"Они все там употребляют наркотики?" - депутат Европарламента фон Крамон резко отреагировала на слова Арахамии о "сеянии паники"
Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель резко отреагировала на высказывания председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахимии о том, что Запад и США "сеют панику" по поводу рисков полномасштабного наступления российской армии на Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, у себя в Twitter политик поинтересовалась, все ли представители украинской власти употребляют наркотики. Иначе объяснить себе слова Давида Арахимии евродепутат не смогла.
"Они все там употребляют наркотики в Украине или что там происходит?" - написала она.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждал, что США и Запад сеют панику своими заявлениями по поводу вероятного вторжения России в Украину.
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+228 Anton Grinblat #491066
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Да, они все наркоманы, а что?
Ведь когда Саакашвили-президент был под наркотой просвещенное европейское человечество это не волновало?
"Траву для кадила я не брал О.... как вставило!"
https://www.youtube.com/watch?v=cVzXU_V-4-g
Найвеличніші сидять на галюциногенах
Вру треба зачиняти, правий Данілов (РНБОУ), бо це уже не демократія під час дії Особливо Періоду в Україні !!!
https://www.youtube.com/watch?v=785F9qmYZYo https://www.youtube.com/watch?v=785F9qmYZYo