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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
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Позиция стран Евросоюза единогласна по поводу санкций против России в случае вторжения в Украину, - глава МИД Франции Ле Дриан

Позиция стран Евросоюза единогласна по поводу санкций против России в случае вторжения в Украину, - глава МИД Франции Ле Дриан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что не видит противоречий между странами ЕС относительно реакции на возможные действия России против Украины ни в отношении экономических санкций, ни в военном плане.

Об этом он сказал в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Journal du dimanche, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не чувствую никаких разногласий между европейцами. Моя немецкая коллега, с которой я говорю почти каждый день, очень четко сказала, что будет с проектом "Северный поток 2" в случае российской агрессии. И, как уверяют союзники по НАТО, и здесь наши позиции единодушны", - отметил политик.

Он сообщил, что собирается в среду поехать в Бухарест, чтобы подтвердить Румынии, что "Франция может быть базовой страной на военном уровне в этом сценарии обеспечения безопасности, как было объявлено президентом республики (Эмманюэлем Макроном)".

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По его словам, Германия "в настоящее время уже делает то же самое в Литве".

На вопрос, почему бы в том, что касается санкций "в случае российской агрессии" сразу ясно не заявить, что, "если российские войска вторгнутся в Украину, система банковских переводов SWIFT будет для них отключена или что газопровод "Северный поток 2" не вступит к действию", Ле Дриан ответил, что "принцип массированных санкций направлен на сдерживание России от нападения на Украину".

"Чтобы он (принцип) был эффективным, должен быть минимум двусмысленности. Подробное описание (ограничительных) мер нанесло бы ущерб общей воле союзников действовать эффективно. Но эти финансовые и экономические санкции должны быть достаточно сильными, чтобы Россия задала вопрос о рисках для ее собственной экономики" , если она решит снова посягнуть на суверенитет Украины", – объяснил французский министр.

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Он не дал прямого ответа на вопрос об отношении к решению США поставлять больше СПГ в Европу, чтобы компенсировать прекращение поставок российского газа в ЕС в случае конфликта и санкций.

"Мы ведем дискуссии между европейцами и с союзниками, что касается мер, которые будут приняты против России, чтобы распорядиться по смягчению последствий, если Россия осуществит инициативы по ответным мерам против санкций", - сказал глава МИД Франции.

Отвечая на вопрос, какой будет реакция Запада, если Россия попытается завоевать не всю Украину, а лишь связать со своим югом уже "аннексированный Крым", Ле Дриан заявил, что "любое дальнейшее посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь огромные последствия". "Понятнее не сказать. Моя немецкая коллега говорит: "Больше ни шагу" (со стороны РФ). И я тоже использую это изречение", - сообщил он.

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Глава французского МИД пока не видит признаков какого-либо прогресса в диалоге между Францией и Россией по поводу выхода из нестабильной обстановки на украинской границе. В то же время, он отметил, что его российский коллега Сергей Лавров изучит "коллективные ответы союзников на требования России", в которых "увидит материал для обсуждения".

"Это уже сдвиг", - считает Ле Дриан.

россия (96157) санкции (11458) Франция (3541) Ле Дриан (88)


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Топ комментарии
+7
Українці знають інші позиції двох старих европейських шльондр за викликами з кремля- Франції та НімеччиниЦе позиція саме-раком...
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30.01.2022 15:00 Ответить
+5
"Я не відчуваю жодних розбіжностей між європейцями. Моя німецька колега, з якою я розмовляю майже кожен день, дуже чітко сказала, що буде з проектом "Північний потік 2" у разі російської агресії. І, як запевняють союзники по НАТО, і тут наші позиції одностайні" - позиції одностайні у прорашистських німецько-французьских холуїв, але вони не є одностайні з позиціями США, Англії,Польщі,країн Прибалтики.Чому французи не поставляють Україні свої снайперські системи ,але в той же час їх у Франції купляє рашист?
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30.01.2022 15:23 Ответить
+3
А що - хіба вторгнення ще не відбулось в 2014 році?
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30.01.2022 15:39 Ответить
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Українці знають інші позиції двох старих европейських шльондр за викликами з кремля- Франції та НімеччиниЦе позиція саме-раком...
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30.01.2022 15:00 Ответить
Україна на даний момент, попри загрозу російського вторгнення, не отримала від Польщі жодної військової допомоги.

