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Новости Санкции против России
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Сенат США вплотную приблизился к согласованию законопроекта о санкциях против России, - Reuters

Сенат США вплотную приблизился к согласованию законопроекта о санкциях против России, - Reuters

Сенат США вплотную приблизился к тому, чтобы договориться о законе относительно санкций против России за ее агрессию против Украины. Ожидается, что документ будет рассмотрен на этой неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как заявили агентству два сенатора, работающих над законопроектом о санкциях против России, Сенат США близок к согласованию документа.

По словам собеседников издания, глава комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес и представитель республиканцев Джеймс Риш заявили, что собираются продвинуть этот законопроект на этой неделе.

Менендес в интервью телеканалу CNN допустил возможность применения ограничений против России превентивно. "Некоторые санкции могут быть заранее введены за действия России, а затем "разрушительные санкции", если она вторгнется в Украину", - уточнил сенатор.

Читайте также: Зеленский больше заинтересован в твиттер-войнах с американскими лидерами, чем в защите своей страны, - сенатор США Мерфи

Автор: 

санкции (11458) Сенат США (511)


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Топ комментарии
+21
Амерам-черговий респект...
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30.01.2022 17:40 Ответить
+10
В 2014 году Куравлев подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики Кремля по отношению к Украине и Крыму. В одном из редких интервью накануне своего 80-летнего юбилея хвалил Владимира Путина, бранил США и выразил мнение, что Россия - "спасение мира", поскольку другим неведомы понятия "душа" и "доброта".
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30.01.2022 17:51 Ответить
+8
Земля ему стекловатой! Пускай горит в аду
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30.01.2022 17:46 Ответить
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Амерам-черговий респект...
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30.01.2022 17:40 Ответить
Республіканцям.. бо гівнюки демократо-комуністи тільки н а поступки москалям спроможні
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30.01.2022 18:03 Ответить
Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни
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30.01.2022 17:41 Ответить
Зюзю слушал?
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30.01.2022 17:43 Ответить
это что?
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30.01.2022 17:45 Ответить
Это стеб над зезе, но и пост ваш не по теме статьи.
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30.01.2022 17:47 Ответить
Недавно у 85-летнего артиста обнаружили воспаление легких, более того, у него было диагностировано серьезное поражение мозга. В последние дни жизни звезды фильма «Афоня» не мог есть самостоятельно - в его желудок была вставлена трубка, через которую поступало питание.

Поклонники творчества Куравлева не могут поверить в трагедию и выражают слова соболезнования его близким - дочери Екатерине, сыну Василию и внукам. К слову, семья артиста его смерть пока никак не прокомментировала.Новость о том, что известного актера госпитализировали в Коммунарку из специального учреждения, как Куравлев оказался в стенах пансионата для пожилых людей.
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30.01.2022 17:44 Ответить
Це солідний вік. Дай Бог кожному
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30.01.2022 17:46 Ответить
Земля ему стекловатой! Пускай горит в аду
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30.01.2022 17:46 Ответить
В 2014 году Куравлев подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики Кремля по отношению к Украине и Крыму. В одном из редких интервью накануне своего 80-летнего юбилея хвалил Владимира Путина, бранил США и выразил мнение, что Россия - "спасение мира", поскольку другим неведомы понятия "душа" и "доброта".
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30.01.2022 17:51 Ответить
хорошо что оно сдохло в хосписе овощем, брошенное даже детьми
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30.01.2022 17:56 Ответить
Билет ему на концерт Кобзона.
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31.01.2022 20:29 Ответить
собаке - собачья смерть
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30.01.2022 17:56 Ответить
собаки ні до чого, добрі істоти
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30.01.2022 22:17 Ответить
Главное чтобы ЗЕлупента не раскумарило, а то опять начнет всех успокаивать.
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30.01.2022 17:42 Ответить
Теперь главное, чтобы зюзя и его че(б)лядь херню не сказали.
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30.01.2022 17:42 Ответить
а это уже на санкции врядли повлияет .американцы закусились с кацапами.теперь уже кто первым моргнет.
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30.01.2022 18:51 Ответить
Колишній високопосадовець в Офісі політики економічних санкцій Держдепартаменту часів Обами Едвард Фішман стверджує, що такі жорсткі санкції вдарять по всій російській економіці, і це «безумовно, вплине на звичайних росіян», оскільки Вашингтон планує «вибити» опори, на яких тримається вся російська фінансова система.


