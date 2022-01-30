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Новости Силовики
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Задержана группа лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины, - Нацполиция

Задержана группа лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины, - Нацполиция

В Украине задержана группа лиц, планировавших массовые беспорядки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

Уточняется, что подробности будут обнародованы министром внутренних дел и главой Нацполиции 31 января во время брифинга.

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Автор: 

беспорядки (333) задержание (6690) Нацполиция (16559) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+64
Как-то настораживают такие новости. Сейчас это могут быть и патриоты Украины.
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30.01.2022 22:46 Ответить
+43
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30.01.2022 22:54 Ответить
+41
Кива з тітушками ?!
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30.01.2022 22:43 Ответить
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Это не те которые по словам не лоха готовили гос.переворот? Когда гривня после высказывания величайшего стратега упала на 20%?
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31.01.2022 08:20 Ответить
Не вірю я Монастирському...
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31.01.2022 08:27 Ответить
присмотрелись бы лучше к пророссийским поселениям, раскиданым по всей Украине типа "родовых поместий" "анастасийцев" и т. п. - вот где русский мир, который только и ждет воссоединения с "братским народом"
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31.01.2022 09:29 Ответить
Очевидно, Петина титушня.
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31.01.2022 12:38 Ответить
Путч ?
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31.01.2022 14:03 Ответить
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