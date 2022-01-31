Украинский воин получил ранение на Донбассе. За сутки войска РФ дважды открывали огонь, применяя СПГ и АГС, - штаб

За прошедшие сутки, 30 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

В направлении Станицы Луганской противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Пищевика российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - сообщили в штабе.

В штабе подчеркнули, что благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

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Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ООС.