Однак така стратегія також пов'язана з політичними та економічними ризиками. Жодна країна ще ніколи не намагалася запровадити широкі санкції проти таких великих фінансових інститутів та економіки розміром із російську. Аналітики кажуть, що «швидка і жорстка» відповідь, обіцяна Штатами, може потрясти великі економіки, особливо в Європі, і навіть поставити під загрозу стабільність світової фінансової системи.

Деякі аналітики також прогнозують, що у відповідь на жорсткі санкції Путін може зупинити постачання природного газу до Європи або здійснити кібератаки на американську та європейську інфраструктуру.


Нині США намагаються сформувати такий набір санкцій, який завдасть максимально жорсткого удару по Росії та водночас стримає економічні ударні хвилі по всьому світу, у тому числі у Сполучених Штатах.
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30.01.2022 17:46 Ответить
Коронавірус пережили. А колорадів і подавно переживемо. Ось як вони без "картоплі" протримаються. Північна Корея через пів-року сіно з соломою запросили.
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30.01.2022 18:04 Ответить
Friends Sorry for himThis
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30.01.2022 17:48 Ответить
пора уже задуматься о свободных выборах на болотах. конечно, там 70% наберет кпсс, но первый блин комом
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30.01.2022 17:53 Ответить




ТЁТЯ РОЗА



Проблема выборов нового президента в России каждый раз упирается в проблему невозможности избавиться от старого!

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30.01.2022 18:54 Ответить
нафига вы постите это гавно с рашкованского медиа простору? оно нам надо?
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30.01.2022 18:59 Ответить
конечно надо...чтобы не быть такими ,как они.
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30.01.2022 19:07 Ответить
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30.01.2022 17:54 Ответить
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30.01.2022 17:56 Ответить
Только SWIFT и личные активы Путина трогать не будут. Аналитики просчитают, что бы РФ случайно не развалилась. Тут с США у нас кардинально различные цели.
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30.01.2022 17:58 Ответить
У кацапов напрочь отключены мозги, и отключение swift они даже не ощутят.
Только отключать полностью с планеты Земля - Япония.1945 г. Хиросима...
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31.01.2022 00:03 Ответить
Чого вже кота за хвіст тягти? Давайте вже торгове ембарго впроваджувати на все що стосується Рф. Оголосити Гібралтар виключно зоною інтересів ЄС. Московітам шлях у Крим тільки через Суецький канал. Після поклону фараонам. Поки СВІФТ не відключили. Нехай юанями запасаються. Викупляти Сибір у китайців. Газова атака пішла у зворотному напрямку. Вітер раптово змінився.
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30.01.2022 18:01 Ответить
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30.01.2022 18:02 Ответить
саме така відповідь у вигляді санкцій кацапам потрібно дати на їх запит-
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30.01.2022 18:01 Ответить
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30.01.2022 18:04 Ответить
Главное- кошельки }{уйла трахнуть все сразу. Особенно у которых "дома хоккейные площадки".
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30.01.2022 18:09 Ответить
Уровень загазованности бункера снова достиг предела. Скоро у Писькова начнут выпадать усы, а у Захеровой волосы немытые. Остается интригой что на этот раз **** Беева себе что-нибудь сломает.
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30.01.2022 18:17 Ответить
Кажуть шо Порошенко и Байден нашли бабло Голобородьки в Лондоне...где дЕрмак и Зеля живуть в одном Пенхаузе...только этажи разные...
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30.01.2022 18:37 Ответить
Це є дуже добре, скотину- матушку загнати до стойла і забити
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30.01.2022 18:49 Ответить
Менендес и Круз самые жесткие ястребы у республиканцев сейчас
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30.01.2022 19:03 Ответить
Тут ше кажуть вумні люди шо Кучма Коломойский и Голобородька мільярди гшривен прикопали з КОВИД баблосів....десь 170 ярдів...та брешуть моцкалі...Зеля бере не меньш 500 ярдів Коломомойши...
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30.01.2022 19:10 Ответить
Путин не просто отступает - он бежит и блеф не сработал, и плана "Б" у них - нет !!!
Запад проявил минимальную твердость.. Решили добивать !? Браво !!! Мы и весь Мир только - ЗА !!!

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30.01.2022 19:25 Ответить
Поделитесь санкциями с Злебобами, а то у них всё слишком хорошо а мудрий нарид бидние
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30.01.2022 20:18 Ответить
завтра о 17 годині дивіться Радбез про війну в Україні, цікаво що покажуть
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30.01.2022 22:25 Ответить
Вони там у сенаті геть подуріли - так засмучувати шмарклю!
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31.01.2022 10:42 Ответить
 
 