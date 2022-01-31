Россия не стянула бы такое количество войск к границам Украины, если бы не планировала их использовать, - посол США в ООН Томас-Гринфилд

Никто бы не собирал 100 тысяч военных без намерения их использовать.

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы видели эту методичку России и раньше. Они используют дезинформацию. Они призывают украинцев не волноваться об атаке, но мы знаем, что атака возможна", - сказала дипломат в программе "На этой неделе" на канале ABC.

"Вы бы не стягивали 100 тысяч солдат, если бы у вас не было намерения их использовать", - добавила она.

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Напомним, 31 января вопрос российской агрессии против Украины будет обсуждаться на заседании Совбеза ООН. Инициировали встречу США.

Высокопоставленное должностное лицо из администрации США заявило, что члены Совбеза поддерживают вынесение на рассмотрение вопроса российской угрозы. Оно также предположило, что Россия постарается распространять дезинформацию на заседании СБ.

Между тем, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в Твиттере: "Я не могу вспомнить другой случай, когда бы член СБ предлагал обсуждать собственные необоснованные утверждения и предположения как угрозу международному порядку от кого-либо". Правда, российский дипломат не объяснил, о каких именно "необоснованных" утверждениях идет речь.