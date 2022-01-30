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Новости Агрессия России против Украины Война
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Великобритания не исключает каких-либо вариантов помощи Украине в случае нападения РФ, - глава МИД Трасс

Великобритания не исключает каких-либо вариантов помощи Украине в случае нападения РФ, - глава МИД Трасс

Власти Великобритании в случае нападения России на Украину будут готовы рассмотреть любые варианты помощи Киеву.

Об этом в воскресенье, 30 января, в эфире Sky News заявила глава британского МИД Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ничего не исключаем", - сказала она, отвечая на вопрос, какую помощь Лондон будет готов предоставить Украине при таком сценарии.

Трасс напомнила, что Великобритания уже поставляет Украине вооружение, необходимое для военных боевых действий.

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Она также отметила, что Лондон может действовать "против любой компании, представляющей интерес для Кремля".

Отвечая на вопрос о том, могут ли британские власти в рамках санкций конфисковывать недвижимость крупных российских бизнесменов, министр сказала: "мы рассматриваем все варианты".

Трасс также сообщила, что из-за напряженной обстановки на востоке Европы Лондон предлагает разместить дополнительные силы в Эстонии. Кроме того, по ее словам, ВВС Великобритании стали активнее Черного моря.

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Глава МИД Великобритании заявила, что приоритетом Лондона на данный момент является предотвращение нападения РФ на Украину.

Великобритания (5023) МИД (6996) россия (96157) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+58
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30.01.2022 13:00 Ответить
+54
Дякуємо !!!
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30.01.2022 12:56 Ответить
+38
Головне не слухайте продажного рашиського недоумка-клоуна та його ФСБшних друзів.
Слава Україні та Королеві!
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30.01.2022 13:01 Ответить
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Дякуємо !!!
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30.01.2022 12:56 Ответить
Конфисковать собственность кацапов, это лучшее решение из всех возможных!
Шишки рассказывают кацапне, какие они патриоты-распатриоты, а сами покупают виллы, особняки и квартиры в европейских столицах!
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30.01.2022 12:58 Ответить
Половина ворья купила недвижимость в Лондоне.
Примазываются к приличному обществу.
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30.01.2022 13:39 Ответить
Ага. Не з пліснявою владою.

Грудень 2019
"Обнародован текст протокола встречи представителей Европейского союза, Украины и РФ, а также компаний этих стран"
...
- отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, в т.ч. иски НАК "Нафтогаз Украины" на 12,2 млрд долл. США и на 1,33 млрд куб. м (без денежной оценки),

- снятие арестов на имущество, активы и денежные средства ПАО «Газпром», а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 г.;
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30.01.2022 13:54 Ответить
Просто конфіскувати - мало.

Треба на по всім каналам зв'язку, включаючи радіво та телеграф безперервно оприлюднювати повні списки конфіскованого майна, з вказанням повних ПІБ-ів, адрес та назв посад всих цих чортів... Причому починаючи з найдрібніших. Аби крупніші починали метушитися і пагано спали.

Та й щодо українських хапуг тре робити рівно те ж саме.
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30.01.2022 18:58 Ответить
И это радует!...
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30.01.2022 12:59 Ответить
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30.01.2022 13:00 Ответить
Боже Храни Королеву!!!!
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30.01.2022 13:51 Ответить
Головне не слухайте продажного рашиського недоумка-клоуна та його ФСБшних друзів.
Слава Україні та Королеві!
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30.01.2022 13:01 Ответить
А при каких здесь мєр Львова??? Или вы своё пиво всюду втыкаете? Методичка новая???
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30.01.2022 14:01 Ответить
І ядрьону бімбу дадуть?
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30.01.2022 13:03 Ответить
Ну було ж сказано, що "не виключають БУДЬ-ЯКУ" допомогу. Тобто будуть діяти за ситуацією та рівнем загрози. А там гадайте самі що та як.
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30.01.2022 13:38 Ответить
І скажемо кацапам у нас нема ядрьоної бімби, але якщо буде потрібно, ми її застосуємо.
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30.01.2022 13:45 Ответить
Десь так. Нехай сюрприз буде. Чим менше вони знають - тим краще. Ядрьона чи не ядрьона, так звана "брудна" чи не брудна бімба - хтозна. Гадайте.
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30.01.2022 13:47 Ответить
сгодится любая,после которой на мацквабаде травка лет 500 не вырастет..
ибо забеали уже..
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30.01.2022 15:23 Ответить
К сожалению то, что травка не вырастет их не сильно напугает. Они с Китая всякий непотреб в виде типа еды давно потребляют. Они давно уже не знают вкуса настоящей еды.
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30.01.2022 15:35 Ответить
Гопник разозлил серьезных пацанов которые были не при делах...пришлось идти разбираться...и начал юлить хитрить, отходить
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30.01.2022 13:05 Ответить
Британцы тоже очень сильны как страна ( не только США ) Недаром это королевское содружество. Финансово они тоже могут насолить кацапью очень не хило. Вот это настоящие друзья. Золотая поговорка : друг познается в беде. А немцы разочаровывают как и бесхребетные жабоеды-французы
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30.01.2022 13:05 Ответить
Где там у них путинская ******* бабки отмывает как там этот район называется в Лондоне? А ведь можно реально ручейки перекрыть
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30.01.2022 13:07 Ответить
Та тут ти можеш добавити і ще з 5 країн Європи які язик в ...опу засунули!!!!!!
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30.01.2022 13:08 Ответить
Британці МОЛОДЦІ!!!!!! Але які різні висловлювання в підтримку України, Британії та німчури!!!! Німчура дуже пошкодує за свої дії!!!!!!!
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30.01.2022 13:05 Ответить
Більш-менш адекватні німецькі политики вже бʼють на сполох. Такими своїми діями Німеччина завдає собі дуже суттєвої репутаційної шкоди. А це не може не відбитися на всьому іншому. Це базові цінності. Це один з столпів на яких вибудовані та стоять відносини між цивілізованими країнами.

