Великобритания не исключает каких-либо вариантов помощи Украине в случае нападения РФ, - глава МИД Трасс

Власти Великобритании в случае нападения России на Украину будут готовы рассмотреть любые варианты помощи Киеву.

Об этом в воскресенье, 30 января, в эфире Sky News заявила глава британского МИД Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ничего не исключаем", - сказала она, отвечая на вопрос, какую помощь Лондон будет готов предоставить Украине при таком сценарии.

Трасс напомнила, что Великобритания уже поставляет Украине вооружение, необходимое для военных боевых действий.

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Она также отметила, что Лондон может действовать "против любой компании, представляющей интерес для Кремля".

Отвечая на вопрос о том, могут ли британские власти в рамках санкций конфисковывать недвижимость крупных российских бизнесменов, министр сказала: "мы рассматриваем все варианты".

Трасс также сообщила, что из-за напряженной обстановки на востоке Европы Лондон предлагает разместить дополнительные силы в Эстонии. Кроме того, по ее словам, ВВС Великобритании стали активнее Черного моря.

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Глава МИД Великобритании заявила, что приоритетом Лондона на данный момент является предотвращение нападения РФ на Украину.