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Никаких противоречий между Киевом и Вашингтоном нет. США - стратегический друг номер один, - Маркарова

Никаких противоречий между Киевом и Вашингтоном нет. США - стратегический друг номер один, - Маркарова

Отношения Украины и США сейчас находятся на самом высоком уровне за 30 лет независимости Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала в эфире телеканала CBS.

В то же время она опровергла информацию СМИ о том, что между украинскими и американскими властями существуют разногласия относительно угрозы вторжения РФ в Украину.

"Никаких противоречий нет. Послушайте, у нас могут быть некоторые дискуссии, у нас может быть разница во взглядах, но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один", - сказала посол.

При этом Маркарова отметила, что сейчас отношения Киева и Вашингтона находятся на самом высоком уровне за все 30 лет независимости Украины.

Также читайте: Украине не нужен статус основного союзника США вне НАТО, - посол Маркарова

Напомним, что после последнего телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом ряд СМИ заявил о споре между собеседниками.

Также ранее в Белом доме опровергли сообщение СМИ со ссылкой на разговор президента США Байдена с Президентом Владимиром Зеленским, в котором американский глава якобы говорил о "неизбежности" нападения Москвы.

Автор: 

посол (1807) США (27145) Макарова Диана (5)


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Топ комментарии
+23
Що зробила на своїй посаді дипломата в США пані Маркарова ??? Може домовилась про поставку в Україну Джавелінів ??? Може домовилась про поставку танків Абрамс ??? Чи може домовилась про поставку ракет Тамагафк ??? Ніііі !!!!
Пані Маркарова на своїй посаді відкрила цілий аж один український ресторан в Нйю-йорку і вона ще щось коментує ? ))))
Люди добрі за що ми платимо податки на зарплати дипломатам під час війни ?????
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31.01.2022 07:30 Ответить
+13
Та больших *********, чем вы, зесрань, в природе не сыскать
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31.01.2022 07:50 Ответить
+13
Где ещё найти большего довбойобп чем зенаркоман?
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31.01.2022 07:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та больших *********, чем вы, зесрань, в природе не сыскать
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31.01.2022 07:50 Ответить
Где ещё найти большего довбойобп чем зенаркоман?
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31.01.2022 07:57 Ответить
Більших довбодятлів чим сьогодні немає і ніколи не було. Але на наступних виборах секта 73% вибере ще щось схоже на себе. Чекати на краще не приходиться.
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31.01.2022 08:15 Ответить
в першу чергу з мзс.
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31.01.2022 07:10 Ответить
Тьотя Маркаров-ти дура???...
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31.01.2022 07:12 Ответить
Она лакей Членограя.
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31.01.2022 12:00 Ответить
https://youtu.be/S0V1qMVOK9g?t=1444 "Крот" Кремля слил разговор Байдена и Зе CNN
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31.01.2022 07:25 Ответить
Що зробила на своїй посаді дипломата в США пані Маркарова ??? Може домовилась про поставку в Україну Джавелінів ??? Може домовилась про поставку танків Абрамс ??? Чи може домовилась про поставку ракет Тамагафк ??? Ніііі !!!!
Пані Маркарова на своїй посаді відкрила цілий аж один український ресторан в Нйю-йорку і вона ще щось коментує ? ))))
Люди добрі за що ми платимо податки на зарплати дипломатам під час війни ?????
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31.01.2022 07:30 Ответить
Дійсно, ще такої підтримки від США і Великобританії за 30 років Незалежності не було. Дякуємо друзям за велику допомогу.
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31.01.2022 07:33 Ответить
За проханням США збираэться Рада безпеки ООН. Тема - загроза повномасштабної війни кацапо-орди з Україною. Агресивні дії паРаші. Навіть страшно уявити, яке буде відношення світової спільноти до України, коли на трибуну ООН вилізе український "презик" і на весь світ заявить, що ніякої загрози нападу з боку козломордії не існує і "всьо путьом!". Маячню цього індивіда вже кацапи на цитати розібрали:
Посольство Росії процитувало Зеленського: Розмови Заходу про неминучу війну шкідливі для економіки України Джерело:
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31.01.2022 07:34 Ответить
Пардон , панi , а шож, тогда Арохамия ,давеча на медне ,звиздел . Открывал свой поганый рот
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31.01.2022 07:43 Ответить
А цей абрахамія, згідно припису припіздєнта, пи..., чи то пак, говорити про ЦЕ, не уповноважений, себто, "права нє імєєт".
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31.01.2022 13:53 Ответить
Не вперше цим чортам чорне білим називати.У москалів навчились.
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31.01.2022 07:52 Ответить
Конечно )только зекрысу теперь точно заменят -этот наркоман теперь не просто бесит,как раньше,а приводит в бешенство наших союзников...
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31.01.2022 08:00 Ответить
Навіщо на такому рівні брехати? Ми що не чули виступ Найвєлічайшого перед іноземними журналістами, де він звинуватив США, Англію та інша країни в нагнітанні паніки і брехні? Ви з самого початку брехали наріду, один виходить і каже, що біле, а слідом інший вилазить і каже, що чорне і нарід має вибрати, кому що подобається. Але це так працювало тут у 2019 році, в світі це не працює. Одна високопоставлена особа із Німеччини запитала, чи всі тут наркомани?
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31.01.2022 08:11 Ответить
Все верно. Кто видит что-то другое просто интерпретирует все по своему. Репортёры играют в сломанный телефон
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31.01.2022 08:11 Ответить
Вот только один тупорылый звиздюк в роли президента... Но это не считается.
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31.01.2022 08:19 Ответить
Андрей Ермак, по разведпризнакам, - российский "крот"