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30.01.2022 13:45 Ответить
дуже несподівано.
ще кілька місяців тому ніхто й не дуиав що британія може зробити такі кроки
так як і не думали що німці зрадять....
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30.01.2022 13:07 Ответить
ну про немцев вы загнули....
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30.01.2022 15:05 Ответить
Настоящие друзья!
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30.01.2022 13:07 Ответить
Я переконаний в цьому з часу, коли вони передали Україні свою антарктичну станцію "Фарадей". Я нагадаю, що кацапня тоді захопила всі станції ссср. А британці віддали Україні свою.
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30.01.2022 13:11 Ответить
Влада Великої Британії у разі нападу Росії на Україну буде готова розглянути будь-які варіанти допомоги Києву.

Аплодую стоячи. Нехай тепер кацапи ломають свої макитри, що це за "БУДЬ-ЯКІ" варіанти допомоги. Простір для фантазій дуже широкий. Від санкцій до вводу британськіх військ в Україну.
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30.01.2022 13:08 Ответить
взято с каментов блоггера элмурида: "Однако Многоходовочный по ходу переиграл сам себя в квадрате.
У янки лопнуло терпение наблюдать как шизанутый гопник трясет ржавой гранатой.
Даже в период самых сильных обострений на Донбассе (2014-2015) америкосы выражали то обеспокоенность то сильную обеспокоенность.
ЕС вообще на тот момент поджало хвост и засунуло язык в ..опу.
Зато теперь наблюдаем потрясающую картину - практически все эксперты сходятся во мнении что имеющийся наряд сил и логистика для вторжения готовы менее чем но при этом что Америка , что Британия (а также масса НАТОвского народу) ведут себя так как будто росийские дэшэбэшники с ревом и гиканьем уже неделю ломятся по территории Украины , а на Киев сыпется бравая Рязанская десантура.
Джевелины , стрелковка , патроны , СМАВы , инструкторы.... Да хохлам за предыдущие 5 лет столько не вперли сколько за последние полгода. Уже дошло до того что Сенат на полном серьезе поднял тему ленд-лиза Украине , а Величайшему неделикатно намекают то про СВИФТ то про СП-2."
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30.01.2022 13:12 Ответить
Ахахах, даже ватаноид эльмурид это понял.
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30.01.2022 23:25 Ответить
Лошат треба гнать батогом з усюди,конюшні конфіскувать,доступ до фуражу перекрить,от тоді Лавруша мерин по другому заірже!
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30.01.2022 13:14 Ответить
Нам бы от Осла и его бригады тупорылых воров избавиться и тогда при такой помощи можно не чего не бояться . И тогда сидя в окопах можно быть уверенным на 100% что не кто не сдаст Украину за твоей спиной.
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30.01.2022 13:17 Ответить
А еще Порох Мертвое море убил, это вам любой зебил подтвердит.
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30.01.2022 14:36 Ответить
І мізки у зебілів покрав.
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30.01.2022 14:51 Ответить
Просто в спам. Даже обьяснять ничего не буду. Надоели тупые зебуины.
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30.01.2022 14:46 Ответить
Так от яке воно - Золото Полуботка...
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30.01.2022 13:21 Ответить
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30.01.2022 13:21 Ответить
"Щоб якнайшвидше закінчити війну, потрібно якнайшвидше перемогти ворога і закінчити війну." (А.Гітлер)
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31.01.2022 17:49 Ответить
A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED!

