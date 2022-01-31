Украина на пятом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 31 января в мире зарегистрировали 2 084 703 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5755 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 375 265 502 случая инфицирования, из них 2 084 703 за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 681 825 человек, из них 5755 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 296,5 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Украина располагается на 18-м месте мирового рейтинга и 9-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 11-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 15-я в мире и 5-я в Европе.