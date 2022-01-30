Олигархам Путина негде будет укрыться от санкций в случае вторжения РФ в Украину, - глава МИД Великобритании Трасс

Близким к президенту России Владимиру Путину олигархам негде будет спрятаться от санкций в случае нового вторжения РФ в Украину. Не исключается конфискация их имущества в Великобритании.

Об этом глава британского МИД Элизабет Трасс заявила в воскресенье, 30 января, в эфире Sky News информирует Цензор.НЕТ.

Трасс пояснила, что речь идет об ограничительных мерах, которые "будут нацелены на еще больше российских интересов".

"Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью. Поэтому олигархам Путина или российским компаниям, занимающимся поддержкой российского государства, негде будет укрыться", – сказала она.

"Это то, что мы собираемся сделать на этой неделе", – добавила Трасс.

Она также не исключила, что более жесткие санкции, которые, как ожидается, будут изложены в парламенте в понедельник, могут включать конфискацию лондонской собственности российских олигархов в Великобритании.

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Трасс также отметила, что Британия тесно сотрудничает над жестким пакетом санкций с США и Евросоюзом, чтобы сделать ситуацию для России "очень сложной".

"Ничего не исключается. Мы не будем вдаваться в подробности, кого именно и как мы будем атаковать санкциями", – сказала она.

В частности, она заявила, что российско-германский газопровод "Северный поток-2" должен быть остановлен в случае вторжения РФ.

"Мы не можем отдавать предпочтение краткосрочным экономическим интересам в ущерб долгосрочному выживанию свободы и демократии в Европе… Это тяжелое решение, которое мы все должны принять", – добавила Трасс.

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Ранее британские СМИ сообщали, что жесткий пакет санкций будет представлен в британском парламенте уже в понедельник, 31 января..