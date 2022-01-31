Никаких противоречий между Киевом и Вашингтоном нет. США - стратегический друг номер один, - Маркарова

Отношения Украины и США сейчас находятся на самом высоком уровне за 30 лет независимости Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала в эфире телеканала CBS.

В то же время она опровергла информацию СМИ о том, что между украинскими и американскими властями существуют разногласия относительно угрозы вторжения РФ в Украину.

"Никаких противоречий нет. Послушайте, у нас могут быть некоторые дискуссии, у нас может быть разница во взглядах, но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один", - сказала посол.

При этом Маркарова отметила, что сейчас отношения Киева и Вашингтона находятся на самом высоком уровне за все 30 лет независимости Украины.

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Напомним, что после последнего телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом ряд СМИ заявил о споре между собеседниками.

Также ранее в Белом доме опровергли сообщение СМИ со ссылкой на разговор президента США Байдена с Президентом Владимиром Зеленским, в котором американский глава якобы говорил о "неизбежности" нападения Москвы.