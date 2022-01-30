РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9031 посетитель онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
8 663 43

Террорист Ходаковский пожаловался, что откаты на закупках в "ДНР" в 25% для российских чиновников стали нормой

Террорист Ходаковский пожаловался, что откаты на закупках в

Террорист Александр Ходаковский возмущается, что российские чиновники берут откаты из "закупок" для оккупированных территорий Украины.

На это обратил внимание в твиттере NecroManser, сообщает Цензор.НЕТ.

Он приводит цитату из телеграмм-канала Ходаковского: "Сегодня мне докладывают: госучреждение закупило технику на восемь миллионов (рублей. - Ред.), два из которых ушли как откат чиновникам. Я в ответ проблеял что-то вроде: "Да, жизнь такая… А представь, - говорю, - что если бы не этот откат, то чиновники свой зад от кресла не оторвали бы, и учреждение осталось бы без техники"… Потом думаю: когда в моей голове это стало нормой? Когда это перестало вызывать возмущение? Может, я своим охранительством способствую чужому охренительству? Здесь перед Новым годом из глав городов и районов потребовали дань в больших размерах в "фонд мира". Это кто, Чайка и Патриот такие правила установили? Сомневаюсь. Тогда кто эти люди? И это тоже стало нормой, и мне это не нравится. Глядя на это, невольно думаешь: скорее бы война – она чуть-чуть встряхнет болото. Но война закончится".

Смотрите также: Мы воюем на Донбассе не с западенцами, а с жителями Донбасса, – террорист Ходаковский. ВИДЕО

Автор: 

откат (81) россия (96157) Ходаковский Александр (16) ОРДЛО (246)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
А по моему - это старый сифилитик.
показать весь комментарий
30.01.2022 22:16 Ответить
+7
Не хотели кормить* Европу и Украину (*сидеть на дотациях), будут кормить кацапов
показать весь комментарий
30.01.2022 22:01 Ответить
+7
Это рассея!
показать весь комментарий
30.01.2022 22:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это точно... как "зацветет" - так сразу и "пахнет"
показать весь комментарий
30.01.2022 22:20 Ответить
Этот запах можно назвать не пахнет, а жопнет. Ничего личного, просто так и есть.
показать весь комментарий
30.01.2022 22:23 Ответить
ароматы надо фиксировать...мож духи чы одеколон пора выпускать?
показать весь комментарий
30.01.2022 22:27 Ответить
ого. ввп гетто целых 100к зелени
показать весь комментарий
30.01.2022 21:59 Ответить
Не хотели кормить* Европу и Украину (*сидеть на дотациях), будут кормить кацапов
показать весь комментарий
30.01.2022 22:01 Ответить
британским фауст-патроном дауна лечите..
показать весь комментарий
30.01.2022 22:06 Ответить
Это рассея!
показать весь комментарий
30.01.2022 22:07 Ответить
А по моему - это старый сифилитик.
показать весь комментарий
30.01.2022 22:16 Ответить
Угу, это довольно точное описание этой самой "рассеи".
показать весь комментарий
30.01.2022 22:19 Ответить
Не надо недооценивать других и делать выводы рассматривая гомосексуала.
показать весь комментарий
30.01.2022 22:22 Ответить
это настоящий российский пдр, до гомосексуала ему, ка рашке до цивилизации
показать весь комментарий
30.01.2022 22:55 Ответить
Та не плач , вертайся, ще можеш тут депутатом стати, чи продовжити службу в СБУ навіть в центральному апараті.
показать весь комментарий
30.01.2022 22:14 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2022 22:25 Ответить
Та бреше чувак КГБисты всегда 50% берут...даж на блок-постах из Чечни и Дагестана Ингушетии...а эти чмошники на Донбассе шо святые Идолы дебилы?
показать весь комментарий
30.01.2022 22:14 Ответить
та не може такого бути.
що б відкати брав російський чиновник та ще й у братів своїх, новоросів?
брехня.
вони ж за новоросію та руськоязичних навіть дітей своїх виборців не жаліють
прямо на убой відправляють. а ви, засранці таке кажете
айяйяйййй..
показать весь комментарий
30.01.2022 22:18 Ответить
Был случай один ...за 100 баксов можно было доехать из Моздока до Москвы...это когда Мовсар Бараев захватил НОРД -ОСТ...в 2002 году...тогда даже из Владивостока до Москвы можно было доехать за 20 баксов...
показать весь комментарий
30.01.2022 22:21 Ответить
Как и у нас. Ментальность одна.
показать весь комментарий
30.01.2022 22:23 Ответить
Бояться "що НАТО прийде і хабарі забере"?
показать весь комментарий
30.01.2022 22:25 Ответить
Что то долго дохнет РАБссия с 1917 года....Иная Индия давно бы удрала от Британии зачуханной... Хотя советское быдло Шариковское круче Индийцов... и прочих Аборигенов Австралии...
показать весь комментарий
30.01.2022 22:27 Ответить
В Лугандоне с парашей 25%- это ещё сама скромность. Откаты на великом крадивництве установлены на уровне 40%, и все это прекрасно знают.
показать весь комментарий
30.01.2022 22:28 Ответить
На Донбассе с копанок Ефремова Данилова и прочих чуваков Индюковича брали на 2 постах...ГАИ и бандитском сходняке....так в 40 % не уложися
показать весь комментарий
30.01.2022 22:34 Ответить
Так я же и говорю, что в Лугандоне 25% это ещё по-божески...
показать весь комментарий
30.01.2022 22:42 Ответить
Теперь ходить по кабакам и кататься на лифте засьь
показать весь комментарий
30.01.2022 22:31 Ответить
почему меня должно это интересовать?
сдохни, ходаковский, заинтересуй меня )))) новостью...
(прости Господи, не к ночи сказано)
показать весь комментарий
30.01.2022 22:32 Ответить
есть типа мнение что ходаковский украинский шпион в днр, контролируется нашим разведсообществом, и работает на благо Украины

