США могут ввести санкции "за действия, которые Россия уже совершила", - сенатор Менендес

Два влиятельных сенатора заявили, что почти пришли к двухпартийному согласию по законопроекту, который наложит санкции на Россию за ее агрессию против Украины.

Глава комитета международных отношений сенатор-демократ Боб Менендес и сенатор-республиканец Джим Риш сказали во время совместного интервью в программе "Состояние государства" на канале CNN, что они на грани достижения договоренности и намерены вынести законопроект на голосование уже в начале этой недели, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я бы сказал, что мы находимся в один ярд от финиш и надеюсь, сможем закончить успешно", - сказал Менендес, назвав переговоры "интенсивными усилиями".

"Мы имеем невероятно крепкую двухпартийную решимость ввести жесткие последствия для России, если она вторгнется в Украину и за другие действия, которые она уже предприняла", - добавил Менендес.

Риш отметил, что у него "осторожный оптимизм на этом этапе, когда они вернутся завтра в Вашингтон, что они будут двигаться вперед".

Законопроект Менендеса предусматривает санкции против российских чиновников и государственных учреждений, если президент Байден определит, что Россия вторглась в Украину или провела "значительную эскалацию". Он также предусматривает ограничения на операции с российскими гособлигациями, обслуживание через систему SWIFT и предусматривает дополнительную помощь в безопасности Украине и помощь в борьбе с российской дезинформацией. Впрочем, некоторые сенаторы-республиканцы настаивают на том, чтобы в законопроекте были нормы, предусматривающие введение санкций уже сейчас, независимо от того, вторгнется она в Украину или нет.

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Вдобавок ожидается, что Сенат в этом законопроекте увеличит помощь Украине летальным оружием.

Спорным остается вопрос санкций по "Северному потоку-2". Недавно демократы в Сенате заблокировали законопроект республиканца Теда Круза, предполагавшего введение санкций против компаний, связанных с газопроводом. В воскресном интервью сенатор Риш отметил, что до сих пор не пришли к согласию, что делать в отношении "Северного потока-2".

"Мы над этим работаем. Мы должны расставить все точки над "i" перед тем, как перебросить мяч через финишную линию", - сказал Риш.