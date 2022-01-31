Посольство России процитировало Зеленского: Разговоры Запада о неизбежной войне вредны для экономики Украины
Посольство России в Великобритании процитировало президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер представительства РФ.
"Украинский президент Зеленский: "Разговоры Запада о неминуемой войне вредны для экономики Украины. Но ситуация на границе не более напряженная, чем год назад", - говорится в твите.
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+66 Валерий Филатов #387056
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+60 Игорь Матвеев #395524
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Ну если выставил то принимается - ставлю 1 $ (один доллар) против вашей сотни, за любителя престарелых бабушек
Эта истина постепенно овладевает сознанием путинской "Ылиты"
..
"Они там все в Украине принимают наркотики, или что там происходит?", - написала она.
О.Пономарь
....
чекаемо на вдячність Путіна ,73% виборцям..,подарунками з неба , бомбочками..ура..
Даже если бы русские сейчас молча собрали манатки и свалили из Крыма и Донбасса, им бы за эти 8 лет нихрена бы не было. Все бы перекрестились и сказали "ладно, хрен с вами, только больше так не делайте". Но ведь они, суки упоротые, не только назад не сдают, так ещё и добавки хотят, всю Украину им подайте.
Так что не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Корень зла - в россии и её поведении, а всё остальное - производные и последствия.
Зелю можно понять - истерика очень бьёт по финансам и ему очень хочется успокоить рынки. Потому что доллар летит в космос, а вместе с ним цены на бензин и импортные товары. Но вместо того, чтобы обламывать наших друзей, лучше бы он высказывался в духе : "Опасность велика и реальна, но призываю к спокойствию - армия наша начеку, боевой дух высокий, оружие напоготове, союзники нам помогают, поэтому враг будет разбит, а тыловым (неприграничным) районам не следует беспокоится, предприятиям не надо останавливаться, людям не следует планировать эвакуацию, работаем и не паникуем, правительство денно и нощно занимается вопросом обеспечения безопасности государства, всё будет хорошо".
Как-то так надо было, типа сказал бы в конечном итоге то же самое - сделал бы словесную интервенцию для финансовых рынков, но звучало бы дипломатически правильно, а не как он ляпнул нашим друзьям "не нагнетайте". Представляю, как они там матюкались на тему "да ну их нах...., этих украинцев обкуреных, мы тут за них задницу рвём, а они нам на голову . . .".
Впрочем, не удивительно. Ну, оно когда человек вместо того, чтобы в универе за партой сидеть и на юрфаке (вроде как юридический диплом у него) международное право учить, играл в КВН и от занятий из-за этого был освобождён, то уровень понятен . . . Непонятно только какого лешего ты без наличия подготовки для государственной работы полез на такую должность ???
Ну, чтобы клоунам понятно было, это как я бы без сценария вышел на сцену "Дворца Украина", а там 5 тысяч человек ждут "Вечерний Квартал", - а у меня шуток вообще нет и играть я не умею . . . И вот я стою, на них смотрю, а они на меня - и потом я что-то ляпнул, чтобы не молчать, но не в тему, никто не смеётся . . . А люди за билет по 1000 грн. заплатили. Как бы это выглядело ? Так и он выглядит на должности Президента . . .
но если он хамил осознанно - то это беда....
Ирония. Цитирую зеленского подтверждают его оценку о том что рф угрожает все время с 2014.
Сами себя переиграли, умники
народуРоссии.
Нагнать войск они создают варианты. Если и не напасть то свалить экономику Украины. Если не то и не другое, то пересрать сторонников зеленского против сторонников порошенко. Их тактика всегда мутирует по ситуации. Но они всегда будут работать на раскол внутри украины... как они работают на раскола в Европе или сша
Напяливши вишиванку, відмазує антиукраїнське кодло.
Зе-Чмо.
У Світловодському соцжахі окублився клан " путінські гадюки " Субсидії--виключно прихильникам " русского мира". українців. же . штучно. заганяють у бездонні боргові ями. особливо знущаються над АТО-шниками... Сам бачив: як воїн- щойно з окопу. томився. разом зі мною у загальній черзі... Що15 хв.--зривався і біг. до громадського туалету . аж на автостанцію. бо соцсадистки -- позачиняли всі туалети власними ключами. а у хлопчини. найвірогідніше.--окопний цистіт... А коли він дочеався черги--то вискочив приймальні . як ошпарений і колотився немов у пропасниці... Аналогічну картину споглядав у громадській приймальні МіськРади : Зайшов АТО-шник /обличчя . як кирзовий чобіт.. .-- закопчене пороховими газами /і так сором*язливо: -- Я насчет земли ??? Мимра-- секретарка. навітть голову не підняла. процідила :-- Уже нет земли...
Воїн позадкував...і вже. зачиняючи двері осмілився : --- Тоді я їду в Київ шукати правду...
На 25 сесії Міськради-- Голова спілки ветеранів АТО-- спробував довести обранцям про недопустимість скорочення б*юджету на потреби родинам АТО-шників...та детам: випустили на нього чорнороту - садистку соц жаху. яка напустила туману . Голова-- підтримав її Неодноразово звертався . до гаранта щодо цього терору у відповідь : відписочки-- садисточки... Україна занурилася у морок зрад. хаос свавілля і загрози втрати державності...
"Вони всі там вживають наркотики в Україні, чи що там відбувається", - написала вона. Джерело: