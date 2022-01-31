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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине зафиксированы 22 026 новых случаев заболевания коронавирусом. 78 человек умерли, 4346 - выздоровели, - Минздрав

За сутки в Украине зафиксированы 22 026 новых случаев заболевания коронавирусом. 78 человек умерли, 4346 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 30 января в Украине зафиксированы 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2865, медработников – 337).

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 30 января в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 22 026 новых случаев заболевания коронавирусом. 78 человек умерли, 4346 - выздоровели, - Минздрав 01 зафиксированы 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2865, медработников - 337);

За сутки в Украине зафиксированы 22 026 новых случаев заболевания коронавирусом. 78 человек умерли, 4346 - выздоровели, - Минздрав 01 20 983 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 6524 человека, вторую дозу - 7653 человека, дополнительную дозу получили 98 человек, бустерную дозу - 6708 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если среди 100 человек хоть один с "Омикроном", то 90 из них точно заболеют, - главный инфекционист Львовской области Федоренко

Также за минувшие сутки:

За сутки в Украине зафиксированы 22 026 новых случаев заболевания коронавирусом. 78 человек умерли, 4346 - выздоровели, - Минздрав 01 госпитализированы - 2322 человека;

За сутки в Украине зафиксированы 22 026 новых случаев заболевания коронавирусом. 78 человек умерли, 4346 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев – 78;

За сутки в Украине зафиксированы 22 026 новых случаев заболевания коронавирусом. 78 человек умерли, 4346 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 4346 человек.

За все время пандемии в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 22 026 новых случаев заболевания коронавирусом. 78 человек умерли, 4346 - выздоровели, - Минздрав 01 заболели - 4 064 495 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 22 026 новых случаев заболевания коронавирусом. 78 человек умерли, 4346 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 3 622 745 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 22 026 новых случаев заболевания коронавирусом. 78 человек умерли, 4346 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев - 100 203

За сутки в Украине зафиксированы 22 026 новых случаев заболевания коронавирусом. 78 человек умерли, 4346 - выздоровели, - Минздрав 01 проведено ПЦР-тестирований - 18 045 688.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 324 675 человек, из них получили первую дозу – 15 324 673 человека, получили две дозы – 14 619 487 человек, получили дополнительную дозу – 16 695 человек, бустерную дозу – 339 726 человек. Всего проведено 30 300 581 прививки", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине зафиксированы 22 026 новых случаев заболевания коронавирусом. 78 человек умерли, 4346 - выздоровели, - Минздрав 10
За сутки в Украине зафиксированы 22 026 новых случаев заболевания коронавирусом. 78 человек умерли, 4346 - выздоровели, - Минздрав 11
За сутки в Украине зафиксированы 22 026 новых случаев заболевания коронавирусом. 78 человек умерли, 4346 - выздоровели, - Минздрав 12
За сутки в Украине зафиксированы 22 026 новых случаев заболевания коронавирусом. 78 человек умерли, 4346 - выздоровели, - Минздрав 13

Автор: 

Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Напишіть спочатку скільки померло від онкозахворювань, серцевих захворювань, скільки загинуло в ДТП...... Ось і порівняєм. Досить залякувати.
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31.01.2022 08:51 Ответить
+2
Краще нехай напишуть, скіки людей зі звичайними хворобами не дочекалися медичної допомоги через істерію і дебільні вказівки згори.
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31.01.2022 09:10 Ответить
+2
Більшості вже зрозуміло, що це за коронаістерія і з "чим її їдять". Зараз на порядку денному має бути питання: Що робити з ЗЕбільними утирками, які безпідставно її роздули і продовжують це робити, навіть тоді, коли вже стало зрозуміло, що вся ця пандемія - глобальна афера?
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31.01.2022 09:53 Ответить
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Напишіть спочатку скільки померло від онкозахворювань, серцевих захворювань, скільки загинуло в ДТП...... Ось і порівняєм. Досить залякувати.
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31.01.2022 08:51 Ответить
Краще нехай напишуть, скіки людей зі звичайними хворобами не дочекалися медичної допомоги через істерію і дебільні вказівки згори.
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31.01.2022 09:10 Ответить
78 человек немного иного мнения
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31.01.2022 18:38 Ответить
а скільки людей, які хворіли на серцеві, онко і інші хворобі і вчасно не отримали через цю ковідоістерію необхідної допомоги проти, ти навіть не уявляєш. бо, як зараз ведеться, вся статистика - то хворі на ковід
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31.01.2022 21:24 Ответить
Якщо подивитись мобільну версію сайта, то цифри зовсім інші)))
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31.01.2022 22:48 Ответить
А вы уверены что они умерли исключительно от омикрона? Не от ослабеной сердечно-сосудистой системы или других сложных заболеваний, а на их фоне коронавирус? На все 100 уверены? По каждому?
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01.02.2022 01:08 Ответить
А ще зовсім недавно ... Так голосно обіцяв. ..і що, збрехав як завжди???

Зеленський: Коронавірус до України не потрапить, вжито безпрецедентних заходів безпеки


11:25, 20.02.2020
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31.01.2022 09:30 Ответить
Більшості вже зрозуміло, що це за коронаістерія і з "чим її їдять". Зараз на порядку денному має бути питання: Що робити з ЗЕбільними утирками, які безпідставно її роздули і продовжують це робити, навіть тоді, коли вже стало зрозуміло, що вся ця пандемія - глобальна афера?
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31.01.2022 09:53 Ответить
Среди всех вакцин, которые я знал в своей жизни (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, ветряная оспа, гепатит, менингит и туберкулез, а также грипп и пневмония) я никогда не видел вакцины, которая заставляла бы носить маску и соблюдать социальную дистанцию, даже если вы полностью привиты.

Я никогда не слышал о вакцине, которая распространяет вирус даже после вакцинации. Никогда не слышал о поощрениях, скидках, стимулах для вакцинации. Я никогда не видел дискриминации для тех, кто этого не делал.

Если вы не были привиты, никто не пытался заставить вас чувствовать себя плохим человеком. Я никогда не видел вакцины, которая угрожала бы отношениям между семьей, коллегами и друзьями. Я никогда не видел, чтобы вакцина угрожала средствам к существованию, потери работы или запрету посещения школы. Я никогда не видел вакцины, которая позволила бы 12-летнему ребенку отвергнуть родительское согласие. После всех вакцин, которые я перечислил выше, я никогда не видел вакцины, подобной этой, которая дискриминирует, разделяет и судит общество таким, какое оно есть.

И по мере того, как социальная ткань натягивается… Это мощная вакцина! Она делает все эти вещи, кроме ИММУНИЗАЦИИ. Если нам все ещё нужна бустерная доза после того, как мы полностью вакцинированы, и нам все ещё нужно получить отрицательный результат теста после того, как мы полностью вакцинированы, и нам все ещё нужно носить маску после того, как мы полностью вакцинированы, и по-прежнему госпитализироваться после полной вакцинации, скорее всего, напрашивается единственный вывод: "Нам пора признать, что нас полностью обманули!"

(С) автор Марик Цукерик
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31.01.2022 17:17 Ответить
Ага ви все врете, глобальный заговор
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31.01.2022 18:39 Ответить
так, глобальна афера.
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31.01.2022 21:26 Ответить
 
 