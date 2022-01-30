Блинкен и Лавров могут провести переговоры по "гарантиям безопасности" на следующей неделе, - Нуланд
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров могут встретиться на следующей неделе.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, проведут переговоры на следующей неделе", – сказала Нуланд.
По ее словам, США видят признаки заинтересованности России в обсуждении ответов на требования "гарантий безопасности", которые Вашингтон передал Кремлю.
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+11 Scorpman Y
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+9 Nik Home #491151
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+5 Sophia-Maria Duglass
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- расея идет на*куй, в свои ибеня и ее не трогают.
- если в расеи не согласны, то проблемы кацапов Шерифа не волнуют.
да и любят в рашке "много_ходов_очка"..
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/u-chomu-zsu-perevazhayut-nad-zs-rf-5-osnovnih-nedolikiv-zs-rf-ta-5-perevag-zsu.htm
Давно уже погоняло "говорящая лошадь"... значит операция всё таки была...
гнидородословная..