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Дискредитация Могилянки из-за попытки срыва выборов президента может рассматриваться как элемент "гибридной войны", - Гарань

Дискредитация Могилянки из-за попытки срыва выборов президента может рассматриваться как элемент

Организованность попытки сорвать выборы президента НаУКМА 27 января наводит на мысль, что инициатор "скорее всего находится за пределами Академии".

На это обращает внимание в блоге на УП профессор НаУКМА, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань, информирует Цензор.НЕТ.

"Но выборы сорвать не удалось! Быстро приехала полиция и нашла невредимый ящик. Избирком с участием представителей обоих кандидатов принял решение продолжать выборы. Количество выданных бюллетеней совпало с количеством бюллетеней в ящиках. Убедительно победил Сергей Квит. Выборы были признаны обоими кандидатами", – напоминает ученый.

По его словам, теперь МОН должно подписать контракт с победителем.

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"Но уже в день выборов (!) появляется заявление сервильного "Общественного совета при МОН", призывающее г-на Шкарлета не признавать результат. Это и не удивительно, потому что руководитель этого совета, этакий Андреев, пытался сломать через суды Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования во главе с Квитом. Не получилось. Но очевидно, что кто-то очень не хочет избрания Квита президентом", - говорит Гарань.

Он предполагает, что из-за принципиальности Квита в борьбе с Януковичем и Табачником, "в то время как нынешний глава МОН баллотировался от "регионалов", поддерживал Януковича на выборах и получал из рук Табачника звание "заслуженного деятеля науки".

"Нескрытые, силовые попытки срыва выборов - попытка оставить в это сложное время Могилянку без избранного лидера, атака на проукраинский вуз, академические свободы и добродетель, на его независимость от внешнего политического давления, это дополнительные возможности рейдерского захвата помещений в центре Киева. Это попытка дискредитации Могилянки как символа свободолюбия, обоих Майданов - так что вполне может рассматриваться как элемент "гибридной войны", - рассуждает Гарань.

Ученый Совет НаУКМА, Наблюдательный Совет НаУКМА, Конференция студентов и Студенческая коллегия НаУКМА и Ассоциация выпускников НаУКМА уже обратились в МОН с требованием не тормозить процесс назначения победителя выборов. В СМИ пошла "соответствующая огласка", помощь предложили юридические структуры, эксперты, политики из разных лагерей.

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"Поэтому займет ли МОН логическую, взвешенную и легитимную позицию в защиту академической свободы волеизъявления или дестабилизирует ситуацию, подставив действующую власть и, в частности, президента Зеленского и еще в условиях угрозы Путина, мечтающего о дестабилизации? С кем вы, руководители МОН? В понедельник для них – момент истины", - уверен Гарань.

Автор: 

Гарань Алексей (253) Киево-Могилянская академия (105) Минобразования (1739) Квит Сергей (126)


