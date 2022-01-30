Россия подпитывает атмосферу напряженности в Европе, но ЕС готов даже к возможной остановке поставок газа, - Боррель

Евросоюз должен избегать паники и пытаться решить спровоцированную Россией напряженность дипломатическим путем.

Об этом сообщил в своем блоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает подпитывать атмосферу напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации. Мы готовы к неудаче дипломатии и рассматриваем все варианты. Это включает в себя повышение нашей устойчивости, в том числе путем работы с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по поставкам газа в случае, если Россия решит сократить или остановить поставки", - пишет дипломат.

Боррель подчеркнул, что ЕС готовит высокоэффективные меры в ответ на случай дальнейшей российской агрессии против Украины, "которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе".

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"Мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы более долгосрочный эффект, поскольку ограничивают Россию в продуктах, необходимых ей для реализации ее стратегических амбиций", - отметил глава европейской дипломатии.

Он подчеркнул, что дипломатическое присутствие Евросоюза в Киеве остается без изменений.

"Сегодня мы переживаем самый опасный момент периода после окончания холодной войны. В то же время мы должны избегать дальнейшей раскрутки спирали эскалации и следовать призывам президента Зеленского избегать любой "паники", - сказал Боррель.

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