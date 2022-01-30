Террорист Ходаковский пожаловался, что откаты на закупках в "ДНР" в 25% для российских чиновников стали нормой

Террорист Александр Ходаковский возмущается, что российские чиновники берут откаты из "закупок" для оккупированных территорий Украины.

На это обратил внимание в твиттере NecroManser, сообщает Цензор.НЕТ.

Он приводит цитату из телеграмм-канала Ходаковского: "Сегодня мне докладывают: госучреждение закупило технику на восемь миллионов (рублей. - Ред.), два из которых ушли как откат чиновникам. Я в ответ проблеял что-то вроде: "Да, жизнь такая… А представь, - говорю, - что если бы не этот откат, то чиновники свой зад от кресла не оторвали бы, и учреждение осталось бы без техники"… Потом думаю: когда в моей голове это стало нормой? Когда это перестало вызывать возмущение? Может, я своим охранительством способствую чужому охренительству? Здесь перед Новым годом из глав городов и районов потребовали дань в больших размерах в "фонд мира". Это кто, Чайка и Патриот такие правила установили? Сомневаюсь. Тогда кто эти люди? И это тоже стало нормой, и мне это не нравится. Глядя на это, невольно думаешь: скорее бы война – она чуть-чуть встряхнет болото. Но война закончится".

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