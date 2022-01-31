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Новости Война
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Россия не стянула бы такое количество войск к границам Украины, если бы не планировала их использовать, - посол США в ООН Томас-Гринфилд

Россия не стянула бы такое количество войск к границам Украины, если бы не планировала их использовать, - посол США в ООН Томас-Гринфилд

Никто бы не собирал 100 тысяч военных без намерения их использовать.

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы видели эту методичку России и раньше. Они используют дезинформацию. Они призывают украинцев не волноваться об атаке, но мы знаем, что атака возможна", - сказала дипломат в программе "На этой неделе" на канале ABC.

"Вы бы не стягивали 100 тысяч солдат, если бы у вас не было намерения их использовать", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет отменить заседание Совбеза ООН по Украине

Напомним, 31 января вопрос российской агрессии против Украины будет обсуждаться на заседании Совбеза ООН. Инициировали встречу США.

Высокопоставленное должностное лицо из администрации США заявило, что члены Совбеза поддерживают вынесение на рассмотрение вопроса российской угрозы. Оно также предположило, что Россия постарается распространять дезинформацию на заседании СБ.

Между тем, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в Твиттере: "Я не могу вспомнить другой случай, когда бы член СБ предлагал обсуждать собственные необоснованные утверждения и предположения как угрозу международному порядку от кого-либо". Правда, российский дипломат не объяснил, о каких именно "необоснованных" утверждениях идет речь.

Автор: 

россия (96184) США (27145) Совбез ООН (1123)


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Топ комментарии
+16
"раз в год и палка стреляет"(с) - при таком скоплении ржавых железяк и балбесов возле наших границ, что-нибудь да случится. нужно быть готовыми к худшему.
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31.01.2022 01:29 Ответить
+11
План договорняка был стянуть войска, шмальнуть для испуга немножко и потом типа от безвыходности и угрозы большой войны Украина бы приняла все законы про особый статус ордло. Но тут америкосы включились....
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31.01.2022 01:38 Ответить
+10
А ось Агрохімія так не думає.
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31.01.2022 01:17 Ответить
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А ось Агрохімія так не думає.
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31.01.2022 01:17 Ответить
нАркоxiмiя.
Эти ЗЕобкуриши уже западных политиков бесить начали.
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31.01.2022 01:36 Ответить
тута смешное слово "думає"..
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31.01.2022 01:48 Ответить
Все говорят о готовности РФ к молниеносному быстрому захвату Украины, а Зеленский, без ума и совести, всех успокаивает и видимо готов сдать Украину Путину. Он не обеспечил армию самым важным и необходимым, не готов отбить наступление. Иначе бы он уже сделал бы мобилизацию и усилил бы защиту всей территории. Сейчас Путин требует угрозами, бандитским шантажем и буллингом подчинения Украины и его уже не интересует дипломатия, переговоры, только подчинение и согласие на сдачу.
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31.01.2022 10:01 Ответить
73%
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31.01.2022 01:19 Ответить
зав'язуйте з послинями і мініестерквми..
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31.01.2022 01:23 Ответить
"раз в год и палка стреляет"(с) - при таком скоплении ржавых железяк и балбесов возле наших границ, что-нибудь да случится. нужно быть готовыми к худшему.
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31.01.2022 01:29 Ответить
"послиня"?
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31.01.2022 01:33 Ответить
Український правопис .
по словацки теж буде ГОВОРКИНЯ ( спікер она)
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31.01.2022 03:20 Ответить
в цьому ж сенсі не "по словацки", а словацькою (прошу не сприймати занудством)
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31.01.2022 20:53 Ответить
Да, в мене РУСІЗМОВ багато .
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01.02.2022 16:43 Ответить
"модные" феминитивы
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31.01.2022 08:39 Ответить
План договорняка был стянуть войска, шмальнуть для испуга немножко и потом типа от безвыходности и угрозы большой войны Украина бы приняла все законы про особый статус ордло. Но тут америкосы включились....
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31.01.2022 01:38 Ответить
Ви це серйозно? Росія, заточена на агресію, злякалася б самої України без підтримки США?
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31.01.2022 02:08 Ответить
абсолютно!
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31.01.2022 02:09 Ответить
Хороша Ви людина, добра.
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31.01.2022 02:12 Ответить
Ваш культурний рівень вражає. Ваші необмежені розумові здібності, словниковий діапазон та талант спілкування важко навіть оцінити. Лупайте сю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинять вас.
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31.01.2022 02:57 Ответить
При том включились на столько что даже зебоба с дерьмаком охренели. Они то на первый вариант расчитывали. Сейчас пытаются ситуацию исправить.
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31.01.2022 08:53 Ответить
Когда читаешь про колличество военной помощи которую в разное время оказывало США, а особенно про быстроту поставок, понимаешь, что у них все есть и готово к оправке в любой момент.

