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Новости Война
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Если в РФ действительно не хотят войны, пусть отводят войска от границ и с территории Украины, - Кулеба

Если в РФ действительно не хотят войны, пусть отводят войска от границ и с территории Украины, - Кулеба

Россия должна продолжить дипломатическое сотрудничество и отвести вооруженные силы от границ и с территории Украины.

Об этом написал в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Если российские должностные лица серьезно говорят, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое сотрудничество и отвести вооруженные силы, которые она собрала вдоль границ и на временно оккупированных территориях Украины. Единственный ответственный путь – дипломатия", - подчеркнул он.

Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не угрожает Украине.

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Автор: 

россия (96157) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+16
Кулеба, напишите эти слова крупными буквами и дай прочитать ЗЕнелоху и хламидии...
и пусть они это озвучат на камеру (видео))) пока)... громко и не мямля...
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30.01.2022 21:49 Ответить
+11
Обратите внимание, что вероятность широкомасштабного российского вторжения отрицали только сама россия и... зеленский.

Слушаю прессуху Зе, перед иностранными журналистами.

Этого паяца втянули в геополитическую игру, а оно продолжает мыслить с сегодня на завтра, то есть тактически а не стратегически.

Криворожский паяц. Убогий…

Не обучаем.

Совок.

Позор Украины на этом этапе.

Есть Надежда, что его будут просто игнорировать, ибо тупой.

Жаль, что он не прошёл даже уличных битв в криворожье, а тупо кривлялся на сцене Маслюкова….

Идиот…

Стыдно за его " открытую политику" лоха.

Вопросы иностранных корреспондентов, это пас в общую стратегию против РФ, а этот поц все мажет….

Стыдоба…

Он просто поверхностный лох, безвозможности понимания всех глубинных процессов.

Это наша беда.

Это ***** невозможно слушать поток сознания паяца….

Оно думает, что перед ним публика 95 квартала…

Вообщем говорит правильные вещи, но абзацы вырваны из контекста, похож на человека которому рассказали как ходят фигуры в шахматах и оно радуется, что делает правильные ходы фигурами, но совсем не понимает, что ходить нужно не просто так, а понимать разыгрываемые комбинации…

Восьмиклассник отвечает на вопросы профессоров…

Это ******…

Он даже не враг, а просто идиот…

Но, электорату, который тоже знает как ходят фигуры, это заходит.

Проклятая демократия для люмпенов.

Марк Гордиенко
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30.01.2022 22:05 Ответить
+10




Andrei Piontkovsky



В кремлевских СМИ развернулась массовая операция прикрытия на тему « Почему мы обосрались идти на войну с Украиной».
1). Мы и не собирались.
2). Только этого и ждут наши враги.
3). Мы уже достигли всех своих целей.
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30.01.2022 22:24 Ответить
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о це мля, дав.
ніхто такої заяви не чикав.....
мужик......
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30.01.2022 21:43 Ответить
полку писателей-фантастов прибыло...
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30.01.2022 21:44 Ответить
давай нам еще какую нибудь пропагандонскую картинку с опровержением)
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30.01.2022 21:51 Ответить
ты реально недоразвитый?в гуглах сравни ввп польши и мокшании для начала..
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30.01.2022 21:55 Ответить
Так ничего же небыло????
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30.01.2022 21:45 Ответить
Буряти схвалюють !
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30.01.2022 21:45 Ответить
Это же чёрная оспа!
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30.01.2022 21:52 Ответить
Ибо *****, как говорили старожилы этого бурята-как я рада и наши хлопцы на передке объяснили очевидную истину: ***** шастать, свой же ***** за свое же получишь и шея болтаться не будет.
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30.01.2022 22:17 Ответить
це не овца, а защітнік руськага міра.
а точніше, обгорілий бурятский підарас. тіпа кабздон
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30.01.2022 22:28 Ответить
Ага виведуть, а 130 тис зайдуть.
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30.01.2022 21:46 Ответить
за пивом разве что зайдут перед пропускным пунктом
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30.01.2022 21:50 Ответить
Кулеба, напишите эти слова крупными буквами и дай прочитать ЗЕнелоху и хламидии...
и пусть они это озвучат на камеру (видео))) пока)... громко и не мямля...
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30.01.2022 21:49 Ответить
в камере...на языке жестов...
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30.01.2022 22:04 Ответить
О чем Вы? Напишите....этим двум надо сразу картинку рисовать.
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30.01.2022 22:25 Ответить
не...ну если очень крупными буквами? )))) ну или в "ухе" суфлером громко продиктовать? )))
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30.01.2022 22:31 Ответить
боюсь Кулебу скоро снимут. а он у нас от какой партии избирался?
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30.01.2022 21:50 Ответить
Так ведь главзебил сказал, что никакой угрозы нет.
}{уйло просто решило потренировать своих Ванек на морозце.
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30.01.2022 21:50 Ответить
Де заява головнокомандуючого і президента України?
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30.01.2022 21:53 Ответить
лучше пусть молчит!
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30.01.2022 22:14 Ответить
тю, та зе наче пересунув кордон, чи шо?
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30.01.2022 21:55 Ответить
Тут уместно вспомнить статью на первой полосе газеты ПРАВДА 14 июня 1941 года,где НарКом Молотов сказал...братская Германия не собирается нападать на СССР,потому что есть братский договор...на США и Британия пытаются нас столкнуть лбами...с товарищем Гитлером...

