РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12325 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 049 41

Заботьтесь о своих людях, вместо того, чтобы тратить миллионы на войны, - Кулеба - Путину

Заботьтесь о своих людях, вместо того, чтобы тратить миллионы на войны, - Кулеба - Путину

Президенту РФ Владимиру Путину следовало бы сконцентрироваться на внутренних делах собственной страны, вместо того чтобы тратить ресурсы на угрозы соседям.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, своими соображениями глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поделился с изданием Vice News, когда его спросили, что он сказал бы Путину во время встречи.

"Занимайтесь своими делами, заботьтесь о своих людях. Если он (Путин – ред.) сконцентрируется на благополучии и будущем России, вместо того, чтобы тратить миллионы на ведение войн, кибератак, а также внушение военных угроз другим странам, Россия была бы совсем иной , лучшим местом для жизни, а у нас было бы меньше головной боли", - сказал Кулеба.

Читайте также: В западных странах продолжаются острые дебаты относительно отключения России от SWIFT, - Кулеба

В ходе интервью Кулеба подчеркнул, что Киев и его партнеры работают над тем, чтобы предотвратить "худший вариант развития событий", поскольку "нельзя позволить президенту Путину получить то, что он хочет, не пересекая красного предела".

Министр напомнил, что состояние повышенной готовности не ново для Украины, ведь наша страна борется в этой войне с 2014 года, и ее экономика уже пострадала из-за паники вокруг эскалации.

Читайте также: Не на повестке дня сомневаться в перспективах вступления Украины в НАТО, - Кулеба ответил Бербок

путин владимир (31551) россия (96157) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Еще раз для тех у кого память,как у рыбок! #Зеля и #Ко,#слуга #народа, это проэкт российских спецслужб. Вот вам выписки реестра партии Медведчука и Слуга народа,все по одному адресу и в одном кабинете. Выступление #Зели в Горловке, когда Рыбака убивали за украинский флаг
показать весь комментарий
30.01.2022 15:50 Ответить
+14
Заботьтесь о своих людях, вместо того, чтобы тратить миллионы на дороги, - Кулеба - Зеленскому..)))
показать весь комментарий
30.01.2022 15:50 Ответить
+12
Посольство РФ в Великобритании для оправдания действий Кремля и для того, чтоб показать, что они белые и пушистые - цитируют президента Украины и его слова о том, что "ситуация на границе не более напряженная, чем год назад". Да, это ярко. Вова теперь на подтанцовках у российской пропаганды.
показать весь комментарий
30.01.2022 15:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На мой взгляд Кулеба даже лучше Климкина, да и Резников классный мужик.
показать весь комментарий
30.01.2022 15:39 Ответить
Только результат нулевый...
показать весь комментарий
30.01.2022 15:40 Ответить
Классный парень - это не профессия. Особенно на фоне просранной дипломатической борьбы по сп-2, по международным судам против парашии...
показать весь комментарий
30.01.2022 15:45 Ответить
Согласен, но какого *** я извиняюсь вы выбрали зебила и януковича ? Я уже молчу за ******** кравчука и уж тем более кучмо ?
показать весь комментарий
30.01.2022 17:09 Ответить
Янукович тупо фальсифицировал выборы. Донбасс 4млн голосов и Крым 2 млн голосов - это половина всех голосов за Яныка
Ющенко сделал вид, что всё законно.
Все остальные боятся больше Тимошенко, чем Яныка.
Дело в том, что Тимошенко развалила кучу схем и направила кучу денег лоховскому народу. Если помните все в один голос орали "популизьм".
Свиньям возле корыта Юля враг - транжирит то, что можно было скоммуниздить. При этом Юля не реформатор, а просто хочет понравиться народу.
показать весь комментарий
30.01.2022 18:37 Ответить
доооо)) особенно из под впн этот взгляд очень важен для граждан Украины)
показать весь комментарий
30.01.2022 17:11 Ответить
Я понимаю что на мой взгляд ложили ( ваши траблы), но что такое ВПН ?
показать весь комментарий
30.01.2022 17:23 Ответить
Треба казати "заберайтесь нахрен з нашої землі КАЦАПИ штопані! а не "дбайте про своїх людей"!!!!Розчаровує Кулеба останніми своїми висловлюваннями
показать весь комментарий
30.01.2022 15:46 Ответить
Посольство РФ в Великобритании для оправдания действий Кремля и для того, чтоб показать, что они белые и пушистые - цитируют президента Украины и его слова о том, что "ситуация на границе не более напряженная, чем год назад". Да, это ярко. Вова теперь на подтанцовках у российской пропаганды.
показать весь комментарий
30.01.2022 15:47 Ответить
Москалі хочуть війни. Вони згідні за неї платити.
показать весь комментарий
30.01.2022 15:48 Ответить
Цапы уже 8 лет платят за НамКрыш, потеряв в зп в 3 раза.
Далі буде!
показать весь комментарий
30.01.2022 18:20 Ответить
А їх хоч хтось колись питав? Проте, якщо їм казати, що вони ще більше "вяликими" стануть і що їх всі "баяцца", то вони й гівно ладні будуть жерти. Бидло. Що ж тут поробиш.
показать весь комментарий
30.01.2022 19:53 Ответить
Він дбає про бурятів !


