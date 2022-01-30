"Они все там употребляют наркотики?" - депутат Европарламента фон Крамон резко отреагировала на слова Арахамии о "сеянии паники"

Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель резко отреагировала на высказывания председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахимии о том, что Запад и США "сеют панику" по поводу рисков полномасштабного наступления российской армии на Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, у себя в Twitter политик поинтересовалась, все ли представители украинской власти употребляют наркотики. Иначе объяснить себе слова Давида Арахимии евродепутат не смогла.

"Они все там употребляют наркотики в Украине или что там происходит?" - написала она.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждал, что США и Запад сеют панику своими заявлениями по поводу вероятного вторжения России в Украину.

Читайте также: Сегодня важно сохранять спокойствие и позитивный настрой, - "слуга народа" Арахамия