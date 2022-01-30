Заботьтесь о своих людях, вместо того, чтобы тратить миллионы на войны, - Кулеба - Путину
Президенту РФ Владимиру Путину следовало бы сконцентрироваться на внутренних делах собственной страны, вместо того чтобы тратить ресурсы на угрозы соседям.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, своими соображениями глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поделился с изданием Vice News, когда его спросили, что он сказал бы Путину во время встречи.
"Занимайтесь своими делами, заботьтесь о своих людях. Если он (Путин – ред.) сконцентрируется на благополучии и будущем России, вместо того, чтобы тратить миллионы на ведение войн, кибератак, а также внушение военных угроз другим странам, Россия была бы совсем иной , лучшим местом для жизни, а у нас было бы меньше головной боли", - сказал Кулеба.
В ходе интервью Кулеба подчеркнул, что Киев и его партнеры работают над тем, чтобы предотвратить "худший вариант развития событий", поскольку "нельзя позволить президенту Путину получить то, что он хочет, не пересекая красного предела".
Министр напомнил, что состояние повышенной готовности не ново для Украины, ведь наша страна борется в этой войне с 2014 года, и ее экономика уже пострадала из-за паники вокруг эскалации.
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Ющенко сделал вид, что всё законно.
Все остальные боятся больше Тимошенко, чем Яныка.
Дело в том, что Тимошенко развалила кучу схем и направила кучу денег лоховскому народу. Если помните все в один голос орали "популизьм".
Свиньям возле корыта Юля враг - транжирит то, что можно было скоммуниздить. При этом Юля не реформатор, а просто хочет понравиться народу.
Далі буде!
ТЁТЯ РОЗА
Путин сорок лет будет водить русских за нос пока не превратит Россию в пустыню. Просто русский Моисей какой-то!
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
Дороги для машин.
ибо вышло что ... как же дОроги нам эти дорОги ))
чтоб был закопан он земле,
и в книжках про него напишут,
чтоб шли другие подыхать...
Відповідь : Бо ці фільми та серіали не продати Росії як "Сватів" і 95 Квартал це не український продакшн.😡
Ордынцами были, ордынцами и остались.