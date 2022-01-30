Путин должен выбрать между превращением России в государство дисбаланса или участника деэскалации, - глава МИД Франции Ле Дриан

Президент РФ Владимир Путин должен сделать выбор между переговорами и конфронтацией, между превращением России в государство дисбаланса или участника деэскалации.

Об этом глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил в интервью газете Le Journal du dimanche, опубликованном в воскресенье, 30 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это он (президент РФ Владимир Путин – ред.) должен сделать выбор между переговорами и конфронтацией, между превращением России в государство дисбаланса или в участника деэскалации", – сказал Ле Дриан.

Министр со ссылкой на президента Эммануэля Макрона изложил три принципа стратегии Франции по урегулированию конфликта: "жесткость, солидарность и диалог".

Читайте также: Украинцы в Париже провели митинг против агрессивной политики России. ФОТОрепортаж

"Твердость, чтобы предупредить, что любое новое покушение на целостность и суверенитет Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к массированным санкциям против России", - пояснил Ле Дриан.

Солидарность Франции, по словам министра, назначена Украине, куда он приедет с визитом вместе с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок 7 и 8 февраля. Кроме того, предполагается солидарность Парижа со странами ЕС и НАТО.

"Что касается диалога, да, мы его упорно придерживаемся. Наши ответы на российские требования направлены на то, чтобы начать обсуждение с Россией для установления нового порядка безопасности и стабильности в Европе. Важно, чтобы они были на столе и обсуждались", - продолжил французский министр иностранных дел.

Читайте также: Главы МИД Франции и Германии посетят Украину 7-8 февраля

Он положительно откликнулся на недавнюю встречу в Париже дипломатических советников президентов Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате". "Такой встречи не было уже давно, и это доказывает, что Россия признает этот формат по-прежнему действующим. Встреча даже впервые с декабря 2019 вылилась в совместное заявление о необходимости соблюдения прекращения огня, и, по сути, четыре стороны согласились встретиться через две недели в Берлине, что тоже хорошо", - сказал Ле Дриан.

Глава МИД Франции также упомянул о телефонных разговорах Макрона с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждалось украинское урегулирование.

На вопрос, как он относится к заявлению США о том, что военные действия России против Украины возможны в феврале, Ле Дриан ответил, что

Он положительно откликнулся на недавнюю встречу в Париже дипломатических советников президентов Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате". "Такой встречи не было уже давно, и это доказывает, что Россия признает этот формат по-прежнему действующим. Встреча даже впервые с декабря 2019 вылилась в совместное заявление о необходимости соблюдения прекращения огня, и, по сути, четыре стороны согласились встретиться через две недели в Берлине, что тоже хорошо", - сказал Ле Дриан.

Глава МИД Франции также упомянул о телефонных разговорах Макрона с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждалось украинское урегулирование.

На вопрос, как он относится к заявлению США о том, что военные действия России против Украины возможны в феврале, Ле Дриан ответил, что

Он положительно откликнулся на недавнюю встречу в Париже дипломатических советников президентов Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате". "Такой встречи не было уже давно, и это доказывает, что Россия признает этот формат по-прежнему действующим. Встреча даже впервые с декабря 2019 вылилась в совместное заявление о необходимости соблюдения прекращения огня, и, по сути, четыре стороны согласились встретиться через две недели в Берлине, что тоже хорошо", - сказал Ле Дриан.

Глава МИД Франции также упомянул о телефонных разговорах Макрона с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждалось украинское урегулирование.

На вопрос, как он относится к заявлению США о том, что военные действия России против Украины возможны в феврале, Ле Дриан ответил, что

Он положительно откликнулся на недавнюю встречу в Париже дипломатических советников президентов Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате". "Такой встречи не было уже давно, и это доказывает, что Россия признает этот формат по-прежнему действующим. Встреча даже впервые с декабря 2019 вылилась в совместное заявление о необходимости соблюдения прекращения огня, и, по сути, четыре стороны согласились встретиться через две недели в Берлине, что тоже хорошо", - сказал Ле Дриан.

Глава МИД Франции также упомянул о телефонных разговорах Макрона с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждалось украинское урегулирование.

На вопрос, как он относится к заявлению США о том, что военные действия России против Украины возможны в феврале, Ле Дриан ответил, что ему не известно о принятии Москвой такого решения.

Читайте также: Путин заверил Макрона, что не хочет эскалации

В ответ на уточнение, готова ли российская сторона в техническом и военном смысле к реализации такого сценария, министр заявил: "сегодня, да. Поэтому ситуация очень серьезная".