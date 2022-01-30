Германия уже потеряла доверие целого ряда партнеров или рискует его потерять из-за позиции в конфликте с РФ, - глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер
"Неуклюжесть" Берлина в вопросах противоречивого газопровода "Северный поток - 2" и поставки оружия Украине привела к тому, что Германия предстала "в неприглядном, плохом свете" перед США и другими странами-союзницами.
Такое мнение высказал в опубликованном в воскресенье, 30 января, интервью агентству dpa глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
Тем самым он подверг резкой критике сдержанное поведение правительства ФРГ в кризисе, возникшем на фоне угрозы российского вторжения в Украину.
"Германия уже потеряла доверие целого ряда партнеров или рискует его потерять", - сетует Ишингер. По его словам, такое сдержанное поведение Берлина играет на руку России: "Колебания некоторых немецких политиков, естественно, заметили в Москве".
Кроме того, Ишингер, который в 2001-2006 годах был послом ФРГ в США, заявил, что ему "становится страшно" от того, что в последние дни говорят о Германии в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве и пишут в международной прессе. "Был совершен ряд неловких действий. Я не считаю их неповоротливыми, но ущерб репутации уже нанесен", - добавил он.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), возглавивший правительство страны в конце 2021 года, только в середине января заявил о санкциях против достроенного, но не введенного в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", которые могут быть введены в случае вторжения РФ в Украину. В то же время, правительство Германии, в отличие от власти других стран НАТО, отказывается поставлять оружие Украине, что вызывает резкую критику не только в Киеве, но и в Польше, балтийских странах, а также в ряде других государств.
По данным Запада, Россия перебросила в аннексированный Крым и на границу с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.
В конце декабря Россия выставила ряд требований к США и НАТО по сокращению американских войск и вооружений в Европе и отказу от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили на них отказом. Серия январских переговоров с РФ окончилась безуспешно. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.
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После визита Зеленского в Оман в украинской политике произошли резкие изменения - журналист (Видео)
Мнения / Видео 30-янв, 04:159 2 693 0
В украинской политике произошли резкие изменения после визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман в январе 2020 года. Об этом 27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
Бутусов отвечал на вопрос, являются ли глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель комитета по разведке при президенте Руслан Демченко агентами России.
"Я думаю, что Демченко - российский агент. Об этом говорит не какая-то секретная информация, а его карьера и поступки. [...] Этот человек сейчас Москвой признан как их контактер в Офисе президента Украины. [...] По Андрею Ермаку у нас информации открытой, публичной нет, но мы понимаем: то, что произошло сближение с Россией - была такая попытка в 2020 года, - все это произошло в результате таинственных переговоров с неизвестными (у нас нет информации), которые состоялись у президента в Омане.
После этих переговоров, которых никто не оглашал. Как сказал президент Зеленский, это была попытка расширить торговые отношения с Оманом. Хочу обратить внимание: через два года Нацбанк опубликовал данные по товарообороту. Так вот за два года товарооборот между Оманом с Украиной не вырос вообще, ни на $1 млн", - заявил Бутусов.
Он усомнился в обоснованности пресс-релизов, которые Офис президента публиковал о поездке Зеленского в Оман.
"Так вот, после визита в Оман произошли резкие изменения в нашей политике. 26 января как раз почти два года назад был изменен в Москве куратор внешней политики Кремля в Украине. Вместо Владислава Суркова куратором вопроса Украины официально был назначен Дмитрий Козак, заместитель главы администрации Путина, человек, который был автором так называемого приднестровского мира, человек, который говорил: "Давайте прекратим стрелять, Молдова не должна воевать с Приднестровьем, это отдельная территория, давайте ее узаконим". Молдова была под давлением, ей никто не помог и в то время РФ сумела оккупировать Приднестровье", - продолжил Бутусов.
Фактически с помощью соглашений, автором которых был Козак, была узаконена оккупация Приднестровья Россией, сказал журналист.
"Там нет войны, никто не стреляет. Просто Молдова не контролирует эту территорию, а Россия через Приднестровье полностью разваливает любую попытку Молдовы провести реформы, поднять уровень жизни. Так вот, 26 января был заменен куратор отношений с Украиной в Москве, а 11 февраля произошла смена куратора внешней политики в Офисе президента: вместо Андрея Богдана зашел Андрей Ермак.
Первым делом он выдал Демченко удостоверение участника боевых действий, хотя Демченко как гражданский человек участия в боевых действиях не принимал и к фронту вообще не подъезжал. Вскоре Демченко, в июне 2020 года, назначается на пост начальника комитета по разведке. И сразу, буквально через две недели, начинается серия провалов спецопераций украинских спецслужб (прежде всего военной разведки), которые велись в России", - добавил он.
По словам Бутусова, среди таких провалов - ситуация с поставками клистронов для украинских ПВО, срыв спецоперации разведки в оккупированном Донецке и провал операции по задержанию вагнеровцев. Все эти ситуации произошли в 2020 году.
И собака помнит, кто ее кормит. / Русская пословица/
А немцы не хотят ни в чем ссориться с Россией, они за углеводороды готовы мать родную продать. В ответ на угрозы похоронить СП2 в случае вторжения, из Германии звучит "нет, не надо смешивать политику и экономику"...
Однако старый дурак имея двух детей помер в доме престарелых,очевидно он сам был угрозой для своих детей и сам не был нужен.
Этот дуэт умеет развязывать войны, можно не сомневаться.
@14druzivBanderi
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https://twitter.com/14druzivBanderi/status/1487533113039372290 13 ч
Це гостьовий адміністратор "телеканалу Рада" звати Поліна.
Ми після цього дивуємось чого москалі на кордоні, а влада нічого не робить?
Максимальний репост, треба цій сучці допомогти шукати нову роботу.
Видео https://twitter.com/i/status/1487533113039372290
оказалось что самая пунктуальная нация европи, самая продажная.
Через немецкую марионетку кремль может играть всем ЕС и любой из его стран в отдельности
Германия выживет и без этого единства. Тем более без стран-бомжей которые только для массовки в ЕС
Я думал, что в германии, как в раше - нормальных уже нет.