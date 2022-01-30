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Сертификация "Северного потока-2" вряд ли завершится в первом полугодии 2022 года, - Федеральное агентство по сетям ФРГ

Сертификация

Быстрой сертификации газопровода "Северный поток-2" не следует ожидать, несмотря на создание в Германии отдельной компании для управления им.

В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, глава Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Йохен Хоман (Jochen Homann) сказал, что, хотя компания была успешно зарегистрирована, "дальнейшие шаги отсутствуют", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW .

Учитывая предстоящие проверки, "можно быстро прийти к выводу, что завершение (сертификации "Северного потока-2". - Ред.) в первом полугодии вряд ли будет возможно", отметил он.

Швейцарский оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил 26 января, что учредил в городе Шверине дочернюю фирму Gas for Europe GmbH (G4E). В заявлении Nord Stream 2 говорится, что это дочернее предприятие "в качестве независимого оператора транспортной системы" владеет и управляет 54-километровым участком газопровода в территориальных водах Германии, а также его береговыми объектами в Любмине.

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Теперь BNetzA должно возобновить временно приостановленную 16 ноября 2021 года юридическую процедуру. Решение немецкого регулятора будет представлено Европейской комиссии (ЕК) в Брюсселе. Для подготовки своего заключения исполнительный орган ЕС имеет два месяца, но может запросить дополнительно еще два. Затем немецкому регулятору предоставляются дальнейшие два месяца, чтобы огласить свое окончательное решение. Если оно будет расходиться с рекомендацией ЕК, та может подать на Германию в Европейский суд в Люксембурге.

Газопровод "Северный поток-2", строительство которого было завершено еще в сентябре, является спорным проектом, вызывающим горячие дискуссии. Против ввода его в эксплуатацию активно выступают Украина и ряд стран Восточной Европы, заявляя, что он является инструментом политического влияния России. США полагают, что газопровод  усилит зависимость Европы от российского газа. Нет единого мнения по этому проекту и в самой Германии. Даже некоторые политики правящей в ФРГ коалиции в составе социал-демократов, "зеленых" и либералов крайне скептически относятся к "Северному потоку-2" и не исключают отказа от него, особенно в случае новой агрессии России против Украины.

Автор: 

Германия (7070) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+5
а если наладят замещение спг-то во втором уже и не надо будет
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30.01.2022 19:57 Ответить
+5
закончится это все спг терминалами в каждом порту) кому нафик нужны те варвары)
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30.01.2022 20:02 Ответить
+5
Т.е., теперь Запад шантажирует ***** его же собственным СП-2. Мддда, вЯЯличайший геополитик этот фюрерок дикой русни.
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30.01.2022 20:05 Ответить
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а если наладят замещение спг-то во втором уже и не надо будет
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30.01.2022 19:57 Ответить
закончится это все спг терминалами в каждом порту) кому нафик нужны те варвары)
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30.01.2022 20:02 Ответить
гэдэрофской наротной рыспубликой..
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30.01.2022 20:06 Ответить
ага. боты уже второй день про это пишут на цензоре))
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30.01.2022 20:07 Ответить


гэдэрофской наротной рыспубликой..

ага, ага. в поволжье
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30.01.2022 20:53 Ответить
много ходов очка
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30.01.2022 19:58 Ответить
Т.е., теперь Запад шантажирует ***** его же собственным СП-2. Мддда, вЯЯличайший геополитик этот фюрерок дикой русни.
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30.01.2022 20:05 Ответить
А чего? Возьмут сделают обязательную сертификацию раз в квартал за бешеные бабки - и будет рычаг давления и денежки в бюджет)))
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30.01.2022 20:21 Ответить
Так само, як і ваші прогнози, що СП-2 навряд чи буде добудований? Ага, вірю
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30.01.2022 20:11 Ответить
а он достроен?) работает?)
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30.01.2022 20:27 Ответить
Так, добудований. Гугл вам в допомогу.
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30.01.2022 20:54 Ответить
гугл там лично нырял? почитать победные рашкованские рапорты?
поставлено ноль кубометров газа по нему. значит нефига его нет.
и, кстати, уже не будет.
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30.01.2022 22:05 Ответить
Да хоть год, хоть десять...
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30.01.2022 20:20 Ответить
Та не чуваки...Ангеля Шмеркель вчера пришла в ГрязьПром...прада не главным акционером...но крутой Телкой...,но типа Маргарэт Тетчер... любяще Сран РАБссиянскую...
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30.01.2022 20:24 Ответить
Перед "у" треба ставити крапку. Без будь-яких часових посилань.
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30.01.2022 20:32 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0.html Сотрудница телеканала «Рада» призналась в ненависти к украинскому языку. Видео
30 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0.html#comments Комментарии: 3
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0.html

30 января, в воскресенье, в сеть попало видео с сотрудницей телеканала «Рада» Полиной Шишкиной, которая на видео рассказала о своей ненависти к украинскому языку, а также уточнила, что флаг Украины «так себе», и его могли бы сделать лучше.
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0.html#more-152020 Читать далее
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30.01.2022 20:33 Ответить
Нашишкіна вона нашишкіна і є...
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30.01.2022 20:35 Ответить
Эта мадемуазель лишь мелкая пыль с туфель кремлевского агента Дерьмака. Кстати, этой "пылью" посыпано и для зеледента, откуда он с увлечением и нюхает все указания повелитела аргентинского кокса на территории европейской Евразии.
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30.01.2022 20:44 Ответить
Доки "не понесе з України у синеє море кров ворожу" діла не буде. Т.Г. Шевченко був правий
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30.01.2022 21:22 Ответить
Эта игра Германии с Америкой дорого обходится Европе, в том числе Украине. Газ не сможет подешеветь без запуска Северного потока-2.
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30.01.2022 20:46 Ответить
GTFO!
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30.01.2022 22:37 Ответить
тролллинг продолжается
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30.01.2022 20:54 Ответить
такое впечатление что ФРГ это новый Израиль , которым управляют воспитанники Одесского Привоза
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30.01.2022 21:14 Ответить
Там делов то 10 миллиардов. Причём он уже и так окупился. Из-за него Европа менжуется, строить инфраструктуру под сжиженный дорогой газ или нет. Вроде газопровод есть, и вроде его нет. Вбухаешь деньги в сжиженный, а вдруг по трубе дешевый придёт. Значит убытки. Путин сам затягивает с его сертификацией. Опять же себестоимость добычи и транспортировки сланцевого газа высокая, да ещё транспортировка газовозами не совсем надёжная. И если вдруг газпром снизит цену на свой трубный газ долларов до 150ти, то сланцевые скважины придётся консервировать из-за нерентабельности. Тогда через год когда газа для всех опять станет на всех не хватать, то через год снова можно цену взвинтить. Это качели такие. Сейчас цикл высоких цен, а потом низких, но в среднем всё равно газпром в прибыли будет.
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30.01.2022 22:47 Ответить
 
 