Если среди 100 человек хоть один с "Омикроном", то 90 из них точно заболеют, - главный инфекционист Львовской области Федоренко
Штамм "Дельта" характеризовался меньшей степенью контагиозности и потому меньшее количество людей болело, но теперь ситуация изменилась.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНИАН рассказал директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.
"Эта вспышка заболеваемости обусловлена штаммом "Омикрон", который значительно заразнее своих предшественников ("Альфа", "Дельта"). Если есть один больной на 100 окружающих, то точно 90 из них (или и больше) заболеют", – сказал он.
Федоренко напомнил, что ранее доминировал штамм "Дельта", который характеризовался меньшей степенью контагиозности и потому меньшее количество людей болело. Теперь ситуация изменилась.
По его словам, буквально в среду (26 января. – Ред.) было сообщение американских ученых, что им удалось идентифицировать очередную мутацию вируса "Омикрон", заразность которого, возможно, будет составлять 100%. То есть если есть 100 человек и еще один больной, то заболеют все 100 человек.
"Поэтому ждать какого-нибудь значительного облегчения ситуации пока не стоит. Должна быть настороженность, сдержанность, взвешенность и соблюдение всех противоэпидемических мер", - сказал врач.
Пожалуйста, подождите...
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інших частинах. Генетичний матеріал вірусів інтегрований в наш геном - принаймні 8%
нашого генетичного матеріалу є геномами ретровірусів, що вбудувалися в наші хромосоми."
По підрахунках вчених -десь до 2 кг. вірусів знаходиться в людині.
І щоб ти знав, коронавіруси не є ретровірусами, тобто ні вони, ні м-РНК вакцини нічого в геном людини не вносять.
Яка ефективність першого покоління мРНК-вакцин проти "дельти"? виробники кажуть - 75-81%.
Яка ефективність першого покоління мРНК-вакцин проти "омікрону"? ніяких точних даних - не існує. Є тільки доповіді з Великобританії, які кажуть "бустерна доза мРНК-вакцин" дає 75% ефективності.
75% ефективності - це "в звичайному житті у вакцинованого лише 1/4 вірогідності заразитися омікроном у порівнянні з невакцинованим".
Як вони там в Великобританії рахують ці 75% для "омікрону" - не дуже зрозуміло. Ці дані не "наукові", а "адміністративно-статстичні", на відміну від даних від виробників. Які про "омікрон" кажуть "наші мРНК-вакцини 2+ покоління в 37+ разів збільшують кількість антитіл проти омікрону" і нічого зрозумілого не кажуть про "вірогідність заразитися".
Причина - пандемія значно погіршила можливості з незалежного наукового "тестування" на великих (по 80+ тисяч осіб) вибірках. Тож вони просто не мають змоги визначити реальний рівень захисту.
Вот жена сейчас болеет, по 90% симптомам омикрон. Сдала тест на 5й день болезни в клинике у домашнего врача - отрицательный. В клинике Сяйво - положительный.
Бардак.
Чи почнуть з'являтися якісь наслідки після вакцинації.
Але так - вірогідно перехворіють всі. А ті, хто не виконує *********************** заходів (вакцинація, ізоляція, масочний режим) - перехворіють по декілька разів.
Як вже відомо - корона уражає не тільки легені, але і інші тканини, включаючи спинний мозок та головний мозок. І з кожним зараженням та хворобою - ураження прогресують. Висока вірогідність значного зниження "когнитивних здібностей" - тобто людина перетворюється наче на лоботомованого.
Тож захищайтеся як можете, рідше хворійте - і значно вірогідніше проживете довше, ніж антиваксери...
Когда поражаются легкие, в зависимости от стадии разная степень одышки и затруднения дыхания.
Даже без пульсоксиметра можно определить, встал, попрыгал, присел, несколько глубоких вдохов и выдохов, и наблюдать, есть одышка или нет. Даже пять минут бега на месте, с глубоким дыханием вам все расскажут.
Тож заспокойтеся, вакцинуйтеся, носіть маску та не лізьте в місця, де більше 2 осіб на 10 квадратних метрів добре і постійно провітрюваного приміщення.