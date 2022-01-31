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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинский воин получил ранение на Донбассе. За сутки войска РФ дважды открывали огонь, применяя СПГ и АГС, - штаб

Украинский воин получил ранение на Донбассе. За сутки войска РФ дважды открывали огонь, применяя СПГ и АГС, - штаб

За прошедшие сутки, 30 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

В направлении Станицы Луганской противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Пищевика российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - сообщили в штабе.

В штабе подчеркнули, что благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

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Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ООС.

Украинский воин получил ранение на Донбассе. За сутки войска РФ дважды открывали огонь, применяя СПГ и АГС, - штаб 01

Автор: 

обстрел (27860) ранение (3396) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
Найшвидшого одужання нашому захисникові.
Горіть у пеклі москалі !!!
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31.01.2022 07:36 Ответить
+13
Швидкого та повного одужання пораненому Воїну.
Горіть у пеклі russische schweine!
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31.01.2022 07:52 Ответить
+8
А казали, що тиша там..
Знову наша сопля набрехала...
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31.01.2022 08:17 Ответить
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Найшвидшого одужання нашому захисникові.
Горіть у пеклі москалі !!!
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31.01.2022 07:36 Ответить
і шо, відповідь була?
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31.01.2022 07:44 Ответить
как тут писали - снежками
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31.01.2022 07:51 Ответить
В политическом отношении не может быть другого правила, как око за око, зуб за зуб, ― отмеривание тою же мерою, которою нам мерят. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Н. Я. Данилевский , «Россия и Европа», 1869 г.

― Mesdames, ― звонко прокричала она, ― за подлость надо платить подлостью. Око за око, зуб за зуб. Великолепный закон, и я его первая последовательница. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Л. А. Чарская , «Записки институтки», 1901 г.
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31.01.2022 07:47 Ответить
Швидкого та повного одужання пораненому Воїну.
Горіть у пеклі russische schweine!
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31.01.2022 07:52 Ответить
Все существительные в немецком пишутся с заглавной буквы. Правильно было бы "Горіть у пеклі russische Schweine!"
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31.01.2022 09:26 Ответить
Ну и конечно же скорейшего выздоровления.
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31.01.2022 09:26 Ответить
А казали, що тиша там..
Знову наша сопля набрехала...
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31.01.2022 08:17 Ответить
А, я зрозуміла стратегію зевилупка. Достатньо сказати - війни нема. Забути про неї. Він займався цим три роки. Занедбав армію, розвалив коаліцію... Зайвий галас навколо цієї теми шкодить економіці, так воно рішило. Який подарунок ворогові. Фактично Зеленський своєю злочинною бездіяльністю сам організував вірогідний напад коцапіви на Україну.
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31.01.2022 08:22 Ответить
пораненому найскорішого одужання і повного відновлення...
.............


музей АТО у Дніпрі відзначає 5-ту річницю (Відео)

https://youtu.be/Md9tB6bubbo
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31.01.2022 14:20 Ответить
 
 