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"Они все там употребляют наркотики?" - депутат Европарламента фон Крамон резко отреагировала на слова Арахамии о "сеянии паники"

Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель резко отреагировала на высказывания председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахимии о том, что Запад и США "сеют панику" по поводу рисков полномасштабного наступления российской армии на Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, у себя в Twitter политик поинтересовалась, все ли представители украинской власти употребляют наркотики. Иначе объяснить себе слова Давида Арахимии евродепутат не смогла.

"Они все там употребляют наркотики в Украине или что там происходит?" - написала она.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждал, что США и Запад сеют панику своими заявлениями по поводу вероятного вторжения России в Украину.

Они все там употребляют наркотики? - депутат Европарламента фон Крамон резко отреагировала на слова Арахамии о сеянии паники 01

Читайте также: Сегодня важно сохранять спокойствие и позитивный настрой, - "слуга народа" Арахамия

Автор: 

Арахамия Давид (990) Виола фон Крамон (26)


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Топ комментарии
+228
Не все. Некоторые просто дебилы
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30.01.2022 16:55 Ответить
+150
Або дєбіли під наркотиками...
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30.01.2022 16:57 Ответить
+131
Все...начиная с осла и далее все поголовье его зеленого стада...
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30.01.2022 16:56 Ответить
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Питух абхазский.
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31.01.2022 02:04 Ответить
""Они все там употребляют наркотики в Украине или что там происходит?" - написала она." Источник:

Да, они все наркоманы, а что?
Ведь когда Саакашвили-президент был под наркотой просвещенное европейское человечество это не волновало?

"Траву для кадила я не брал О.... как вставило!"
https://www.youtube.com/watch?v=cVzXU_V-4-g
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31.01.2022 02:45 Ответить
да в семье не без урода.а ты себя давно в зеркале видела?
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31.01.2022 03:44 Ответить
ЗЕбильная власть не пропустила еще ниодной возможности обосраться.
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31.01.2022 03:49 Ответить
...кароче, когда Кучма был елбасы, Украина была самым самодостаточным и сильным государством , а потом пришли долбики с ульями и понеслось...
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31.01.2022 05:31 Ответить
когда был кучма тебя еще в проекте не было))) кучма разворовал все что можно, он папа олигархата
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31.01.2022 06:19 Ответить
наш недалекий народ думает по ленинский, что страной может управлять любая домохозяйка))) стыдно за украину.
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31.01.2022 06:17 Ответить
после увольнения куратора наркопотока с оккупированных территорий гуглышвили и охранявшего поток руководителя военной разведки буданова трахамония и еже с ним почувствовали явную нехватку зелья и перешли уже на атомные химические... другими причинами объяснить явную антиукраинскую позицию зелени, дерьмака, того же трахамонии уже нельзя... умом тех падел не понять и остается только печень...
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31.01.2022 07:38 Ответить
Та так воно і є. Баранахамія із зелохом нюхають з однієї доріжки.
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31.01.2022 07:39 Ответить
Зе банда зрозуміло тягне " не туда " .... якщо ще 2 роки , то де ми опинимся ? в найкращому випадку без війни ,але в ізоляціїї та занепаду , бо така дебільність " ми не в НАТО , тому що це незалежить від України " дратує будь яку адекватну людину !!!! Наполягаю визначити , що аналіз січи у 2019 кандидата Зе був не його особистий ( бо не показував наркотиків ) , тому його влада НЕЛЕГЕТІМНА !!!!!
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31.01.2022 08:23 Ответить
И це - обличчя України! Дожилися!
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31.01.2022 09:02 Ответить
Наркотики? Ніт, не всі.
Найвеличніші сидять на галюциногенах
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31.01.2022 09:27 Ответить
Для Кремля це корисні ідіоти. Найголовніше, щоб вони від нас не відвернулися через цю зелену плєсєнь. Тому що то буде біда....
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31.01.2022 09:44 Ответить
У хламидии опять контекст выпал, и снова из жопы.
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31.01.2022 10:03 Ответить
І таке зеленелайно ганьбить Україну під час московської окупації …
Вру треба зачиняти, правий Данілов (РНБОУ), бо це уже не демократія під час дії Особливо Періоду в Україні !!!
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31.01.2022 11:11 Ответить
Не отвлекайте его, он сейчас китайский учит.
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31.01.2022 11:14 Ответить
Шо плешивому царьку будет в Пекине на китайском в рыбьи глаза смотреть?
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31.01.2022 12:33 Ответить
Трясця!.. Вже й за кордоном бачать те, на що нам давно дивитися гидко!
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31.01.2022 12:35 Ответить
Детальний розбір, КОМПЕТЕНТНОГО аналітика пра зєлєнь, плісняву і наркоту.
https://www.youtube.com/watch?v=785F9qmYZYo https://www.youtube.com/watch?v=785F9qmYZYo

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31.01.2022 13:03 Ответить
Бачили глаза що вибирали

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31.01.2022 13:09 Ответить
Нарешті, гарний нарколог дав точний діагноз.
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31.01.2022 14:54 Ответить
А скажіть- що вживає народ що кожен раз вибирає собі прип..дентів з відхиленнями . то зек.то алкаш .тепер наркоман .далі хто. ніби ще повії не було. алле народ прокидайтесь .включайте мізки .в усякому випадку в кого вони є.ми провалюємось в г...но все глибше. чи не пора спинитись?
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11.02.2022 13:54 Ответить
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