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30.01.2022 13:24 Ответить
a taki ruckaja poslovica - obmanuli durachka na chetiri kulochka deistvujet i eto radujet.
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30.01.2022 13:25 Ответить
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30.01.2022 13:28 Ответить
tak tut i jestj perevod strelok i obmanuli durachkov.
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30.01.2022 14:18 Ответить
Когда UK выходила из ЕС, мне это очень не нравилось. Теперь, когда свободная от европейских всратых заморочек страна в полный рост помогает жертве агрессии и в наглую кацапскую рожу говорит правду, мне это очень нравится. Ну вот что я за человек?!
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30.01.2022 13:29 Ответить
Давайте начнем с того, что такое государство как UK ничего просто так не делает. Зачем им кормить умирающую Европу и плясать с немцами и французами под одну дудку?! Британия всегда имела свое мнение. Сейчас не трудно догадаться, что Британия ведет свою игру, но это очень выгодно для Украины!!! Нам не стоит надеятся на ЕС и необходимо срочно хвататься за возможность союза с Британией!!! Союз с Бритами дает на много больше возможностей, чем вход в ЕС.
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30.01.2022 14:16 Ответить
Таки да. Петуха из говна в Украине не слепить никогда. Да и скрепами не скрепеть...
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30.01.2022 14:57 Ответить
Британия уже предложила на днях отдельный союз- Британия, Польша и Украина.
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30.01.2022 15:01 Ответить
они знали тогда больше чем мы....англосаксы всегда на шаг впереди
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30.01.2022 15:08 Ответить
Боже, храни королеву!
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31.01.2022 08:12 Ответить
Дякуємо.
Боже, бережи королеву!
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30.01.2022 13:30 Ответить
Вот почему джентльмены появились именно в Великобритании.
Они не терпели, когда видели непотребство.
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30.01.2022 13:35 Ответить
Чому мєдвєдчук літав персональним літаком до )(уйла щонеділі?
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30.01.2022 13:51 Ответить
А почему твоё ***** из бункера не вылезает?
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30.01.2022 13:57 Ответить
Трамп бы закопал Клинтон и Байдена за 4 года своего правления. Все козыри были у него.Однако!Пленки Деркача лишний раз доказывают сговор кремлевских паханов и украинских гнид в деле хотелок Трампа.Зе - человек абсолютно новый в истеблишменте Украины. У него нет прошлого. У него есть будущее.
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30.01.2022 13:55 Ответить
,,у него есть будущее""-У тюрмі
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30.01.2022 14:52 Ответить
Любая следующая власть посадит сегодняшнюю.
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30.01.2022 14:53 Ответить
🤣
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30.01.2022 15:00 Ответить
Еще одна тварь вылезла за бабки грязьпрома
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30.01.2022 13:42 Ответить
США ,ще до виходу Англії з ЄС не тільки бачили,а й знають всі афери Німеччини в лиці Меркель і рашистів .Саме тому Англія вийшла з ЄС і саме тому США обрали для захисту України і Європи від німецько - російських авантюристів Англію,Польщу, і країни Прибалтики .В Європі не місце для німецько-російським брехливим.лицемірним,і продажним аферистам.
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30.01.2022 13:46 Ответить
Ось він момент істини, одразу видно хто є хто. Ще б допомогли гроші повернути до України вкрадені олігархами.
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30.01.2022 13:48 Ответить
вражда там давняя. В мае 1940 года Гитлер по быстрому окружил в Дюнкерке коалицию и приказал остановиться вермахту. В этот период он надеялся, что бриты запросят мира, ведь все войска в ловушке. Простояли пять дней, но бриты организовали "Динамо" и эвакуировали почти все. Потом Гитлер придумал отмазку, что это Геринг попросил дать время для авиации поработать. Все это сбылось бы, но была одна веская причина - внезапно бриты переформатировали правительство и избрали Черчиля. Зразу после его избрания Гитлер пояснил соратникам, что Черчиль никогда не сдастся и всем его планам на примирение после войны настанет конец. И после этого война с Англией, которая была так близко, отодвинулась на задний план лично до Адольфа. А сейчас бриты потому и вышли из ЕС, потому что там начали доминировать немцы во главе с фрау. И сейчас бриты ну буквально в пику ферштейнам всегда будут помогать Украине. Они и с турками вась-вась, потому что фрау решила не поставлять оружие туркам, они потому и разрабатывают свой танк. И бриты сейчас с удовольствием издеваются над рузге особенно по ее пятой колонне в Украине. Кстати, в надежности бритов сомнения нет, еще Адольф говорил Герингу, что бриты, если что то решили и подписали они будут идти до конца соглашения.
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30.01.2022 14:06 Ответить
а тут я бы еще процитировал Ретта Батлера:

"England never bets on the underdog".