показать весь комментарий
30.01.2022 15:49 Ответить
чем ***** от моисея отличается?

ТЁТЯ РОЗА



Путин сорок лет будет водить русских за нос пока не превратит Россию в пустыню. Просто русский Моисей какой-то!
показать весь комментарий
30.01.2022 15:50 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2022 15:50 Ответить
Еще раз для тех у кого память,как у рыбок! #Зеля и #Ко,#слуга #народа, это проэкт российских спецслужб. Вот вам выписки реестра партии Медведчука и Слуга народа,все по одному адресу и в одном кабинете. Выступление #Зели в Горловке, когда Рыбака убивали за украинский флаг
показать весь комментарий
30.01.2022 15:50 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2022 15:51 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2022 15:52 Ответить
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку сериала "слуга народа". Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
показать весь комментарий
30.01.2022 18:53 Ответить
Заботьтесь о своих людях, вместо того, чтобы тратить миллионы на дороги, - Кулеба - Зеленскому..)))
показать весь комментарий
30.01.2022 15:50 Ответить
Дороги не для людей.
Дороги для машин.
показать весь комментарий
30.01.2022 16:06 Ответить
А людям дороги не треба!? Якщо замість доріг напрямки з півметровими колдобами,про яку економіку та інвестиції можна говорити,а звідси і добробут?А от ціна цих доріг,тут уже до клоунів питання!
показать весь комментарий
30.01.2022 16:12 Ответить
Вот тут я не согласен. Дороги должны быть. И люди должны не бедствовать. Это вещи не или-или. А и-и. И дороги, и люди. За дороги ЗЕ спасибо! За то, что сп*здили на дорогах - ЗЕ тюрьма.
показать весь комментарий
30.01.2022 19:01 Ответить
а вот тут и я уточню))) дороги должны быть, но построенные за целевое государственное финансирование (или не государственное - не суть) а не на деньги с медицинских программ и ковидного фонда и в ущерб социальным программам
ибо вышло что ... как же дОроги нам эти дорОги ))
показать весь комментарий
30.01.2022 19:09 Ответить
Именно это я и имел в виду.
показать весь комментарий
30.01.2022 22:23 Ответить
Такий менталітет у москалів, мамки не можуть без похоронок ..
показать весь комментарий
30.01.2022 15:52 Ответить
москаль нуждается в героях,
чтоб был закопан он земле,
и в книжках про него напишут,
чтоб шли другие подыхать...
показать весь комментарий
30.01.2022 15:52 Ответить
Кулеба конечно молодец (позитивно отличается на фоне всей зелёной шобл), но ***** его так и послушалось))
показать весь комментарий
30.01.2022 15:53 Ответить
Цей кремлівський вбиця поки по зубам не отримає, весь час буде Україні погрожувати!
показать весь комментарий
30.01.2022 16:00 Ответить
Сказано вірно,і не треба забувать,що він не блогер,а дипломат,який представляе державу,а там е свої правила поведінки і висловлювань!І хай путін трижди х...ло,але він не може виражатись таким образом,бо його слово дорого стое!
показать весь комментарий
30.01.2022 16:02 Ответить
Часто видю Немцова...Анну Политковлкую и прочих рюсских ДЕПИЛОВ...вас тварей замочит в сортире таварищ СРАЛИН....
показать весь комментарий
30.01.2022 16:04 Ответить
Уже нализался.
показать весь комментарий
30.01.2022 16:07 Ответить
их по идее отец-сенатор теоретически может видеть , а Вы вроде пока не можете ?
показать весь комментарий
30.01.2022 16:32 Ответить
Питання : Чому студія 95 Квартал не знімає патріотичні серіали про Героїв Крут, про подвиг Кіборгів захищаючих Донецький аеропорт, про героїчни вчинки української розвідки ?
Відповідь : Бо ці фільми та серіали не продати Росії як "Сватів" і 95 Квартал це не український продакшн.😡
показать весь комментарий
30.01.2022 16:23 Ответить
Нужно было более развернуто говорить. Это все таки слова государственного мужа. -Указать сколько у них населения без газа сидят. В сортирах на улице в Сибири.Цифры указать.И порог нищеты. На это им пришлось бы отвечать. Официально для своего же быдла.
показать весь комментарий
30.01.2022 16:37 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2022 16:43 Ответить
только кто эту псину подпустит? наркоман, а нато слилось и как обычно - кто виноват дорогие Украинцы?
показать весь комментарий
30.01.2022 17:36 Ответить
Если бы это было с 1990 года, когда наРФя покинула СССР, то было бы не плохо для нынешних рашистов. А так они доведены до нищеты своим Адольфом Владимировичем и готовы за понюшку табаку убивать украинцев, что говорит только о том, что мы не один народ.
Ордынцами были, ордынцами и остались.
показать весь комментарий
30.01.2022 18:42 Ответить
Кулеба: Дипломат из меня не вышел пора переквалифицироваться в проповедники... Ну, кто бы ещё наставил х**ла на путь истины и добродетели ?!
показать весь комментарий
30.01.2022 21:27 Ответить
 
 