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Новости Агрессия России против Украины Война
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НАТО не планирует отправлять войска в Украину в случае вторжения РФ, - Столтенберг

НАТО не планирует отправлять войска в Украину в случае вторжения РФ, - Столтенберг

Североатлантический альянс не намерен направлять военных в Украину в случае начала вторжения Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью ВВС.

Он призвал к "сбалансированному подходу" в отношении роста напряженности вокруг Украины, отметив, что Альянс не планирует разворачивать войска в стране.

По словам Столтенберга, Альянс помогает Украине противостоять российской агрессии, модернизируя системы обороны, а страны-члены НАТО предоставляют оборонительное вооружение, например, как передача Британией новейших противотанковых ракетных комплексов.

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"Мы делаем много вещей, чтобы помочь Украине, чтобы усилить ее возможности для защиты. Только Украина не является членом НАТО, поэтому стопроцентно, что правило о коллективной обороне при нападении на страну-члена Альянса распространяется только на государства, входящие в НАТО, но не те, которые являются близкими партнерами блока", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО фокусируется на поддержке Украины и помощи в реализации права на самооборону. Также Альянс направляет сигналы России, что в случае применения вооруженной агрессии против Украины в отношении Москвы будут применены санкции.

Генсек НАТО подчеркнул, что ситуация представляет "реальную опасность", и отметил, что страны должны "продолжить работу над политическим решением".

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Автор: 

НАТО (10076) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+25
В тебе для захисту країни є нєЛох, 43 годочков, чотириразовий уклоніст... але з класними дорогами! І у нас, по його словам, все чудово ... чи ти його відосіки не слухаєш, чи він у тебе "нє прєзідєнт"? Які претензії до західних держав, якщо Клоун їх поради зовсім не сприймає і множить на нуль.... Тому сам, сам, сам....
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30.01.2022 16:45 Ответить
+18
таке враження наче НАТО вам щось особисто винне. Тобто голосуєш за Кравчука-Кучму-Януковича-Зеленського, 30 років те НАТО змішуєш з лайном, а потім такий "НАТО СПАСІ"
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30.01.2022 16:46 Ответить
+14
А тебеПорох так и не перестал в борщ срать? А шо там липецкая фабрика? не в курсе? 95 квартал ёе не купил?
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30.01.2022 16:58 Ответить
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После расстрела военнослужащих на Южмаше, Украине о НАТО можно забыть лет на сто. Ни одна цивилизованная страна не захочет иметь дело с дикарями.
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30.01.2022 18:33 Ответить
А после пыток заключённых в иракской тюрьме Абу-Грейб, что США исключили из НАТО ? Или вам абы нагадить на Украину
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30.01.2022 22:21 Ответить
Зрозуміло, що у випадку нападу -- ні. А ось у випадку капітуляції -- так?
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30.01.2022 18:37 Ответить
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