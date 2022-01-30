Дискредитация Могилянки из-за попытки срыва выборов президента может рассматриваться как элемент "гибридной войны", - Гарань
Организованность попытки сорвать выборы президента НаУКМА 27 января наводит на мысль, что инициатор "скорее всего находится за пределами Академии".
На это обращает внимание в блоге на УП профессор НаУКМА, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань, информирует Цензор.НЕТ.
"Но выборы сорвать не удалось! Быстро приехала полиция и нашла невредимый ящик. Избирком с участием представителей обоих кандидатов принял решение продолжать выборы. Количество выданных бюллетеней совпало с количеством бюллетеней в ящиках. Убедительно победил Сергей Квит. Выборы были признаны обоими кандидатами", – напоминает ученый.
По его словам, теперь МОН должно подписать контракт с победителем.
"Но уже в день выборов (!) появляется заявление сервильного "Общественного совета при МОН", призывающее г-на Шкарлета не признавать результат. Это и не удивительно, потому что руководитель этого совета, этакий Андреев, пытался сломать через суды Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования во главе с Квитом. Не получилось. Но очевидно, что кто-то очень не хочет избрания Квита президентом", - говорит Гарань.
Он предполагает, что из-за принципиальности Квита в борьбе с Януковичем и Табачником, "в то время как нынешний глава МОН баллотировался от "регионалов", поддерживал Януковича на выборах и получал из рук Табачника звание "заслуженного деятеля науки".
"Нескрытые, силовые попытки срыва выборов - попытка оставить в это сложное время Могилянку без избранного лидера, атака на проукраинский вуз, академические свободы и добродетель, на его независимость от внешнего политического давления, это дополнительные возможности рейдерского захвата помещений в центре Киева. Это попытка дискредитации Могилянки как символа свободолюбия, обоих Майданов - так что вполне может рассматриваться как элемент "гибридной войны", - рассуждает Гарань.
Ученый Совет НаУКМА, Наблюдательный Совет НаУКМА, Конференция студентов и Студенческая коллегия НаУКМА и Ассоциация выпускников НаУКМА уже обратились в МОН с требованием не тормозить процесс назначения победителя выборов. В СМИ пошла "соответствующая огласка", помощь предложили юридические структуры, эксперты, политики из разных лагерей.
"Поэтому займет ли МОН логическую, взвешенную и легитимную позицию в защиту академической свободы волеизъявления или дестабилизирует ситуацию, подставив действующую власть и, в частности, президента Зеленского и еще в условиях угрозы Путина, мечтающего о дестабилизации? С кем вы, руководители МОН? В понедельник для них – момент истины", - уверен Гарань.
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Филипп Филлиппыч...один защитил диссертацию по квантовой физике,один стал профессором Астрономии,а один защитил сразу 2 диплома авдовакатура в странах ЕС,а второй диплом ему присудил САМ Мудрий нарід...Шут гороховый...навечно...,но это не Райкин и не Максим Галкин...
Ну й витискаю себе гірку посмішку як чинна студентка НаУКМА: аудиторних занять я не маю з 13 березня 2020. Їх не проводять незалежно від ситуацій з ковідом: чи зелена зона, чи не зелена. Змішана форма також не для всіх - принаймні не для мене.
І тут, при аудиторіях, в яких багато студентів по 2 роки не були, солідний представник університету говорить про можливість рейдерського захоплення! Кому як, а мені це як сніг на голову.
Торчишь непадецки.