За сутки в Украине зафиксированы 22 026 новых случаев заболевания коронавирусом. 78 человек умерли, 4346 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 30 января в Украине зафиксированы 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2865, медработников – 337).

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 30 января в Украине:

зафиксированы 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2865, медработников - 337);

20 983 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 6524 человека, вторую дозу - 7653 человека, дополнительную дозу получили 98 человек, бустерную дозу - 6708 человек.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2322 человека;

летальных случаев – 78;

выздоровели - 4346 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 4 064 495 человек;

выздоровели - 3 622 745 человек;

летальных случаев - 100 203

проведено ПЦР-тестирований - 18 045 688.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 324 675 человек, из них получили первую дозу – 15 324 673 человека, получили две дозы – 14 619 487 человек, получили дополнительную дозу – 16 695 человек, бустерную дозу – 339 726 человек. Всего проведено 30 300 581 прививки", - рассказали в Минздраве.







