США могут ввести санкции "за действия, которые Россия уже совершила", - сенатор Менендес
Два влиятельных сенатора заявили, что почти пришли к двухпартийному согласию по законопроекту, который наложит санкции на Россию за ее агрессию против Украины.
Глава комитета международных отношений сенатор-демократ Боб Менендес и сенатор-республиканец Джим Риш сказали во время совместного интервью в программе "Состояние государства" на канале CNN, что они на грани достижения договоренности и намерены вынести законопроект на голосование уже в начале этой недели, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Я бы сказал, что мы находимся в один ярд от финиш и надеюсь, сможем закончить успешно", - сказал Менендес, назвав переговоры "интенсивными усилиями".
"Мы имеем невероятно крепкую двухпартийную решимость ввести жесткие последствия для России, если она вторгнется в Украину и за другие действия, которые она уже предприняла", - добавил Менендес.
Риш отметил, что у него "осторожный оптимизм на этом этапе, когда они вернутся завтра в Вашингтон, что они будут двигаться вперед".
Законопроект Менендеса предусматривает санкции против российских чиновников и государственных учреждений, если президент Байден определит, что Россия вторглась в Украину или провела "значительную эскалацию". Он также предусматривает ограничения на операции с российскими гособлигациями, обслуживание через систему SWIFT и предусматривает дополнительную помощь в безопасности Украине и помощь в борьбе с российской дезинформацией. Впрочем, некоторые сенаторы-республиканцы настаивают на том, чтобы в законопроекте были нормы, предусматривающие введение санкций уже сейчас, независимо от того, вторгнется она в Украину или нет.
Вдобавок ожидается, что Сенат в этом законопроекте увеличит помощь Украине летальным оружием.
Спорным остается вопрос санкций по "Северному потоку-2". Недавно демократы в Сенате заблокировали законопроект республиканца Теда Круза, предполагавшего введение санкций против компаний, связанных с газопроводом. В воскресном интервью сенатор Риш отметил, что до сих пор не пришли к согласию, что делать в отношении "Северного потока-2".
"Мы над этим работаем. Мы должны расставить все точки над "i" перед тем, как перебросить мяч через финишную линию", - сказал Риш.
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бубася ж вас просит-умоляет.
на коленях чуть не ползает.
ему ж премию в кремле урежут, если вы не остановитесь.
Особенно что касается технологий.Пусть лапти плетут.
"Росія - як голодна щука Чомусь прийняла Україну за жирного карася і кинулась її проковтнуть Однак "карась" виявився колючим "йоржем" - розчепірив колючки і застряг у неї в пащі І тепер вона крутиться а нічого зробить не може - ні проковтнуть ні виплюнуть!"
А тепер - "продовження":
Не покидаючи бажання все-таки ковтнуть Україну Росія заразила її "зеленовірусом" - щоб колючки розм"якли І коли вже приготувалася ковтать блок НАТО підкинув українцям таку купу нових "колючок" що у "щуки" пропало бажання ковтать і вона завмерла в розгубленості - "А що ж робить?!!!" "Ковтать"? Так колючки до крові горло роздеруть - здохнуть можна поки ковтнеш! Випльовувать? Так знову -таки - тільки з кров"ю!
Сейчас ЗЕ выступит и расскажет, что "та сторона" ничего такого не сделала.
товаров,санкций! Хороших и нужных!