Россия продолжает наращивать войска на границах с Украиной, Путин может вторгнуться в любой момент, - Пентагон

Россия продолжает наращивать войска у границ с Украиной. У Путина есть много вариантов для вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Fox News заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Путин может в любой момент вторгнуться в Украину.

Кирби указал на российские войска, собранные на российско-украинской границе и в Беларуси, а также на активность России в Средиземном море и Атлантическом океане. Также он заявил, что Россия продолжает наращивать войска на границах с Украиной.

"У Путина есть много вариантов, если он хочет дальнейшего вторжения в Украину, и он может использовать некоторые из этих вариантов в ближайшее время", – отметил он.

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"Мы все еще верим, что есть простор для дипломатии, и мы хотели бы, чтобы это было решением". - добавил пресс-секретарь Пентагона.