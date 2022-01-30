Олигархам Путина негде будет укрыться от санкций в случае вторжения РФ в Украину, - глава МИД Великобритании Трасс
Близким к президенту России Владимиру Путину олигархам негде будет спрятаться от санкций в случае нового вторжения РФ в Украину. Не исключается конфискация их имущества в Великобритании.
Об этом глава британского МИД Элизабет Трасс заявила в воскресенье, 30 января, в эфире Sky News информирует Цензор.НЕТ.
Трасс пояснила, что речь идет об ограничительных мерах, которые "будут нацелены на еще больше российских интересов".
"Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью. Поэтому олигархам Путина или российским компаниям, занимающимся поддержкой российского государства, негде будет укрыться", – сказала она.
"Это то, что мы собираемся сделать на этой неделе", – добавила Трасс.
Она также не исключила, что более жесткие санкции, которые, как ожидается, будут изложены в парламенте в понедельник, могут включать конфискацию лондонской собственности российских олигархов в Великобритании.
Трасс также отметила, что Британия тесно сотрудничает над жестким пакетом санкций с США и Евросоюзом, чтобы сделать ситуацию для России "очень сложной".
"Ничего не исключается. Мы не будем вдаваться в подробности, кого именно и как мы будем атаковать санкциями", – сказала она.
В частности, она заявила, что российско-германский газопровод "Северный поток-2" должен быть остановлен в случае вторжения РФ.
"Мы не можем отдавать предпочтение краткосрочным экономическим интересам в ущерб долгосрочному выживанию свободы и демократии в Европе… Это тяжелое решение, которое мы все должны принять", – добавила Трасс.
Ранее британские СМИ сообщали, что жесткий пакет санкций будет представлен в британском парламенте уже в понедельник, 31 января..
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фсб-шники не двигают экономику, они собирают вершки, сливки
А ми такі тупі, що і не знали що бабки кацапів лежать в банках США і їхні виплодки живуть на Заході.
Публічне акціонерне товариство "Газпром" (ПАТ "Газпром") - російська транснаціональна енергетична
компанія, понад 50% акцій якої належить державі.
Скільки коштували акції Газпрому у 2008 році?
Попередній історичний максимум для паперів "Газпрому"
був зафіксований на рівні у травні 2008 року - 369,5 рубля. Акції "Газпрому"
б'є рекорди на тлі газу, що дорожчає
Оцінка Садигова узгоджується з поточними очікуваннями ринку.
Опублікований місяць тому в ході збору консенсусу
до 9-місячної звітності "Газпрому" середньоринковий прогноз
очікуваних дивідендів "Газпрому" за повний 2021 становить 46,7 рубля на акцію.
369,5 ***** в 2008 р. і 46.7 фуфлі в 2021
Йди в розкішницю, Карл
Олигархи российкие острова итальянские себе прикупили, и что же, они не удосужились установить на своих итальянских островах себе системы ПРО?
Лохи, что ли, педальные?
ПРО на "приватному" острові, це круто. Ще скажіть океанічний флот патрулює, з авіаносцями та сотнями літаків палубної авіації.
Это сама страшная санкция будет.