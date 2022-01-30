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Новости Война
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Блинкен и Лавров могут провести переговоры по "гарантиям безопасности" на следующей неделе, - Нуланд

Блинкен и Лавров могут провести переговоры по

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров могут встретиться на следующей неделе.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, проведут переговоры на следующей неделе", – сказала Нуланд.

По ее словам, США видят признаки заинтересованности России в обсуждении ответов на требования "гарантий безопасности", которые Вашингтон передал Кремлю.

Читайте также: НАТО не планирует отправлять войска в Украину в случае вторжения РФ, - Столтенберг

Автор: 

Лавров Сергей (2325) россия (96157) США (27118) членство в НАТО (1534) Нуланд Виктория (314) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+11
гарантии безпеки - простейшие:
- расея идет на*куй, в свои ибеня и ее не трогают.
- если в расеи не согласны, то проблемы кацапов Шерифа не волнуют.
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30.01.2022 23:17 Ответить
+9
пля - с каким презрением Антон смотрит на лошадь...
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30.01.2022 23:15 Ответить
+5
ЯК СВІТ БАЧИТЬ ****
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30.01.2022 23:25 Ответить
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антону жилет шахида новой почтой..
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30.01.2022 23:11 Ответить
гарантии безпеки - простейшие:
- расея идет на*куй, в свои ибеня и ее не трогают.
- если в расеи не согласны, то проблемы кацапов Шерифа не волнуют.
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30.01.2022 23:17 Ответить
первый пункт шикарный и його достатньо..
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30.01.2022 23:22 Ответить
кацапи та их фуйло решат что один пункт - єто "неуважение"..
да и любят в рашке "много_ходов_очка"..
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30.01.2022 23:30 Ответить
У чому ЗСУ переважають над ЗС РФ: 5 основних недоліків ЗС РФ та 5 переваг ЗСУ

https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/u-chomu-zsu-perevazhayut-nad-zs-rf-5-osnovnih-nedolikiv-zs-rf-ta-5-perevag-zsu.htm
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30.01.2022 23:48 Ответить
пля - с каким презрением Антон смотрит на лошадь...
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30.01.2022 23:15 Ответить
обратите внимание, какой безвольный подбородок у лошади
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30.01.2022 23:21 Ответить
и по всей морде видно что оправдывается и брешет...
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30.01.2022 23:26 Ответить
Prjam ne ljubit zhivotnih.
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30.01.2022 23:27 Ответить
Это Вы еще в районе крупа у этой лошади не видели...
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30.01.2022 23:35 Ответить
то антон ещё киевский корень калантаряну не показывал..
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30.01.2022 23:27 Ответить
А що, воно таки зробило операцію по зміні статі? А я все ще по старому його "конем" називаю....подумки.
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30.01.2022 23:42 Ответить
Не-не...
Давно уже погоняло "говорящая лошадь"... значит операция всё таки была...
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31.01.2022 00:30 Ответить
ЯК СВІТ БАЧИТЬ ****
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30.01.2022 23:25 Ответить
Ja bi vilozhil kak jevo vidjat, zenshcchinam nravitssia eto, no censor menja otpravit v ban - nu poneli o chom ja, kak v pesne pojotsia.
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30.01.2022 23:26 Ответить
Ja znaju, mi garantirujem chto net namerenij napadatj na rasseju, nu net, no jesli oni vinudjat, nu a chto togda ostalos delatj.
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30.01.2022 23:25 Ответить
Куравльова відомий давно. З http://myrotvorets.center/criminal/kuravlyov-leonid-vyacheslavovich/ сайту "Миротворець" , де про актора радянського кіно сказано: "Антиукраїнська пропаганда. Відверта підтримка агресивної політики Росії". Сьогодні до цієї характеристики додалося одне слово: "Ліквідований".
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30.01.2022 23:33 Ответить
Там еще один кони двинул сегодня - Мережко.
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30.01.2022 23:56 Ответить
РАБссия требует от Германии вернуть ей советский ГДР и столицу Берлин...
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30.01.2022 23:36 Ответить
напрягает бажання позитивно ответить...
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30.01.2022 23:41 Ответить
Йоахим фон Риббентроп спрашивает Молотова...: вот заключили мы братский Союз между СССр и Германией на 10 лет 24 августа 1939 года...,а могут теперь немцы жениться на рюсских бабах и рожать детей?Молотов отвечает...товарищ Сралин согласен на все...,лишь бы товаристч Гитлер не напал...
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30.01.2022 23:42 Ответить
смешно,но у жыдоугробурятов торба даказательств шо мокши и фрицы адин нарот..
гнидородословная..
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30.01.2022 23:55 Ответить
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30.01.2022 23:49 Ответить
Реально была такая: "Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика" (РСФСР).
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31.01.2022 10:59 Ответить
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30.01.2022 23:52 Ответить
Картинка могла бы быть и такой....

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30.01.2022 23:55 Ответить
... и такой...

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30.01.2022 23:56 Ответить
... а может и такой.

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30.01.2022 23:59 Ответить
Знову продовжить вимагати "вівса" і ставати в позу "дибки", "закусивши вудила".
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31.01.2022 06:32 Ответить
Гопарь наехал на блатной козе беспредельным наездом пояснить за не свои дела, и вместо молчаливого пинка под зад внезапно получил маляву. Таперича надо стребовать с лоха еще десяток маляв, а потом делать из них букет цитат на все случаи жизни.
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31.01.2022 06:43 Ответить
Переговори можна провести у Лаврова дома в Нью Йорк, а громадянка США Катька Лаврова може булочками пригостити!
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31.01.2022 07:42 Ответить
Які можуть бути переговори? Хіба, моржова звізда відвела своїх зайвехромосомів від кордону України?
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31.01.2022 09:34 Ответить
Так договориться невозможно никогда. Разве что, кто-то первый поддастся.
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31.01.2022 10:30 Ответить
 
 