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Новости Коронавирус и карантин
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Германия снова усилила правила въезда для украинцев: невакцинированные должны пойти на карантин

Германия снова усилила правила въезда для украинцев: невакцинированные должны пойти на карантин

ФРГ добавила Украину и ряд других государств в список стран с высоким риском заражения коронавирусом. Введены более жесткие правила въезда, начиная с 30 января.

Об этом говорится в сообщении на сайте Института имени Роберта Коха (RKI), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Люди, въезжающие на территорию ФРГ из Украины (за исключением тех, которые полностью привиты или выздоровели от COVID-19), должны отбыть десятидневный карантин, выйти из которого можно будет только через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста. Перед въездом в страну необходимо зарегистрироваться на соответствующем сайте и внести туда свои данные о вакцинации. Дети до 12 лет должны находиться под карантином в течение пяти дней и могут завершить его без теста на коронавирус. Эти требования относятся к лицам с любым гражданством, которые за последние 10 дней посещали страны из списка высокого риска.

Кроме Украины, с 30 января в перечень также вошли Афганистан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Кыргызстан, Оман, Палау, Сингапур и французская заморская территория Новая Каледония.

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Ограничения будут действовать до 3 марта и затем будут пересмотрены.

Как сообщалось, Украина находилась в перечне стран зоны высокого риска для ФРГ с 10 октября 2021 года по 9 января 2022 года, когда ее исключили оттуда в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Автор: 

Германия (7070) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Конституционный суд Австрии требует ответов на данные и факты, касающиеся масок, правил блокировки, госпитализаций и смертей. Минздрав просят дать ответ до 18 февраля (ОРФ)
Хорошо, что в Австрии хоть суд остался. А у бюргеров одни агенты газпрома и ВОЗа остались...

И если смотреть по этим уколам, то не только эти все гмо-инъекции из одной бочки разливают, но и исполняющих роль президентов тоже - они все рекламируют укалывание. Теперь становится понятно почему Трампа убрали "всем миром" и понятно, что имел ввиду ***** Шваб, когда открытым текстом говорил: Трамп - это единственный, кто стоит у нас на пути.. (с)
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30.01.2022 19:06 Ответить
+6
Я нікого не закликаю мене слухати чи брати до уваги те що я кажу. Особливо таких як Ви. Я нікого не лякаю і не бʼюся в істериці. Це власне особиста справа кожного що йому робити. Можете робити що та як Вам завгодно. Власне мені байдуже - це Ваш вибір. Я просто кажу про своє ставлення до всього цього шабашу. На це я маю право? Я сам вже перехворів на ковід, дружина перехворіла, днями з лікарнні забрали чотримісячну онуку. Слава Богу лікували всіх одразу, як потрібно, а не так як рекомендує ВОЗ та наш МОЗ. Як бачите поки що пишу тут свої пости, хоч це Вас дуже дратує. Робіть що хочете. Не лізьте тільки до нас зі своїми дебільними вказівками. Тим більше, що вони аж ніяк не дають ефекту. Пандемія триває. І щось мені підказує, що і надалі буде тривати. І залякувать мене не треба. Я вже там був і вже перехворів. Тому знаю що являє собою цей ковід з власного досвіду і ставлюся до нього досить спокійно. Як раніше ставився до будь якого ГРВІ чи грипу. Свої істерики при собі залиште. На третьому році пандемії вони на мене не діють. І до так званих лабораторних тестів на ковід в мене своє особисте ставлення. Теж маю на це право.
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30.01.2022 23:26 Ответить
+3
Для карантина немчуры открыли бы концлагеря что ли....
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30.01.2022 18:33 Ответить
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шайзэ...
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30.01.2022 18:28 Ответить
кароче гитлеровцы за спутник двумя руками..
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30.01.2022 18:29 Ответить
Для карантина немчуры открыли бы концлагеря что ли....
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30.01.2022 18:33 Ответить
що ні канцлер, то лайно(
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30.01.2022 19:31 Ответить
А що змінилося? Перед цим неваецинлваних з метою туризму в загалі не впускали. А з пиьань роботи , навчання чи з сімейних питань - достатньо було тільки негативного тесту, без вакцинації.
Типу неваецинлвпні тур чим вірус розносять, а неваецинлвпні робітники та студенти - ні.
Дивна логіка
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30.01.2022 18:36 Ответить
Ковід, цн така річ, що не знаєш, де її підхопиш. Приклад - Ізраїль, де вакцинували майже 100%, а тепер лютує пандемія.
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30.01.2022 18:49 Ответить
Звісно. ГРВІ воно і в Африці ГРВІ як його не називай. Кожного року завжди хворіли. Шабашу та танців з бубнами з цього ніхто не робив. Лікувались потроху та й усе.
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30.01.2022 19:48 Ответить
*****..тим юзерам що слухають пропаГандонів типу Странніка.

