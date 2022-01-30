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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин должен выбрать между превращением России в государство дисбаланса или участника деэскалации, - глава МИД Франции Ле Дриан

Путин должен выбрать между превращением России в государство дисбаланса или участника деэскалации, - глава МИД Франции Ле Дриан

Президент РФ Владимир Путин должен сделать выбор между переговорами и конфронтацией, между превращением России в государство дисбаланса или участника деэскалации.

Об этом глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил в интервью газете Le Journal du dimanche, опубликованном в воскресенье, 30 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это он (президент РФ Владимир Путин – ред.) должен сделать выбор между переговорами и конфронтацией, между превращением России в государство дисбаланса или в участника деэскалации", – сказал Ле Дриан.

Министр со ссылкой на президента Эммануэля Макрона изложил три принципа стратегии Франции по урегулированию конфликта: "жесткость, солидарность и диалог".

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"Твердость, чтобы предупредить, что любое новое покушение на целостность и суверенитет Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к массированным санкциям против России", - пояснил Ле Дриан.

Солидарность Франции, по словам министра, назначена Украине, куда он приедет с визитом вместе с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок 7 и 8 февраля. Кроме того, предполагается солидарность Парижа со странами ЕС и НАТО.

"Что касается диалога, да, мы его упорно придерживаемся. Наши ответы на российские требования направлены на то, чтобы начать обсуждение с Россией для установления нового порядка безопасности и стабильности в Европе. Важно, чтобы они были на столе и обсуждались", - продолжил французский министр иностранных дел.

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Он положительно откликнулся на недавнюю встречу в Париже дипломатических советников президентов Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате". "Такой встречи не было уже давно, и это доказывает, что Россия признает этот формат по-прежнему действующим. Встреча даже впервые с декабря 2019 вылилась в совместное заявление о необходимости соблюдения прекращения огня, и, по сути, четыре стороны согласились встретиться через две недели в Берлине, что тоже хорошо", - сказал Ле Дриан.

Глава МИД Франции также упомянул о телефонных разговорах Макрона с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждалось украинское урегулирование.

На вопрос, как он относится к заявлению США о том, что военные действия России против Украины возможны в феврале, Ле Дриан ответил, что 

Он положительно откликнулся на недавнюю встречу в Париже дипломатических советников президентов Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате". "Такой встречи не было уже давно, и это доказывает, что Россия признает этот формат по-прежнему действующим. Встреча даже впервые с декабря 2019 вылилась в совместное заявление о необходимости соблюдения прекращения огня, и, по сути, четыре стороны согласились встретиться через две недели в Берлине, что тоже хорошо", - сказал Ле Дриан.

Глава МИД Франции также упомянул о телефонных разговорах Макрона с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждалось украинское урегулирование.

На вопрос, как он относится к заявлению США о том, что военные действия России против Украины возможны в феврале, Ле Дриан ответил, что

Он положительно откликнулся на недавнюю встречу в Париже дипломатических советников президентов Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате". "Такой встречи не было уже давно, и это доказывает, что Россия признает этот формат по-прежнему действующим. Встреча даже впервые с декабря 2019 вылилась в совместное заявление о необходимости соблюдения прекращения огня, и, по сути, четыре стороны согласились встретиться через две недели в Берлине, что тоже хорошо", - сказал Ле Дриан.

Глава МИД Франции также упомянул о телефонных разговорах Макрона с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждалось украинское урегулирование.

На вопрос, как он относится к заявлению США о том, что военные действия России против Украины возможны в феврале, Ле Дриан ответил, что

Он положительно откликнулся на недавнюю встречу в Париже дипломатических советников президентов Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате". "Такой встречи не было уже давно, и это доказывает, что Россия признает этот формат по-прежнему действующим. Встреча даже впервые с декабря 2019 вылилась в совместное заявление о необходимости соблюдения прекращения огня, и, по сути, четыре стороны согласились встретиться через две недели в Берлине, что тоже хорошо", - сказал Ле Дриан.

Глава МИД Франции также упомянул о телефонных разговорах Макрона с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждалось украинское урегулирование.

На вопрос, как он относится к заявлению США о том, что военные действия России против Украины возможны в феврале, Ле Дриан ответил, что ему не известно о принятии Москвой такого решения.

Читайте также: Путин заверил Макрона, что не хочет эскалации

В ответ на уточнение, готова ли российская сторона в техническом и военном смысле к реализации такого сценария, министр заявил: "сегодня, да. Поэтому ситуация очень серьезная".

МИД (6996) путин владимир (31551) россия (96157) Франция (3541) Ле Дриан (88)


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Топ комментарии
+7
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30.01.2022 13:49 Ответить
+6
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!

Юрий Нестеренко
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30.01.2022 14:13 Ответить
+4
не зважаючи на те що творить путін останнє десятиліття,
є один здоровенний +
він, не освідомлюючи цього, так згуртував Українців,
що до цього часу такої єдності і патріотизму серед Українців не було ніколи в історії..
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30.01.2022 13:40 Ответить
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не зважаючи на те що творить путін останнє десятиліття,
є один здоровенний +
він, не освідомлюючи цього, так згуртував Українців,
що до цього часу такої єдності і патріотизму серед Українців не було ніколи в історії..
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30.01.2022 13:40 Ответить
А я тут согласен со Стерненко -
"уровень русофобии в Украине всё еще недостаточный".
Вот только внутренний враг (коррупционеры и воры у власти)
пользуется отвлечением внимания на внешнего и крадёт полным ходом.
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30.01.2022 14:04 Ответить
Бла бла бла
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30.01.2022 13:43 Ответить
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30.01.2022 13:50 Ответить
«для встановлення НОВОГО порядку безпеки і стабільності в Європі»

