За сутки в Украине зафиксированы 22 026 новых случаев заболевания коронавирусом. 78 человек умерли, 4346 - выздоровели, - Минздрав
За сутки 30 января в Украине зафиксированы 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2865, медработников – 337).
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 30 января в Украине:
зафиксированы 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2865, медработников - 337);
20 983 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 6524 человека, вторую дозу - 7653 человека, дополнительную дозу получили 98 человек, бустерную дозу - 6708 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2322 человека;
летальных случаев – 78;
выздоровели - 4346 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 4 064 495 человек;
выздоровели - 3 622 745 человек;
летальных случаев - 100 203
проведено ПЦР-тестирований - 18 045 688.
С начала вакцинальной кампании привиты 15 324 675 человек, из них получили первую дозу – 15 324 673 человека, получили две дозы – 14 619 487 человек, получили дополнительную дозу – 16 695 человек, бустерную дозу – 339 726 человек. Всего проведено 30 300 581 прививки", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленський: Коронавірус до України не потрапить, вжито безпрецедентних заходів безпеки
11:25, 20.02.2020
Я никогда не слышал о вакцине, которая распространяет вирус даже после вакцинации. Никогда не слышал о поощрениях, скидках, стимулах для вакцинации. Я никогда не видел дискриминации для тех, кто этого не делал.
Если вы не были привиты, никто не пытался заставить вас чувствовать себя плохим человеком. Я никогда не видел вакцины, которая угрожала бы отношениям между семьей, коллегами и друзьями. Я никогда не видел, чтобы вакцина угрожала средствам к существованию, потери работы или запрету посещения школы. Я никогда не видел вакцины, которая позволила бы 12-летнему ребенку отвергнуть родительское согласие. После всех вакцин, которые я перечислил выше, я никогда не видел вакцины, подобной этой, которая дискриминирует, разделяет и судит общество таким, какое оно есть.
И по мере того, как социальная ткань натягивается… Это мощная вакцина! Она делает все эти вещи, кроме ИММУНИЗАЦИИ. Если нам все ещё нужна бустерная доза после того, как мы полностью вакцинированы, и нам все ещё нужно получить отрицательный результат теста после того, как мы полностью вакцинированы, и нам все ещё нужно носить маску после того, как мы полностью вакцинированы, и по-прежнему госпитализироваться после полной вакцинации, скорее всего, напрашивается единственный вывод: "Нам пора признать, что нас полностью обманули!"
(С) автор Марик Цукерик