Германия уже потеряла доверие целого ряда партнеров или рискует его потерять из-за позиции в конфликте с РФ, - глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер

"Неуклюжесть" Берлина в вопросах противоречивого газопровода "Северный поток - 2" и поставки оружия Украине привела к тому, что Германия предстала "в неприглядном, плохом свете" перед США и другими странами-союзницами.

Такое мнение высказал в опубликованном в воскресенье, 30 января, интервью агентству dpa глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Тем самым он подверг резкой критике сдержанное поведение правительства ФРГ в кризисе, возникшем на фоне угрозы российского вторжения в Украину.

"Германия уже потеряла доверие целого ряда партнеров или рискует его потерять", - сетует Ишингер. По его словам, такое сдержанное поведение Берлина играет на руку России: "Колебания некоторых немецких политиков, естественно, заметили в Москве".

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Кроме того, Ишингер, который в 2001-2006 годах был послом ФРГ в США, заявил, что ему "становится страшно" от того, что в последние дни говорят о Германии в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве и пишут в международной прессе. "Был совершен ряд неловких действий. Я не считаю их неповоротливыми, но ущерб репутации уже нанесен", - добавил он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), возглавивший правительство страны в конце 2021 года, только в середине января заявил о санкциях против достроенного, но не введенного в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", которые могут быть введены в случае вторжения РФ в Украину. В то же время, правительство Германии, в отличие от власти других стран НАТО, отказывается поставлять оружие Украине, что вызывает резкую критику не только в Киеве, но и в Польше, балтийских странах, а также в ряде других государств.

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По данным Запада, Россия перебросила в аннексированный Крым и на границу с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

В конце декабря Россия выставила ряд требований к США и НАТО по сокращению американских войск и вооружений в Европе и отказу от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили на них отказом. Серия январских переговоров с РФ окончилась безуспешно. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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