Ще одна торпеда *****.
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30.01.2022 13:44 Ответить
є зрушення невеличкі в риториці але поки що ні Франції ні Німеччині нема довіри,лицеміри довбані сосущі гроші з Газпрома
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30.01.2022 13:44 Ответить
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30.01.2022 13:49 Ответить
Сумніву не підлягає . ****** було, ********* і зосталось.
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30.01.2022 14:25 Ответить
На вікі віків.
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30.01.2022 14:26 Ответить
Переводя с дипломатического: хло может быть или агрессором, или засцанной, забитой в угол свиньей. В первом случает хрюсская пе@ерация перестанет существовать физически, во втором хло рискует сдохнуть в кулуарах от рыл своих хряков, почуявших слабость главаря. Как ни крути, Украина в очень выигрышной позиции, если конечно, пиананист чего не отчибучит.
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30.01.2022 13:53 Ответить
Да уж..«для встановлення НОВОГО порядку безпеки і стабільності в Європі» не хватает только учасника деескалацции в лице убийцы.Вот уж кто убивает ради нового порядка в Европе тысячами, удивительно только ,что страны Европы Франция и Германия готовы чтобы кровавый кремлевский упырь устанавливал им новые порядки.
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30.01.2022 13:55 Ответить
сидят в ванных с круассанами и потягивая винцо но выпрыгнуть не успеют.эту лягушку сварят она и не поймет.как и эти баварские сардельки .которые уже жарят на СП
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30.01.2022 15:08 Ответить
Мавзолейные крысы не изменятся и через 500 лет... Можно не париться,поскольку Наполеон в 1812 году пошел не на столицу Мацковии СанктПитерьбюргер,а на дяревню Мацковия...,Фишка в том что РАБссии как империи тогда не существовало...
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30.01.2022 13:56 Ответить
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30.01.2022 14:02 Ответить
фу!
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30.01.2022 14:12 Ответить
Мне не хватает всего пару тройку документов Архивных которые хранятся в немецком Архиве г.Фрайбург касательно всего 2 запросов...Почему Наполеон поперся в дяревню Москва...,и почему Сралин считал что 2 Мировую Ссср прослал...
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30.01.2022 14:05 Ответить
Шо? Учасника деескалації?
Готуєш ти такий напад на сусіда, рушницю перевірив, набоїв купив, підготувався, вийшов до паркану, вже ногу задрав, щоб перелізти, а потім взяв і передумав, пішов далі в хату бухати. Все! Ти тепер не нападник, а "учасник деескалації"!

Дибіли, Росія ІНІЦІАТОР ЕСКАЛАЦІЇ, її першопричина, а не учасник, тим більше, деескалації.
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30.01.2022 14:06 Ответить
Вони не дебіли,вони продажні хвойди.
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30.01.2022 14:13 Ответить
параша, як учасник деескалації??? Це навіть не нонсес, це маячня!
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30.01.2022 14:30 Ответить
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!

Юрий Нестеренко
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30.01.2022 14:13 Ответить
Красіво той Лє Дріан сказав... Нічього нє поняла, але дуже інтєрєсно...
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30.01.2022 14:15 Ответить
Цьом-цьом...
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30.01.2022 14:40 Ответить
интурист хорошо говорит
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30.01.2022 15:53 Ответить
І все ж таки, що сказано в французському офіціозі по ?
Як в українському варіанті стосовно "політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту" - чи якось інакше? Якщо інакше - то як саме?
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30.01.2022 14:15 Ответить
Називати державу -агресора таким м'яким визначенням "державою дисбалансу" це так по жабоїдськи !
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30.01.2022 14:30 Ответить
Шо опять.
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30.01.2022 14:37 Ответить
Для вас все еще непонятно, какой выбор сделало *****?
Как то читал книгу "1984" Джорджа Оруэла.
И понимал почему ее запретили в СССР: совок в этой книге, отражался как в зеркале!
Но я ошибся: перечитав эту книгу еще раз, я понял что не СССР показан в этой книге, а современная рашка.
Все до мельчайших подробностей: и бессмысленные войны и террористические атаки против своих граждан и смена союзников с быстротой молнии!
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30.01.2022 14:48 Ответить
Пес породы Кане-Корсо на фронте в разведке морской пехоты прошел через многое - у него за плечами и пункт постоянной дислокации, и полигоны, и сектор, и месяцы жизни в блиндаже наравне с другими бойцами."Стоял на посту, носил разгрузку, дружил с блиндажными котами. Все как у людей", - говорится в публикации.

Так, недавно она узнала об исчезновении пса-разведчика, который, очевидно, задумался о романтике на передовой и отправился искать подружку.

Тогда морпехи начали поиски своего хвостатого побратима, и подняли дрон, чтобы обследовать местность. Так и выяснилось, что Вася угодил в ловушку, запутавшись прямо перед окопами боевиков в проводе.

"Спасти его было почти нереально, потому что туда не пролезешь незаметно. Разведчики все равно планировали ночью идти на эвакуацию собаки, но не успели...
Васька пришел. Отгрыз себе лапу и пришел на троих. Не захотел оставаться в плену. Такая судьба..." - пишет Белозерская.
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30.01.2022 14:50 Ответить
🧡😰
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30.01.2022 15:08 Ответить
Французы так и не поняли что ***** уже выбрало свой путь в 2014 году
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30.01.2022 16:01 Ответить
я вот не пойму, че они все курят? все видят в глазах ***** мир!..вы че еще не поняли, что он вас всех за нос водит? хотя я понимаю - эти ребяки дружно обосрались походу, и еще преследуют свои интересы сто пудов!
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30.01.2022 22:57 Ответить
 
 