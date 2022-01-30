Украинский воин получил ранение у Станицы Луганской вследствие обстрела со стороны российских оккупантов, - штаб ООС
Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение вследствие обстрела со стороны российских оккупационных войск возле пгт Станица Луганска в воскресенье, 30 января.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.
"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.
В целом, с начала суток по состоянию на 17:00 со стороны российских наемников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
"В направлении Станицы Луганской враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов", - говорится в отчете.
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+33 Amber
показать весь комментарий30.01.2022 17:57 Ответить Ссылка
+19 Иван Иван #488996
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+13 Yaroslav Buk
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"4й день нет никаких обстрелов из ордло.."
дєрьмаку полум'яний привіт
А вообще, а если украиснкая стоона палит в боевиков, они отвечают или у них тоже есть приказ сдерживаться?