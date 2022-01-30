Позиция стран Евросоюза единогласна по поводу санкций против России в случае вторжения в Украину, - глава МИД Франции Ле Дриан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что не видит противоречий между странами ЕС относительно реакции на возможные действия России против Украины ни в отношении экономических санкций, ни в военном плане.

Об этом он сказал в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Journal du dimanche, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не чувствую никаких разногласий между европейцами. Моя немецкая коллега, с которой я говорю почти каждый день, очень четко сказала, что будет с проектом "Северный поток 2" в случае российской агрессии. И, как уверяют союзники по НАТО, и здесь наши позиции единодушны", - отметил политик.

Он сообщил, что собирается в среду поехать в Бухарест, чтобы подтвердить Румынии, что "Франция может быть базовой страной на военном уровне в этом сценарии обеспечения безопасности, как было объявлено президентом республики (Эмманюэлем Макроном)".

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По его словам, Германия "в настоящее время уже делает то же самое в Литве".

На вопрос, почему бы в том, что касается санкций "в случае российской агрессии" сразу ясно не заявить, что, "если российские войска вторгнутся в Украину, система банковских переводов SWIFT будет для них отключена или что газопровод "Северный поток 2" не вступит к действию", Ле Дриан ответил, что "принцип массированных санкций направлен на сдерживание России от нападения на Украину".

"Чтобы он (принцип) был эффективным, должен быть минимум двусмысленности. Подробное описание (ограничительных) мер нанесло бы ущерб общей воле союзников действовать эффективно. Но эти финансовые и экономические санкции должны быть достаточно сильными, чтобы Россия задала вопрос о рисках для ее собственной экономики" , если она решит снова посягнуть на суверенитет Украины", – объяснил французский министр.

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Он не дал прямого ответа на вопрос об отношении к решению США поставлять больше СПГ в Европу, чтобы компенсировать прекращение поставок российского газа в ЕС в случае конфликта и санкций.

"Мы ведем дискуссии между европейцами и с союзниками, что касается мер, которые будут приняты против России, чтобы распорядиться по смягчению последствий, если Россия осуществит инициативы по ответным мерам против санкций", - сказал глава МИД Франции.

Отвечая на вопрос, какой будет реакция Запада, если Россия попытается завоевать не всю Украину, а лишь связать со своим югом уже "аннексированный Крым", Ле Дриан заявил, что "любое дальнейшее посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь огромные последствия". "Понятнее не сказать. Моя немецкая коллега говорит: "Больше ни шагу" (со стороны РФ). И я тоже использую это изречение", - сообщил он.

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Глава французского МИД пока не видит признаков какого-либо прогресса в диалоге между Францией и Россией по поводу выхода из нестабильной обстановки на украинской границе. В то же время, он отметил, что его российский коллега Сергей Лавров изучит "коллективные ответы союзников на требования России", в которых "увидит материал для обсуждения".

"Это уже сдвиг", - считает Ле Дриан.