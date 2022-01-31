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Новости Коронавирус и карантин
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Украина на пятом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина на пятом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 31 января в мире зарегистрировали 2 084 703 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5755 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 375 265 502 случая инфицирования, из них 2 084 703 за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 681 825 человек, из них 5755 за минувшие сутки.

Украина на пятом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 296,5 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине зафиксированы 22 026 новых случаев заболевания коронавирусом. 78 человек умерли, 4346 - выздоровели, - Минздрав

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Украина на пятом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 18-м месте мирового рейтинга и 9-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 11-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 15-я в мире и 5-я в Европе.

Украина на пятом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 03

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статистика (2310) коронавирус (17042)


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Зеленський: Коронавірус до України не потрапить, вжито безпрецедентних заходів безпеки


11:25, 20.02.2020

Все , що потрібно знати про обіцянки Зеленського....
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31.01.2022 09:07 Ответить
что за бред? есть 1001 причина гнать под хвост зеленского но уж точно не за то, что он не остановил сам грудью коронавирус, учитывая что творится по всей планете, в т.ч. в странах с передовой медициной.
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31.01.2022 09:46 Ответить
А гнати не за те що не зупинив, а за те що бреше і цим сіє недовіру до будь яких дій влади. Не лише він один бреше зокрема Ляшко на рівні з ним.
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31.01.2022 12:36 Ответить
 
 