Украинский воин получил ранение у Станицы Луганской вследствие обстрела со стороны российских оккупантов, - штаб ООС

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение вследствие обстрела со стороны российских оккупационных войск возле пгт Станица Луганска в воскресенье, 30 января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

В целом, с начала суток по состоянию на 17:00 со стороны российских наемников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

"В направлении Станицы Луганской враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов", - говорится в отчете.

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