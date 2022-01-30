Великобритания не исключает каких-либо вариантов помощи Украине в случае нападения РФ, - глава МИД Трасс
Власти Великобритании в случае нападения России на Украину будут готовы рассмотреть любые варианты помощи Киеву.
Об этом в воскресенье, 30 января, в эфире Sky News заявила глава британского МИД Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы ничего не исключаем", - сказала она, отвечая на вопрос, какую помощь Лондон будет готов предоставить Украине при таком сценарии.
Трасс напомнила, что Великобритания уже поставляет Украине вооружение, необходимое для военных боевых действий.
Она также отметила, что Лондон может действовать "против любой компании, представляющей интерес для Кремля".
Отвечая на вопрос о том, могут ли британские власти в рамках санкций конфисковывать недвижимость крупных российских бизнесменов, министр сказала: "мы рассматриваем все варианты".
Трасс также сообщила, что из-за напряженной обстановки на востоке Европы Лондон предлагает разместить дополнительные силы в Эстонии. Кроме того, по ее словам, ВВС Великобритании стали активнее Черного моря.
Глава МИД Великобритании заявила, что приоритетом Лондона на данный момент является предотвращение нападения РФ на Украину.
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Шишки рассказывают кацапне, какие они патриоты-распатриоты, а сами покупают виллы, особняки и квартиры в европейских столицах!
Примазываются к приличному обществу.
Грудень 2019
"Обнародован текст протокола встречи представителей Европейского союза, Украины и РФ, а также компаний этих стран"
...
- отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, в т.ч. иски НАК "Нафтогаз Украины" на 12,2 млрд долл. США и на 1,33 млрд куб. м (без денежной оценки),
- снятие арестов на имущество, активы и денежные средства ПАО «Газпром», а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 г.;
Треба на по всім каналам зв'язку, включаючи радіво та телеграф безперервно оприлюднювати повні списки конфіскованого майна, з вказанням повних ПІБ-ів, адрес та назв посад всих цих чортів... Причому починаючи з найдрібніших. Аби крупніші починали метушитися і пагано спали.
Та й щодо українських хапуг тре робити рівно те ж саме.
Слава Україні та Королеві!
ибо забеали уже..
ще кілька місяців тому ніхто й не дуиав що британія може зробити такі кроки
так як і не думали що німці зрадять....
Аплодую стоячи. Нехай тепер кацапи ломають свої макитри, що це за "БУДЬ-ЯКІ" варіанти допомоги. Простір для фантазій дуже широкий. Від санкцій до вводу британськіх військ в Україну.
У янки лопнуло терпение наблюдать как шизанутый гопник трясет ржавой гранатой.
Даже в период самых сильных обострений на Донбассе (2014-2015) америкосы выражали то обеспокоенность то сильную обеспокоенность.
ЕС вообще на тот момент поджало хвост и засунуло язык в ..опу.
Зато теперь наблюдаем потрясающую картину - практически все эксперты сходятся во мнении что имеющийся наряд сил и логистика для вторжения готовы менее чем но при этом что Америка , что Британия (а также масса НАТОвского народу) ведут себя так как будто росийские дэшэбэшники с ревом и гиканьем уже неделю ломятся по территории Украины , а на Киев сыпется бравая Рязанская десантура.
Джевелины , стрелковка , патроны , СМАВы , инструкторы.... Да хохлам за предыдущие 5 лет столько не вперли сколько за последние полгода. Уже дошло до того что Сенат на полном серьезе поднял тему ленд-лиза Украине , а Величайшему неделикатно намекают то про СВИФТ то про СП-2."
Боже, бережи королеву!
Они не терпели, когда видели непотребство.
"England never bets on the underdog".
А это значит - у нас все шансы
Ukraine is very grateful to the UK for the true help.
God bless your wonderful country!
"There'll Always Be an England":
https://www.youtube.com/watch?v=rLIYYTRh3w0
Перед лицом российской агрессии, передовая украинская общественность просит Соединенное Королевство протянуть руку дружбы и помощи, объединиться в борьбе с нашим общим врагом, угрозой мирового порядка!
Защитить мир от чумы и заразы путинского нацизма - наша общая задача!
God Save the Queen!
Слава Україні!
Великая Британия во все времена выступала против фашизма....и сейчас не сходит с этого курса...
Кацапы остались одни.....время китайцам воткнут путлу нож в спину
риторика типового подонка. Це виглядає так само, як коли стався потужний землетрус на Гаїті, та багато волонтерів-рятівників з Великобританії приїхало туди виконувати рятівні роботи, місцева братва сиділа на руїнах, палила ганджубас, та казала: "Рятуйте нас! **** ви не рятуєте?"
ракетний щит вже був би давно, якби всім колгоспом не обирали ГРУшну агентуру на найвищі керівні держпосади України. А так - пів країни не є впевненою чи є війна, пів країни вважає Степана Бандеру "неоднозначною" особистістю, пів країни совкодрочєри або відверті, або латєнтні. Дядя СЕМ, воюй з РФ за нас, поки ми харчуємося російською культурою. І нема цьому ані кінця, ані краю.