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Топ комментарии
+6
Києво-Могилянська Академія -- це перший виш в Україні, де не брали хабарів. Екзамени приймав комп'ютер, але було дуже багато запитань і треба було мати справжні знання, щоб поступити. Туди йшли навіть діти викладачів з університету Шевченка. Вимагалось зокрема досконало знати українську і англійську мови, бо на них велося викладання в університеті. Випускники не мали проблем у пошуку роботи, були проблеми у вибору роботи. Крім того, там виховують патріотів, і мій син -- серед них. Вітаю переможця і бажаю успіхів і здоров'я пану Сергію Квіту.
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31.01.2022 06:28 Ответить
+5
шооо.. опять кацапы виноваты? а вы не заэпали каждый пук на москалей валить? вам самим уже не смешно?.. вы выплятки довели сферу образования до ручки, и все виноватых ищите.. виновники вы и вам подобные.. ***** в Польше дешевле учиться , жить студенту комфортнее в миллион раз чем в ваших рыгаловках.. по другому я не могу назватьнаши ВУЗы.. был как то в одном из ВУЗ поплаского, певца, кулинара великого, так там на верхних этажах ТАКОЙ МОВОК, ********** ленточкой магнитной обклеены, гранца побелки и покраски, парты это просто жах, доски - такоевпечатлениеих наждаком постоянно трут.. это полный пифдец.. и съездил в универ в Вроцлаве.. пилять.. там институ построил бесплатный фуникулер для студентов через реку, что бы они не опаздывали на занятия, и не подвергали свою жизнь ходя пешком между копусами, которые расположены по разные берега Одры.. КАРЛ ФУНИКУЛЕР БЕСПЛАТНЫЙ!!!!! а вы падлюки все кресло разделить не можете... гидота
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30.01.2022 23:03 Ответить
+2
Ти чи з песочниці,чи просто недоумок. Навчись висловювати думку,а не набір слів.
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31.01.2022 08:05 Ответить
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так хто вынэн,шо рыглоиды не в зинданах?хто,блеать,вольно выгуливает лехаим с шарийовцами?
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30.01.2022 22:32 Ответить
Налізло цих проходімців зільоних...
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30.01.2022 22:50 Ответить
Когда быдло с 10 классами лезет на кафедру профессора Преображенского,то скоро тому институту звиздец...сапожники не бывают профессорами...,это вам не Академия околовсяческих наук для Голобородьков в Трускавце...
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30.01.2022 22:57 Ответить
какая еще нах война!, если прикорытные взятчники зажрались, да так, что небожителями себя уже возомнили! , выкинуть нах всех и новую администрацию и новых некоторых преподов назначить...а там время покажет...
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30.01.2022 23:00 Ответить
шооо.. опять кацапы виноваты? а вы не заэпали каждый пук на москалей валить? вам самим уже не смешно?.. вы выплятки довели сферу образования до ручки, и все виноватых ищите.. виновники вы и вам подобные.. ***** в Польше дешевле учиться , жить студенту комфортнее в миллион раз чем в ваших рыгаловках.. по другому я не могу назватьнаши ВУЗы.. был как то в одном из ВУЗ поплаского, певца, кулинара великого, так там на верхних этажах ТАКОЙ МОВОК, ********** ленточкой магнитной обклеены, гранца побелки и покраски, парты это просто жах, доски - такоевпечатлениеих наждаком постоянно трут.. это полный пифдец.. и съездил в универ в Вроцлаве.. пилять.. там институ построил бесплатный фуникулер для студентов через реку, что бы они не опаздывали на занятия, и не подвергали свою жизнь ходя пешком между копусами, которые расположены по разные берега Одры.. КАРЛ ФУНИКУЛЕР БЕСПЛАТНЫЙ!!!!! а вы падлюки все кресло разделить не можете... гидота
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30.01.2022 23:03 Ответить
Ти чи з песочниці,чи просто недоумок. Навчись висловювати думку,а не набір слів.
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31.01.2022 08:05 Ответить
а що вам незрозуміло? навіщо ви дурня включаєте? адже ви все зрозуміли)))
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31.01.2022 08:31 Ответить
Научись грамотно излагать мысли, которых у тебя нет! Научись хоть чему-нибудь!
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31.01.2022 08:55 Ответить
да что тебе не понятно? что наши вузы говно по сравнению с польскими? что стены обвкеены лентой магнитной, что парты ужасные, что доски пошарпаные , что на совок похоже?? помоему все ясно! Только тупой этого не может понять))))
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31.01.2022 09:09 Ответить
"Потвоему" может быть и ясно. Читать набор слов с кучей многозначительных троеточий лично я перестал на второй строке.
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31.01.2022 10:34 Ответить
не читай. я не против))))
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31.01.2022 13:53 Ответить
Доктор Борменталь,что у нас в палате Шариковы?

Филипп Филлиппыч...один защитил диссертацию по квантовой физике,один стал профессором Астрономии,а один защитил сразу 2 диплома авдовакатура в странах ЕС,а второй диплом ему присудил САМ Мудрий нарід...Шут гороховый...навечно...,но это не Райкин и не Максим Галкин...
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30.01.2022 23:05 Ответить
Какая гибридная война? О чем он? Это просто мелкая месть Шкарлета. Нас...ть кучку, в углу. Это его стиль.
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30.01.2022 23:27 Ответить
Ой, понапридумовували тут. 2 роки не могли президента університету обрати (це були вибори №5, на хвилинку, і раніше ніяких зривів не було). Згодна з тим, що тупий перфоманс із викраденням скриньки - явно робота когось "зі сторони". Але деякі факти вказують, що НАЗЯВО - утворення нечисте (попри хороший початковий задум).

Ну й витискаю себе гірку посмішку як чинна студентка НаУКМА: аудиторних занять я не маю з 13 березня 2020. Їх не проводять незалежно від ситуацій з ковідом: чи зелена зона, чи не зелена. Змішана форма також не для всіх - принаймні не для мене.

І тут, при аудиторіях, в яких багато студентів по 2 роки не були, солідний представник університету говорить про можливість рейдерського захоплення! Кому як, а мені це як сніг на голову.
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30.01.2022 23:32 Ответить
В россии на 86-ом году жизни от коронавируса умер актер Леонид Куравлев, который запомнится гражданам Украины тем, что в 2014 году подписал коллективное письмо ублюдков в поддержку агрессивной политики путина по отношению к Украине и с одобрением оккупации Крыма. В одном из редких интервью накануне своего 80-летнего юбилея рашист хвалил путина, плевался на США и заявил, что "россия - спасение мира", поскольку другим неведомы понятия "душа" и "доброта". Конченный был человек…
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30.01.2022 23:36 Ответить
Києво-Могилянська Академія -- це перший виш в Україні, де не брали хабарів. Екзамени приймав комп'ютер, але було дуже багато запитань і треба було мати справжні знання, щоб поступити. Туди йшли навіть діти викладачів з університету Шевченка. Вимагалось зокрема досконало знати українську і англійську мови, бо на них велося викладання в університеті. Випускники не мали проблем у пошуку роботи, були проблеми у вибору роботи. Крім того, там виховують патріотів, і мій син -- серед них. Вітаю переможця і бажаю успіхів і здоров'я пану Сергію Квіту.
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31.01.2022 06:28 Ответить
Не нюхай больше эту дурь.
Торчишь непадецки.
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31.01.2022 07:22 Ответить
Ты о своем опыте? Что-нибудь по делу можешь сказать?
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31.01.2022 08:57 Ответить
 
 