А это значит - у нас все шансы
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30.01.2022 15:11 Ответить
Уинстон Черчилль подключился к Лэнд=Лизу президента Рузвельта помочь советским баранам со жратвой и прочими танками самолетами медикаментами быстрее чем помогал тем же своим родным Британцам...Удивительный был политик...воевал с нацистами с первого дня оккупации Польши...
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30.01.2022 14:09 Ответить
Так они и воевать умеют. Немцы захватили всю европу практически кроме бритов и тех стран, кто не участвовал в войне.
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30.01.2022 15:04 Ответить
It is so great that there are the people who keep their honour, honesty and courage in this crazy world.
Ukraine is very grateful to the UK for the true help.
God bless your wonderful country!
"There'll Always Be an England":
https://www.youtube.com/watch?v=rLIYYTRh3w0
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30.01.2022 14:10 Ответить
Подданные Ее Величества, не обращайте внимание на провакационные заявления коллаборациониста и наркомана Зелупы! Его избрало обманутое халявой инфантильное общество, которое начинает прозревать и каятся(хочется верить, что остатки разума проржать не успели и холодильник начинает постоянно передавать дорогой привет).

Перед лицом российской агрессии, передовая украинская общественность просит Соединенное Королевство протянуть руку дружбы и помощи, объединиться в борьбе с нашим общим врагом, угрозой мирового порядка!

Защитить мир от чумы и заразы путинского нацизма - наша общая задача!

God Save the Queen!

Слава Україні!
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30.01.2022 14:15 Ответить
Как минимум обязательное изучение английского языка во всех школах с первого класса. Со временем , как максимум , переход на латиницу и ввод второго государственного английского языка
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30.01.2022 14:21 Ответить
Кулеба красавчик,добился со своей командой огромной поддержки во всем мире!!!
Великая Британия во все времена выступала против фашизма....и сейчас не сходит с этого курса...
Кацапы остались одни.....время китайцам воткнут путлу нож в спину
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30.01.2022 14:23 Ответить
Китай союзник России к сожалению, им выгодно дружить с Россией против США, и Украины.
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30.01.2022 15:02 Ответить
Китай не "союзник", а поглотитель "россии".
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30.01.2022 15:08 Ответить
Ще не прасохлі лапатні парткі від жьолтих та карічнєвих плям після проходу британського дестроєра, біля тимачасово окупованого українського криму...І тут таке...
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30.01.2022 14:26 Ответить
Наша задача расчленение московии
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30.01.2022 15:36 Ответить
👌👌👌
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30.01.2022 16:02 Ответить
Захід прийняв нас... х...ло може розслабитись після того як поверне Крим і забереться з донецької і луганської області і за репарації за окупацію не забуде ...
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30.01.2022 18:22 Ответить
вони справжні. їх респект.
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30.01.2022 21:46 Ответить
если Британия хочет предотвратить - лучше бы прислала ракетный щит для Украины.
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30.01.2022 23:14 Ответить
"если Британия хочет предотвратить - лучше бы прислала ракетный щит для Украины. "

риторика типового подонка. Це виглядає так само, як коли стався потужний землетрус на Гаїті, та багато волонтерів-рятівників з Великобританії приїхало туди виконувати рятівні роботи, місцева братва сиділа на руїнах, палила ганджубас, та казала: "Рятуйте нас! **** ви не рятуєте?"
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30.01.2022 23:33 Ответить
То в Гаїті, може і так, але ракетний щит для України все ж краще...
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31.01.2022 17:52 Ответить
" ракетний щит для України все ж краще..."
ракетний щит вже був би давно, якби всім колгоспом не обирали ГРУшну агентуру на найвищі керівні держпосади України. А так - пів країни не є впевненою чи є війна, пів країни вважає Степана Бандеру "неоднозначною" особистістю, пів країни совкодрочєри або відверті, або латєнтні. Дядя СЕМ, воюй з РФ за нас, поки ми харчуємося російською культурою. І нема цьому ані кінця, ані краю.
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01.02.2022 11:29 Ответить
 
 