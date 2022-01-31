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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия продолжает наращивать войска на границах с Украиной, Путин может вторгнуться в любой момент, - Пентагон

Россия продолжает наращивать войска на границах с Украиной, Путин может вторгнуться в любой момент, - Пентагон

Россия продолжает наращивать войска у границ с Украиной. У Путина есть много вариантов для вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Fox News заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Путин может в любой момент вторгнуться в Украину.

Кирби указал на российские войска, собранные на российско-украинской границе и в Беларуси, а также на активность России в Средиземном море и Атлантическом океане. Также он заявил, что Россия продолжает наращивать войска на границах с Украиной.

"У Путина есть много вариантов, если он хочет дальнейшего вторжения в Украину, и он может использовать некоторые из этих вариантов в ближайшее время", – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не стянула бы такое количество войск к границам Украины, если бы не планировала их использовать, - посол США в ООН Томас-Гринфилд

"Мы все еще верим, что есть простор для дипломатии, и мы хотели бы, чтобы это было решением". - добавил пресс-секретарь Пентагона.

Автор: 

Пентагон (1469) россия (96184) США (27145) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+57
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31.01.2022 09:28 Ответить
+33


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Вибране · https://www.facebook.com/ 10 год ·



Паникёры против оптимистов.

На стороне паникёров играют: Борис Джонсон,
Джо Байден, правительства Канады, Чехии, Польши, Дании, Литвы, Латвии, Эстонии, Франции, Австралии, Румынии, Болгарии, и другие.

На стороне оптимистов играют: Зеленский, Арахамия, Резников, Ганна Маляр (хто це в бiса?..), Лавров, Патрушев, Шойгу, Лукашенко, депутаты Госдумы (списком), правительство Германии, правительства ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, ПМР, Сирии.

Счёт 1:1. Второй тайм. Мяч на стороне оптимистов.
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31.01.2022 09:40 Ответить
+19
США заважають зєльоним здати країну ху*лу.
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31.01.2022 09:43 Ответить
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31.01.2022 09:28 Ответить
Не *******, бо це - речовий доказ їхньої ущербності, як наслідок, спроби вкрасти нашу історію.
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31.01.2022 10:02 Ответить
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31.01.2022 09:30 Ответить
Пріятєлю скучно не було! Однознчно! 😁
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31.01.2022 10:00 Ответить
Зе.гном никого там не видит...
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31.01.2022 09:33 Ответить
А вам, гаспада союзнікі, мєньше развєдданниє чітать нада і больше слушать заявлєнія Зєлєнскава і Арахаміі.
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31.01.2022 09:33 Ответить
так, чекаємо потоки заперечень з боку зєлайна 🚽🤮
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31.01.2022 09:34 Ответить
***** вже півроку нарощує війська. І буде цим гратись довго. Бабло там на це є. Газ по 1000 баксів.
Інвестори давно не зважають на корупцію в Україні. Всі хто хотів відкриться в нас - відкрились. У кацапів ще більша корупція і там відкрилось ще більше заводів.
А от на загрозу вторгнення і знищення своїх заводів інвестори точно зважають
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31.01.2022 09:38 Ответить
А кто у ху#ла газ по 1000$ покупает и в каких обьемах?
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31.01.2022 09:43 Ответить
та ніхто по такій ціна газ не купує, може хтось докупив пару кубів в все. А паніку для інвесторів зробив сам Найвєлічайший, коли сказав, що кацапи мають напасти на Харків.
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31.01.2022 10:17 Ответить
Та що ж таке. мацквабад кричить, що відводить, Пентагон - що накопичує... Може мацква захід зі сходом сплутала, по принципу сіно-солома?
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31.01.2022 09:38 Ответить
С этой злобной московией пора уже кончать
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31.01.2022 09:39 Ответить


https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZVc9wb2x1l493fDh5Tm61h8qSGbZZYLMDyekcWufP7WJL-16*****************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов

Вибране · https://www.facebook.com/ 10 год ·



Паникёры против оптимистов.

