Террорист Ходаковский пожаловался, что откаты на закупках в "ДНР" в 25% для российских чиновников стали нормой
Террорист Александр Ходаковский возмущается, что российские чиновники берут откаты из "закупок" для оккупированных территорий Украины.
На это обратил внимание в твиттере NecroManser, сообщает Цензор.НЕТ.
Он приводит цитату из телеграмм-канала Ходаковского: "Сегодня мне докладывают: госучреждение закупило технику на восемь миллионов (рублей. - Ред.), два из которых ушли как откат чиновникам. Я в ответ проблеял что-то вроде: "Да, жизнь такая… А представь, - говорю, - что если бы не этот откат, то чиновники свой зад от кресла не оторвали бы, и учреждение осталось бы без техники"… Потом думаю: когда в моей голове это стало нормой? Когда это перестало вызывать возмущение? Может, я своим охранительством способствую чужому охренительству? Здесь перед Новым годом из глав городов и районов потребовали дань в больших размерах в "фонд мира". Это кто, Чайка и Патриот такие правила установили? Сомневаюсь. Тогда кто эти люди? И это тоже стало нормой, и мне это не нравится. Глядя на это, невольно думаешь: скорее бы война – она чуть-чуть встряхнет болото. Но война закончится".
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що б відкати брав російський чиновник та ще й у братів своїх, новоросів?
брехня.
вони ж за новоросію та руськоязичних навіть дітей своїх виборців не жаліють
прямо на убой відправляють. а ви, засранці таке кажете
айяйяйййй..
сдохни, ходаковский, заинтересуй меня )))) новостью...
(прости Господи, не к ночи сказано)
а чё, по этому заявлению - так и получается)
Vot mrazina gotov normaljno torgovatj s skotami, benzin eto svjatoje, ne nu vobshe to dengi svjattoje a vi hotite chtob zebil bil protiv.
https://youtu.be/pRxQNi9apwY?t=315
в России испокон веков брали взятки, то ли щенками то ли наоборот холопами....
Салтыков-Щедрин: Если я через сто лет проснусь и меня спросят что на России, отвечу-пьют и воруют.....