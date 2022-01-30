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Новости Война
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Россия подпитывает атмосферу напряженности в Европе, но ЕС готов даже к возможной остановке поставок газа, - Боррель

Россия подпитывает атмосферу напряженности в Европе, но ЕС готов даже к возможной остановке поставок газа, - Боррель

Евросоюз должен избегать паники и пытаться решить спровоцированную Россией напряженность дипломатическим путем.

Об этом сообщил в своем блоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает подпитывать атмосферу напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации. Мы готовы к неудаче дипломатии и рассматриваем все варианты. Это включает в себя повышение нашей устойчивости, в том числе путем работы с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по поставкам газа в случае, если Россия решит сократить или остановить поставки", - пишет дипломат.

Боррель подчеркнул, что ЕС готовит высокоэффективные меры в ответ на случай дальнейшей российской агрессии против Украины, "которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе".

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"Мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы более долгосрочный эффект, поскольку ограничивают Россию в продуктах, необходимых ей для реализации ее стратегических амбиций", - отметил глава европейской дипломатии.

Он подчеркнул, что дипломатическое присутствие Евросоюза в Киеве остается без изменений.

"Сегодня мы переживаем самый опасный момент периода после окончания холодной войны. В то же время мы должны избегать дальнейшей раскрутки спирали эскалации и следовать призывам президента Зеленского избегать любой "паники", - сказал Боррель.

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Автор: 

россия (96169) Евросоюз (17267) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+9
Умеют США наставить на путь истинный...
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30.01.2022 23:57 Ответить
+5
Це вже щось суттєве
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30.01.2022 23:55 Ответить
+5
І навіть Німеччина готова надати Україні не 5000 касок, а 5001!!!
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31.01.2022 00:08 Ответить
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Це вже щось суттєве
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30.01.2022 23:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=peYvYB0dQDA https://www.youtube.com/watch?v=peYvYB0dQDA

Лютые новости: газовый тыл, санкции рублю, признаки войны и гиены Путина

танкери з СПГ.. більше ніж 50+
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30.01.2022 23:55 Ответить
Умеют США наставить на путь истинный...
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30.01.2022 23:57 Ответить
"якщо Росія вирішить скоротити або зупинити постачання"
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31.01.2022 00:01 Ответить
Украинцев Запад защитил, а вот русских отдали на растерзание *****.
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30.01.2022 23:58 Ответить
Не понял месидж кому кто отдал кацапов на растерзание?
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31.01.2022 00:33 Ответить
режим ***** может любого русского убить, выслать, унизить без суда и следствия
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31.01.2022 11:12 Ответить
Ну на сколько я понимаю большинство это вполне устраивает. Это их выбор. Они ***** чуть ли не боготворят.
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31.01.2022 11:16 Ответить
да, убийствами на протяжении веков закрепили рабский ген
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31.01.2022 11:18 Ответить
в смысле все эти цари ихние, потом большевики
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31.01.2022 11:19 Ответить
в пошуках спонсора...
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31.01.2022 00:00 Ответить
Nu plin, vitjanul sverhoruzhije, dumaju rano, no pokozatj mozhno bilo konechno.
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31.01.2022 00:01 Ответить
Ключевая фраза в этом предупреждении - "якщо Росія вирішить скоротити або зупинити постачання".
Жёстко!
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31.01.2022 00:02 Ответить
Добре зробив бубочка.Европейці як діти-їм кричиш 8 літ «поможіть!!! Прийміть!!»Вони все навпвки. То тепер кажемо-нічо страшного-у нас трохи хата горить. Але то ніц не біда. То стара Европа зайорзала, бо ж поряд і її хата загорітись може. Так що бубочка-маладєс!!!
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31.01.2022 00:03 Ответить
І навіть Німеччина готова надати Україні не 5000 касок, а 5001!!!
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31.01.2022 00:08 Ответить
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31.01.2022 00:18 Ответить
всё фрицам вернётся...и не в виртуале,и не через тысячу лет..
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31.01.2022 00:23 Ответить
А фрау Меркель со Шредером спросили готовы ли они?
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31.01.2022 00:20 Ответить
А все потому что США не дают чекисту ответ на главный вопрос - гарантии личной безопасности и неприкосновенности криминальных капиталов ! А без этого всё остальное для него, включая цирк с "гарантиями безопасности" и "расширением НАТО на восток", теряет смысл..
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31.01.2022 00:35 Ответить
Это подтаерждает, шо зе работает на кремлевского вора и убмйцу.
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31.01.2022 00:35 Ответить
Евросоюз должен избегать паники !
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31.01.2022 00:56 Ответить
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31.01.2022 06:54 Ответить
Здаеться пуйло переграв сам себе,озброїв Україну не дорого та заставив світ думать,як взагалі навчитись жить без ціеї помойки!
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31.01.2022 06:58 Ответить
 
 