Никаких противоречий между Киевом и Вашингтоном нет. США - стратегический друг номер один, - Маркарова
Отношения Украины и США сейчас находятся на самом высоком уровне за 30 лет независимости Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала в эфире телеканала CBS.
В то же время она опровергла информацию СМИ о том, что между украинскими и американскими властями существуют разногласия относительно угрозы вторжения РФ в Украину.
"Никаких противоречий нет. Послушайте, у нас могут быть некоторые дискуссии, у нас может быть разница во взглядах, но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один", - сказала посол.
При этом Маркарова отметила, что сейчас отношения Киева и Вашингтона находятся на самом высоком уровне за все 30 лет независимости Украины.
Напомним, что после последнего телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом ряд СМИ заявил о споре между собеседниками.
Также ранее в Белом доме опровергли сообщение СМИ со ссылкой на разговор президента США Байдена с Президентом Владимиром Зеленским, в котором американский глава якобы говорил о "неизбежности" нападения Москвы.
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Пані Маркарова на своїй посаді відкрила цілий аж один український ресторан в Нйю-йорку і вона ще щось коментує ? ))))
Люди добрі за що ми платимо податки на зарплати дипломатам під час війни ?????
Посольство Росії процитувало Зеленського: Розмови Заходу про неминучу війну шкідливі для економіки України Джерело:
https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ Юрий Швец -- официальный канал
Но кто ж его за жабры возьмет - СБУ у нас карманные, прокурворка тоже своя в доску...
№ 2, № 3, ...
Звучит как-то не очень. Британцев и прочих может задеть
Тут дна не видно...