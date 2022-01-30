Сенат США вплотную приблизился к согласованию законопроекта о санкциях против России, - Reuters
Сенат США вплотную приблизился к тому, чтобы договориться о законе относительно санкций против России за ее агрессию против Украины. Ожидается, что документ будет рассмотрен на этой неделе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Как заявили агентству два сенатора, работающих над законопроектом о санкциях против России, Сенат США близок к согласованию документа.
По словам собеседников издания, глава комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес и представитель республиканцев Джеймс Риш заявили, что собираются продвинуть этот законопроект на этой неделе.
Менендес в интервью телеканалу CNN допустил возможность применения ограничений против России превентивно. "Некоторые санкции могут быть заранее введены за действия России, а затем "разрушительные санкции", если она вторгнется в Украину", - уточнил сенатор.
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Поклонники творчества Куравлева не могут поверить в трагедию и выражают слова соболезнования его близким - дочери Екатерине, сыну Василию и внукам. К слову, семья артиста его смерть пока никак не прокомментировала.Новость о том, что известного актера госпитализировали в Коммунарку из специального учреждения, как Куравлев оказался в стенах пансионата для пожилых людей.
Однак така стратегія також пов'язана з політичними та економічними ризиками. Жодна країна ще ніколи не намагалася запровадити широкі санкції проти таких великих фінансових інститутів та економіки розміром із російську. Аналітики кажуть, що «швидка і жорстка» відповідь, обіцяна Штатами, може потрясти великі економіки, особливо в Європі, і навіть поставити під загрозу стабільність світової фінансової системи.
Деякі аналітики також прогнозують, що у відповідь на жорсткі санкції Путін може зупинити постачання природного газу до Європи або здійснити кібератаки на американську та європейську інфраструктуру.
Нині США намагаються сформувати такий набір санкцій, який завдасть максимально жорсткого удару по Росії та водночас стримає економічні ударні хвилі по всьому світу, у тому числі у Сполучених Штатах.
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ТЁТЯ РОЗА
Проблема выборов нового президента в России каждый раз упирается в проблему невозможности избавиться от старого!
Только отключать полностью с планеты Земля - Япония.1945 г. Хиросима...
Запад проявил минимальную твердость.. Решили добивать !? Браво !!! Мы и весь Мир только - ЗА !!!