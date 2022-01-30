Германия снова усилила правила въезда для украинцев: невакцинированные должны пойти на карантин
ФРГ добавила Украину и ряд других государств в список стран с высоким риском заражения коронавирусом. Введены более жесткие правила въезда, начиная с 30 января.
Об этом говорится в сообщении на сайте Института имени Роберта Коха (RKI), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Люди, въезжающие на территорию ФРГ из Украины (за исключением тех, которые полностью привиты или выздоровели от COVID-19), должны отбыть десятидневный карантин, выйти из которого можно будет только через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста. Перед въездом в страну необходимо зарегистрироваться на соответствующем сайте и внести туда свои данные о вакцинации. Дети до 12 лет должны находиться под карантином в течение пяти дней и могут завершить его без теста на коронавирус. Эти требования относятся к лицам с любым гражданством, которые за последние 10 дней посещали страны из списка высокого риска.
Кроме Украины, с 30 января в перечень также вошли Афганистан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Кыргызстан, Оман, Палау, Сингапур и французская заморская территория Новая Каледония.
Ограничения будут действовать до 3 марта и затем будут пересмотрены.
Как сообщалось, Украина находилась в перечне стран зоны высокого риска для ФРГ с 10 октября 2021 года по 9 января 2022 года, когда ее исключили оттуда в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.
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маєте вибір.
Вакцинація або реанімація.
По данным на 30 января, в больницах Одессы находятся 436 пациентов с COVID-19, из них 263 - в тяжелом состоянии. Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, в городской клинической инфекционной больнице пребывают 146 пациентов с COVID-19, из них 22 человека - в состоянии средней тяжести, 124 пациента - в тяжелом состоянии, в том числе, четыре человека на ИВЛ. В городской больнице №5 проходят лечение 76 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в ГКБ №1 - 44 пациента, в ГКБ №10 - 42 человека, в детской городской больнице №3 - 107 детей.
Источник: https://odessa.online/v-odesskih-bolnitsah-nahodyatsya-263-patsienta-s-covid-19-v-tyazhelom-sostoyanii/
Американці п'ють ліки для коней і опиняються в лікарні. До чого тут Ілон Маск?
Івермектин не довів ефективність проти COVID-19, але люди вірять шоумену Джо Рогану
Власники американських ветаптек, коли у них просять продати івермектин - поширений засіб проти паразитів для тварин, вимагають від клієнтів спочатку показати селфі з конем чи коровою: бо замість того, щоб давати препарат худобі, люди приймають його самі. А у канадській Альберті з того ж приводу цей медикамент взагалі вилучили з продажу. Все це має вигляд нісенітниці, вигаданої після косячку доброї каліфорнійської трави (до речі, ця рослина у нашій історії ще з'явиться і відіграватиме у ній нехай не головну, але важливу роль). Але ні - це реальність.
Издание отмечает, что вывоз материалов разведки, как и поставки Украине оружия от союзников, указывают на то, что украинские власти допускают возможность вторжения России и готовятся к войне.
а зелох нам втирает...
Хорошо, что в Австрии хоть суд остался. А у бюргеров одни агенты газпрома и ВОЗа остались...
И если смотреть по этим уколам, то не только эти все гмо-инъекции из одной бочки разливают, но и исполняющих роль президентов тоже - они все рекламируют укалывание. Теперь становится понятно почему Трампа убрали "всем миром" и понятно, что имел ввиду ***** Шваб, когда открытым текстом говорил: Трамп - это единственный, кто стоит у нас на пути.. (с)
Обратите внимание: байденовской администрации не позволили реализовать ничего из её программы, а с ноября её влияние будет обнулено вообще, если республиканцы грамотно проведут избирательную кампанию на промежуточных выборах.