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Новости Санкции против России
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США могут ввести санкции "за действия, которые Россия уже совершила", - сенатор Менендес

США могут ввести санкции

Два влиятельных сенатора заявили, что почти пришли к двухпартийному согласию по законопроекту, который наложит санкции на Россию за ее агрессию против Украины.

Глава комитета международных отношений сенатор-демократ Боб Менендес и сенатор-республиканец Джим Риш сказали во время совместного интервью в программе "Состояние государства" на канале CNN, что они на грани достижения договоренности и намерены вынести законопроект на голосование уже в начале этой недели, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я бы сказал, что мы находимся в один ярд от финиш и надеюсь, сможем закончить успешно", - сказал Менендес, назвав переговоры "интенсивными усилиями".

"Мы имеем невероятно крепкую двухпартийную решимость ввести жесткие последствия для России, если она вторгнется в Украину и за другие действия, которые она уже предприняла", - добавил Менендес.

Риш отметил, что у него "осторожный оптимизм на этом этапе, когда они вернутся завтра в Вашингтон, что они будут двигаться вперед".

Законопроект Менендеса предусматривает санкции против российских чиновников и государственных учреждений, если президент Байден определит, что Россия вторглась в Украину или провела "значительную эскалацию". Он также предусматривает ограничения на операции с российскими гособлигациями, обслуживание через систему SWIFT и предусматривает дополнительную помощь в безопасности Украине и помощь в борьбе с российской дезинформацией. Впрочем, некоторые сенаторы-республиканцы настаивают на том, чтобы в законопроекте были нормы, предусматривающие введение санкций уже сейчас, независимо от того, вторгнется она в Украину или нет.

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Вдобавок ожидается, что Сенат в этом законопроекте увеличит помощь Украине летальным оружием.

Спорным остается вопрос санкций по "Северному потоку-2". Недавно демократы в Сенате заблокировали законопроект республиканца Теда Круза, предполагавшего введение санкций против компаний, связанных с газопроводом. В воскресном интервью сенатор Риш отметил, что до сих пор не пришли к согласию, что делать в отношении "Северного потока-2".

"Мы над этим работаем. Мы должны расставить все точки над "i" перед тем, как перебросить мяч через финишную линию", - сказал Риш.

Автор: 

россия (96184) санкции (11469) США (27145) Сенат США (513) Менендес Роберт (25)


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Топ комментарии
+28
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31.01.2022 08:35 Ответить
+16
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31.01.2022 08:47 Ответить
+7
астанавитесь!!!

бубася ж вас просит-умоляет.

на коленях чуть не ползает.

ему ж премию в кремле урежут, если вы не остановитесь.
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31.01.2022 08:44 Ответить
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31.01.2022 08:35 Ответить
Еее! Альоооо!! Дядьки ви там того не дуже накладайте, бо тут ще унюхенто *********** на США джавеліни направить!!!
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31.01.2022 08:43 Ответить
Как в Афгане?
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31.01.2022 08:58 Ответить
астанавитесь!!!

бубася ж вас просит-умоляет.

на коленях чуть не ползает.

ему ж премию в кремле урежут, если вы не остановитесь.
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31.01.2022 08:44 Ответить
Не могут,а надо.
Особенно что касается технологий.Пусть лапти плетут.
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31.01.2022 08:45 Ответить
Да какие им технологии не давай всё равно кувалдой их будут править,а вот пустые урчащие желудки после эмбарго на жижу -самое то ,и чтобы не было у подонков денег на войнушки ...
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31.01.2022 09:04 Ответить
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31.01.2022 08:47 Ответить
Якщо США винесуть санкції проти засрашки, то Володя Криворізький отримає інфоркт, бо засрашка відразу накладе сангкції на його кінобізнес. Вони ж так старалися з єрмаком, а тут знову не по їхньому.
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31.01.2022 08:51 Ответить
Писав колись (ще в 2014-му):
"Росія - як голодна щука Чомусь прийняла Україну за жирного карася і кинулась її проковтнуть Однак "карась" виявився колючим "йоржем" - розчепірив колючки і застряг у неї в пащі І тепер вона крутиться а нічого зробить не може - ні проковтнуть ні виплюнуть!"
А тепер - "продовження":
Не покидаючи бажання все-таки ковтнуть Україну Росія заразила її "зеленовірусом" - щоб колючки розм"якли І коли вже приготувалася ковтать блок НАТО підкинув українцям таку купу нових "колючок" що у "щуки" пропало бажання ковтать і вона завмерла в розгубленості - "А що ж робить?!!!" "Ковтать"? Так колючки до крові горло роздеруть - здохнуть можна поки ковтнеш! Випльовувать? Так знову -таки - тільки з кров"ю!
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31.01.2022 08:54 Ответить
Вы шо???!!!

Сейчас ЗЕ выступит и расскажет, что "та сторона" ничего такого не сделала.
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31.01.2022 08:58 Ответить
наркоман зебоба получил результаты закрытой социологии - у него самый большой антирейтинг,в первом туре 18,6 ,а во втором он проигрывает Порошенко,розумкову и воной
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31.01.2022 08:58 Ответить
Дивна логіка - "можуть ввести". Якщо здійснене порушення міжнародного права, то "безперечно ввести", бо людину, яка вчинила злочин, таки обов'язково карають, а не "можуть покарати"
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31.01.2022 09:00 Ответить
Хорошо бы и зеленского включить в санкционный список, чтоб не молол бредятину на весь мир и не опускал Украину в глазах всего мира!!!. Даже в НАТО заявили на отрицание разведданных НАТО, "Они что, травки обкурились!"
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31.01.2022 09:04 Ответить
"Втім, низка сенаторів-республіканців наполягають на тому, щоб в законопроєкті були норми, які передбачають запровадження санкцій вже зараз, незалежно від того, вторгнеться вона в Україну чи ні" - респект сенаторам. Досить порожніх розмов про "страшні санкції", давно пора їх запроваджувати за злочини, скоєні кацапськими покидьками.
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31.01.2022 09:04 Ответить
НІ, ВОНА НЕ ЗРОБИЛА ......ВОНА РОБИТЬ ПАКОСТІ ПОСТІЙНО!ЗАВЖДИ ЛІЗЕ ВОЮВАТИ І ГРАБУВАТИ І ПІДМИНАТИ ПІД СЕБЕ СУСІДНІ КРАЇНИ.всІм погрожуе, про всіх,бреше, вмішуеться в вибори, травить і вбивае опозиціонерів,кібер атаки чинить і таке інше.давно вже напросилася на санкції та ізоляцію...
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31.01.2022 09:05 Ответить
Ну дак чё ждём?))
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31.01.2022 09:05 Ответить
Та ну. Не стоит. Зебоба обидиться пуще путенга. Оно вам надо? Забейте. У зебилов все хорошо. Не нагнетайте.
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31.01.2022 09:07 Ответить
Юрий Швец каже что еще 45 самолетов военно-транспортной авиации Пентагонга доставят в Украину военного снаряжения,техники,систем РЄБ,Стингеров и Джавелонов...Видос Швеца тут https://youtu.be/S0V1qMVOK9g
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31.01.2022 09:13 Ответить
Чому чекаємо?
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31.01.2022 09:19 Ответить
Обвала Фондового рынка РАБссии будет достаточно,сказал не названный источник в Госдепе...,РАБссию лпустят до дна...поскольку миллиарды Дерипасок и прочих братьев вРотеннбергов принадлежат РАБссии Шариковых и Швондеров а не колоперативу Озеро... Хорошенькое дело,Взять и все поделить между Пролетайрятом... Сказал великий магистр Ыканомики...
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31.01.2022 09:24 Ответить
зєкодлан встиг побудувати вертикаль, тому вигребати зєлайно потрібно до заступника начвідділу включно у кожній держустанові. Потім повна реформа суд/нацпол - виборні посади. Усі посадовці у т.ч. ВРУ/през народжені в Україні. Подвійники нах з усіх держустанов без права на соц/пенс забезпечення.
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31.01.2022 09:29 Ответить
Та да...Разгребать Кучмистов Голобородьков "художества" понадобится десяток лет...
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31.01.2022 09:36 Ответить
Придецца опять звать польского реформатора Лешека Бальцеровича...
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31.01.2022 09:37 Ответить
Больше товаров, санкций! Хороших и нужных!
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31.01.2022 13:42 Ответить
ДОКОЛЕ ТЫ ПУТЛЕР БУДЕШЬ ИСПЫТЫВАТЬ НАШЕ ТЕРПЕНИЕ!
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31.01.2022 18:47 Ответить
 
 