Сенат США вплотную приблизился к согласованию законопроекта о санкциях против России, - Reuters

Сенат США вплотную приблизился к тому, чтобы договориться о законе относительно санкций против России за ее агрессию против Украины. Ожидается, что документ будет рассмотрен на этой неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как заявили агентству два сенатора, работающих над законопроектом о санкциях против России, Сенат США близок к согласованию документа.

По словам собеседников издания, глава комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес и представитель республиканцев Джеймс Риш заявили, что собираются продвинуть этот законопроект на этой неделе.

Менендес в интервью телеканалу CNN допустил возможность применения ограничений против России превентивно. "Некоторые санкции могут быть заранее введены за действия России, а затем "разрушительные санкции", если она вторгнется в Украину", - уточнил сенатор.

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