Задержана группа лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины, - Нацполиция

В Украине задержана группа лиц, планировавших массовые беспорядки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

Уточняется, что подробности будут обнародованы министром внутренних дел и главой Нацполиции 31 января во время брифинга.

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