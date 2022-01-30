НАТО не планирует отправлять войска в Украину в случае вторжения РФ, - Столтенберг

Североатлантический альянс не намерен направлять военных в Украину в случае начала вторжения Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью ВВС.

Он призвал к "сбалансированному подходу" в отношении роста напряженности вокруг Украины, отметив, что Альянс не планирует разворачивать войска в стране.

По словам Столтенберга, Альянс помогает Украине противостоять российской агрессии, модернизируя системы обороны, а страны-члены НАТО предоставляют оборонительное вооружение, например, как передача Британией новейших противотанковых ракетных комплексов.

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"Мы делаем много вещей, чтобы помочь Украине, чтобы усилить ее возможности для защиты. Только Украина не является членом НАТО, поэтому стопроцентно, что правило о коллективной обороне при нападении на страну-члена Альянса распространяется только на государства, входящие в НАТО, но не те, которые являются близкими партнерами блока", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО фокусируется на поддержке Украины и помощи в реализации права на самооборону. Также Альянс направляет сигналы России, что в случае применения вооруженной агрессии против Украины в отношении Москвы будут применены санкции.

Генсек НАТО подчеркнул, что ситуация представляет "реальную опасность", и отметил, что страны должны "продолжить работу над политическим решением".

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