Блинкен и Лавров могут провести переговоры по "гарантиям безопасности" на следующей неделе, - Нуланд

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров могут встретиться на следующей неделе.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, проведут переговоры на следующей неделе", – сказала Нуланд.

По ее словам, США видят признаки заинтересованности России в обсуждении ответов на требования "гарантий безопасности", которые Вашингтон передал Кремлю.

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