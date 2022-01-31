Если среди 100 человек хоть один с "Омикроном", то 90 из них точно заболеют, - главный инфекционист Львовской области Федоренко

Штамм "Дельта" характеризовался меньшей степенью контагиозности и потому меньшее количество людей болело, но теперь ситуация изменилась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНИАН рассказал директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

"Эта вспышка заболеваемости обусловлена ​​штаммом "Омикрон", который значительно заразнее своих предшественников ("Альфа", "Дельта"). Если есть один больной на 100 окружающих, то точно 90 из них (или и больше) заболеют", – сказал он.

Федоренко напомнил, что ранее доминировал штамм "Дельта", который характеризовался меньшей степенью контагиозности и потому меньшее количество людей болело. Теперь ситуация изменилась.

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По его словам, буквально в среду (26 января. – Ред.) было сообщение американских ученых, что им удалось идентифицировать очередную мутацию вируса "Омикрон", заразность которого, возможно, будет составлять 100%. То есть если есть 100 человек и еще один больной, то заболеют все 100 человек.

"Поэтому ждать какого-нибудь значительного облегчения ситуации пока не стоит. Должна быть настороженность, сдержанность, взвешенность и соблюдение всех противоэпидемических мер", - сказал врач.