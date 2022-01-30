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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинский воин получил ранение у Станицы Луганской вследствие обстрела со стороны российских оккупантов, - штаб ООС

Украинский воин получил ранение у Станицы Луганской вследствие обстрела со стороны российских оккупантов, - штаб ООС

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение вследствие обстрела со стороны российских оккупационных войск возле пгт Станица Луганска в воскресенье, 30 января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

В целом, с начала суток по состоянию на 17:00 со стороны российских наемников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

"В направлении Станицы Луганской враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов", - говорится в отчете.

Читайте также: Режим тишины на Донбассе сохраняется третьи сутки, - штаб ООС

Автор: 

обстрел (27807) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+33
Одужання нашому воіну !!

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30.01.2022 17:57 Ответить
+19
закончилось "перемирие"? никто и не сомневался. у бени нет 300 голосов
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30.01.2022 17:59 Ответить
+13
Що вже все, перемирья того, як його капець.
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30.01.2022 17:58 Ответить
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Одужання нашому воіну !!

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30.01.2022 17:57 Ответить
это да, но завтра увидим очередную ложь от зеЛоза.. типа:
"4й день нет никаких обстрелов из ордло.."
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30.01.2022 18:47 Ответить
Що вже все, перемирья того, як його капець.
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30.01.2022 17:58 Ответить
закончилось "перемирие"? никто и не сомневался. у бени нет 300 голосов
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30.01.2022 17:59 Ответить
Не витримали нерви у ...йла. Це вам укри за ірландців, які Шойгу послали з Північного моря на ..... оленям. Дебіли, ***..... У цьому лавров дійсно правий.
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30.01.2022 18:09 Ответить
так обстрелов три дня нет, звидкиля поранення?
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30.01.2022 18:11 Ответить
из вранья правительства. ты, кстати. лапотник не надейся, что ВСУ выполнит все приказы коллаборационистов на банковой.
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30.01.2022 18:17 Ответить
Ну что рубаем Дерьмаку руку. Ето он подписывал перемирие с террористами
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30.01.2022 18:13 Ответить
А три дня радостно рапортовали про тишину. Всю умильную малину попортили про прекращение огня.
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30.01.2022 18:14 Ответить
ай-яй-яй, а зюзи три дня хвалили оккупантов какие они пушистые, в прайм-тайм
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30.01.2022 18:16 Ответить
от і все припинення вогню, яким так похвалялася зевлада
дєрьмаку полум'яний привіт
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30.01.2022 18:31 Ответить
Ермак, это и есть режим тишины? Ты ж в Париже говорил о том, что с рашистским козаком обо всём договорился?
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30.01.2022 19:06 Ответить
Фокус-покус з перемирям не вдався, і куратори-************* не допомогли, ледве 3 дні тримали орків за руки. Не довів ******* для мене що з @уйлом і його бандою в лугандоні мож домовитись. Українці за мир на Донбасі але без москалів, нехай спочатку ******* з дерьмаком домовляться про повний фізичний контроль України на держкордоні, тоді побачимо
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30.01.2022 19:15 Ответить
Кто интересуется ситуацией на оккупированной территории Донбасса, сегодня вышел первый за последние годы репортаж англоязычного СМИ с этих территорий: https://youtu.be/OQAtFXgHoBU
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30.01.2022 21:38 Ответить
надо это менять. Выстрелил москальский миномёт - в него наш дрон бросил бомбу. Как Израиль в ответ на отбстрелы, автоматически. И поставить там роботизированную стену из робопулётётов. У Южной Кореи есть такие. Любое существо больше 30 см будет становиться удобренимем, хоть кто, любой кто засеётся пулемётом. Там стоит компьютер который наводится на это движущееся существо и устраняет цель. Предупреждали ж.

А вообще, а если украиснкая стоона палит в боевиков, они отвечают или у них тоже есть приказ сдерживаться?
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30.01.2022 23:20 Ответить
 
 