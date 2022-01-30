РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7546 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
14 207 120

Олигархам Путина негде будет укрыться от санкций в случае вторжения РФ в Украину, - глава МИД Великобритании Трасс

Олигархам Путина негде будет укрыться от санкций в случае вторжения РФ в Украину, - глава МИД Великобритании Трасс

Близким к президенту России Владимиру Путину олигархам негде будет спрятаться от санкций в случае нового вторжения РФ в Украину. Не исключается конфискация их имущества в Великобритании.

Об этом глава британского МИД Элизабет Трасс заявила в воскресенье, 30 января, в эфире Sky News информирует Цензор.НЕТ.

Трасс пояснила, что речь идет об ограничительных мерах, которые "будут нацелены на еще больше российских интересов".

"Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью. Поэтому олигархам Путина или российским компаниям, занимающимся поддержкой российского государства, негде будет укрыться", – сказала она.

"Это то, что мы собираемся сделать на этой неделе", – добавила Трасс.

Она также не исключила, что более жесткие санкции, которые, как ожидается, будут изложены в парламенте в понедельник, могут включать конфискацию лондонской собственности российских олигархов в Великобритании.

Читайте также: Великобритания не исключает каких-либо вариантов помощи Украине в случае нападения РФ, - глава МИД Трасс

Трасс также отметила, что Британия тесно сотрудничает над жестким пакетом санкций с США и Евросоюзом, чтобы сделать ситуацию для России "очень сложной".

"Ничего не исключается. Мы не будем вдаваться в подробности, кого именно и как мы будем атаковать санкциями", – сказала она.

В частности, она заявила, что российско-германский газопровод "Северный поток-2" должен быть остановлен в случае вторжения РФ.

"Мы не можем отдавать предпочтение краткосрочным экономическим интересам в ущерб долгосрочному выживанию свободы и демократии в Европе… Это тяжелое решение, которое мы все должны принять", – добавила Трасс.

Читайте также: Первые 40 инструкторов ПТРК NLAW из числа бойцов ВСУ завершили подготовку практическими стрельбами. ВИДЕО+ФОТО

Ранее британские СМИ сообщали, что жесткий пакет санкций будет представлен в британском парламенте уже в понедельник, 31 января..

Великобритания (5025) санкции (11458) Трасс Элизабет (116)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+35
Жёстко, но справедливо..
Давите олигархов *****, а они за свое наворованное ***** удавят.
показать весь комментарий
30.01.2022 14:04 Ответить
+31
Когда Польша подписывала договор с Британией в 1939 году многие тоже считали его просто бумагой, но после нападения Германии все сомнения пропали. Учите историю! Британия с 1939 года воевала с Германией которой ссср поставлял сырье и пр.
показать весь комментарий
30.01.2022 14:28 Ответить
+25
Во визгу будет, когда свиноту начнут вытягивать с их вилл на Западе.
показать весь комментарий
30.01.2022 14:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Дави **********!
показать весь комментарий
30.01.2022 16:03 Ответить
Та ***** что его народ, что олигархи - все пофиг
показать весь комментарий
30.01.2022 16:17 Ответить
без олигархов экономику некому будет подпитывать...
фсб-шники не двигают экономику, они собирают вершки, сливки
показать весь комментарий
31.01.2022 11:16 Ответить
Лучше бы такие санкции против украинских олигархов ввели. Русские будут только рады если Абрамовичей прижмут в Британии.
показать весь комментарий
30.01.2022 17:01 Ответить
Не було б лишнім, можна вибачити таку "помилку".
показать весь комментарий
30.01.2022 17:52 Ответить
Походу в Британии своя Маргарет Тетчер появилась.
показать весь комментарий
30.01.2022 17:16 Ответить
Тупые селюки, запомните? Газпром это собственность США, а Банк Россия находится в округе Колумбия, г. Вашингтон, США. Все дети лидеров СССР или РФ живут и имеют бизнес в США. Куда вы суётесь? Вас просто хотят списать на ноль, чтоб простроить Новый Каганат
показать весь комментарий
30.01.2022 18:24 Ответить
Скорее там будет Северный Китай.
показать весь комментарий
31.01.2022 07:18 Ответить
Северная Монголия.
показать весь комментарий
31.01.2022 09:32 Ответить
Спасибі, що попередив, Карл!.
А ми такі тупі, що і не знали що бабки кацапів лежать в банках США і їхні виплодки живуть на Заході.

Публічне акціонерне товариство "Газпром" (ПАТ "Газпром") - російська транснаціональна енергетична
компанія, понад 50% акцій якої належить державі.
Скільки коштували акції Газпрому у 2008 році?
Попередній історичний максимум для паперів "Газпрому"
був зафіксований на рівні у травні 2008 року - 369,5 рубля. Акції "Газпрому"
б'є рекорди на тлі газу, що дорожчає

Оцінка Садигова узгоджується з поточними очікуваннями ринку.
Опублікований місяць тому в ході збору консенсусу
до 9-місячної звітності "Газпрому" середньоринковий прогноз
очікуваних дивідендів "Газпрому" за повний 2021 становить 46,7 рубля на акцію.
369,5 ***** в 2008 р. і 46.7 фуфлі в 2021
Йди в розкішницю, Карл
показать весь комментарий
31.01.2022 08:13 Ответить
совершенно верно.
показать весь комментарий
31.01.2022 01:18 Ответить
Да бросьте, прям "некуда скрыться".
Олигархи российкие острова итальянские себе прикупили, и что же, они не удосужились установить на своих итальянских островах себе системы ПРО?
Лохи, что ли, педальные?
показать весь комментарий
31.01.2022 02:47 Ответить
это какие именно острова
показать весь комментарий
31.01.2022 07:19 Ответить
Жодна країна не торгує територіями, максимум могли взяти в оренду. Тобто як здали, так і заберуть. Бо знов-таки, жодна країна заради купи смердючих кацапських грошей не стане ризикувати відносинами з високорозвиненими країнами, бо це не співвідносно дорожче.

ПРО на "приватному" острові, це круто. Ще скажіть океанічний флот патрулює, з авіаносцями та сотнями літаків палубної авіації.
показать весь комментарий
31.01.2022 10:18 Ответить
Коли ми кажемо ''олігархи путіна'' , ми маємо на увазі Ігора Валєрійовича також.
показать весь комментарий
31.01.2022 03:39 Ответить
тю, та сделайте список и каждую неделю ложите одного олигарха.
показать весь комментарий
31.01.2022 04:42 Ответить
тю, та сделайте список и каждую неделю ложите одного олигарха, пока не отведут войска. и крысы сами загрызут царя.
показать весь комментарий
31.01.2022 04:44 Ответить
тю, та сделайте список и каждую неделю ложите одного олигарха, пока не отведут войска. и крысы сами загрызут царя. И войска им самим понадобятся, чтобы драться внутри Раши
показать весь комментарий
31.01.2022 04:45 Ответить
Надо было еще про их семьи упомянуть, что их ждет департация в их родную гавань - Уйлостан!
Это сама страшная санкция будет.
показать весь комментарий
31.01.2022 10:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 