Поэтому хочется надеяться, что в нашем случае это только начало 🙂
Ну и на последок, Британия готова изъять барахло рашкиных олигархов https://theuk.one/news/velikobritaniya-mozhet-izyat-imushchestvo/5630
Блин, было бы хорошо, чтобы с кого-то начали одного, во их бы там порвало от мысли - кто следующий…)
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31.01.2022 01:38 Ответить
Это давление на ***** через лаптеногих алигархов.Лешить их благ цивилизации из за плешивого,они ему этого не простят.
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31.01.2022 08:51 Ответить
Не мешайте Великому крадiвнидству.
Беня укатывает деньги в асфальт,вместо производства оружия для армии.
ЗЕублюдки.
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31.01.2022 01:40 Ответить
Идеально правильная констатация последних событий! И скорее всего будет повторять низкорослый эту конфигурацию. Пока шанс не выпадет идеальный. Убивают высказывания наших олухов. Это не предательство---абсолютные профаны! Это хуже. Если бы не шум, что затеял Запад, уже бы восточную часть страны умяли твари бешеные. И самое плохое было бы в том, что хлеб с солью выносили бы многие навстречу кацапам--вспомните донбалласт. И тер-оборона должна прежде всего 5 колону отслеживать и действовать по закону военного времени или согласно введённого военного положения или прямого президентского правления---но как гляну на это чмо.......
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31.01.2022 01:43 Ответить
мой вам совет...два предложения то максимум...не в обиду..
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31.01.2022 01:58 Ответить
Та я сильно не молодой давно. Мне простительно.
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31.01.2022 20:13 Ответить
тоді ми на одній стороні...молодняк просто не читає довгі пости...
а дрєвніх убєждать бєсполєзно..
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01.02.2022 20:31 Ответить
встретим достойно "пионами", "Гиацинтами" и другими не менее красивыми цветами!
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31.01.2022 09:08 Ответить
"Росія не стягнула б таку кількість військ до кордонів України, якби не планувала їх використати"

"Ви не стягували б 100 тисяч солдатів, якщо б у вас не було наміру їх використати"

"... але ми знаємо, що атака можлива"
-------

Я не беру молоток (або 2 молотки), якщо не маю наміру його (їх) використати: замість гантель.

Я не беру ніж, якщо не маю наміру його використати: зніму ізоляцію з кінців проводів, щоб потім приєднати ці кінці до контактів.

Люди не клали б монетки на очі мерців, якби не мали наміру, що мерці їх використають: ці монетки мають допомогти цим мерцям переплисти річку Стікс (чи як там її) у потойбічному світі - заплатити за переправу.