маєте вибір.

Вакцинація або реанімація.

По данным на 30 января, в больницах Одессы находятся 436 пациентов с COVID-19, из них 263 - в тяжелом состоянии. Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, в городской клинической инфекционной больнице пребывают 146 пациентов с COVID-19, из них 22 человека - в состоянии средней тяжести, 124 пациента - в тяжелом состоянии, в том числе, четыре человека на ИВЛ. В городской больнице №5 проходят лечение 76 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в ГКБ №1 - 44 пациента, в ГКБ №10 - 42 человека, в детской городской больнице №3 - 107 детей.

Источник: https://odessa.online/v-odesskih-bolnitsah-nahodyatsya-263-patsienta-s-covid-19-v-tyazhelom-sostoyanii/
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30.01.2022 22:39 Ответить
Я нікого не закликаю мене слухати чи брати до уваги те що я кажу. Особливо таких як Ви. Я нікого не лякаю і не бʼюся в істериці. Це власне особиста справа кожного що йому робити. Можете робити що та як Вам завгодно. Власне мені байдуже - це Ваш вибір. Я просто кажу про своє ставлення до всього цього шабашу. На це я маю право? Я сам вже перехворів на ковід, дружина перехворіла, днями з лікарнні забрали чотримісячну онуку. Слава Богу лікували всіх одразу, як потрібно, а не так як рекомендує ВОЗ та наш МОЗ. Як бачите поки що пишу тут свої пости, хоч це Вас дуже дратує. Робіть що хочете. Не лізьте тільки до нас зі своїми дебільними вказівками. Тим більше, що вони аж ніяк не дають ефекту. Пандемія триває. І щось мені підказує, що і надалі буде тривати. І залякувать мене не треба. Я вже там був і вже перехворів. Тому знаю що являє собою цей ковід з власного досвіду і ставлюся до нього досить спокійно. Як раніше ставився до будь якого ГРВІ чи грипу. Свої істерики при собі залиште. На третьому році пандемії вони на мене не діють. І до так званих лабораторних тестів на ковід в мене своє особисте ставлення. Теж маю на це право.
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30.01.2022 23:26 Ответить
... Це власне особиста справа кожного що йому робити.
Американці п'ють ліки для коней і опиняються в лікарні. До чого тут Ілон Маск?
Івермектин не довів ефективність проти COVID-19, але люди вірять шоумену Джо Рогану


Власники американських ветаптек, коли у них просять продати івермектин - поширений засіб проти паразитів для тварин, вимагають від клієнтів спочатку показати селфі з конем чи коровою: бо замість того, щоб давати препарат худобі, люди приймають його самі. А у канадській Альберті з того ж приводу цей медикамент взагалі вилучили з продажу. Все це має вигляд нісенітниці, вигаданої після косячку доброї каліфорнійської трави (до речі, ця рослина у нашій історії ще з'явиться і відіграватиме у ній нехай не головну, але важливу роль). Але ні - це реальність.
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30.01.2022 23:52 Ответить
Так відомо що наприклад проносне від нежиті навряд чи допоможе. Хіба що спрацює ефект плацебо. Ключове в моєму пості не власне лікування. Ключове своєчасне лікування ГРВІ препаратами від ГРВІ. Якими? Це власне лікар призначає. В наших сімейних лікарів, більшістю терапевтів в минулому, в лікуванні ГРВІ досить великий досвід. Тільки не треба їм заважати та називати знахарями. Ось і усе. А власне Ви звісно можете лікуватись і засобом від паразитів для тварин. Це власне Ваша особиста справа. Доречі ціаністий калій радикально проблему усуне. Тільки ось нажаль разом з пацієнтом.
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31.01.2022 00:00 Ответить
Можуть пояснити, мовляв, так ми підтримуємо Україну, якщо почнеться війна: не пускаємо мобілізаційний ресурс...
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30.01.2022 18:56 Ответить
>Разведка Украины вывезла секретные материалы и оборудование из своей штаб-квартиры в Киеве, сообщила в субботу, 29 января, газета The Washington Post со ссылкой на информированных собеседников. По их словам, документы перевезли в безопасные места на западе страны.