На стороне паникёров играют: Борис Джонсон,
Джо Байден, правительства Канады, Чехии, Польши, Дании, Литвы, Латвии, Эстонии, Франции, Австралии, Румынии, Болгарии, и другие.

На стороне оптимистов играют: Зеленский, Арахамия, Резников, Ганна Маляр (хто це в бiса?..), Лавров, Патрушев, Шойгу, Лукашенко, депутаты Госдумы (списком), правительство Германии, правительства ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, ПМР, Сирии.

Счёт 1:1. Второй тайм. Мяч на стороне оптимистов.
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31.01.2022 09:40 Ответить
а сам Касьянов, що в арбітри матчу записався? Самозванець
Але, брехло, не захотів нагадати, що сам був "оптимістом" з 2019-го по 2021-ший.
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31.01.2022 11:37 Ответить
Та чи вам там в США не доходит, что найвэлычнишый лидер ********** говорит? Никакой угрозы миру великаямагучая расея миру не несет! Только мир в глазу есть, а угрозы нету. Еще и экономику Украины ломаете своими гнусными инсинуациями, ага. Гривну вон обвалили совсем, зерно за рубеж продали до капельки, а теперь на борщевой набор цены разгоняете. Вы бы лучше помогли Пороха посадить да каломойскому Украину приватизировать. А не вот это вот все...
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31.01.2022 09:40 Ответить
Спокойно! без паники! и не поддавайтесь на провокации!
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31.01.2022 09:41 Ответить
Штаты и бриты не зря военную помощь Украине поставляют и их налогоплательщики поддерживают. И это правильно.
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31.01.2022 09:42 Ответить
США заважають зєльоним здати країну ху*лу.
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31.01.2022 09:43 Ответить
Цікаво куди Зесцикло буде біжати від українського народу( бо йому не видно загрози) коли буде вторгнення?Буде біжати одразу на зустріч братскому народу?Чи передоз?
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31.01.2022 09:44 Ответить
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31.01.2022 09:47 Ответить
Юрий Визбор, конечно, хороший поэт. Но вот это, как-то напрягает.
Без этого никак нельзя?

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31.01.2022 09:52 Ответить
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31.01.2022 09:55 Ответить
Бубочка дивиться на фото з нашого нового супутника Січ "Велике Січівництво". Там не видно військ. Значить американці брешуть.
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31.01.2022 09:48 Ответить
зачем клована с утра будить плохими новостями? разве это по партнерски?берите пример с агрохомии
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31.01.2022 09:52 Ответить
Шел 2035-й год. Пентагон заявил об очередном увеличении российских войск на границе с Украиной. Все, хватит паники, кацапы сдулись и отводят войска.
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31.01.2022 09:54 Ответить
Расскажи это Пентагону, стратег комнатный.
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31.01.2022 10:15 Ответить
Пентагон, вы достали дискредитировать и раскалывать союзников. Второй раз за год из-за ваших действий весь мир в шоке. Сначала Афган, сегодня Украина. Опасность России давно известна, уже на уровне стереотипов, а от вас такой тупой манипуляции не ждали. Страшно когда и что вы придумаете в следующий, будучи основным союзником Украины. Спасибо за помощь в 2014 по Будапештскому меморандуму!
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31.01.2022 11:34 Ответить
Потому что для того как ты пишешь вторгнуться ,необходимо 100000.войск ! И сейчас это есть и никогда такого не было.Только зедебилы и предатели могут это не замечать и успокаивать ,вместо подготовки к защите страны.
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31.01.2022 10:07 Ответить
Ти забув головне - зараз на чолі України не лев а "Цяцькований віслюк"!
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31.01.2022 10:15 Ответить
Глянь статьи на цензоре за 15-19 года, Турчинов постоянно говорил про эти 100 тыс.
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31.01.2022 10:33 Ответить
але не в прикордоній зоні, як зараз
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31.01.2022 11:30 Ответить
Сейчас политическая повесточка другая. Если ты патриот, забейся в угол подвала и пиши дякую! Не важно что с 2014 у всех были реальные факты участия ***** в войне, с паспортами и видеосьемкой ихтамнетов, фиксацией военной техники рф на нашей территории. Или какие-то интересы иностранных политиков вдруг сошлись (они всей душой за нас переживают, сомнений нет), или это норма для секретной космической разведки реагировать 8 лет. Вторжение нам назначили на ближайшее время, будь добр изобрази панику, неблагодарный.
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31.01.2022 10:41 Ответить
зе сказав що начебто ми Україна 8 років живе у війні, і ці переміщення для нас начебто стали звичними. Але я зауважу що до 19 року зе ніколи ні в своїх гівношоу ні в своїх інтерв'ю про це не згадував. Його серіальчики як то свати та сн цієї теми взагалі не торкалися. І тільки тоді коли він став президентом він почав щось там варнякати про конхлікт на сході, та про те що в його макітрі війна вже скінчилася.