"Можлива" - це не значить "неминуча".
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31.01.2022 01:46 Ответить
Так явно потребуйте от кремлевцев разъяснений по поводуцелей этой 120 тысячной группировки войск у границ Украины. Только не давайте им заболтать эту тему, а то они включили пластинку о собственном миролюбии, просто игнорируя факт наличия этой группировки войск...
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31.01.2022 01:50 Ответить
вы только очнулись от летаргического сна? регулярно спрашивают, на что выгребныя яма нагло заявляет, что это её территория и она имеет право делать что ей заблагорассудится
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31.01.2022 06:22 Ответить
Америкосы постоянно повторяют факт присутсвия группировки - да, но жестких требований разъяснения уровня российских требований про "однозначный ответ" на их ультиматум - нет. В ответе должен прозвучать размер группировки.
А заявы, что "это её территория и она имеет право делать что ей заблагорассудится" звучат от второстепенных лиц и комментаторов, а не Лаврова, Шойгу, Пескова, да и то редко... В основном просто звучат требования "прекратить нагнетать"...
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31.01.2022 12:56 Ответить
Грабіжник бере на пограбування зброю (пістолет, наприклад),
але грабіжник не планує стріляти з цієї зброї - він планує погрожувати нею,
щоб жертва його нападу сама віддала грабіжнику все, що він захоче (наприклад, виконала "мінські домовленості").
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31.01.2022 02:08 Ответить
Я теж останнім часом думаю лише в такому руслі. Чи почнеться війна найближчим часом, чи пізніше, не знаю, але переконана: загроза залишатиметься, допоки недоімперія існуватиме. І от що цікаво, чи хтось проговорював, що робити пересічній людині, яка не пройде медогляд ні в армію, ні в тероборону, ні на купівлю зброї (та й не доросла до нарізного), але не згодна ставати біженцем чи цивільним заручником на окупованій (потенційно) території?..
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31.01.2022 02:12 Ответить
Послиня? Ну , ну !
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31.01.2022 02:17 Ответить
Просто зібрання "Капітанів Очевидність", пора вже клуб відкрити чи цілу партію

Можна звичайно верещати, що Хутін нападе і навколо одні агенти кремля, а при цьому нічого не робити
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31.01.2022 02:19 Ответить
Якщо хтось намагається залякати іншого, то він каже:

- Do what I said, OR ELSE... !!!

Але якщо той інший не боїться, то він відповідає:

- ... or else WHAT ?!
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31.01.2022 02:26 Ответить
Путін займається терором, тобто, залякуванням.

Можливо, якщо його жертва не буде боятися, то це і буде його кінець - кінець дієздатності його технології тероризму.
Наприклад, якщо ми справді думаємо, що зможем в разі потреби: "душу й тіло ми положим за нашу свободу".
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31.01.2022 02:35 Ответить
Как это нет опасности, когда больше 100 тыс на границе стоит.

