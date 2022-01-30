Если в РФ действительно не хотят войны, пусть отводят войска от границ и с территории Украины, - Кулеба

Россия должна продолжить дипломатическое сотрудничество и отвести вооруженные силы от границ и с территории Украины.

Об этом написал в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Если российские должностные лица серьезно говорят, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое сотрудничество и отвести вооруженные силы, которые она собрала вдоль границ и на временно оккупированных территориях Украины. Единственный ответственный путь – дипломатия", - подчеркнул он.

Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не угрожает Украине.

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