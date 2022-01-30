Если в РФ действительно не хотят войны, пусть отводят войска от границ и с территории Украины, - Кулеба
Россия должна продолжить дипломатическое сотрудничество и отвести вооруженные силы от границ и с территории Украины.
Об этом написал в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Если российские должностные лица серьезно говорят, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое сотрудничество и отвести вооруженные силы, которые она собрала вдоль границ и на временно оккупированных территориях Украины. Единственный ответственный путь – дипломатия", - подчеркнул он.
Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не угрожает Украине.
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ніхто такої заяви не чикав.....
мужик......
а точніше, обгорілий бурятский підарас. тіпа кабздон
и пусть они это озвучат на камеру (видео))) пока)... громко и не мямля...
}{уйло просто решило потренировать своих Ванек на морозце.
Найдите эту статью 14 июня 1941 года...братья немцы и Совки это вам не Степан Бандера фашист...Хоть поржем...с баранов МАВЗОЛЕЙНЫХ....
Слушаю прессуху Зе, перед иностранными журналистами.
Этого паяца втянули в геополитическую игру, а оно продолжает мыслить с сегодня на завтра, то есть тактически а не стратегически.
Криворожский паяц. Убогий…
Не обучаем.
Совок.
Позор Украины на этом этапе.
Есть Надежда, что его будут просто игнорировать, ибо тупой.
Жаль, что он не прошёл даже уличных битв в криворожье, а тупо кривлялся на сцене Маслюкова….
Идиот…
Стыдно за его " открытую политику" лоха.
Вопросы иностранных корреспондентов, это пас в общую стратегию против РФ, а этот поц все мажет….
Стыдоба…
Он просто поверхностный лох, безвозможности понимания всех глубинных процессов.
Это наша беда.
Это ***** невозможно слушать поток сознания паяца….
Оно думает, что перед ним публика 95 квартала…
Вообщем говорит правильные вещи, но абзацы вырваны из контекста, похож на человека которому рассказали как ходят фигуры в шахматах и оно радуется, что делает правильные ходы фигурами, но совсем не понимает, что ходить нужно не просто так, а понимать разыгрываемые комбинации…
Восьмиклассник отвечает на вопросы профессоров…
Это ******…
Он даже не враг, а просто идиот…
Но, электорату, который тоже знает как ходят фигуры, это заходит.
Проклятая демократия для люмпенов.
Марк Гордиенко
Andrei Piontkovsky
В кремлевских СМИ развернулась массовая операция прикрытия на тему « Почему мы обосрались идти на войну с Украиной».
1). Мы и не собирались.
2). Только этого и ждут наши враги.
3). Мы уже достигли всех своих целей.
Министерский портфель от слуг-уродов несовместим с такими заявлениями.