Х#йло говорит, что они на своей территории имеют право размещать войска где угодно. Тогда Украина на своей территории где угодно может размещать даже НАТОвские ракеты.
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31.01.2022 02:55 Ответить
Московия каждый год собирает на границе 100 тыс. ожидая когда мы потеряем бдительность и тогда атаковать.
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31.01.2022 02:58 Ответить
мож то у ордынских зольдатен брачный период?мальчишник,блеать.
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31.01.2022 03:05 Ответить
АБСОЛЮТНО! Питання не стоїть "чи", а тільки "коли".
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31.01.2022 03:39 Ответить
Хммм......будущее неизбежно. Просто неизбежно, но!...но!, знающие правильный ход событий в состоянии его изменить.
И это ключевые фигуры в истории, которые меняют ...будущее. Будьте ими !!!!.....и ваше будущее будет подвластно ...вашей цивилизации.
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31.01.2022 06:31 Ответить
Организм упорно спасает задницу ВВХ уже третий год
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31.01.2022 06:53 Ответить
***** непередбачуване
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31.01.2022 06:56 Ответить
Просто они расчитывали повторить крымский блицкриг, на понтах без единого выстрела, но все планы спутала военная помощь Запада, США. Бескровная прогулка не получается, остается план "Б" рассорить Украину с союзниками, с помощью срежессированых выступлений и заявлений марионеток кремля, далее маленькая заварушка как повод для заключения мира через подписание минского соглашения по варианту раши.
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31.01.2022 06:56 Ответить
Послиня США? Якось це ...звучить
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31.01.2022 07:34 Ответить
Тоже думаю что нужно писать "посол США Линда Томас-Гринфилд".
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31.01.2022 09:02 Ответить
А собственно, что там произошло? Чего такое случилось в декабре, чего не было летом и осенью? Чего все зашевелились? Ну бряцают оружием, резиновые танки там и сям надувают. Но сидят по казармам пусть и переполненным, а не в палаточных городках. Какие такие реальные предпосылки к началу войны? Наверное атака на Украинские евробонды началась, то так, они упали в два раза. Ну и так по мелочам, то да сё, мелкие вредительства экономического плана. А так то по существу, уже несколько лет такие же войсковые движняки происходят. Никаких реальных подготовок мирного российского населения к боевым действиям не наблюдается. Хотя бы, пропаганда на вражду с Украинским народом должна быть. Но нет. Партия и правительство, в телевизоре уверяет, что народ братский, просто несчастный потому что ему со своими правителями не везёт. При такой накачке руки будут дрожать, когда надо будет на курок нажимать. Непохоже это на подготовку к войне. Может быть кто то и нажмёт на красную кнопку в ракетной установке нацеленной на какой нибудь крупный военный склад ну или подготовительный лагерь. В общем ерунда это всё. Пойду семена овощей к посеву замачивать. К весне надо готовиться.
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31.01.2022 09:03 Ответить
Подібні "нововведення": послиня, членка і тому подібне... компрометують і видання і мову. Спрямовує на іншу, зовсім несумісну конота́цію / connotatio таких ...вивертів
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31.01.2022 09:09 Ответить
А тем временем в пентагоне заявили , об еще 45-ти самолетах с вооружением.... и это не смотря на зеленого идиота. Эх был бы сейчас Порох ......
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31.01.2022 09:12 Ответить
Логика здесь нипричем, это иррациональное!
Нельзя судить по себе - это главная ошибка (чужое сознание потемки)!
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31.01.2022 09:13 Ответить
Планировали однозначно, но потом похоже глядя на бурную реакцию и массированные поставки оружия немного обоср@лись.
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31.01.2022 09:13 Ответить
у них цель заговорить крым и донбасс, ну и попугать, авось кто в плен начнет сдаваться
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31.01.2022 23:23 Ответить
Слушал вчера по ТВ одного английского военного эксперта, видно что компетентный специалист. Но только возникла одна мысль (возможно она спорная) - главным его аргументом о серьезности российских намерений был посыл "не станут же они нести такие огромные затраты по перебазированию войск и техники аж с Дальнего Востока до Белоруссии". Возникает вопрос "а почему бы и нет?" Это в голове у проклятых капиталистов решения принимаются по критерию "стоимость-эффективность", а совковый менталитет вполне допускает выбросить несколько лишних лярдов на такую переброску войск (заодно потренируют РЖД). Все равно ведь деньги берутся из общих фондов. Да и нефть с газом дорожают. Зато это будет не убиенным фактом серьезности намерений.

Когда-то в КВН у "Уральских пельменей" была пародия на телеигру "что-где-когда", там была отличная фраза:
- Ну ты же не скажешь "...потому что гладиолус"!
- Почему нет? Cкажу!
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31.01.2022 09:29 Ответить
Поступки ху.ло сотоваріщі іноді простою логікою не оцінити. У них своя система моральних координат, яка не має рамок.
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31.01.2022 10:01 Ответить
Так и я об этом. У них с Байденом игра по-крупному и оба блефуют, ждут кто первый откроется.
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31.01.2022 10:12 Ответить
Але зараз мяч на полі Путіна, він змушений якось реагувати на письмову відповідь від НАТО.
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31.01.2022 10:13 Ответить
В той же передаче разбирали и это. Я так понял что Раша сдулась, теперь уже не стоит вопрос вернуть НАТО к границам 1997г. по линии варшавского договора. В остатке осталось разве что откусить лугандон. Но тогда прощай их любимые минские соглашения. Короче, у них очередная нестыковочка произошла )
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31.01.2022 10:18 Ответить
усе в Божих руках
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31.01.2022 23:25 Ответить
Як це цікаво зараз читати....
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29.06.2022 01:20 Ответить
 
 