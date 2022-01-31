Россия продолжает наращивать войска на границах с Украиной, Путин может вторгнуться в любой момент, - Пентагон
Россия продолжает наращивать войска у границ с Украиной. У Путина есть много вариантов для вторжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Fox News заявил спикер Пентагона Джон Кирби.
По его словам, Путин может в любой момент вторгнуться в Украину.
Кирби указал на российские войска, собранные на российско-украинской границе и в Беларуси, а также на активность России в Средиземном море и Атлантическом океане. Также он заявил, что Россия продолжает наращивать войска на границах с Украиной.
"У Путина есть много вариантов, если он хочет дальнейшего вторжения в Украину, и он может использовать некоторые из этих вариантов в ближайшее время", – отметил он.
"Мы все еще верим, что есть простор для дипломатии, и мы хотели бы, чтобы это было решением". - добавил пресс-секретарь Пентагона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Інвестори давно не зважають на корупцію в Україні. Всі хто хотів відкриться в нас - відкрились. У кацапів ще більша корупція і там відкрилось ще більше заводів.
А от на загрозу вторгнення і знищення своїх заводів інвестори точно зважають
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZVc9wb2x1l493fDh5Tm61h8qSGbZZYLMDyekcWufP7WJL-16*****************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов
Вибране · https://www.facebook.com/ 10 год ·
Паникёры против оптимистов.
На стороне паникёров играют: Борис Джонсон,
Джо Байден, правительства Канады, Чехии, Польши, Дании, Литвы, Латвии, Эстонии, Франции, Австралии, Румынии, Болгарии, и другие.
На стороне оптимистов играют: Зеленский, Арахамия, Резников, Ганна Маляр (хто це в бiса?..), Лавров, Патрушев, Шойгу, Лукашенко, депутаты Госдумы (списком), правительство Германии, правительства ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, ПМР, Сирии.
Счёт 1:1. Второй тайм. Мяч на стороне оптимистов.
Але, брехло, не захотів нагадати, що сам був "оптимістом" з 2019-го по 2021-ший.
Без этого никак нельзя?
І от тоді питання - що взагалі зе знає про війну? Як він сміє виходити до міжнародних журналістів і звинувачувати їх та їх уряди за типу паніку? Яке право має цей використаний виріб щось закидати американцям, які дають нам озброєння, яке ця гниль не купує вже два роки?
Сі наказав Уйлу: не починай, поки в мене Олімпіада.
рейтинги падают, мнительный очень!
в таком состоянии готов принять со всех сторон, на коленях уже в глаза смотрит!