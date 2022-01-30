Германия снова усилила правила въезда для украинцев: невакцинированные должны пойти на карантин

ФРГ добавила Украину и ряд других государств в список стран с высоким риском заражения коронавирусом. Введены более жесткие правила въезда, начиная с 30 января.

Об этом говорится в сообщении на сайте Института имени Роберта Коха (RKI), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Люди, въезжающие на территорию ФРГ из Украины (за исключением тех, которые полностью привиты или выздоровели от COVID-19), должны отбыть десятидневный карантин, выйти из которого можно будет только через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста. Перед въездом в страну необходимо зарегистрироваться на соответствующем сайте и внести туда свои данные о вакцинации. Дети до 12 лет должны находиться под карантином в течение пяти дней и могут завершить его без теста на коронавирус. Эти требования относятся к лицам с любым гражданством, которые за последние 10 дней посещали страны из списка высокого риска.

Кроме Украины, с 30 января в перечень также вошли Афганистан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Кыргызстан, Оман, Палау, Сингапур и французская заморская территория Новая Каледония.

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Ограничения будут действовать до 3 марта и затем будут пересмотрены.

Как сообщалось, Украина находилась в перечне стран зоны высокого риска для ФРГ с 10 октября 2021 года по 9 января 2022 года, когда ее исключили оттуда в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.