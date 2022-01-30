Заботьтесь о своих людях, вместо того, чтобы тратить миллионы на войны, - Кулеба - Путину

Президенту РФ Владимиру Путину следовало бы сконцентрироваться на внутренних делах собственной страны, вместо того чтобы тратить ресурсы на угрозы соседям.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, своими соображениями глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поделился с изданием Vice News, когда его спросили, что он сказал бы Путину во время встречи.

"Занимайтесь своими делами, заботьтесь о своих людях. Если он (Путин – ред.) сконцентрируется на благополучии и будущем России, вместо того, чтобы тратить миллионы на ведение войн, кибератак, а также внушение военных угроз другим странам, Россия была бы совсем иной , лучшим местом для жизни, а у нас было бы меньше головной боли", - сказал Кулеба.

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В ходе интервью Кулеба подчеркнул, что Киев и его партнеры работают над тем, чтобы предотвратить "худший вариант развития событий", поскольку "нельзя позволить президенту Путину получить то, что он хочет, не пересекая красного предела".

Министр напомнил, что состояние повышенной готовности не ново для Украины, ведь наша страна борется в этой войне с 2014 года, и ее экономика уже пострадала из-за паники вокруг эскалации.

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