І от тоді питання - що взагалі зе знає про війну? Як він сміє виходити до міжнародних журналістів і звинувачувати їх та їх уряди за типу паніку? Яке право має цей використаний виріб щось закидати американцям, які дають нам озброєння, яке ця гниль не купує вже два роки?
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31.01.2022 09:56 Ответить
Через 20 дней 20 февраля.
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31.01.2022 09:59 Ответить
І закінчується Олімпіада в Китаї.
Сі наказав Уйлу: не починай, поки в мене Олімпіада.
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31.01.2022 10:17 Ответить
Победа Майдана. ***** жаждет реванша.
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31.01.2022 10:59 Ответить
Який криворізький сором, серйозні дядьки кажуть, що Засрашка ( з великої букви, бо все-таки держава) нарощує кількість військ і в любий момент може вторгнутися, а Гундос читає "методичку" ФСБ, що у Кривому Розі все спокійно. Дайте йому більшу порцію порошку чи меншу, щоб хоч трішки прийшов до тями і не давайте знімати відосіки і тим більше спілкуватися з кореспондентами.
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31.01.2022 10:01 Ответить
Краще більшу, аби не встиг злити країну.
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31.01.2022 11:01 Ответить
Щас великий стратег отойдет от отдыха,а опять расскажет ,что угрозы нет.Американцы все врут и вредят великому интеллектуалу. Уже да же депутаты Европарламента, в открытую говорят ,после заявлений агрохамиии и нелоха что они все неадекваты.
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31.01.2022 10:03 Ответить
Це було зрозуміло ще у 2019 році.
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31.01.2022 11:03 Ответить
что-то начало надоедать
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31.01.2022 10:09 Ответить
вторгнення відбудеться з наносекунди на пікосекунду.... ВСІМ БОЯТИСЬ!!!!
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31.01.2022 10:11 Ответить
И все это происходит на фоне того, что в Украине президентом является враг Украины, готовый сдаться в любую минуту, как только появится возможность сделать это безнаказанно.
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31.01.2022 10:18 Ответить
Зеля-кукла бородатой бабушки.Бабушка в своё время говорила,что с кацами можна договариваться за условные 300 миллиардов.Ну и вишенка на тортик бабка ж то ведь не выездная,от слова совсем.Логическая цепочка нас приводит к тому,что зеля будет работать в интересах мордора.
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31.01.2022 10:18 Ответить
не говорите это Зелупе, у него срачка уже как месяц не прекращается!
рейтинги падают, мнительный очень!
в таком состоянии готов принять со всех сторон, на коленях уже в глаза смотрит!
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31.01.2022 10:32 Ответить
Ирландия и Британия блокировали всю водную территорию вокруг себя...подключились и рыбацкие сейнеры Ирландии...,РАБссия отказалась лезть на рожон в водах Британии...
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31.01.2022 10:32 Ответить
Іронічно))))
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31.01.2022 12:50 Ответить
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31.01.2022 12:17 Ответить
то совсем другое.
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01.02.2022 03:58 Ответить
 
 