а чё, по этому заявлению - так и получается)
показать весь комментарий
30.01.2022 22:54 Ответить
Ты слепой? А нет, ты просто ватник. Русским по белому же написано: командир батальона "Восток"
показать весь комментарий
30.01.2022 23:55 Ответить
Оно еще и жалуется... Да будут тебе откаты. Откаты от всего украинского народа. Откатывать, падла, будешь гирями 32 килограмма весом и каждый день. Обращайся к психиатрам, там тебе назначат клизму. И вообще что-то при *********** начали ************ гондурасы всякие...
показать весь комментарий
30.01.2022 22:35 Ответить
Нет в природе национальности "рюсский"...и никогда не было...,не смешите мои Байрактары...Даже Володька Маяковский вам написал стих в 1932 году...о советском паспорте..великороссы долбанные...
показать весь комментарий
30.01.2022 22:38 Ответить
Tak magazin rabotajet, chevo tak udivljatsia.
Vot mrazina gotov normaljno torgovatj s skotami, benzin eto svjatoje, ne nu vobshe to dengi svjattoje a vi hotite chtob zebil bil protiv.

https://youtu.be/pRxQNi9apwY?t=315
показать весь комментарий
30.01.2022 22:44 Ответить
дуня, швабру полирни, у тебя занозы в башке, по ходу
показать весь комментарий
30.01.2022 22:56 Ответить
а ты когда в свою рассиюшку вернешься?
показать весь комментарий
30.01.2022 23:57 Ответить
На Великому крадівництві 60% відкату для Юзіка Корявченкова норма і нічого
показать весь комментарий
30.01.2022 22:51 Ответить
А что. этот петушара еще жив??? Недоработка. однако....
показать весь комментарий
30.01.2022 23:25 Ответить
..."Сьогодні мені доповідають:.." Сашко, хто і шо там тобі доповідає ? Не мели дурні. Єдину справжню доповідь ти почуєш від українських прокурорів на суді. Благай, шоб в ній не було слово "довічне".
показать весь комментарий
31.01.2022 00:05 Ответить
взятка

в России испокон веков брали взятки, то ли щенками то ли наоборот холопами....

Салтыков-Щедрин: Если я через сто лет проснусь и меня спросят что на России, отвечу-пьют и воруют.....
показать весь комментарий
31.01.2022 05:32 Ответить
и они это болото хотят на весь мир распространить. Что за дерьмо в их головах? сами осознают что живут как паразиты, в своем гною и вместо того чтобы бороться со своей системой, атакуют соседей. ну действительно страна выродков, все кто мог свалил оттуда, остались одни уроды.
показать весь комментарий
31.01.2022 09:50 Ответить
 
 