Найдите эту статью 14 июня 1941 года...братья немцы и Совки это вам не Степан Бандера фашист...Хоть поржем...с баранов МАВЗОЛЕЙНЫХ....
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30.01.2022 21:57 Ответить
Заберіть у цього першокласника твітер, а то вже задовбав, а поважні змі теражирують цю маячню
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30.01.2022 21:57 Ответить
Для кацапов дипломатия это когда им ножки буша шлют..
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30.01.2022 21:58 Ответить
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30.01.2022 22:00 Ответить
Лучше бы они черной оспой заразились
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30.01.2022 22:02 Ответить
они граждане рашковании. хуже уже не будет, как говорится)
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30.01.2022 22:22 Ответить
На фоні тяжкої форми сказу,це опасно!
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30.01.2022 22:05 Ответить
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30.01.2022 23:17 Ответить
Обратите внимание, что вероятность широкомасштабного российского вторжения отрицали только сама россия и... зеленский.

Слушаю прессуху Зе, перед иностранными журналистами.

Этого паяца втянули в геополитическую игру, а оно продолжает мыслить с сегодня на завтра, то есть тактически а не стратегически.

Криворожский паяц. Убогий…

Не обучаем.

Совок.

Позор Украины на этом этапе.

Есть Надежда, что его будут просто игнорировать, ибо тупой.

Жаль, что он не прошёл даже уличных битв в криворожье, а тупо кривлялся на сцене Маслюкова….

Идиот…

Стыдно за его " открытую политику" лоха.

Вопросы иностранных корреспондентов, это пас в общую стратегию против РФ, а этот поц все мажет….

Стыдоба…

Он просто поверхностный лох, безвозможности понимания всех глубинных процессов.

Это наша беда.

Это ***** невозможно слушать поток сознания паяца….

Оно думает, что перед ним публика 95 квартала…

Вообщем говорит правильные вещи, но абзацы вырваны из контекста, похож на человека которому рассказали как ходят фигуры в шахматах и оно радуется, что делает правильные ходы фигурами, но совсем не понимает, что ходить нужно не просто так, а понимать разыгрываемые комбинации…

Восьмиклассник отвечает на вопросы профессоров…

Это ******…

Он даже не враг, а просто идиот…

Но, электорату, который тоже знает как ходят фигуры, это заходит.

Проклятая демократия для люмпенов.

Марк Гордиенко
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30.01.2022 22:05 Ответить
Да, ладно. Все понимают чего стоят эти заявления украинской власти и Зеленского в частности. Их основная цель - сдержать панику внутри страны от опасности возможного вторжения. Поэтому все кроме немцев продолжают поставлять оружие и оказывать прочую помощь Украине.
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30.01.2022 22:53 Ответить
На РТР Соловйов розказує, що «киевские «майданние власти» призвали Америку прекратить провокации против России.» Подякував українцям за намагання приструнити Америку. Що про це думаєте? © Виктор Таран
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30.01.2022 22:07 Ответить
может это была такая многоходовочка?
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30.01.2022 22:16 Ответить
Первый за последние годы репортаж от англоязычных СМИ с окупированных территорий Донбасса. Если кому интересно: https://youtu.be/OQAtFXgHoBU
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30.01.2022 22:09 Ответить




Andrei Piontkovsky



В кремлевских СМИ развернулась массовая операция прикрытия на тему « Почему мы обосрались идти на войну с Украиной».
1). Мы и не собирались.
2). Только этого и ждут наши враги.
3). Мы уже достигли всех своих целей.
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30.01.2022 22:24 Ответить
Есть такое... Но факт наращивания группировки российских войск на границе с Украиной весомей в оценке планов России...
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30.01.2022 23:09 Ответить
Наконец-то что-то похожее на требование комментариев по поводу количества российских войск на границе с Украиной. Российский МИД, депутаты и прочие кремлевцы комментируют и "опровергают" всё, что видят, но ни слова по поводу количества российской группировки и её целей. Но почему-то ни Украина, ни Штаты явно не требуют разъяснения данной ситуации, а ведь это основной факт выводов о возможном вторжении...
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30.01.2022 22:50 Ответить
Вони хочуть і мовчать.
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30.01.2022 22:51 Ответить
Скоро Кулебу уволят...
Министерский портфель от слуг-уродов несовместим с такими заявлениями.
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30.01.2022 23:52 Ответить
 
 