Издание отмечает, что вывоз материалов разведки, как и поставки Украине оружия от союзников, указывают на то, что украинские власти допускают возможность вторжения России и готовятся к войне.

а зелох нам втирает...
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30.01.2022 19:01 Ответить
Ти о чем..работник мертветчука- ківи..
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30.01.2022 19:10 Ответить
это dw.com пишет
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30.01.2022 19:14 Ответить
что пишет тут ДВ!! про Действующего Президента Украины.. не вижу.. от твой выперд вижу..
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31.01.2022 12:25 Ответить
Конституционный суд Австрии требует ответов на данные и факты, касающиеся масок, правил блокировки, госпитализаций и смертей. Минздрав просят дать ответ до 18 февраля (ОРФ)
Хорошо, что в Австрии хоть суд остался. А у бюргеров одни агенты газпрома и ВОЗа остались...

И если смотреть по этим уколам, то не только эти все гмо-инъекции из одной бочки разливают, но и исполняющих роль президентов тоже - они все рекламируют укалывание. Теперь становится понятно почему Трампа убрали "всем миром" и понятно, что имел ввиду ***** Шваб, когда открытым текстом говорил: Трамп - это единственный, кто стоит у нас на пути.. (с)
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30.01.2022 19:06 Ответить
Трамп не единственный. За Трампом стоИт значительная часть правящего класса, которая очень зла: ей обещали "новый мировой порядок", а за её спиной готовили разрушение США и передачу роли "мирового полицейского" Китаю.
Обратите внимание: байденовской администрации не позволили реализовать ничего из её программы, а с ноября её влияние будет обнулено вообще, если республиканцы грамотно проведут избирательную кампанию на промежуточных выборах.
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30.01.2022 22:29 Ответить
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31.01.2022 00:17 Ответить
А на кой туда ехать, в ту русскую подстилку?.
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30.01.2022 19:11 Ответить
Ангела Шмеркель...ты почему спишь только со Штирлицем пастором Шлагои и прлофессором Плейшнером..?Герр Мюллер я ж кремлевская Ш(вабра...,а в у КГБистов один путь...ЭШАФОТ...
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30.01.2022 19:15 Ответить
Та можете взагалі кордони для нас закрити, колаборанти
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30.01.2022 20:40 Ответить
То вони для антиваксерів погіршилися правила в'їзду , а не для українців . Правильно зробили . Нема чого заразу розносити . А для вакцинованих нічого не змінилося в правилах в'їзду.
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30.01.2022 20:53 Ответить
До кладовища в'їзд для вакцинованих безкоштовно...
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30.01.2022 21:54 Ответить
Світовий лідер з захворювання Франція а до "чорного списку" потрапляє Україна! "Нормандський формат" як він є!
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30.01.2022 20:58 Ответить
Ідіоти з головою не дружать зовсім. Вже ж на кожному каналі триндять, щовакцина не спасає від нового штаму... а йти на карантин мають лише невакциновані... Дійсно, що логіка і розум вже не в ціні... Рулить дебілізм...
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30.01.2022 21:53 Ответить
Во всех этих "правилах" нет никакой научной логики, разумеется. Речь идёт просто о нежелании хозяев видеть на территории Германии людей, несогласных с ковидной афёрой.
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30.01.2022 22:30 Ответить
 
 