https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ Юрий Швец -- официальный канал

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31.01.2022 08:24 Ответить
Да дерьмак крот - давно известно, к вагнергейту он тоже причастен.
Но кто ж его за жабры возьмет - СБУ у нас карманные, прокурворка тоже своя в доску...
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31.01.2022 09:43 Ответить
Маркарова говорит нужные вещи, с точки зрения спасения этих отношений и спасения репутации преЗЕдента в США...
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31.01.2022 08:31 Ответить
Репутації немає взагалі, що вона рятує
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31.01.2022 11:13 Ответить
Спасибочки, "успокоила", теперь стоит надеяться,что в Украину будет направлен посол США.
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31.01.2022 08:47 Ответить
Таки так, між Україною і США справді немає. А між Зєлєнскім і Байденом? Логіка: між державами - немає, між президентами - є. Отже один з президентів є ворогом для інтересів власної країни. Невже Байден? 😲
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31.01.2022 08:52 Ответить
Дура она! Диалог между маразматиком и укурышом зашел в тупик, один пугает, чтоб протокнуть "МИНСК-3", другой недооценивает реально возможных опасностей. Нельзя соглашаться на очередную МИНСКУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ, но для этого нужно быть реально готовым к большой войне не на словах, а на деле!
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31.01.2022 09:23 Ответить
"Ніяких суперечностей немає. Послухайте, у нас можуть бути деякі дискусії, у нас може бути різниця у поглядах, але Сполучені Штати є нашим стратегічним партнером і, я навіть сказала б, стратегічним другом номер один", - сказала посол. - "cтратегічний" український друг США ,більше 15 місяців бреше американському другові,котрому обіцяв обрати голову САП,Влюдських відносинах, за подібне,таких "стратегічних" давно посилають куда подальше рашистським посилом
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31.01.2022 10:14 Ответить
"... стратегічним другом номер один"

№ 2, № 3, ...

Звучит как-то не очень. Британцев и прочих может задеть
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31.01.2022 10:34 Ответить
среднее звено тушит пожар, который устроил босс малакосос!
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31.01.2022 10:36 Ответить
На Донбассе ваши военные прячутся за спинами женщин и детей , поэтому украинская армия не стреляет по Донецку, дятел. Ты сиди в своей дурке, и отдай телефон санитар
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31.01.2022 11:13 Ответить
Для ваших "авиаударов" есть шестой американский флот с F 35. Думаешь безнаказанно летать на своем га*не над Украиной, как над Чечней? Не получится. Не надейся. За сутки в Украине будет развернуто ПВО, какое вам с кувалдами и не снилось!
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31.01.2022 12:54 Ответить
о том, что "нет противоречий" можно легко убедиться , послушав "шпильки" зели и хламидии в сторону США - в частности - и Запада в целом.
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31.01.2022 11:20 Ответить
Я бы на месте Кулебы и остальных относительно вменяемых в зеболоте подал в отставку...
Тут дна не видно...
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31.01.2022 12:04 Ответить
а когда это послу были даны полномочия комментировать внешнюю политику Украины? ведь зелень недавно издал наказ по которому только оно, премьер и министр несвоих дел имеют на это право...
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31.01.2022 12:37 Ответить
Друг и защитник Украины:
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31.01.2022 12:46 Ответить
Звісно ніяких! Окрім "недарозуменія" ідіота Зеленька!
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31.01.2022 18:50 Ответить
 
 