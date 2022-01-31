Посольство России процитировало Зеленского: Разговоры Запада о неизбежной войне вредны для экономики Украины

Посольство России в Великобритании процитировало президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер представительства РФ.

"Украинский президент Зеленский: "Разговоры Запада о неминуемой войне вредны для экономики Украины. Но ситуация на границе не более напряженная, чем год назад", - говорится в твите.

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