світі,а в української влади зароджується віра до росії ,із рашистського -окупаційного насіння ,котре останніми днями "сіють моцковські сівачі,разом із "зеленими" їх слугами",
показать весь комментарий
30.01.2022 12:45 Ответить
Немцы это пример продажности и полнейшей черной неблагодарности. Штаты которые после ВМВ вытянули их из полной разрухи и сделали одной из самых богатых стран мира они хают и подставляют при каждом удобном случае , за то ***** и Мордор они облизывают с ног до пояса и чуть ниже , при этом извиняясь перед ними по поводу и без. Так что современная Германия показала всей планете пример , что их так называемые принципы свободы и демократии легко меняются на бабло из Мордора.
показать весь комментарий
30.01.2022 12:46 Ответить
я раньше уже это прочитал... да ГАНСЫ обосрались перед всеми своими партнёрами..... много конечно помогли всем .. но когда дело дошло до оружия показали свою сущность ссыкливости и то что против рашки как то не камильфо идти... зато мы вам дадим касок 5.000 госпиталь... и отремонтируем в одессе бомбоубежище....всё это хорошо конечно.... но одно бомбоубежище в отдельно выбраном городе как то.... да и 5 тысяч касок как то маловато для войны и тэробороны... ну обделались малехо... теперь обтикайте...ссыкунишки ...))
показать весь комментарий
30.01.2022 12:52 Ответить
работает резерв (общак) путина в 1,5+ триллиона баксов и должности в газпромах и нефтепромахрф.
оказалось что самая пунктуальная нация европи, самая продажная.
показать весь комментарий
30.01.2022 13:04 Ответить
Тут не Берлин играет на руку Москве, а наоборот. Москва играет Берлин.
Через немецкую марионетку кремль может играть всем ЕС и любой из его стран в отдельности
показать весь комментарий
30.01.2022 13:07 Ответить
Все правильно, але вас не чують!!!!!!!!!
показать весь комментарий
30.01.2022 13:14 Ответить
Германия готова принять с любой стороны в любом количестве.Вот про кого Зеля рассказывал,но заменил её на Украину.
показать весь комментарий
30.01.2022 13:16 Ответить
Одни купленные куклы "Шредер" и через него другие куклы "правящая элита Германии" и по цепочке к деньгам привязали себя к куклаводу .коим они не являются и думали править энергетическим балом в Европе.Вяличия оно такое. Нырнули туда с головой что уже вылезти тяжело.Германия должна понять.что через нее и с помощью ее ломают единство Европы.по одиночке Вас разделают.и в место мира наступит раздор.какой уже начал идти!
показать весь комментарий
30.01.2022 13:17 Ответить
Да отвалите вы уже от Германии. Хватит шакалить.
Германия выживет и без этого единства. Тем более без стран-бомжей которые только для массовки в ЕС
показать весь комментарий
30.01.2022 13:37 Ответить
массовка это ты Иван.!
показать весь комментарий
30.01.2022 13:44 Ответить
З Богом Парасю, поки люди трапляються.
показать весь комментарий
30.01.2022 13:48 Ответить
Іди кацап ТУТ ВОДКИ НЕТ І БОЯРИ ТЕЖ.
показать весь комментарий
30.01.2022 14:05 Ответить
Так смешно. Защитничек Германии - это тролятина из-под питера
показать весь комментарий
30.01.2022 14:59 Ответить
А в нашому керівництві хвилює когось репутація України чи нажива перекриває все? Бо напевне, немає країни, де не говорять про нашу корупцію і нечесні суди.
показать весь комментарий
30.01.2022 13:44 Ответить
Не, ну шо есть - то есть...
показать весь комментарий
30.01.2022 14:09 Ответить
Не успела немчура чуть чуть отмыться от своего национал-социализма, созданного на учении фашизма и социализма, как с размаху вляпалась в русский рашизм созданный на учениях социализма и фашизма. Что то говно, что то говно. Немцы, вы уже скоро 100 лет, как по говну топчитесь и в говно вымазываетесь.
показать весь комментарий
30.01.2022 14:30 Ответить
удивительно что там остался хоть кто-то здравомыслящий.
Я думал, что в германии, как в раше - нормальных уже нет.
показать весь комментарий
30.01.2022 15:21 Ответить
Надо сюда Старого Зольдата прислать, это его советскоко военного психиатра работа, "ненормальных" немцев лечить.
показать весь комментарий
30.01.2022 17:28 Ответить
Ну ось навіть в Німеччині виявляється все ж є люди. Тепер їм треба допомогти
показать весь комментарий
30.01.2022 15:28 Ответить
Да, помогите, подарите мне еще один Мерцедес.
показать весь комментарий
30.01.2022 17:31 Ответить
Кто-то думает , что Германия поумнела и раскаялась? Да нечего подобного! Они просто запускают "торпедой" ПТН-ПНХ! По заветам Бисмарка, который считал себя учеником российского канцлера Горчакова. Адольф тоже пытался, но когда понял, что его "кинут" - напал. Вывод: бундесы не поумнели. Не стройте иллюзий.
показать весь комментарий
30.01.2022 16:40 Ответить
О каких довериях речь ? яйко млоко..
показать весь комментарий
30.01.2022 16:57 Ответить
Та Німеччина вже давно москальску махорку куре, яка їм може бути довіра
показать весь комментарий
31.01.2022 00:01 Ответить
 
 