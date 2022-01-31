РФ будет отвлекать нас, но Совбез готов ответить на любую дезинформацию россиян, - постпред США при ООН Томас-Гринфилд

Представители Совета Безопасности ООН во время заседания 31 января не будут отвлекаться на пропаганду, к которой может прибегнуть Россия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом сообщила постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По ее убеждению, Россия не сможет заблокировать проведение заседания Совета Безопасности, хотя непременно постарается это сделать.

"РФ будет отвлекать нас, но Совет Безопасности един. Мы готовы выслушать россиян, но будем готовы ответить на любую дезинформацию, которую они будут пытаться распространить во время этой встречи, - заверила Линда Томас-Гринфилд.

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Кроме того, Линда Томас-Гринфилд уточнила, что Украина сама направляла письмо с призывом к созыву заседания Совета Безопасности ООН.

"Мы видели "российский учебник", где последние, применяя дезинформацию, призывают украинцев не беспокоиться о нападении, но мы знаем, что он возможен, – отметила представительница США при ООН.

Поэтому сейчас США работают с украинским правительством над созданием обороны на случай нападения.

Так, начиная с 2014 года, США предоставили около $5 млрд поддержки, $200 млн из которых было предоставлено лишь на прошлой неделе.

Напомним, 31 января вопрос российской агрессии против Украины будет обсуждаться на заседании Совбеза ООН. Инициировали встречу США.

Высокопоставленное должностное лицо из администрации США заявило, что члены Совбеза поддерживают вынесение на рассмотрение вопроса российской угрозы. Оно также предположило, что Россия постарается распространять дезинформацию на заседании СБ.

Между тем, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в Твиттере: "Я не могу вспомнить другой случай, когда бы член СБ предлагал обсуждать собственные необоснованные утверждения и предположения как угрозу международному порядку от кого-либо". Правда, российский дипломат не объяснил, о каких именно "необоснованных" утверждениях идет речь.