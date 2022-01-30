Путин должен выбрать между превращением России в государство дисбаланса или участника деэскалации, - глава МИД Франции Ле Дриан
Президент РФ Владимир Путин должен сделать выбор между переговорами и конфронтацией, между превращением России в государство дисбаланса или участника деэскалации.
Об этом глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил в интервью газете Le Journal du dimanche, опубликованном в воскресенье, 30 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это он (президент РФ Владимир Путин – ред.) должен сделать выбор между переговорами и конфронтацией, между превращением России в государство дисбаланса или в участника деэскалации", – сказал Ле Дриан.
Министр со ссылкой на президента Эммануэля Макрона изложил три принципа стратегии Франции по урегулированию конфликта: "жесткость, солидарность и диалог".
"Твердость, чтобы предупредить, что любое новое покушение на целостность и суверенитет Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к массированным санкциям против России", - пояснил Ле Дриан.
Солидарность Франции, по словам министра, назначена Украине, куда он приедет с визитом вместе с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок 7 и 8 февраля. Кроме того, предполагается солидарность Парижа со странами ЕС и НАТО.
"Что касается диалога, да, мы его упорно придерживаемся. Наши ответы на российские требования направлены на то, чтобы начать обсуждение с Россией для установления нового порядка безопасности и стабильности в Европе. Важно, чтобы они были на столе и обсуждались", - продолжил французский министр иностранных дел.
Он положительно откликнулся на недавнюю встречу в Париже дипломатических советников президентов Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате". "Такой встречи не было уже давно, и это доказывает, что Россия признает этот формат по-прежнему действующим. Встреча даже впервые с декабря 2019 вылилась в совместное заявление о необходимости соблюдения прекращения огня, и, по сути, четыре стороны согласились встретиться через две недели в Берлине, что тоже хорошо", - сказал Ле Дриан.
Глава МИД Франции также упомянул о телефонных разговорах Макрона с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждалось украинское урегулирование.
На вопрос, как он относится к заявлению США о том, что военные действия России против Украины возможны в феврале, Ле Дриан ответил, что
Он положительно откликнулся на недавнюю встречу в Париже дипломатических советников президентов Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате". "Такой встречи не было уже давно, и это доказывает, что Россия признает этот формат по-прежнему действующим. Встреча даже впервые с декабря 2019 вылилась в совместное заявление о необходимости соблюдения прекращения огня, и, по сути, четыре стороны согласились встретиться через две недели в Берлине, что тоже хорошо", - сказал Ле Дриан.
Глава МИД Франции также упомянул о телефонных разговорах Макрона с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждалось украинское урегулирование.
На вопрос, как он относится к заявлению США о том, что военные действия России против Украины возможны в феврале, Ле Дриан ответил, что
Он положительно откликнулся на недавнюю встречу в Париже дипломатических советников президентов Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате". "Такой встречи не было уже давно, и это доказывает, что Россия признает этот формат по-прежнему действующим. Встреча даже впервые с декабря 2019 вылилась в совместное заявление о необходимости соблюдения прекращения огня, и, по сути, четыре стороны согласились встретиться через две недели в Берлине, что тоже хорошо", - сказал Ле Дриан.
Глава МИД Франции также упомянул о телефонных разговорах Макрона с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждалось украинское урегулирование.
На вопрос, как он относится к заявлению США о том, что военные действия России против Украины возможны в феврале, Ле Дриан ответил, что
Он положительно откликнулся на недавнюю встречу в Париже дипломатических советников президентов Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате". "Такой встречи не было уже давно, и это доказывает, что Россия признает этот формат по-прежнему действующим. Встреча даже впервые с декабря 2019 вылилась в совместное заявление о необходимости соблюдения прекращения огня, и, по сути, четыре стороны согласились встретиться через две недели в Берлине, что тоже хорошо", - сказал Ле Дриан.
Глава МИД Франции также упомянул о телефонных разговорах Макрона с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждалось украинское урегулирование.
На вопрос, как он относится к заявлению США о том, что военные действия России против Украины возможны в феврале, Ле Дриан ответил, что ему не известно о принятии Москвой такого решения.
В ответ на уточнение, готова ли российская сторона в техническом и военном смысле к реализации такого сценария, министр заявил: "сегодня, да. Поэтому ситуация очень серьезная".
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є один здоровенний +
він, не освідомлюючи цього, так згуртував Українців,
що до цього часу такої єдності і патріотизму серед Українців не було ніколи в історії..
"уровень русофобии в Украине всё еще недостаточный".
Вот только внутренний враг (коррупционеры и воры у власти)
пользуется отвлечением внимания на внешнего и крадёт полным ходом.
Ще одна торпеда *****.
Готуєш ти такий напад на сусіда, рушницю перевірив, набоїв купив, підготувався, вийшов до паркану, вже ногу задрав, щоб перелізти, а потім взяв і передумав, пішов далі в хату бухати. Все! Ти тепер не нападник, а "учасник деескалації"!
Дибіли, Росія ІНІЦІАТОР ЕСКАЛАЦІЇ, її першопричина, а не учасник, тим більше, деескалації.
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
Юрий Нестеренко
Як в українському варіанті стосовно "політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту" - чи якось інакше? Якщо інакше - то як саме?
Как то читал книгу "1984" Джорджа Оруэла.
И понимал почему ее запретили в СССР: совок в этой книге, отражался как в зеркале!
Но я ошибся: перечитав эту книгу еще раз, я понял что не СССР показан в этой книге, а современная рашка.
Все до мельчайших подробностей: и бессмысленные войны и террористические атаки против своих граждан и смена союзников с быстротой молнии!
Так, недавно она узнала об исчезновении пса-разведчика, который, очевидно, задумался о романтике на передовой и отправился искать подружку.
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