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РФ будет отвлекать нас, но Совбез готов ответить на любую дезинформацию россиян, - постпред США при ООН Томас-Гринфилд

РФ будет отвлекать нас, но Совбез готов ответить на любую дезинформацию россиян, - постпред США при ООН Томас-Гринфилд

Представители Совета Безопасности ООН во время заседания 31 января не будут отвлекаться на пропаганду, к которой может прибегнуть Россия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом сообщила постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По ее убеждению, Россия не сможет заблокировать проведение заседания Совета Безопасности, хотя непременно постарается это сделать.

"РФ будет отвлекать нас, но Совет Безопасности един. Мы готовы выслушать россиян, но будем готовы ответить на любую дезинформацию, которую они будут пытаться распространить во время этой встречи, - заверила Линда Томас-Гринфилд.

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Кроме того, Линда Томас-Гринфилд уточнила, что Украина сама направляла письмо с призывом к созыву заседания Совета Безопасности ООН.

"Мы видели "российский учебник", где последние, применяя дезинформацию, призывают украинцев не беспокоиться о нападении, но мы знаем, что он возможен, – отметила представительница США при ООН.

Поэтому сейчас США работают с украинским правительством над созданием обороны на случай нападения.

Так, начиная с 2014 года, США предоставили около $5 млрд поддержки, $200 млн из которых было предоставлено лишь на прошлой неделе.

Напомним, 31 января вопрос российской агрессии против Украины будет обсуждаться на заседании Совбеза ООН. Инициировали встречу США.

Высокопоставленное должностное лицо из администрации США заявило, что члены Совбеза поддерживают вынесение на рассмотрение вопроса российской угрозы. Оно также предположило, что Россия постарается распространять дезинформацию на заседании СБ.

Между тем, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в Твиттере: "Я не могу вспомнить другой случай, когда бы член СБ предлагал обсуждать собственные необоснованные утверждения и предположения как угрозу международному порядку от кого-либо". Правда, российский дипломат не объяснил, о каких именно "необоснованных" утверждениях идет речь.

Автор: 

дезинформация (344) россия (96184) США (27145) Совбез ООН (1123)


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Топ комментарии
+5
Взагалі-то це було ДО Біблії - це

Таліон (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Lex talionis, Jus talionis - рівна міра покарання, рівнозначна відплата) - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE звичаєвому праві давніх народів правило (принцип), за яким міра покарання повинна дорівнювати тяжкості вчиненого злочину, тобто має відтворювати шкоду, заподіяну злочином.

Таліон відомий з давніх-давен у багатьох народів. Так, ст. 200 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96 законів Хаммурапі (XVIII ст. до н. е.) проголошує, що людині, яка вибила зуб у іншої людини, належить вибити зуб. Ст. 196 передбачає пошкодження ока тій людині, яка вибила око іншійhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%BD#cite_note-1 [1] . Принцип таліону із звичаєвого права перейшов у збірники писаного права.
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31.01.2022 07:59 Ответить
+3
Ну а диплом Криворізького "інституту втраченого часу" йому "папа Саша" подарував на день народження
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31.01.2022 08:08 Ответить
+2
зєля - ху@ло!
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31.01.2022 07:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Библии: «перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на [теле] человека, так и ему должно сделать» (https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82#24:20 Левит 24:20 ).
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31.01.2022 07:48 Ответить
Взагалі-то це було ДО Біблії - це

Таліон (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Lex talionis, Jus talionis - рівна міра покарання, рівнозначна відплата) - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE звичаєвому праві давніх народів правило (принцип), за яким міра покарання повинна дорівнювати тяжкості вчиненого злочину, тобто має відтворювати шкоду, заподіяну злочином.

Таліон відомий з давніх-давен у багатьох народів. Так, ст. 200 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96 законів Хаммурапі (XVIII ст. до н. е.) проголошує, що людині, яка вибила зуб у іншої людини, належить вибити зуб. Ст. 196 передбачає пошкодження ока тій людині, яка вибила око іншійhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%BD#cite_note-1 [1] . Принцип таліону із звичаєвого права перейшов у збірники писаного права.
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31.01.2022 07:59 Ответить
Не думаю, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96 закон Хаммурапі бубочці і зеленій шалаві в Трускавецькому Аніверситеті імені "Слуг Народу" читали
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31.01.2022 08:03 Ответить
Ну а диплом Криворізького "інституту втраченого часу" йому "папа Саша" подарував на день народження
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31.01.2022 08:08 Ответить
Біблія складається з Старого Заповіту,Нового Заповіту і Книги Псалмів,так вислів ,око за око і зуб за зуб,взятий з Старого Заповіту,отож з БібліЇ!
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31.01.2022 10:31 Ответить
"ТОрмоз"!!! Коли була написана Біблія? При появі юдейства як релігії Її писали юдеї під час "вавілонського полону" А закони Хаммурапі були написані за тисячу років до того І написані вони були на підставі "звичаєвого права" що існувало ще до народження перших міст-держав Міжріччя Захотів заявить про себе як по "сильно вумного"? Поздоровляю! Тобі це вдалося!
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31.01.2022 10:47 Ответить
Ти видко Біблію вивчаєш досконало,набір слів в тебе геть як вчить Свята Книга,тільки десь з самарськоЇ обл!
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31.01.2022 10:57 Ответить
Що? "Вкусить" не вдалося - вирішив хоч шматком лайна кинуть? До чого тут Самарська область? Це всесвітня історія яку я знаю непогано - на відміну від тебе! Почитай наприклад Фрейзера - він непогано тлумачить історію створення самої Біблії
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31.01.2022 12:22 Ответить
видно ти перевчився трохи,підлікуй психіку,потрібен ти мені як зайцю стоп сигнал,щоб я тебе кусав!
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31.01.2022 14:28 Ответить
Я щось "вкурить" не можу - це Я до тебе поліз у діалог з " " чи ти до нас? Вперся - куди не кликали! Ляпнув "дурь"! А коли "мордою по табуретці повозили" - став лайном кидаться як мавпа в зоопарку! То кому ж психіку треба лікувать?
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31.01.2022 14:34 Ответить
я нічого не маю проти твоєЇ обізнаності в історіЇ,але обзивати не потрібно,бо вся твоя грамотність скочується до кацапського жаргону,та й до того ж я не хлопчик вже і мабуть в батьки тобі гожусь!
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31.01.2022 15:05 Ответить
А як ще зі старими дурнями розмовлять? Ти вліз у чужий діалог показав своє невігластво а потім ображаєшся що я тебе в твою "дурь" мордою ткнув! А щодо тебе як мого "батька" - то ти мабуть "древній як гімно мамонта" - бо у мене старшому внуку влітку 13 виповнилося! І я від тебе відрізняюся тим що ще в маразм не впадаю і не лізу "розмишлять" про те в чому не тямлю!
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31.01.2022 15:17 Ответить
Ви ще згадайте про побиття камінням. Мабуть коли звертаєтесь до Біблії треба пам'ятати:"На все свій час,є час для кожної справи під небом"
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31.01.2022 08:40 Ответить
зєля - ху@ло!
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31.01.2022 07:50 Ответить
Вибачаюсь, Доброго ранку!
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31.01.2022 08:14 Ответить
Так, дійсно *****. І Вам не хворіти!
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31.01.2022 08:24 Ответить
 
 