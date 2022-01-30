НАТО не планирует отправлять войска в Украину в случае вторжения РФ, - Столтенберг
Североатлантический альянс не намерен направлять военных в Украину в случае начала вторжения Российской Федерации.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью ВВС.
Он призвал к "сбалансированному подходу" в отношении роста напряженности вокруг Украины, отметив, что Альянс не планирует разворачивать войска в стране.
По словам Столтенберга, Альянс помогает Украине противостоять российской агрессии, модернизируя системы обороны, а страны-члены НАТО предоставляют оборонительное вооружение, например, как передача Британией новейших противотанковых ракетных комплексов.
"Мы делаем много вещей, чтобы помочь Украине, чтобы усилить ее возможности для защиты. Только Украина не является членом НАТО, поэтому стопроцентно, что правило о коллективной обороне при нападении на страну-члена Альянса распространяется только на государства, входящие в НАТО, но не те, которые являются близкими партнерами блока", - отметил Столтенберг.
Он подчеркнул, что НАТО фокусируется на поддержке Украины и помощи в реализации права на самооборону. Также Альянс направляет сигналы России, что в случае применения вооруженной агрессии против Украины в отношении Москвы будут применены санкции.
Генсек НАТО подчеркнул, что ситуация представляет "реальную опасность", и отметил, что страны должны "продолжить работу над политическим решением".
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