"На сьогодні ми нічого не отримали. У нас довга історія польської гуманітарної допомоги, але якщо йдеться про військові питання, то такого постачання поки що не було", - заявив Резніков.

Він висловив сподівання, що, можливо, Польща "зможе щось передати Україні, не послаблюючи власних оборонних можливостей".
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30.01.2022 15:00 Ответить
" ........ не послаблюючи власних оборонних можливостей" пожалуй ключевая фраза. Вы думаете, что поляки не понимают зачем кацапы согнали войска в Белорусии? Вы думаете они не знают, что они следующие в случае успеха кацапов в Украине? Им самим вооружаться нужно!!!
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30.01.2022 15:05 Ответить
"Я не відчуваю жодних розбіжностей між європейцями. Моя німецька колега, з якою я розмовляю майже кожен день, дуже чітко сказала, що буде з проектом "Північний потік 2" у разі російської агресії. І, як запевняють союзники по НАТО, і тут наші позиції одностайні" - позиції одностайні у прорашистських німецько-французьских холуїв, але вони не є одностайні з позиціями США, Англії,Польщі,країн Прибалтики.Чому французи не поставляють Україні свої снайперські системи ,але в той же час їх у Франції купляє рашист?
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30.01.2022 15:23 Ответить
Дядя Сэм отшлепал капризных Европейских теток, что бы они не флиртовали с всяким московским быдлом.
Будем надеяться что Франция, Германия, Австрия, Италия, Венгрия... наконец-то научатся отличать б*ядство от зоофилии....
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30.01.2022 15:25 Ответить
фуйло колотит понты, заявляя о какиз то сраных "гарантиях безопасности" для паРаши, патамуша
фуйло боится отнюдь не NATO...
фуйло просто знает,
что если Украина полностью уйдёт на Запад
то никакая паРашская падла, которая будет после него
уже никогда, ни за что и никаким путём не вернёт её под паРашский контроль ...
а NATO и так здесь, потому что фуйло само его приблизило, к себе, в 2014 -м,
просто уже нет никакой разницы будет NATO чуть ближе к паРаше или нет
ибо в случае чего это обстоятельство будет говорить только о том, сдохнет фуйло в своём бункере
на пять минут раньше или нет...
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30.01.2022 15:30 Ответить
Вчера Foxbat, ну а сегодня вертолетик кокой то...(выкотился, хлопок, задымление)
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30.01.2022 15:36 Ответить
А що - хіба вторгнення ще не відбулось в 2014 році?
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30.01.2022 15:39 Ответить
а якщо не буде вторгнення і кацапи відійдуть? зрозуміло ніби вони самі,навчання закінчилися і всі повертаються назад до того ще скажуть: ось бачите ви Америка І Европа нагнітали а ми з самого початку казали що не будем нападати- і що далі санкцій не будуть вводити? поток 2 буде запущен а Крим так і подарують і не буде санкцій таких болючих поки не вддадуть Крим?чи знову стурбованість?а донбасс? чи ще раз аби відстали скажуть:вимагаем повернути Крим і на цьому закінчиться а платформа кримська як мертвому кадило
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30.01.2022 15:53 Ответить
к сожалению так оно и будет
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30.01.2022 21:17 Ответить
одностайна?
а німці, хорвати і мадяри???
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30.01.2022 16:22 Ответить
Что то гложут смутные сомнения в отношении этого единства.
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30.01.2022 17:31 Ответить
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30.01.2022 17:57 Ответить
А Германия точно в ЕС сегодня?
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30.01.2022 18:43 Ответить
о жабоеды отозвались, не прошло и 9 лет.. фашистов доганяют походу
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30.01.2022 19:22 Ответить
Сейчас зима - все зелёные земноводные жабы спят - нихрена вам с Украины не обломится. А весной посмотрим на ваше поведение - есть у нас одна, правда с командой, зелень.
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30.01.2022 21:35 Ответить
 
 