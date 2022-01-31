Россия не стянула бы такое количество войск к границам Украины, если бы не планировала их использовать, - посол США в ООН Томас-Гринфилд
Никто бы не собирал 100 тысяч военных без намерения их использовать.
Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы видели эту методичку России и раньше. Они используют дезинформацию. Они призывают украинцев не волноваться об атаке, но мы знаем, что атака возможна", - сказала дипломат в программе "На этой неделе" на канале ABC.
"Вы бы не стягивали 100 тысяч солдат, если бы у вас не было намерения их использовать", - добавила она.
Напомним, 31 января вопрос российской агрессии против Украины будет обсуждаться на заседании Совбеза ООН. Инициировали встречу США.
Высокопоставленное должностное лицо из администрации США заявило, что члены Совбеза поддерживают вынесение на рассмотрение вопроса российской угрозы. Оно также предположило, что Россия постарается распространять дезинформацию на заседании СБ.
Между тем, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в Твиттере: "Я не могу вспомнить другой случай, когда бы член СБ предлагал обсуждать собственные необоснованные утверждения и предположения как угрозу международному порядку от кого-либо". Правда, российский дипломат не объяснил, о каких именно "необоснованных" утверждениях идет речь.
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Эти ЗЕобкуриши уже западных политиков бесить начали.
по словацки теж буде ГОВОРКИНЯ ( спікер она)
Поэтому хочется надеяться, что в нашем случае это только начало 🙂
Ну и на последок, Британия готова изъять барахло рашкиных олигархов https://theuk.one/news/velikobritaniya-mozhet-izyat-imushchestvo/5630
Блин, было бы хорошо, чтобы с кого-то начали одного, во их бы там порвало от мысли - кто следующий…)
Беня укатывает деньги в асфальт,вместо производства оружия для армии.
ЗЕублюдки.
а дрєвніх убєждать бєсполєзно..
"Ви не стягували б 100 тисяч солдатів, якщо б у вас не було наміру їх використати"
"... але ми знаємо, що атака можлива"
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Я не беру молоток (або 2 молотки), якщо не маю наміру його (їх) використати: замість гантель.
Я не беру ніж, якщо не маю наміру його використати: зніму ізоляцію з кінців проводів, щоб потім приєднати ці кінці до контактів.
Люди не клали б монетки на очі мерців, якби не мали наміру, що мерці їх використають: ці монетки мають допомогти цим мерцям переплисти річку Стікс (чи як там її) у потойбічному світі - заплатити за переправу.
"Можлива" - це не значить "неминуча".
А заявы, что "это её территория и она имеет право делать что ей заблагорассудится" звучат от второстепенных лиц и комментаторов, а не Лаврова, Шойгу, Пескова, да и то редко... В основном просто звучат требования "прекратить нагнетать"...
але грабіжник не планує стріляти з цієї зброї - він планує погрожувати нею,
щоб жертва його нападу сама віддала грабіжнику все, що він захоче (наприклад, виконала "мінські домовленості").
Можна звичайно верещати, що Хутін нападе і навколо одні агенти кремля, а при цьому нічого не робити
- Do what I said, OR ELSE... !!!
Але якщо той інший не боїться, то він відповідає:
- ... or else WHAT ?!
Можливо, якщо його жертва не буде боятися, то це і буде його кінець - кінець дієздатності його технології тероризму.
Наприклад, якщо ми справді думаємо, що зможем в разі потреби: "душу й тіло ми положим за нашу свободу".
Х#йло говорит, что они на своей территории имеют право размещать войска где угодно. Тогда Украина на своей территории где угодно может размещать даже НАТОвские ракеты.
И это ключевые фигуры в истории, которые меняют ...будущее. Будьте ими !!!!.....и ваше будущее будет подвластно ...вашей цивилизации.
Нельзя судить по себе - это главная ошибка (чужое сознание потемки)!
Когда-то в КВН у "Уральских пельменей" была пародия на телеигру "что-где-когда", там была отличная фраза:
- Ну ты же не скажешь "...потому что гладиолус"!
- Почему нет? Cкажу!